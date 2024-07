Test: Chompi Club Chompi Sampler, Standalone-Sampler

Der Sampler zum Spielen

Der Chompi Sampler verspricht kreatives Sampling für Sounddesign und spielerisch leichte Bedienung. Mit „One Knob Recording“ und einem eingebauten Mikrofon wird die Aufnahme zum Kinderspiel. Mit Presets und einer integrierten Tastatur über zwei Oktaven, Polyphonie und One-Shot-Loops wird der Chompi Sampler zum variablen Instrument – und mit einem Looper, manipulierbarer Abspielgeschwindigkeit und Effekten außerdem zum Sounddesign-Tool. Im Bild ist die Midnight-Variante in Schwarz zu sehen, es gibt auch noch andere Farb- und Ausführungsoptionen (die ursprüngliche bunte Version, die bei Kickstarter angeboten wurde und eine kommende „Chompi Club vs. Chase Bliss Treasure Island Limited Edition“ mit blauer Farbgebung)

Sampler und der Chompi Sampler

Sampler haben mich schon immer besonders interessiert, denn man kann jede Art Sound damit machen. Das begann 1991 mit dem Kauf meines ersten Akai S1100 und setzte sich über meine EMU E4 Jahre fort. Der Chompi Sampler ist neben den jüngeren einfachen Samplern aus DAWs ein weiterer Gegenentwurf zu den großen Library-Sampleplayern. Und das schnelle Aufnehmen und Spielen von Sounds reizt mich an Samplern nun mal besonders. Allerdings greift der Chompi-Sampler auch Ideen der „Musique concrète“-Bewegung und letztlich auch von dem davon inspirierten populären Make Noise Morphagene Modul auf, das zu meinen Lieblingsmodulen im Eurorack zählt. Dabei geht es die um kreative Verfremdung von Samples.



Technik des Chompi Samplers

Erstellt wurde der Chompi Sampler von einer jungen Firma, bestehend aus Tobias, Chelsea und Matthew auf der Daisy-Plattform von Electrosmith zusammen mit der Firma Electro-Distro. Chompi hat eine interne Batterie, die via USB aufgeladen werden kann, hinten findet man einen (kombinierten) USB-C-Power- und MIDI-Port (class compliant), Power-Schalter, microSD-Karten-Slot und 3,5 mm Master-Stereoausgänge. Links befinden sich 3,5 mm Typ A MIDI I/Os, rechts 3,5 mm Kopfhörerausgang und Stereo-Aux-Eingänge im gleichen Format. Auf der nicht ganz so leicht entnehmbaren 8 GB microSD-Karte sind Samples und Drumloops drauf, diese können ausgetauscht und durch eigenes Material ergänzt werden.

Der Chompi Sampler arbeitet mit 16 Bit/48 kHz Stereo-Samples. Importierte Samples durchlaufen einen Prozess, bei dem zusätzlich eine für High-Speed-Wiedergabe optimierte Version angelegt wird, für die Platz auf der Speicherkarte einkalkuliert werden muss. Auf der Oberfläche ist ein Mikro untergebracht, dessen Eingangsempfindlichkeit einstellbar ist. Die Rückseite ist mit einem Quick-Start-Manual bedruckt, dieses kann wie das Frontpanel für eine minimalistischere Darstellung umgedreht werden.

Die 25 Keyboard-Tasten, jeweils mit integrierter LED, erlauben ein polyphones Spielen von Samples über zwei Oktaven und weitere Einstellungen, die durch Wechsel der LED-Farbe erkennbar sind – oder das Abspielen von One-Shot-Samples. Hiermit kann man nicht ganz so gut spielen wie mit einem „richtigen“ kleinen Keyboard, dafür klappt das Auswählen von Settings oder das Abfeuern von One-Shot-Samples gut. Wenn die Samples lange ausklingen, bleibt ein kleines Licht auf der Tastatur an.

Bedienung und Funktionen

Zum Start soll man das Gerät aufladen, währenddessen kann man schon damit arbeiten. Das Handbuch hat sein Konzept an das Erlernen von Videospielen angelehnt. Hierbei soll der Schwierigkeitsgrad auf verschiedenen Ebenen von leicht bis schwer verlaufen. Insgesamt macht der Einstieg so Spaß, allerdings wird das Ganze dann auch gegen Ende ein wenig zäher zu lesen. Und man kann über die Reihenfolge streiten: So ist das Wechseln zwischen gespeicherten Sounds recht einfach gelöst, allerdings findet man Hinweise hierzu erst weiter hinten im Handbuch.

Aufnahme

Der Button mit dem grinsenden oder kauenden Gesicht („Chompi Key“) aktiviert die Sampler-Engine. Wenn sich der Mode-Select-Switch links daneben in der oberen Position („Chompi Mode“) befindet, ist das Gerät aufnahmebereit. Ein Drücken der Taste startet die Aufnahme. Diese läuft, so lange die Taste festgehalten wird – das lässt sich auch konfigurieren bzw. ändern.

Erfundene Konzepte sind im Chompi-Sampler oft praxisorientiert: So ist das interne Mikrofon aktiv, falls nichts in den Aux-Eingang eingesteckt ist. Was das Mikrofon gerade aufnimmt, kann in Echtzeit abgehört werden, allerdings nur über den Kopfhörerausgang, damit Rückkopplungen vermieden werden. Es gibt flexible Routing-Optionen, auch ein Resampling des Master-Outputs ist möglich. Das bedeutet, dass man auch den zusätzlichen Looper einbinden und sampeln kann, was dieser spielt. Die Effektsektion lässt sich Pre- oder Post-Looper schalten (siehe unten).

Presets und Edits der Engine

Befindet sich der Mode-Select-Switch in der unteren Position („Jammi Mode“ oder „Cubbi-Mode“, siehe unten), wird das Input-Monitoring deaktiviert und ihr könnt stattdessen Selektionen oder Edits vornehmen. Dabei mutiert der Chompi-Key zum Shift-Button, der den Zugriff auf sekundäre Funktionen am Instrument ermöglicht. Grundsätzlich leuchten Parameter-LEDs über Reglern nur in diesen Modi. Ein Drücken des jeweiligen Encoders wechselt zu einer anderen Page und eine andere Farbe wird angezeigt.

Die Endlos-Encoder weisen keine Markierung auf. An welcher Reglerposition man sich befindet, soll allein durch die LED-Farbe klar werden. Das ist nicht immer gut zu erkennen, doch der Vorteil dieser Methode ist, dass jederzeit durch Drücken des Encoders ein Reset bzw. Zurückspringen zum Ausgangswert möglich ist, ohne dass eine Reglerstellung „abgeholt“ werden muss. Mit gehaltener Shift-Taste steuert das Drehen an Reglern jeweils nochmal andere Parameter.

Presets können via Shift + Drücken von einer von 14 (weißen) Keyboard-Tasten aufgerufen werden. Das zuletzt aufgenommene Sample befindet sich zunächst auf der weißen Klaviertaste ganz rechts als (flüchtiges) Preset 15, kann also auch nach dem Wechsel zu einem anderen Preset wieder aufgerufen werden (verschwindet aber nach dem Ausschalten, wenn es nicht anders gespeichert wird).

Die Keyboard-Tasten werden entweder zum chromatischen Spielen eines Sounds (Jammi) oder zum Aufrufen mehrerer verschiedener One-Shot-Samples (Cubbi) benutzt. Es gibt jeweils drei Bänke (auf den weißen Tasten 1-14) mit Jammi Presets und drei mit One-Shot- bzw. sogenannten Cubbi-Presets. Bänke sind wählbar/umschaltbar durch wiederholtes Drücken der jeweiligen Taste C# (Jammi) oder D# (Cubbi), erkennbar durch andersfarbige LEDs (gold, lila oder blau) in den Tasten. Im Bild leuchten alle 14 Tasten der lila Jammi Bank, dass diese angezeigt wird, erkennt man am lila leuchtenden unteren C#.

Das nächste Bild zeigt Dateien auf der Speicherkarte. Ob das Sample dem Jammi- oder Cubbi-Bereich zugeordnet ist, wird am Namen erkennbar. Die Nummer der Taste ist ebenso im Namen zu finden wie die Bank (a, b oder c). Hochgepitchte Sounds werden als separate Datei mit dem Zusatz _double angelegt – und verbrauchen daher (wie gesagt) auch Platz.

Sound-Design und Edits mit dem Chompi Sampler

Der „Sample Playback Speed & Direction Knob“ rechts neben dem Chompi-Button (im Bild mit grüner LED) verstellt die Abspielgeschwindigkeit und -Richtung von 0x über 1/2x bis 2x Speed in beide Richtungen, was von einer wechselnden LED-Farbe unterstützt wird. Geschwindigkeitsänderungen fallen dabei eher subtil aus und man muss ganz schön kurbeln, damit sich was ändert. Das bedeutet, dass ich in der Praxis etwa einen Drumloop so pitchen kann, dass er zum Tempo eines (zunächst nicht synchron spielenden) anderen Drumloops passt (siehe Klangbeispiel).

Im Chompi-Sampler ist es zudem möglich, dass die durch die Änderung der Abspielgeschwindigkeit einhergehende Tonhöhenänderung nur „quantisiert“ auf Oktaven oder Quinten stattfindet (via „Shift“ beim Drehen). In einem Update wurden separate Lautstärke- und Pan-Kontrolle per Sample eingeführt (nach einmaligem Drücken des Encoders). Zudem kann nun in einer Options-Datei festgelegt werden, was der Standard und was die via Shift erreichbare Funktion ist.

Editierung der Samples

Die nächsten Knöpfe weiter rechts heißen „Sample Envelope“ und können zum Modifizieren der Start- und Endpunkte des Samples oder zum Verändern der Attack- und Release-Zeiten der Hüllkurve genutzt werden. Ein Drücken wechselt zwischen den Modi. So kann jedes Sample schnell zu einem andersartigen Instrument (z. B. kurzer Leadsound, weiches Pad) verformt und flexibel gespielt werden. Denn Hüllkurven sind das grundlegendste Sounddesign-Tool überhaupt (was ich auch in meinem Buch über „Modulare Synthesizer“ zum Thema gemacht habe). Dass in Chompi erstmal nur zwei Parameter bereitstehen, erleichtert das Verständnis für Anfänger. So lange eine Taste gehalten wird, ist auch etwas zu hören, die Sustain-Lautstärke steht hier also immer oben, nur die Einschwingzeit/Attack und die Ausklingzeit/Release stellt man ein. Allerdings kann via Shift + Drücken des Release-Reglers auch eine Key-Hold Option deaktiviert werden, so dass Sustain = 0 ist und man hier Decay statt Release einstellt.

Mit der gehaltenen Shift-Taste können im Chompi-Sampler jeweils beide Werte gleichzeitig editiert werden. Ein destruktives Editieren ist aber anscheinend nicht möglich. Das ist schade, denn die Bewegung der mechanischen Tasten ist mitunter durchaus auf Aufnahmen zu hören und so oder so möchte man Samples manchmal gerne schneiden. Über Umwege kann der Looper dabei helfen, indem man dort aufnimmt und wieder resampelt – oder Loops und Samples via Copy/Paste austauscht.

Zudem ist auch ein Loop für ein Sample einstellbar (via Shift + Drücken von Sample Start. Achtung, diese Einstellung wird für jedes Jammi der Cubbi Preset separat vorgenommen).

Welche Effekte bietet der Chompi Sampler?

Der nächste Button mit Zauberstab-Icon führt uns zu drei verschiedenen Effekten, die auf Pages aufgerufen werden können. Auf Page 1 finden wir mit „Magic Wand“ einen Mix aus Delay und Reverb. Dreht man den Regler hoch, nimmt die Effektintensität zu, die Delay-Zeit ist mit gehaltener Shift-Taste regelbar. Dieser Effekt ermöglicht voll aufgedreht überzeugende Ambiences. Ähnlich läuft es mit Tape FX auf Page 2, wo man zwischen Tape Saturation, Overdrive und Compression umschalten kann. Auf Page 3 blenden wir mit einem Filter zwischen LP und HP über, das zusätzlich über eine Drive-Option, aber nicht über Resonanz, verfügt. Hier ist die Reset-Option besonders wichtig, um eine neutrale Stellung zu finden. Vom Signalfluss her läuft der Sound zuerst durch das Filter, dann durch die Tape-FX, dann durch „Magic Wand“.

Looper Funktion

Zusätzlich kann ein Loop wiedergegeben werden. Für den Loop-Bereich gibt es drei wichtige Knöpfe:

Loop/Overdub

Play/Pause und

Transport.

„Loop/ Overdub“ schaltet zwischen verschiedenen Modi (Record, Overdub, Playback) um. „Play/Pause“ startet und stoppt mit leichter Anlauf- bzw. Anhaltezeit. Dieser „Tape Slew“-Effekt kann seit Firmware Update 1.09 optional auch deaktiviert werden.

„Transport“ variiert wiederum Abspielgeschwindigkeit und Tonhöhe. Hier muss oder kann man aber kurbeln, um Änderungen zu bewirken. Das geht mit der Einbuchtung für den drehenden Finger am Knopf und wieder wird die Einstellung durch eine farbige LED angezeigt. Auch hier ist ein Reset durch Drücken des Knopfes möglich. Im Pause-Modus kann hiermit gar manuelles Scrubbing betrieben werden.

Man kann so einen Loop immer wieder neu verfremdet aufnehmen. So kann man etwa einen Drumloop im ersten Schritt höher pitchen, dann etwas via Keyboard dazu spielen – und danach die Abspielgeschwindigkeit wieder senken, so dass der Drumloop spielt wie zuvor, die begleitende Aufnahme dazu nun jedoch tiefer gestimmt erklingt. Mit dem nuancierten Variieren der Geschwindigkeit via Drehknopf, gepaart mit Effekten, kann man leicht tolle Ambient-Sounds erzeugen.

Einen sauberen Loop zu erstellen, ist nicht ganz so leicht, gelang mir im Test aber auch manuell mit One-Shot-Loops. Noch leichter geht das jedoch via Copy/Paste: Mit der Copy-Funktion kann der Speicherinhalt von Presets/One-Shots sauber in den Looper kopiert werden – und umgekehrt. Das ist ein grandioses Feature für Kreativtechniken, das im Handbuch bislang nur unzureichend erklärt wird. Man wählt den Copy-Mode, drückt dann auf die Quelle (z. B. ein Preset) und danach auf das Ziel (z. B. der Looper). Kopiert man ein zuvor extern sauber geschnittenes und aufgespieltes Sample in den Looper, läuft dieser automatisch rund. Für Geräusch-Overdub-Aufnahmen mit präziser Länge könnte man hier evtl. auch ein zuvor gut zurechtgeschnittenes „leeres“ Sample nutzen. Freilich ist es zum weiteren Ausproduzieren auch oft sinnvoll, Ergebnisse aus Chompi bei Gelegenheit in eine DAW übertragen.

Der Looper beherrscht weitere Goodies wie Frippertronics (bei Overdubs wird altes Material zunehmend leiser) oder einen automatischen Aufnahmestart erst beim ersten Spielen einer Taste.

Volume, Kompressor, Routing und Kopieren im Chompi-Sampler

Die Effekte können via Shift und einem Button leicht vor oder hinter dem Looper positioniert werden.

Der Volume-Knopf kann auf Page 2 zum Einstellen der Aufnahmelautstärke und auf Page 3 zum Einstellen von Kompression eines Master-Kompressors genutzt werden. Lange gedrückt bringt er uns zur Batterieanzeige. Durch Drücken mit gehaltener Shift-Taste springen wir damit zwischen zwei bzw. nach Firmware-Update 1.09 zwischen drei (Input-) Monitoring-Routing-Optionen hin und her. Die Erste lässt das Eingangssignal, das zur Sampling-Engine und zum Kopfhörerausgang geht, komplett trocken. Die Zweite sorgt für eine Bearbeitung durch Sample-Engine-FX und Looper, bevor das Signal über beide Ausgänge zu hören ist. Firmware-Update 1.09 führte außerdem die Option ein, den Master-Out als Send und den Aux-In als Return zu nutzen und die Summe stets via Kopfhörer auszugeben – optimal, um externe Effekte wie die von der Firma Chase Bliss zu nutzen, mit der das Konzept gemeinsam entwickelt wurde.

Die drei Modi sind aber noch nicht optimal im Handbuch erklärt. Es fehlt etwa eine Angabe, welche Farbe für welches Routing steht. Hier soll nachgebessert werden und ein Begleitvideo soll helfen.

Sonstiges, Praxis und Vergleich

Wenn man sich verzettelt hat, wird empfohlen, das Gerät aus- und wieder einzuschalten. Dann wird ein Sample mit einer Sinusschwingung geladen und die Parameter werden auf die Default-Position zurückgesetzt. Dabei kann man aber auch ganz schön belämmert dastehen, denn was vorher (flüchtig) drin war, ist danach weg. In einem Video von Ricky Tinez, der Erfahrungen mit dem Gerät live aufgenommen hat, nimmt es fast groteske Züge an, wie er fassungslos der Geräte-Performance und einem unerwarteten Absturz beiwohnt. Ich kategorisiere so etwas gerne unter „People suffering from devices“ und glaube, so etwas hat Potenzial für eine Comedy-Serie. Wer genauer hinsieht, kann den komödiantischen Aspekt der menschlichen Hilflosigkeit im Umgang mit Technik jeden Tag irgendwo bewundern. Doch Chompi-Sampler ist eigentlich ein Gerät, das für Einfachheit steht. Kleine Unfälle passieren auch anderswo und Chompi Club hat bereits ein Firmware-Update nachgelegt. Die mitgelieferten Drumloops finde ich übrigens bislang aufregender als die Instrumente, doch auch hier ist laut E-Mail von Tobias für die Zukunft noch Nachbesserung zu erwarten.

Chompi kann auch über verschiedene MIDI CCs angesteuert werden – voreingestellt sind es CC 20-27 auf Kanal 1. Firmware 1.08 hat ein options.json File auf der microSD-Karte eingeführt, das User-Konfigurationen erlaubt, 1.09 führt weitere Optionen ein. Man kann zum Beispiel einen MIDI-Kanal definieren oder einstellen, ob der Aufnahmeknopf für die Aufnahme festgehalten werden muss oder in einem Latch-Mode betrieben werden kann und ob Pitch Quantisierung für Sample und Loop-Speed der Standard ist – oder die via Shift aufrufbare Option.

Es gibt keinen Sequencer, keine Clock und kein Undo/Redo. Gespielten Tastaturnoten können leider nicht um Oktaven nach oben oder unten verschoben werden, doch lassen sich ja Tonhöhen von Samples und Looper ändern.

Zwischendurch verlor ich den Überblick und es gab mehrfach Korrespondenz mit Tobias, weil manche Aufnahmen so leise klangen. Er meinte, dass dies vorkommen könne, wenn man etwa die Mikrofonaufnahme über einen Stereoausgang abhört und die Mono-Kanäle summiert werden und sich auslöschen. Vermutlich war das tatsächlich bei mir der Fall, ich hörte erst nichts und erst beim Hochdrehen des Magic-Wand-Effekts wieder sehr viel, hier liegt also eine Stolperfalle. Abgesehen davon, dass man auch beim Routing mal durcheinanderkommen kann.

Ein Vergleich mit der Konkurrenz: Durch Polyphonie, interne Effekte und separate Ebenen für Looper und Samples sind einerseits komplexere Möglichkeiten als etwa mit dem Make Noise Morphagene Modul möglich, andererseits hat Letzteres mehr Optionen zum Zerstückeln und verfremdeten Abspielen von Samples. Der Chompi Sampler hat den Vorteil, dass es leichter ist, zur Original-Abspielgeschwindigkeit und -richtung zurückzukommen (via Shift + Press) und zudem Geräusche, aber auch spontan gespielte Noten direkt am Gerät aufgenommen, mit Effekt bearbeitet, wieder zum Looper geschickt – und danach auch erneut gesampelt und via Keyboard gespielt werden können (siehe Klangbeispiel „downsample“ unten). Insgesamt musste ich überall recht viel drehen, um an die jeweiligen Grenzen des Wertebereich zu gelangen, dadurch habe ich aber auch mehr Kontrolle über die Tonhöhe gehabt und als angenehm empfunden. Morphagene zeigt eine stärkere Reaktion auf die Varispeed-Reglerbewegungen und klingt mit seiner 32 Bit Auflösung oft ein bisschen besser. In Chompi Sampler kann der verlangsamte Klang auch schon mal nach Bitcrushing klingen, nicht immer stört das und die Ergebnisse sind schnell beeindruckend, etwa wenn der eigene Effekt gesampelt und wieder heruntergepitcht wird.

Ganz neu knüpft Befaco Oneiroi an diese Looper-Ideen an – mit internen Effekten und einer Synthesizer-Sektion. Das Zauberwort heißt „Varispeed“ – auch dort lassen sich Samples mit anderer Geschwindigkeit und Tonhöhe abspielen.

Ein begleitende kleines sound.report Video findet ihr hier: