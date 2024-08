Test: Cherry Audio PS-3300, Software-Synthesizer nach Korg PS-3300

Brachial bis zum Abwinken

Der Cherry Audio PS-3300 ist die digitale Wiederauferstehung des legendären vollpolyphonen Monster-Synthesizers Korg PS-3300. Gerade hatte Korg seine (very) Limited Edition der Neuauflage auf der NAMM2024 gefeiert (lest den Artikel hier auf AMAZONA.de). Da ist es passend, den Software-Synthesizer, der nach einem Original in den Räumen des EMEAPP (Electronic Music Education and Preservation Project) modeliert wurde, als Alternative auf den Zahn zu fühlen.

Installation des Cherry Audio PS-3300

Die Installation des Cherry Audio PS-3300 geschieht wahlweise über einen separaten Installer oder der Install-App von Cherry Audio. Nach dem Kauf wird der Lizenzschlüssel über das Netz beim ersten Start abgefragt – danach ist keine Internet-Verbindung mehr nötig. Eine vollfunktionsfähige Demoversion läuft 30 Tage und äußert nur hin und wieder ein rosiges Rauschen – Preset können aber abgespeichert werden.

Lauffähig ist Cherry Audio PS-3300 ab Windows 7 und macOS 10.13 und läuft auch nativ auf Apple Silicon-CPUs. Als Plug-in-Formate stehen VST, VST3, AU, AAX sowie eine Standalone-Version zur Verfügung.

Oberfläche und Preset-Verwaltung des Software-Synthesizers

Die Oberfläche gestaltet sich erwartungsgemäß fotorealistisch und dem Hardware-Original nachempfunden. Zum Glück wurde auf übermäßigen Schattenwurf verzichtet und ein leichter Gradientenverlauf simuliert Tiefe. Um die Größe zu ändern, gibt es zwei Möglichkeiten: entweder das gesamte GUI von 50 % bis 150 % zu skalieren oder die Focus-Funktion nutzen, die die Oberfläche in der gleichen Fenstergröße hält, aber das GUI innerhalb um ca. 200 % vergrößert. Das ist bei diesem Giganten an Software-Synthesizer auch notwenig, denn mit 110 % ist ein HD-Bildschirm bereits vollständig ausgefüllt.

Dieser Focus-Button befindet sich wie alle Einstellungen in der oberen Leiste. Die große Mitte ist der Oberfläche des Cherry Audio PS-3300 gewidmet und unten befindet sich das leider nicht deaktivierbare Keyboard, das zwar gut aussieht, aber keine besondere Funktion außer Maus-Klick-Tasten hat. Die Entwickler von Cherry Audio stellen im gut geschriebenen Online-/PDF-Handbuch auch keck ihre Beweggründe dar.

For the „that keyboard is taking up space on my display!“ crowd, our apologies, but without the keyboard, this super awesome synth looks kinda blah, and we gotta sell tacos, okay?

Übersetzt in etwa: Wir wollen das so, Ende der Diskussion.

Des Weiteren befinden sich in der oberen Leiste Einstellungen für die Darstellung der Patch-Kabel, die gezogen werden können. Bis zu 4-faches Oversampling ist vorhanden und auch eine Undo-Funktion gibt es. Tooltips können hier auch aktiviert werden, diese zeigen die eigentlich eingestellten Werte, denn aufgrund der Fülle der Bedienelemente und einigen Schrulligkeiten des Originals hat der Cherry Audio PS-3300 durchaus andere Werte in den Tooltips, als mit dem jeweiligem Poti angezeigt.

Die Patch-Kabel werden virtuell gezogen und es ist ohne Probleme möglich, von einem Ausgang beliebig viele Ziele anzusteuern. Ebenso kann ein Ziel mehrere Quellen akzeptieren – sehr gut.

Zum Schluss sei noch das MIDI-Learning erwähnt, das nicht nur den verarbeiteten Parameter-Bereich eingrenzen, sondern diesen auch invertieren und mit Kurven versehen kann, vorbildlich gelöst und in einem kleinen Seitenfenster einsehbar . Es ist sogar möglich, die MIDI-CCs wahlweise Plug-in- oder Preset-weit zuzuordnen.

Alles in allem ist das GUI des Cherry Audio PS-3300 doch recht mächtig und erschlägt einen förmlich – bildlich gesprochen. Das Original könnte einen nicht nur figurativ erschlagen, wenn es umfällt. Die Focus-Funktion emfinde ich als eine gute Variante, um Einstellungen präziser und ohne Augenkneifen vornehmen zu können. Das alles kann dem Software-Synthesizer nun nicht wirklich angelastet werden – das Vorbild ist nun einfach mal so ein Parameter-Koloss.

Die Preset-Verwaltung des Cherry Audio PS-3300 wirkt rudimentär, bietet aber Schlagworte, Favoriten-Stern und vorgefertigte Kategorien. Eine Suchfunktion ist dann im Drop-down-Menü integriert. Kurz und knackig, aber durchaus noch erweiterbar.

Aufbau des Software-Synthesizers von Cherry Audio

Zunächst einmal möchte ich hier nicht noch mal ausführlich den PS-3300 von Korg vorstellen – dazu gibt es bessere Artikel auf Amazona, z. B. den hier von Theo Bloderer und Peter Grandl.

Generell handelt es sich um drei vollpolyphone identische Synthesizer-Sektionen mit je einem VCO, einem VCA und einem VCF. Dazu gesellen sich zwei LFOs und ein ADSR-Hüllkurvengenerator. Jede Sektion hat auch die berühmten Resonator-Filter. Im Cherry Audio PS-3300 wurde dankenswerter Weise ein frei einstellbarer Release-Parameter genutzt – das Original hat hier nur ganz kurz, kurz und mittellang als Release-Zeiten.

Alles läuft in der Master-Sektion rechts zusammen in der sehr stilecht auch Chorus, Delay und Reverb eingebettet wurden. Diese sind sogar im begrenzten Maße über das Patch-System verstellbar. Und klingen mehr als nur OK. Sie fügen sich dem Klangbild des Cherry Audio PS-3300 wunderbar ein.

In der Spielhilfensektion, die Pitchbend, Mod-Wheel und Velocity als virtuelle CV-Quellen zur Verfügung stellt, habe ich einen Aftertouch-Ausgang vermisst. Auch hier kann die MIDI-Learn-Funktion aushelfen, auch wenn es naturgemäß etwas klobig ist, zuerst die Taste zu drücken, dann daran rumzurühren und erst dann die Learn-Funktion einzuschalten. Ansonsten würde nämlich die eigentliche MIDI-Note als Fernsteuerung registriert.

Bedienung des Cherry Audio PS-3300

Die Bedienung wird etwas vereinfacht, da die Einstellungen der drei Synthesizer-Sektionen kopiert und eingefügt werden können. Was ich mir bei der Bedienung des Cherry Audio PS-3300 jedoch gewünscht hätte, wäre eine Möglichkeit, den identischen Parameter einer jeden Synth-Sektion verstellen zu können, z. B. Shift+Alt+Maus zu nutzen, um alle 3 Cutoff-Einstellungen gleichzeitig zu bearbeiten. Indirekt ist das über die MIDI-CCs zu erreichen, aber nicht dasselbe.

Im Detail sind einige Änderungen vorgenommen wurden, wie die kontinuierliche Release-Zeit. Andere Zeiten wurden aber übernommen. So ergab sich bei Messungen, dass die Resonator-Filter auf dem Panel von 100 Hz bis 10 kHz aufgetragen sind, jedoch eher bis 20 kHz reichen – der echten Frequenzwert ist im Tooltip zu sehen. Gleiches gilt für die Tune-Regler, die von -5 bis +5, aber nicht in Halbtönen gemessen gehen. Der Maximalbetrag ist hier 7,1 Halbtöne.

Klang des Cherry Audio PS-3300 und kleiner Vergleich

Ich habe zunächst zum Vergleichen mal die Freeware FB-3300 von FullBucket Software heruntergeladen, um mir mal die Grundschwingungsformen anzuschauen. Und was auf den ersten Ton beim FB-3300 hörbar ist, bestätigt sich in Oszilloskop.

Die Schwingungsformen beim Cherry Audio PS-3300 sehen nicht nur aufregender aus, sie klingen auch satter, voller, ja einfach analoger. Der FB-3300 bleibt dabei immer etwas flach und leblos. Vor allem die berühmten Resonator-Filter klingen beim Cherry Audio Pendant saftiger, sie schmatzen gerade so vor Phaser-Freude. Dennoch sei der FB-3300 allen empfohlen, die mal in den polyphonen Behemoth kostenlos reinschnuppern wollen.

In manchen Fällen wurde die Originaltreue vielleicht etwas zu stark verfolgt, so ist z. B. der Einfluss von Modulations-Generator 1 (sprich LFO 1) auf das Filter eher schwach. Bei geschlossenem Filter und maximaler Control-Einstellung kommt der LFO überhaupt nicht zum Tragen – vielleicht war der Einsatz immer in Verbindung mit dem EG-Modulator gedacht. Immerhin reicht der LFO 1 jeder Synthesizer-Voice von 1 Hz bis 4 kHz und damit weit in den Audiobereich.

Wer es nicht polyphon braucht, kann auch im Gegensatz zum Original die Stimmen in Mono-Mode mit Last-, Hi- oder Lo-Note-Priorität nutzen – ein Unisono-Modus existiert jedoch nicht.

Was ich mir auf jeden Fall gewünscht hätte, wäre eine direkte Steuerung des Panoramas einer Stimme, um so besser mit dem Stereo-Raum spielen zu können. Auch hier ist wieder der Umweg über MIDI-CC möglich.

Die Bandbreite an Sounds, die der Cherry Audio PS-3300 zu produzieren weiß, ist enorm. Von Lead und Bass als Ausnahmen zu dicken Polyflächen, aber auch glockigem Material und Vokaloidem – der Software-Synthesizer von Cherry Audio bringt alles. Den Bass-Sounds kommt dabei eine noch nicht erwähnte Erweiterung zugute. Jeder der LP-Filter ist nämlich wahlweise im PS-Modus (heller, offener Klang) in einen MS-20-Modus (dunkler vor allem dreckiger in Zusammenspiel mit der Filter-Resonanz) schaltbar. Letzterer hat dann auch mehr Bottom-End und eignet sich eben deswegen für Bassiales.

Eine Sache finde ich jedoch erheiternd, obwohl ich sie sehr wohl verstehe. Der Korg PS-3300 ist vollpolyphon. Das heißt, alle 48 Tasten können gleichzeitig erklingen. Der Cherry Audio PS-3300 ist dagegen „nur“ 24-stimmig. Denn anders als in der Hardware, wird hier jeder Ton einzeln berechnet und das geht auf die Rechnerleistung, vor allem mit hohen Oversampling. Da er aber auch nicht multi-timbral ist, sehe ich da auch kein Problem.

Als Klangvergleich zur Hardware stehen leider nur spärlich gesäte YouTube-Videos zur Verfügung. Aufgrund der extremen Rarität ist es eben nicht einfach an Originalmaterial zu kommen. Interessant ist aber sicherlich diese Gymnopedies No1 von Satie, da im Video auch ins Innere dieses Synthesizer gewordenen Kabelwalds ist.