Der bisher vielseitigste Electro?

Mit dem Clavia Nord Electro 7 läutet der skandinavische Hersteller die siebte Runde seines Klassikers Nord Electro ein. Die Reaktionen fallen dabei gewohnt unterschiedlich aus: Die einen freuen sich über die professionelle Qualität dieser schwedischen Edel-Keyboards, während andere die hohen Preise für ein Produkt kritisieren, das dem Vorgänger zumindest auf den ersten Blick sehr ähnlich sieht.

So stellt sich manchem Keyboarder die Frage, ob sich ein Upgrade vom Nord Electro 5 oder 6 lohnt. Ist dies der neue große Wurf aus Stockholm oder eher behutsame Produktpflege?

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Kurz & knapp Was ist es? Clavia Nord Electro 7, ein professionelles Stage-Keyboard mit Orgel-, Piano- und Synthesizer-Sektion für Live- und Studiomusiker. Neuer Synth: Deutlich erweiterte Synthesizer-Sektion mit virtuell-analoger Synthese, FM und Sample-Import.

Deutlich erweiterte Synthesizer-Sektion mit virtuell-analoger Synthese, FM und Sample-Import. Verbesserte Effekte: Drei unabhängige Effektketten sorgen für mehr Flexibilität als bei den Vorgängern.

Drei unabhängige Effektketten sorgen für mehr Flexibilität als bei den Vorgängern. Nord-Qualitäten: Hochwertige Verarbeitung, geringes Gewicht, einfache Bedienung und exzellente Sounds.

Hochwertige Verarbeitung, geringes Gewicht, einfache Bedienung und exzellente Sounds. Einschränkungen: Potis und Zugriegel beherrschen nur den Jump-Modus, zudem fehlen Aftertouch und einige Synthesizer-Funktionen.

Potis und Zugriegel beherrschen nur den Jump-Modus, zudem fehlen Aftertouch und einige Synthesizer-Funktionen. Fazit: Konsequente Weiterentwicklung des Electro-Konzepts mit überzeugendem Klang und praxisgerechtem Bedienkonzept.

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Clavia Nord Electro 7 Design

Übersicht ist alles

Wie von Clavia nicht anders zu erwarten, fühlt sich der Nord Electro 7 sehr wertig an. Dazu tragen das robuste Metallgehäuse, Potis ohne jegliches seitliches Spiel, eine solide Waterfall-Tastatur und ein angenehm geringes Gewicht von 8 kg beim vorliegenden fünfoktavigen Modell beziehungsweise 9,5 kg beim sechsoktavigen Modell (Nord Electro 7 73) bei. Zudem ist ein 73er-Modell mit gewichteter Tastatur von Kawai angekündigt,und das zu erstaunlich geringen 13 kg.

Die auffälligste Neuerung sind das für Nord typische Modulationsrad und der hölzerne Pitchbender bei den beiden sechsoktavigen Bauformen. Bloß schade, dass man beim 61er-Modell darauf verzichtet hat. Das gestochen scharfe OLED-Display gibt es bei Nord zum ersten Mal in Farbe und dies mit einem geschmackvollen Design in eher gedeckten Farbtönen.

Bei den Anschlüssen ist im Vergleich zum Vorgänger ein Expression-Pedal hinzugekommen. Ansonsten bleibt alles wie beim Nord Electro 6: Stereo-Audio-Output, Kopfhöreranschluss, Monitor-In über Miniklinke, Sustain-Pedal, Rotary-Pedal, USB sowie MIDI In und Out.

Konzept des Nord Electro 7

Der Nord Electro 7 ist eine Weiterentwicklung der bewährten Electro-Baureihe und kein komplett neues Instrument. Er weist deutlich mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede zu seinen Vorgängern auf. Der Umstieg von einem anderen Nord Electro sollte niemanden überfordern. Kurz gesagt handelt es sich um ein Keyboard mit drei Klangerzeugern: Orgel, Piano und Synthesizer, kombiniert mit gut klingenden Effekten.

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Die Bedienung ist selbsterklärend. Für fast jeden Parameter ist ein eigenes Poti vorhanden, sodass sich die Bedienungsanleitung beinahe erübrigt. Die Lektüre kann dennoch lehrreich sein, da Nord nicht zuletzt auch für übersichtliche und gut geschriebene Bedienungsanleitungen bekannt ist, die interessantes Hintergrundwissen und wertvolle Tipps vermitteln.

Die Tastatur des Nord Electro 7 lässt sich in zwei Zonen splitten, wobei jeder Klangerzeuger einer oder beiden Zonen zugewiesen werden kann, ohne dass dafür bestimmte Menüseiten aufgerufen werden müssten. Die entsprechenden Schalter befinden sich in jeder Sound-Sektion direkt oberhalb der Transpositionsfunktion. Mittels gehaltener Shift-Taste wird zudem festgelegt, ob ein Klangerzeuger auf das Sustain-Pedal reagiert.

Die Splitpunkte können nicht frei gewählt werden, sondern sind in Quart- oder Quintabständen vorgegeben, was immer wieder kritisiert wird. Der Vorteil besteht hingegen darin, dass der Splitpunkt durch eine LED markiert wird und sich zudem bei gehaltener Shift-Taste schnell verändern lässt. Dies ist exemplarisch für den Grundgedanken von Clavia, guten Klang und Flexibilität mit einfacher Bedienung zu verbinden.

Die Krux der passenden Tastatur

Auch wenn die bestmöglichen Klangerzeuger genutzt werden, sind Multikeyboards immer ein Kompromiss

und zwar wegen der Tastatur. Für einen Flügelklang erwartet man eine Hammermechanik. Ein Rhodes spielt sich etwas leichter, jedoch nicht so leicht wie eine Hammond mit ihrer typischen Waterfall-Tastatur. Synthesizer wiederum sind meist vollständig ungewichtet. Wenn all diese Klänge in einem Keyboard vereint sind, muss man sich für eine Tastatur entscheiden.

Nord bietet hier drei Varianten an: eine Waterfall-Tastatur mit fünf oder sechs Oktaven sowie eine Hammermechanik mit Dreifachsensoren von Kawai. Wer vor allem an den Orgelsounds interessiert ist, wird sich für die Waterfall-Tastatur entscheiden, Pianisten hingegen für die HP-Version („Hammer Action Portable“).

Doch auch dies sind Kompromisse, da die Waterfall-Tasten aus dem Hause Fatar etwas schwergängiger sind als die Originale von Hammond. Für das Rhodes wiederum fühlen sie sich durchaus passend an. Ob diese Unterschiede für das eigene Spiel von Bedeutung sind, ist letzten Endes eine Frage der Gewohnheit.

Orgel: neu mit LED-Zugriegeln

Das erste Modell des Nord Electro war mit elektronischen Zugriegeln ausgestattet. Diese hatten den Vorteil, dass gespeicherte Einstellungen jederzeit korrekt dargestellt wurden und sich nahtlos mittels Plus-Minus-Tastern verändern ließen. So praktisch dies auf der einen Seite war, so wenig konnte es haptisch mit physischen Zugriegeln mithalten, die Nord ab der vierten Generation des Nord Electro verbaute.

Was die einen freute, ärgerte wiederum andere, da bei gespeicherten Sounds die Einstellungen nur im Display angezeigt wurden, nicht aber direkt an den Zugriegeln selbst.

Beim Nord Electro 7 wird nun beides kombiniert: physische Zugriegel mit LEDs, wie sie auch im Nord Stage 4 und in der Nord Organ 3 zum Einsatz kommen.

Die Orgelsektion des Nord Electro 7 umfasst zwei Transistormodelle, eine Pfeifenorgel und drei Varianten einer Hammond, inklusive einer „Soft B3“ sowie einer Kombination mit Bass. Ansonsten ist alles an Bord, was eine Hammond ausmacht: vom Vibrato-Scanner über die Percussion bis zur obligatorischen Leslie-Simulation. Diese bietet als willkommene Neuerung drei unterschiedliche Mikrofonierungen zur Auswahl.

Die neun für Hammond typischen Zugriegel der Orgelsektion bieten einen angenehmen Widerstand mit leichten Rasterungen an den acht Positionen. Parallele LED-Ketten zeigen die gespeicherten Positionen der Zugriegel an.

Eigentlich ist das eine sinnvolle Sache. Allerdings zeigt sich hier aus meiner Sicht die eklatanteste Schwäche der Nord-Instrumente: Die Zugriegel und Potis können keine Werte abholen, sondern beherrschen lediglich den „Jump“-Modus. Möchte man in einem frisch aufgerufenen Programm die Zugriegel verändern, springt die Lautstärke sofort auf den neuen Wert. Weshalb Nord an diesem System festhält und alternativ keinen Abholmodus („Run Through“) anbietet, lässt mich etwas ratlos zurück.

Doch zurück zur Orgel: Diese ist splitbar und kann mit zwei unterschiedlichen Registrierungen desselben Orgelmodells gespielt werden. Kombinationen zweier verschiedener Orgeltypen sind hingegen nicht möglich.

Die Klangerzeugung basiert auf der Nord Organ 3, der ich im Test einen authentischen Klang attestierte. Meine einzige Kritik betrifft die Pfeifenorgel, die ausschließlich metallene Prinzipalpfeifen umfasst, jedoch keinerlei Holzpfeifen für weichere Klangfarben bietet. Da Kirchenmusiker nicht unbedingt zur Hauptzielgruppe von Nord zählen, ist dieses Manko zu verschmerzen.

Piano: Die Qual der Wahl

Wer mit Nord schon vertraut ist, wird hier nicht viel Neues entdecken: Die Piano-Sektion ist gewohnt schlicht gehalten, mit Druckschaltern für die Anschlagsempfindlichkeit, die Saitenresonanz sowie fünf feste EQ- und Filtereinstellungen.

Die Klänge werden über ein klickbares Drehrad aus unterschiedlichen Kategorien gewählt. Neben Pianos, E-Pianos und Clavinet-Sounds finden sich hier auch 80er-Jahre-E-Pianos sowie ein Vibraphon. Das Wichtigste ist jedoch, dass die Piano-Samples ausgetauscht werden können. Die entsprechende Bibliothek steht allen Nord-Usern kostenlos zur Verfügung und ist hinsichtlich Umfang und Varianten einzigartig am Markt, da hier neben den bekannten Namen auch zahlreiche Raritäten gesampelt wurden.

Welcher andere Hersteller bietet Samples eines Blüthner-Flügels, eines alten Schifferklaviers oder eines Replikats von Beethovens Flügel und zusätzlich neun Rhodes-Samples?

Für Pianisten ist die Nord Piano Library eine wahre Fundgrube interessanter Klänge, die laufend erweitert wird. Der neueste Klang nennt sich Astoria Grand und ist ein über 100 Jahre alter Salonflügel aus der „Golden Era“ des amerikanischen Klavierbaus mit einem vollen und warmen Charakter.

Mein persönlicher Favorit aus der Nord Piano Library ist das Royal Grand 3D: ein mit Kunstkopf aufgezeichneter Yamaha-Flügel, der gerade beim Üben mit Kopfhörern eine sehr räumliche Wirkung entfaltet.

Der einzige Wermutstropfen ist der begrenzte Speicherplatz von 1 GB für die Piano-Samples. Wollte man alle verfügbaren Samples in der höchsten Qualität laden, wäre ein Vielfaches davon notwendig, weshalb man eine Auswahl treffen muss.

Die Werkseinstellung kann man als gut gemeinten Vorschlag betrachten. Es lohnt sich jedoch, auch die anderen Sounds auf der Homepage von Nord anzuhören oder sich diesen Artikel über die Nord-Samples zu Gemüte zu führen.

Synthesizer

Wie einfach hätten Sie’s denn gern?

Die auffälligste Neuerung des Nord Electro 7 ist die kleine Synthesizer-Sektion, basierend auf virtuell-analogen Schwingungsformen, FM und Samples. Letztere greifen auf die stetig wachsende Nord Sample Library zurück. Das Angebot reicht von akustischen Saiten-, Blas- und Perkussionsinstrumenten über Samples bekannter Synthesizer bis hin zu originalen Mellotron-Klängen.

Im virtuell-analogen Modus schwingen zwei Oszillatoren mit jeweils eigener Form. Der zweite Oszillator kann im Display gegenüber dem ersten verstimmt und in seiner Lautstärke geregelt werden. Hingegen sind keinerlei Interaktionen zwischen den Oszillatoren möglich. Hard-Sync, FM und Crossmodulation bleiben außen vor, was das klangliche Potenzial etwas einschränkt.

Das klangliche Rohmaterial durchläuft anschließend ein Tiefpassfilter mit Resonanz sowie einen Verstärker, jeweils mit eigener Hüllkurve.

Der Synth ist poly- oder monofon spielbar, auf Wunsch mit Portamento (Glide) in zwei festen Werten. Hinzu kommt die Unison-Funktion, die ähnlich wie bei der Piano-Sektion für einen breiteren und volleren Klang sorgt. Was fehlt, ist ein dedizierter LFO für Pulsbreiten- oder zyklische Filtermodulationen. Lediglich ein einfacher Vibrato-LFO ist vorhanden.

Viel Spaß hatte ich mit dem FM-Synthesizer, der mit bis zu vier Operatoren in zehn Algorithmen arbeitet, wobei jeweils zwei Operatoren editiert werden können: einer für den Grundton und einer für die Obertöne, treffend „Body“ und „Spectra“ genannt.

Trotz seiner überschaubaren Funktionen bietet dieser Synthesizer einen vollen, zuweilen sehr analogen Sound sowie 80er-Jahre-Digitalklänge, psychedelische Mellotron-Sounds und bühnentaugliche Bläsersätze.

Ähnliches haben wir bei Nord schon oft erlebt: Während die Instrumente anderer Hersteller flexibler aufgebaut sind und weit mehr Funktionen bieten, konzentriert sich Nord auf die wesentlichen Parameter und punktet mit einem druckvollen und lebendigen Sound, der sich gerade auf der Bühne gut durchsetzt.

Effekte

Alles da, was man im Alltag braucht

Im Gegensatz zu seinen Vorgängern verfügt der Nord Electro 7 über eine vollständige Effektkette für jeden der drei Klangerzeuger, was im Alltag eine große Erleichterung darstellt. Vorbei sind die Zeiten, in denen man sich entscheiden musste, ob nun das Rhodes oder die Hammond über das Delay gespielt werden soll, da beides gleichzeitig nicht vorgesehen war.

Die Effektketten sind übersichtlich und logisch aufgebaut, mit wenigen, aber sinnvoll gewählten Parametern. Sie sind vergleichbar mit klassischen Effektpedalen, die meist ebenfalls mit zwei oder drei Parametern auskommen.

Zwei Blöcke mit Modulationseffekten decken die Klassiker ab: Tremolo, Chorus, Flanger und Phaser, aber auch Panoramaeffekte, Ringmodulator und Wah-Wah. Editierbar sind jeweils die Rate (beziehungsweise die Filterfrequenz des Wah-Wahs) und der Amount, also der Effektanteil.

Weiter geht es mit einem Equalizer mit parametrischen Mitten und einer Verstärkersimulation mit fünf Modellen: Rhodes Suitcase, „Small“ (der integrierte Verstärker des Wurlitzers), Fender Twin, Roland Jazz Chorus sowie ein als „Brit(ish)“ bezeichnetes „Plexi-Style“-Verstärkertopteil, kombiniert mit einer 4×12”-Box. Auf gut Deutsch: ein Marshall-Amp. Die Verzerrung (Drive) wirkt auf alle Verstärkersimulationen und klingt bei jedem Modell etwas anders.

Interessant ist der Kompressor, der mit nur einem Regler auskommt und dem Klang dennoch angenehmen Druck verleiht. Weit mehr Parameter bietet das Delay: Das Tempo lässt sich eintappen, das Feedback reicht bis zu unendlichen Wiederholungen, was bei sehr kurzen Delay-Zeiten metallische Effekte ermöglicht. Zudem finden sich feste Filter für das Feedback-Signal sowie drei Ping-Pong-Einstellungen von leichtem bis zu hartem Panning.

Der Hall ist global ausgelegt, bietet aber für jeden Layer die Möglichkeit, den Send-Anteil zu regulieren. Die fünf Algorithmen Room, Stage, Hall, Cathedral und Spring Reverb decken die wichtigsten Anwendungsgebiete ab.

Bleibt noch der Rotary-Effekt, der nur einfach vorhanden ist und einem der drei Klangerzeuger zugewiesen werden muss. Simuliert werden drei Mikrofonierungen (Close, Wide und XY), wobei mir der klangliche Unterschied eher subtil erscheint:

Interessant ist die Fixed-Angle-Funktion, bei der die Leslie auf einer zuvor festgelegten Position stoppt:

Clavia Nord Electro 7 in der Praxis

Gerade mal 10 Sekunden braucht ein Nord Electro 7 für den Einschaltprozess.

Als langjähriger Spieler eines Nord Stage fand ich mich am Nord Electro 7 sofort zurecht; alle Funktionen liegen etwa dort, wo ich sie erwarten würde. Das Farbdisplay zeigt neben dem Namen des gewählten Presets auch an, welche Klänge der drei Klangerzeuger darin vorkommen. Falls diese nicht aktiviert sind, wird der jeweilige Name ausgegraut dargestellt.

Eine Besonderheit der Nord-Instrumente ist, dass all diese Parameter auch im inaktiven Zustand gespeichert werden. Gewünschte Effekte, zusätzliche Layer oder auch das gewünschte Tempo eines (noch) ausgeschalteten Delays – all dies lässt sich am Nord Electro 7 entsprechend vorbereiten und bei Bedarf während des Spielens dazuschalten. So kann man viele Klänge, für die man ansonsten mehrere Speicherplätze bräuchte, in einem Programm zusammenfassen.

Nehmen wir als Beispiel ein Rhodes: Für den Test habe ich ein Programm angelegt mit meinem Lieblings-Rhodes-Sound (EP 8, Mark 1 Stockholm) und experimentierte mit den Effekten, bis ich für jeden Effekt meine ideale Einstellung gefunden hatte: ein langsames Tremolo, ein breiter Chorus, ein mittenbetonter EQ mit Fender Twin Reverb, ein tiefpassgefiltertes Ping-Pong-Delay, etwas Kompressor und Federhall.

Zusätzlich suchte ich ein warmes Pad für den Synthesizer aus, das ich vor dem Speichern deaktivierte, ebenso die Effekte. Wird das Preset aufgerufen, klingt das Rhodes-Sample zunächst im Rohzustand, wobei die gewünschten Effekte per Knopfdruck in den vorgesehenen Einstellungen aktiviert werden können. Für mich ist dies übersichtlicher als eine Liste von Rhodes-Presets, die sich lediglich durch ihre Effekte unterscheiden.

Eine unscheinbare, aber sehr praktische Funktion ist der Organize Mode, mit dem Programme auf andere Speicherplätze verschoben, ausgetauscht und in bestehende Programmbänke eingefügt werden können, ohne dass dabei etwas gelöscht wird.

Ein Nord Electro 7 ist sowohl Stage-Piano als auch Stage-Orgel, aber definitiv keine Workstation. Wer nur die Spezifikationen vergleicht, wird sich wundern: Workstations, die ebenfalls Orgeln, Pianos und Synthesizer-Sounds bieten (neben vielen anderen Funktionen und Klängen), sind zuweilen günstiger als ein Nord Electro 7, der auf dem Papier etwas mager daherkommt und „nicht einmal“ einen Arpeggiator oder Sequencer bietet.

Clavia verfolgt ein anderes Konzept und legt den Fokus auf etwas, das sich schwer messen lässt, letzten Endes aber der entscheidende Faktor ist: Musikalität.

Ein Nord Electro fühlt sich wie ein Instrument an. Jeder Ton und jede Drehung an einem der zahlreichen Potis lassen einen die digitale Herkunft der Klänge vergessen. Stattdessen sieht man förmlich den Flügel vor Augen oder spürt (beinahe) den Luftzug des rotierenden Leslies. An einem Nord hat man keine Sekunde das Gefühl, an einem auf Musik spezialisierten Rechner zu sitzen, was ein solches Keyboard zweifelsfrei ist.

Analog ist am Nord Electro rein gar nichts. Trotzdem fühlt es sich so an, was natürlich auch mit dem schlanken und direkten Bedienkonzept zusammenhängt. Jeder wichtige Parameter verfügt über ein eigenes Poti, sodass klangliche Anpassungen on the fly jederzeit möglich sind.

Ein bisschen mehr Overdrive auf der Leslie und gleichzeitig ein Delay fürs Piano aktivieren, getappt im Songtempo: Während man auf einer Workstation verschiedene Display-Seiten durchschalten und die passenden Parameter auswählen müsste, genügen auf dem Nord Electro ein paar wenige Klicks. In Sachen Bedienbarkeit und Übersichtlichkeit schlägt der Nord Electro 7 jede Workstation.

Zudem sind die Nord-Instrumente nicht mit Funktionen überfrachtet. Jeder Parameter ist sorgfältig ausgewählt und musikalisch sinnvoll skaliert. Man hat nicht versucht, möglichst viele Funktionen in ein Keyboard zu packen, frei nach dem Motto „Schadet ja nichts, wenn’s mehr kann“, sondern sich genau überlegt, was auf der Bühne relevant ist.

Dass dies jeder ein bisschen anders sieht, liegt in der Natur der Sache. Aber sagen wir es mal so: Anscheinend machen sie einiges richtig in Stockholm, sonst wären die Nord-Instrumente nicht gefühlt auf jeder Stadtfestbühne präsent – trotz ihrer ambitionierten Preise.

Unterschiede zum Nord Stage

Durch die neue Synthesizer-Sektion und die weitaus flexiblere Effektsektion nähert sich der Nord Electro stärker als je zuvor dem Nord Stage an. Haben wir es hier mit einem Nord Stage Light zu tun? Ich wäre bei diesem Begriff etwas skeptisch, da weiterhin große Unterschiede zum Nord Stage 4 bestehen.

Da wäre zum einen die Multitimbralität: Der Nord Electro 7 ist dreifach multitimbral, der Nord Stage 4 hingegen siebenfach (je zwei Orgel- und Piano-Sounds plus drei unabhängige Synthesizer-Einheiten). Dies ermöglicht weitaus komplexere Setups mit bis zu vier Splitzonen im Gegensatz zu den zwei Splitzonen des Nord Electro 7.

Die Synthesizer-Sektion des Nord Stage ist deutlich umfassender und bietet die gleichen Funktionen wie der Nord Wave 2. Diesbezüglich darf man vom Nord Electro 7 nicht allzu viel erwarten, fehlen doch zahlreiche Funktionen, die selbst bei einfachen Synthesizern zur Grundausstattung zählen. So gibt es weder Filter-LFO noch Arpeggiator oder Sequencer, außerdem liegt nur ein Filtertyp (4-Pol Tiefpass) vor.

Abstriche gibt es auch bei der Hardware: Dass der Nord Electro 7 nur über zwei statt vier Audioausgänge verfügt, würde mich weniger stören als der fehlende Aftertouch, den ich beim Nord Stage auch gerne nutze, um die Drawbars über den Tastendruck zu verstellen. Auch der Pitchbender des Nord Stage ist flexibler einsetzbar und wirkt auf Wunsch auch auf die Orgel- und Piano-Sektion, während der Electro 7 nur Bendings in der Synthesizer-Sektion zulässt.

Die Effektsektion des Electro 7 ist – so umfangreich sie auch erscheinen mag – im Vergleich zum NS4 reduziert, der von den meisten Effekten zwei Varianten anbietet, die mittels Shift-Taste angewählt werden können. Bleibt noch zu erwähnen, dass der Nord Stage 4 sechs unabhängige Effektketten enthält, der Nord Electro 7 hingegen drei.

Etwas salopp ausgedrückt könnte man den Nord Electro 7 auch als halben Nord Stage 4 bezeichnen.

Sieht zwar ähnlich aus, ist aber weit flexibler: der Nord Stage 4

Blick über den Tellerrand

Wer mit dem Kauf eines Nord Electro 7 liebäugelt, tut gut daran, sich Alternativen am Markt anzuschauen und sich nicht zu früh festzulegen.

Konzeptionell am nächsten liegt das Yamaha YC73, das den Nord-Instrumenten beinahe eins zu eins nachempfunden ist – von der Farbe einmal abgesehen. Auf Detailebene unterscheiden sich die Instrumente hingegen durchaus. So bietet das YC73 drei Splitzonen im Gegensatz zu den zwei Splitzonen des Nord Electro 7. Sehr praktisch sind auch die Endlosdrehregler mit LED-Kränzen des YC73. Auf der anderen Seite punktet der rote Schwede mit einer umfangreicheren Synthesizer-Sektion, freiem Sample-Import und einer der größten Bibliotheken unterschiedlicher Pianos und E-Pianos.

Der Roland V-Stage ist konzeptionell zwischen Nord Electro 7 und Nord Stage 4 einzuordnen und setzt mit seinem großen Display eigene Akzente. Der wesentliche Unterschied betrifft jedoch das Gewicht: 15 kg bei 76 Tasten mit Waterfall-Tastatur (Roland) gegenüber 9,5 kg bei 73 Tasten mit Waterfall-Tastatur (Nord Electro 7).

Das Viscount Legend One schlägt in eine ähnliche Kerbe, wobei der Schwerpunkt hier auf den Orgeln liegt. Pianos, E-Pianos und Synthesizer-Sounds finden sich zwar ebenfalls, spielen aber eher eine Nebenrolle. Dennoch ist auch dies eine interessante Alternative zum Nord Electro 7.

Ähnlich verhält es sich mit der Hammond SK-Pro 73, die neben Piano- und „Ensemble“-Sounds auch einen virtuell-analogen Monosynthesizer bietet. Hinsichtlich der Funktionen ist die SK-Pro 73 mit dem Nord Electro 7 vergleichbar.