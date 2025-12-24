Jupiter-6 Feeling für die DAW

Mit dem Cherry Audio Mercury-6 kommt der Sound des Roland Jupiter-6 aus den 1980er-Jahren in digitaler Form zurück, wobei das Plug-in nicht nur den Charakter des Originals abbildet, sondern ihn auch mit einer soliden Bedienung verbinden will. In diesem Test schauen wir uns an, wie gut das gelingt, wie nah der Cherry Audio Mercury-6 am Klang des echten Jupiter-6 ist und wie leicht sich damit ein eigener Sound von Grund auf erstellen lässt.

Kurz & knapp Was ist es? Cherry Audio Mercury-6, Software-Synthesizer, Emulation des Roland Jupiter-6 mit modernen Erweiterungen Authentischer Klang: Sehr nahe an der Klangcharakteristik des Roland Jupiter-6 mit umfangreichen Modulationsmöglichkeiten.

Sehr nahe an der Klangcharakteristik des Roland Jupiter-6 mit umfangreichen Modulationsmöglichkeiten. Moderne Extras: Bis zu 16 Stimmen pro Layer, Layer- und Split-Modi sowie eine vielseitige Effektsektion.

Bis zu 16 Stimmen pro Layer, Layer- und Split-Modi sowie eine vielseitige Effektsektion. Flexible Bedienung: Intuitive Oberfläche, anpassbare Darstellung und zahlreiche Steueroptionen inklusive MIDI-Zuweisung.

Intuitive Oberfläche, anpassbare Darstellung und zahlreiche Steueroptionen inklusive MIDI-Zuweisung. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis: Trotz des professionellen Funktionsumfangs bleibt der Preis vergleichsweise niedrig.

Cherry Audio Mercury-6

Vorwort der Redaktion

Der Cherry Audio Mercury-6 ist schon seit 2023 erhältlich. Beim Testbericht des kürzlich erschienenen Mercury-8 fiel auf, dass der Mercury-6 nie von AMAZONA getestet wurde, von vielen Anwendern aber für seinen Klang und das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis geschätzt wird. Da es bekanntlich nie zu spät für einen Test ist, haben wir diesen jetzt kurzerhand nachgeholt. Damit ist die Trilogie aus Mercury-4, Mercury-6 und Mercury-8 auch endlich auf AMAZONA komplett. Viel Spaß beim Lesen!

Im Detail

Bevor es an Klangbeispiele und Vergleiche geht, lohnt sich immer ein genauer Blick auf den Aufbau des Cherry Audio Mercury-6: Die Software orientiert sich sehr eng am Konzept des originalen Roland Jupiter-6 und übernimmt dessen Struktur mit zwei Oszillatoren, Multimode-Filter und einer flexiblen Modulation. Gleichzeitig hat Cherry Audio den Synthesizer um einige moderne Möglichkeiten erweitert, um den Funktionsumfang zu vergrößern und die Bedienung zu vereinfachen. Im Folgenden sehen wir uns die wichtigsten Bereiche des Instruments einmal im Detail an:

VCOs und Mixer

Pro Stimme stehen zwei Oszillatoren zur Verfügung, jeweils mit den klassischen Schwingungsformen Dreieck, Sägezahn, Puls und Rechteck. Beim zweiten Oszillator kann zusätzlich ein Rauschgenerator zugeschaltet werden. Über Regler für Pulsbreite und Modulation lassen sich recht simpel breite Klänge erzeugen. Die Crossmodulation zwischen beiden Oszillatoren sorgt für eher dramatische oder experimentelle Sounds, während die Sync-Funktion sehr direkte und durchsetzungsfähige Klänge ermöglicht. Im Mixer werden beide Oszillatoren mit nur einem Poti in ihrer Lautstärke zueinander eingestellt und bilden so die Grundlage für den weiteren Signalweg.

Filter und Verstärker

Der Cherry Audio Mercury-6 ist mit einem Multimode-Filter ausgestattet, der die Modi Highpass, Bandpass und Lowpass bietet. Durch Cutoff, Resonance und Modulation via Hüllkurven oder LFOs kann der Klang hier recht flexibel geformt werden und nach wenigen Handgriffen von sanft bis aggressiv alles abdecken. Im Verstärkerbereich steuert die zweite Hüllkurve den Lautstärkeverlauf, wahlweise ergänzt durch eine Modulation über LFO 1 – beispielsweise für einen Tremolo-Effekt.

Hüllkurven und LFOs

Das Plug-in ist mit zwei klassischen ADSR-Hüllkurven ausgestattet, wobei die Polarität der ersten Hüllkurve per Knopfdruck umgeschaltet werden kann. Über den „Key Follow“-Regler lässt sich der Ausgangspegel der jeweiligen Hüllkurve durch die Anschlagsdynamik des Keyboards steuern – eine Neuerung gegenüber dem Hardware-Vorbild. Je nach gespielter Tonhöhe kann in dieser Sektion zudem die Tonlänge variieren, was dem Klang mehr Natürlichkeit verleiht. Außerdem stehen zwei LFOs für Modulationen bereit: LFO 1 bietet verschiedene Schwingungsformen und kann mit dem Songtempo synchronisiert werden, während LFO 2 für Performance-Modulationen zuständig ist und direkt über eine Taste oder einen Controller aktiviert werden kann.

Glide, Arpeggiator und Stimmen

Im Glide-Bereich kann der gleitende Übergang zwischen Noten entweder als weiches Portamento oder als stufenweises Glissando eingestellt werden. Der Arpeggiator orientiert sich am Vorbild klassischer Hardware und bietet die Richtungen Auf, Ab, Auf-Ab und Zufall, wobei die Geschwindigkeit entweder frei eingestellt oder zum Tempo synchronisiert werden kann. Bis zu 16 stufenlos einstellbare Stimmen pro Layer sorgen für reichlich Polyphonie und im Unison-Modus lassen sich mehrere Stimmen zu einem besonders dichten Klang bündeln.

Spielmodi und Layer

Es stehen drei Betriebsarten zur Auswahl, die das Spielverhalten bestimmen: „Whole“ für einen Sound über die gesamte Tastatur, „Layer“ zum Stapeln von zwei Klängen und „Split“ zur Aufteilung der Tastatur in zwei Bereiche, wobei jede Taste als Split-Punkt gesetzt werden kann. Im „Layer“-Modus verfügen beide Teile über jeweils eigene Parameter, wodurch beispielsweise auch leichte Verstimmungen – und damit ein authentischer analoger Klang – ganz einfach möglich sind.

Effekte

Die Effektsektion des Cherry Audio Mercury-6 ist – anders als bei anderen Plug-ins des Herstellers – direkt in die Benutzeroberfläche integriert. Sie umfasst Distortion, Phaser, Flanger/Chorus, Delay und Reverb, wobei sich jeder Effekt entweder pro Layer oder global einsetzen lässt. Dadurch können sowohl einfache Flächen als auch recht komplexe und räumliche Klänge erzeugt werden. Der Reverb bietet verschiedene Räume bis hin zu einer sehr großflächigen „Galactic“-Variante. Die Delay-Sektion umfasst einen digitalen, einen Band- und einen Ping-Pong-Modus, und auch bei Flanger/Chorus, Phaser und Distortion stehen jeweils mehrere Modi per Knopfdruck zur Auswahl.

Bedienoberfläche

Die obere Menüleiste des Plug-ins dient zum Laden, Speichern und Organisieren von Presets. Zusätzlich lassen sich hier die Oversampling-Qualität in vier Stufen sowie MIDI-Zuweisungen einstellen. Eine flexibel anpassbare Darstellung des Plug-ins und ein Fokusmodus erleichtern zudem die Bedienung auf verschiedenen Bildschirmgrößen.

Praxis: Sounderstellung mit dem Cherry Audio Mercury-6

Für die Praxis versuchen wir, einen breiten und druckvollen 80er-Sound zu erstellen, der sich irgendwo zwischen Bass und Lead bewegt. Ausgangspunkt ist das Init-Preset, das beim Öffnen des Plug-ins automatisch geladen wird.

1. Oszillatoren mischen

Wir lassen beide Oszillatoren auf 16″ eingestellt, wobei VCO-1 als Puls und VCO-2 als Sägezahn klingt. Über den Mixer wird der erste Oszillator minimal lauter gemacht, wodurch der Sound sofort eine stabile Basis erhält.

2. Verstimmung

Im nächsten Schritt wird VCO-2 minimal nach oben verstimmt, was für mehr Breite sorgt, ohne dass der Klang zu schwammig wird. Für VCO-1 reduzieren wir die Pulsbreite etwas, um den Klang voller zu machen.

3. Bewegung durch Pulsbreitenmodulation

Über LFO 1 aktivieren wir eine dezente Pulsbreitenmodulation. Die Rate liegt bei einer Viertel-Triole, das Delay bei etwa 300 ms. Per Regler oder durch direkte Eingabe eines Prozentsatzes lässt sich diese Modulation einfach hinzufügen.

4. Filter einstellen

Der Filter bleibt im Tiefpass-Modus. Über den Cutoff schneide ich alle Frequenzen oberhalb von 250 Hz ab. Die Resonance stelle ich auf etwa 20 %, wodurch der Klang genügend Druck erhält, aber dennoch einige Obertöne bestehen bleiben.

5. Filterhüllkurve anpassen

Env-1 steuert das Filter mit einer Modulationstiefe von knapp 50 %. Die Attack-Zeit bleibt kurz, das Decay wird auf etwa 100 ms eingestellt, der Sustain liegt bei 60 % und die Release bei rund 120 ms. So öffnet sich das Filter beim Anschlag einer Note sehr markant und schließt danach sanft.

6. Lautstärkehüllkurve und Dynamik

Env-2 übernimmt die Steuerung des VCA. Auch hier bleibt die Attack-Zeit sehr kurz, das Decay bei etwa 100 ms und Sustain aufgedreht. Dadurch reagiert der Sound sehr schnell und direkt auf das Spiel – ideal für Leads und Basslinien.

7. Unison

Der Unison-Modus mit acht Stimmen und einem Detune von etwa 15 % sorgt für zusätzliche Breite und vor allem für klangliche Dichte.

8. Portamento

Ich aktiviere das Portamento mit einer Zeit von etwa 125 ms. Dadurch starten einige Töne mit einem dezenten Glide, was an manchen Stellen fließende Übergänge erzeugt.

9. Chorus und Delay

Was natürlich nicht fehlen darf: ein leichter Chorus für räumliche Breite sowie ein dezentes, gedämpftes Delay im Achteltempo mit wenig Feedback. Zum Schluss wird der „Drift“-Regler in der Layer-Zone auf fast 30 % angehoben, um dem Sound einen stärkeren analogen Charakter zu verleihen. Das Ergebnis ist ein satter und breiter Lead-Sound, der sich im Mix durchsetzt.

Vergleich: Roland Jupiter-6 und Cherry Audio Mercury-6

Obwohl ich keinen direkten Zugriff auf den originalen Roland Jupiter-6 hatte, lässt sich anhand der technischen Daten und des AMAZONA-Testberichts zum Jupiter-6 dennoch eine kleine Gegenüberstellung vornehmen: Der Roland Jupiter-6 erschien 1983 als 6-stimmiger Polysynth und war bekannt für seinen dynamischen Klang und seinen Split-Modus, der auch schon vom Roland Jupiter-8 bekannt war – ein Merkmal, das Cherry Audio in seiner Emulation vollständig übernommen hat.

Zusätzlich bietet die Software moderne Erweiterungen, wie beispielsweise bis zu sechzehn Stimmen Polyphonie pro Layer, einen Layer-Modus zum Stapeln von Klängen und eine Effektsektion mit großer Auswahl. Für Synth-Liebhaber, die den typischen Jupiter-6 Sound suchen, dürfte der Cherry Audio Mercury-6 also in jedem Fall überzeugen. Für einen klanglichen Direktvergleich kann ich folgendes Video empfehlen:

Preset-Sounds des Cherry Audio Mercury-6

Um einen groben Klangeindruck des Plug-ins zu bekommen, folgen hier einige Preset-Sounds: