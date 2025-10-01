Edle Pedale aus Schweden

Nachdem sich Clavia mit ihrer „Organ 3“ eindrücklich auf dem Markt der Hammond-Klone zurückgemeldet hat, folgt der nächste logische Schritt: ein dediziertes Orgel-Basspedal aus dem Land der Elche, Trolle und Abba. Das Clavia Nord Pedal Keys 25 ist der Nachfolger des Pedal Keys 27, das – man ahnt es bereits – über zwei weitere Töne verfügte. Aus meiner Sicht ist diese Reduktion verkraftbar. Zwei volle Oktaven scheinen mir für die meisten Anwendungen ausreichend.

Kurz & knapp Was ist es? Clavia Nord Pedal Keys 25, MIDI-Basspedal für Orgeln, Nachfolger des Pedal Keys 27

Stabile Bauweise mit Holztasten und robustem Gehäuse. Bedienung: Einfacher Anschluss, sofort spielbereit, begrenzte Einstellmöglichkeiten.

Einfacher Anschluss, sofort spielbereit, begrenzte Einstellmöglichkeiten. Funktionen: Monophon, fester MIDI-Kanal, keine Anschlagsdynamik, kein Aftertouch.

Monophon, fester MIDI-Kanal, keine Anschlagsdynamik, kein Aftertouch. Preis: Sehr hoch im Vergleich zur Konkurrenz, nur ein Stern in der Bewertung.

Clavia Nord Pedal Keys 25 MIDI-Basspedal

Schwarz, rot, Holz

Groß, schwer, stabil – das sind meine ersten Eindrücke, als ein Vorserienmodell des Clavia Nord Pedal Keys 25 vor mir liegt. Absolut rutschfest, gefühlt überdimensioniert, mit hellen Tasten von 35 cm Länge und vergleichsweise kurzen schwarzen (9 cm), was mit der klassischen Pedalspieltechnik zusammenhängt, auf die wir später eingehen. Das Clavia Nord Pedal Keys 25 MIDI-Basspedal ist knapp 1 m lang und 61 cm tief und einem Gewicht von 15 kg, was nur unwesentlich weniger ist als die Nord Organ 3 selbst. Der Grund liegt natürlich in der Bauweise: Die Tasten bestehen aus Holz und das Gehäuse aus rotem und schwarzem Aluminium. An der Vorderseite ist eine dicke Filzleiste angebracht, die die Tasten angenehm dämpft.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehören ein 9-Volt-Netzteil (Mitte positiv), ein MIDI-Kabel, das in seiner Länge exakt auf den Einsatz mit der Nord Organ 3 abgestimmt ist, sowie ein Expression-Pedal, das mittels einer massiven Halterung rechts der Mitte fixiert wird. Und zwar ausschließlich dort. Dies entspricht zwar der Tradition des Hammond-Spiels, auf der anderen Seite hätte ich mir gewünscht, dass eine alternative Anordnung mit dem Pedal links möglich wäre, um mit dem rechten Fuß zu spielen und links die Lautstärke zu kontrollieren.

Das Pedal selbst ist für Nord typisch robust und rutschfest inklusive einer stabilen Halterung aus Metall und großen Schrauben mit geriffelten Köpfen, die sich bequem ohne Werkzeug festziehen lassen. Praktischerweise lässt sich der Pedalwiderstand von leicht bis schwer einstellen. Womit wir die „Einstellmöglichkeiten“ des Clavia Nord Pedal Keys 25 auch schon vollständig abgehakt hätten.

Das Nord Pedal Keys 25 in der Praxis

Lasst die Füße spielen!

Bezüglich MIDI ist das Clavia Nord Pedal Keys 25 Basspedal spartanisch ausgestattet: Gesendet wird stets auf Kanal 3 mit fester Velocity von 64 und einem Tonumfang von C2 bis C4 (MIDI-Noten 36 bis 60). Diese Voreinstellungen können nicht verändert werden, was einerseits den Vorteil hat, dass nichts aus Versehen verstellt werden kann. Andererseits schränkt dies das Einsatzspektrum massiv ein. Reine Organisten wird dies kaum kümmern, experimentellere Musiker, die mit dem Pedal beispielsweise eine Melodie in einem komplexen MIDI-Setup spielen möchten, müssten ihr Equipment an das Clavia Nord Pedal Keys 25 anpassen, da es umgekehrt nicht möglich ist. Andere Basspedale bieten diesbezüglich mehr Flexibilität.

Ich gestehe, dass meine Erfahrungen mit Orgelpedalen schon sehr lange zurückliegen: Als Kind habe ich intensiv auf einer elektrischen Orgel inklusive Basspedal geübt. Doch erstens ist dies schon lange her und zweitens umfasste dieses nur eine Oktave. Man kann mich also guten Gewissens als Neuling des Pedalspiels bezeichnen … packen wir’s an!

Als Erstes schraube ich meinen Klavierhocker so hoch wie möglich, damit die Füße entspannter von oben die Tasten spielen können. Passend dazu stelle ich auch den Keyboard-Ständer mit der Nord Organ 3 gute 10 cm höher.

Meine ersten Versuche machen Spaß – und sind ernüchternd zugleich. Mein Blick klebt an meinen Füßen, während die beiden Hände eher im Blindflug spielen (müssen). Doch schon nach kurzer Zeit setzt ein Lerneffekt ein: Beide Füße bekommen ein Gefühl für die Abstände zwischen den Tönen, die sie auch mal ohne hinzuschauen treffen. Hingegen finde ich die schwarzen Pedale etwas kurz, 2 oder 3 cm mehr würden die Treffsicherheit merklich erhöhen.

Die Oberfläche der Pedale fühlt sich angenehm an, nicht zu rutschig, aber auch nicht zu rau, da man beim Spielen oft etwas über die Tasten gleitet. Nur kontrolliert sollte dieses Rutschen sein, was am Clavia Nord Pedal Keys 25 gut gelingt. Auch die Mechanik ist top verarbeitet: Hier klappert oder scheppert nichts, der Niederdruck-Widerstand ist angenehm gewählt, außerdem wirken die Pedale verwindungssteif.

Die parallele Anordnung wirkt übersichtlich, ich denke aber, dass man bei entsprechender Übung an einem fächerförmigen Pedal flüssiger spielen kann. Letzten Endes eine Geschmackssache.

Nach zwei Tagen mit dem Clavia Nord Pedal Keys 25 versuche ich, mit beiden Füßen zu spielen, wodurch ich auf andere Basslinien komme als mit meiner linken Hand oder am E-Bass. Einmal mehr zeigt sich der Grundsatz, dass die Spielweise eines Instruments maßgeblich die Kreativität und die Musik selbst beeinflusst. Der nächste Schritt wären Läufe, abwechselnd mit der Ferse und der Fußspitze gespielt. Wer schon einmal einem professionellen Organisten auf die Füße geschaut hat, weiß, was ich meine. Eine schlicht beeindruckende Fähigkeit, die natürlich viel Übung und Zeit erfordert.

Was bleibt noch zu erwähnen? Ach ja, das Pedal ist monophon. Akkorde, auch simple Quinten, sind nicht möglich. Auch dies ist eine Reminiszenz an das Original, die für meinen Geschmack etwas einengend ist. Denn wäre es nicht schön, ab und an eine Oktave oder Quinte zu spielen? Oder tiefe, grummelnde Cluster-Sounds.

Außerdem ist es natürlich schade, dass man auf eine Anschlagsdynamik verzichtet hat. Klar, gab es die auf einer Hammond auch nicht, aber die Zeiten haben sich geändert. Gerade im Kontext mit anderen Klangerzeugern könnte eine Anschlagsdynamik sinnvoll sein, z. B. ein Synthi-Bass, dessen Filter auf das Pedal reagiert, oder dynamisch spielbare Drum-Sounds.

Und wenn wir schon beim Träumen sind: So etwas wie Aftertouch wäre für ein Pedal eine spannende Ergänzung. Über den Fußdruck ein Vibrato oder die Filter-Cutoff zu steuern, würde musikalisch viel hergeben, zumal die Nord Organ 3 ja selbst einige Synthi-Bässe als Alternative zu den gängigen Orgelmodellen bereithält.

Konkurrenzmodelle

Auch wenn das Angebot an Orgelpedalen überschaubar ist, steht Nord natürlich nicht alleine mit seinem Produkt da. Die direkteste Konkurrenz kommt von Viscount: Die beiden Modelle Legend Pedalboard 18 und 25 sind ähnlich robust gebaut wie das Nord, allerdings in einer leicht fächerförmigen Anordnung. Die Stromversorgung erfolgt direkt über das MIDI-Kabel, zumindest im Verbund mit den eigenen Orgeln von Viscount. Für alle übrigen Orgeln liegt ein passendes Netzteil bei. Preislich sind die Viscount-Modelle deutlich günstiger als das Nord, aber immer noch vierstellig.

Wenn man sich auch mit einem kleineren Tonumfang, kürzeren Tasten und Kunststoffgehäuse zufriedengibt, kommt man entschieden günstiger weg, z. B. mit dem Studiologic MP-117 oder Ketron.

Die Firma Hammond-Suzuki bietet ein einoktaviges Modell mit integrierter Klangerzeugung an, das zudem auf Anschlagsdynamik reagiert.

Interessante Modelle gibt es auch von Uhl mit 17 Tönen, wahlweise in langer oder kurzer Bauform. Hierzu hat sich Wolfgang Uhl eine besondere Stromversorgung ausgedacht: Seine Orgelpedale werden über ein internes Batteriefach mit sehr langlebigen AA-Lithium-Batterien gespeist, deren Spannung jahrelang halten soll. Für den Fall, dass die Batterien eines Tages zur Neige gehen sollten, ist ein zweites Fach verbaut, das auch schon bei der Lieferung bestückt ist.

Videos

Da ich die Nord Organ 3 gleichzeitig zum Test hatte, wollte ich mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, zwei Videos meiner bescheidenen Orgelkünste aufzuzeichnen.

