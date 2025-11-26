Vintage trifft Digital

Der Cherry Audio Mercury-8 gehört ganz klar zu den Plug-ins, die man öffnet und sofort das Gefühl hat, etwas Besonderes vor sich zu haben. Denn sehr schnell wird hier klar, wie sorgfältig der Charakter des Roland Jupiter-8 aufgegriffen und in ein modernes Plug-in übertragen wurde. Die Mischung aus dem klassischen Synthesizer und neuen kreativen Möglichkeiten macht vor allem neugierig und lädt dazu ein, sich intensiver mit dem Instrument zu beschäftigen. Im Folgenden werfen wir einen Blick auf das Plug-in.

Kurz & knapp Was ist es? Cherry Audio Mercury-8, Software-Synthesizer, digitale Emulation des Roland Jupiter-8 Klangcharakter: Sehr authentische Umsetzung des Jupiter-8 mit warmem, druckvollem Grundsound.

Sehr authentische Umsetzung des Jupiter-8 mit warmem, druckvollem Grundsound. Moderne Funktionen: Layer, Sequencer, Modulationsmatrix und erweiterte Effekte ergänzen das klassische Konzept sinnvoll.

Layer, Sequencer, Modulationsmatrix und erweiterte Effekte ergänzen das klassische Konzept sinnvoll. Bedienung: Übersichtlich und angenehm strukturiert, ideal für schnelles Arbeiten und eigenes Sounddesign.

Übersichtlich und angenehm strukturiert, ideal für schnelles Arbeiten und eigenes Sounddesign. Effekte: Umfangreiche interne Effektsektionen pro Layer und global sorgen für große klangliche Flexibilität.

Umfangreiche interne Effektsektionen pro Layer und global sorgen für große klangliche Flexibilität. Gesamteindruck: Rundes, durchdachtes Plug-in, das den Jupiter-Charakter überzeugend trifft und sinnvoll erweitert. Ideal für alle Nutzer von Software-Synthesizern, die den Jupiter-8 Charme preisgünstig in ihre Produktionen oder auf die Bühne bringen möchten.

Affiliate Links Cherry Audio Mercury-8 Download Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 69,00€

ANZEIGE

Cherry Audio Mercury-8 im Detail

Der Cherry Audio Mercury-8 orientiert sich augenscheinlich am berühmten Hardware-Gerät Roland Jupiter-8 und ergänzt ihn um eine moderne Oberfläche sowie viele nützliche Funktionen. Eine Übersicht zum Roland Jupiter-8 und seinen Klonen gibt es hier. Jetzt folgt aber erst einmal ein Überblick über die wichtigsten Sektionen des Plug-ins, um zu zeigen, wie vielseitig dieser VA-Synthesizer sein kann.

Master-Sektion

Die Master-Sektion bildet zunächst den zentralen Einstiegspunkt für die globale Kontrolle des Plug-ins, denn hier lässt sich beispielsweise die Gesamtlautstärke anpassen und auch die Feinstimmung des Cherry Audio Mercury-8 ist schnell erledigt. Bei der Arbeit mit zwei Layern wird der Balance-Regler wichtig, denn er bestimmt, wie stark die beiden Klangbereiche zueinander stehen. Ein integrierter Limiter sorgt zusätzlich dafür, dass auch kräftigere oder generell breite Sounds klanglich gut abgefangen werden.

LFO und VCOs

Die beiden Oszillatoren pro Stimme bilden den klanglichen Kern des Cherry Audio Mercury-8 und bieten mit Sinus, Dreieck, Sägezahn, Puls und Rechteck mehrere klassische Schwingungsformen, wobei der VCO 2 zusätzlich über eine Rauschquelle verfügt. Sync und Cross-Modulation erweitern die klanglichen Möglichkeiten und erlauben damit sowohl aggressive als auch sehr leichte Sounds. Der LFO liefert ebenfalls mehrere Schwingungsformen, kann verzögert einsetzen und lässt sich auf Wunsch zum Songtempo synchronisieren. Über die Modulator-Sektion kann außerdem eingestellt werden, wie der LFO oder Envelope 1 auf Frequenz und Pulsbreite wirken.

Filter

Vor dem eigentlichen Hauptfilter liegen ein regelbares Lowcut-Filter und ein Highcut-Filter, das zwei Steilheiten bietet. Mit Resonanz, Keyboard Follow und den Modulationsmöglichkeiten durch den LFO oder die Hüllkurven lässt sich der Sound insgesamt sehr detailliert formen und wird durch die Verstärkersektion perfekt abgerundet.

Hüllkurven

Die beiden ADSR-Hüllkurven auf der oberen rechten Seite des Plug-ins unterstützen zusätzlich Velocity und Key-Follow, was beispielsweise für dynamische Spielweisen interessant ist. Beide Hüllkurven können auch invertiert werden, wodurch eher ungewöhnliche und sehr vielseitige Modulationsverläufe möglich sind.

ANZEIGE

Arpeggiator

Der Arpeggiator greift das erstellte Klangmaterial auf und kann es in rhythmische Muster umsetzen, wobei hier nicht nur Laufrichtungen und Geschwindigkeit, sondern beispielsweise auch Swing und Feel als Parameter zur Verfügung stehen.

Sequencer

Der Sequencer des Cherry Audio Mercury-8 kann bis zu sechzehn Schritte speichern, wobei sich Noten hier live aufnehmen oder gezielt setzen lassen. Funktionen wie Akzente und unterschiedliche Varianten in der Wiedergabe machen den Sequencer zu einem flexiblen Tool des Plug-ins. Besonders praktisch ist auch die Möglichkeit, jeden der beiden Layer separat zu starten oder zu stoppen.

Layer

Das Plug-in kann generell in drei Spielweisen genutzt werden: Im Whole-Modus liegt ein einzelner Klang auf der gesamten Tastatur, der Dual-Modus kombiniert zwei Klänge miteinander und erzeugt dadurch mehr Volumen, im Split-Modus teilt sich die Tastatur in zwei voneinander unabhängige Bereiche mit jeweils einem eigenen Layer, wobei der Splitpunkt manuell an jeder Stelle positioniert werden kann. Über die Knöpfe im Panel-Mode kann außerdem festgelegt werden, welche Ebene man gerade bearbeitet und mit der Solo-Funktion lässt sich ein Layer zur besseren Bearbeitung bequem isolieren.

Interne Effekte

Der Cherry Audio Mercury-8 ist mit kompletten Effektketten ausgestattet, nämlich einer pro Layer und zusätzlich einer globalen Kette. Jede dieser Ketten kann bis zu fünf Effekte beinhalten, die sich intern frei anordnen lassen. Zur Auswahl stehen hier beispielsweise verschiedene Hallräume, Delays, Verzerrungen, Filter und Equalizer. Die Möglichkeit, Effekte zu kopieren oder in ihrer Reihenfolge neu zu sortieren, macht diesen Bereich vor allem sehr komfortabel und ermöglicht damit eine gewisse klangliche Tiefe.

Sound-Erstellung mit dem Cherry Audio Mercury-8

Im Folgenden entsteht, ausgehend vom Init-Preset des Cherry Audio Mercury-8, Schritt für Schritt ein warmes und breites Pad.

Anpassung der Hüllkurven

Für mein Pad ist ein sanfter Verlauf entscheidend, weshalb ich bei beiden Hüllkurven die Attack-Zeit direkt erhöhe, damit der Sound weich einblendet. Die Decay-Zeit bleibt weiterhin sehr niedrig eingestellt, das Sustain bleibt voll geöffnet und die Release-Zeit setze ich so hoch, dass der Sound etwas ausklingt, sobald die Tasten losgelassen werden.

Oszillatoren

VCO 1 stelle ich auf 8 Fuß ein und VCO 2 bleibt im Bereich von 16 Fuß, wodurch das Pad direkt etwas mehr Wärme und Tiefe bekommt. Die beiden Sägezahnschwingungsformen ergänzen sich hierbei besonders gut.

Tuning für mehr Breite

Damit das Pad lebendiger und größer wirkt, verstimme ich VCO 2 leicht nach oben. Die Veränderung ist kaum hörbar, macht den Klang aber sofort breiter.

LFO für Bewegung

Als nächstes aktiviere ich den LFO und wähle dort eine recht langsam schwingende Sinusschwingung aus, die die Tonhöhe von VCO 1 und VCO 2 gleichzeitig moduliert. Diese leichte Schwankung lässt das Pad direkt organischer klingen, wobei die Modulation recht zurückhaltend ist.

Filter

Das Cutoff ist im Init-Preset vollständig geöffnet, ich ändere den Wert nun jedoch ein wenig nach unten, um die Höhen minimal zu dämpfen. Hierdurch klingt unser Pad insgesamt etwas weicher.

Effekte

Zum Abschluss füge ich in der Effektsektion zunächst einen Chorus hinzu, um etwas mehr Breite zu erhalten.

Danach kommt ein Delay in die Effektkette, das jedoch mit hoher Dämpfung, wenig Feedback und geringem Wet-Anteil recht dezent arbeitet.

Zum Schluss sorgt ein Plattenhall mit 50 % Effektanteil für die benötigte Tiefe und gleichzeitig für fließendere Übergänge zwischen den Akkorden. In wenigen Schritten ist nun also ein weiches 80er-Pad entstanden, das sich sehr gut für atmosphärische Akkordfolgen eignet.

Presets vom Cherry Audio Mercury-8

Das Plug-in ist mit zahlreichen Presets ausgestattet, die gut und übersichtlich in Kategorien sortiert sind. Ein Highlight dabei ist sicher, dass Cherry Audio die originalen Presets des Roland Jupiter-8 nachgebaut und eingearbeitet hat, inklusive erweiterter „Plus“-Presets. Es folgt eine kleine Auswahl, um einen Klangeindruck vom Plug-in zu bekommen.

Vergleich Cherry Audio Mercury-8 und Roland Jupiter-8

Der Cherry Audio Mercury-8 orientiert sich zwar eng am Roland Jupiter-8, es gibt aber auch einige Unterschiede zwischen diesen beiden Instrumenten:

Architektur und Grundidee

Der Roland Jupiter-8 ist ein achtstimmiger analoger Synthesizer mit zwei Oszillatoren pro Stimme, einem Hochpass-Filter und einem flexibel einstellbaren Tiefpass-Filter. Diese Struktur finden wir auch beim Cherry Audio Mercury-8 wieder, beim Plug-in kommen jedoch modernere Funktionen hinzu, wie beispielsweise Layer, eine Modulationsmatrix, ein polyfoner Sequencer sowie Drift- und Condition-Einstellungen, die das analoge Original nicht hat.

Stimmanzahl und Layer-Konzept

Der Roland Jupiter-8 bietet acht Stimmen und kann Upper- und Lower-Klänge verwalten, bleibt dabei aber technisch klar begrenzt. Der Cherry Audio Mercury-8 geht allerdings weiter und stellt pro Layer 16 Stimmen zur Verfügung. Beide Layer lassen sich dabei vollständig unabhängig voneinander bearbeiten, was zu deutlich komplexeren und flexibleren Sounds führen kann.

Modulation und Steuerung

Der Roland Jupiter-8 verfügt über Cross-Modulation, Oszillator-Sync und zwei Hüllkurven. Der Cherry Audio Mercury-8 ergänzt diese Möglichkeiten nun um eine Modulationsmatrix, einen Arpeggiator und einen Step-Sequencer pro Layer, wodurch eine wesentlich größere Vielfalt an Bewegung im Klang entsteht.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Effekte und Signalverarbeitung

Der originale Roland Jupiter-8 kommt ohne interne Effekte aus, die in der Plug-in-Version von Cherry Audio jedoch integriert sind. Pro Layer und auch global stehen hier beispielsweise mehrere Reverbs, Delays, Modulationseffekte und Filter zur Verfügung.

Alternativen zum Cherry Audio Mercury-8

Es gibt natürlich auch einige interessante Alternativen zum Cherry Audio Mercury-8, die wir uns kurz anschauen wollen. Passenderweise gibt es auch einen Vergleichstest der drei Plug-ins auf AMAZONA.de.

Arturia Jup-8 V

Arturia Jup-8 V ist eine recht detailreiche Emulation des Roland Jupiter-8, die den klassischen Aufbau um zusätzliche Modulation, Sequencer-Funktionen und erweiterte Effekte ergänzt. Im Vergleich zum Cherry Audio Mercury-8 ist Arturia Jup-8 V etwas stärker auf Sounddesign-Experimente ausgelegt und bietet viele Extrafunktionen, während der Cherry Audio Mercury-8 dafür näher an der typischen Struktur des Originals bleibt und beispielsweise das Dual-Layer-Konzept einbindet.

Roland Cloud Jupiter-8

Die Roland-Cloud-Version des Roland Jupiter-8 stammt direkt vom Hersteller des Originals und nutzt deren Modeling-Technologie, um den Workflow und die Klangstruktur des Originals möglichst genau zu erhalten. Im Vergleich zum Cherry Audio Mercury-8 ist diese Variante also stärker auf Authentizität und klassische Bedienung ausgelegt, während der Cherry Audio Mercury-8 mit mehr Stimmen, vielen internen Effekten und erweiterten Layer-Möglichkeiten punktet. Natürlich gibt es zum Plugin von Roland auch einen gesonderten AMAZONA.de-Testbericht.

TAL J-8

Der TAL J-8 konzentriert sich bewusst darauf, den Roland Jupiter-8 möglichst direkt zu emulieren, inklusive typischer Funktionen wie Dual-Modus und Cross-Modulation. Im Vergleich zum Cherry Audio Mercury-8 wirkt der TAL J-8 jedoch insgesamt optisch reduzierter.

Video zum Cherry Aduio Mercury-8