Test: Clavia Nord Piano 4, Stagepiano

Da steht ein rotes Klavier

Pünktlich wie eh und je bringt der schwedische Hersteller Clavia Updates ihrer etablierten Produkte auf den Markt. Neben dem hier getesteten Nord Piano 4 gehören die Electro, die Nord Drum Modelle sowie die für den Live Einsatz konzipierten Stage Keyboards zu den festen Produkten des Herstellers. Mit dem Clavia Nord Piano 4 hat der Hersteller ein auf Pianos spezialisiertes Keyboard im Programm, das in der vierten Generation wieder einige neue Features mit sich bringt. Wir haben das Nord Piano 4 für euch unter die Lupe genommen.

Optik und Verarbeitung des Clavia Nord Piano 4

Wie eingangs bereits erwähnt, hat sich am grundlegenden Konzept des Nord Pianos nichts geändert. Die Farbe ist – keine Überraschung – wieder rot und die Verarbeitung bühnengerecht äußerst solide. Ein robustes Metallgehäuse und in etwas dunklerem rot gehaltene Abschlussleisten aus Holz gehören schon lange zu den Eckpunkten des Nord Pianos, so auch bei Version 4 dieses Keyboards. Daher verwundert auch das Gewicht von 18,5 kg nicht, Metall und Holz bringen nun mal Gewicht auf die Waage. Auch der Hammermechanik Tastatur ist es geschuldet, dass das Nord Piano 4 nicht zu den Leichtgewichten seiner Zunft gehört. Hier hat Clavia einfach Pianisten im Fokus, die bewusst und gerne auf voll gewichteten Tastaturen spielen und keinen Mix aus Piano-, E-Piano-, Synthesizer- und Orgel-Tastatur suchen.

Die Tastatur des Nord Piano 4 ist identisch zu der des 3er Modells und kommt daher wieder von Fatar. Mit einem Dreifach-Sensor ist die Tastatur ausgestattet, bietet 88 Tasten mit Hammermechanik. Die Tastatur lässt sich sehr gut spielen, erlaubt ein akzentuiertes und dynamisches Spiel mit schnellen Repetitionen. Hier gibt es nichts zu beanstanden.

Bedienung des Clavia Nord Piano 4

Neben den erwähnten äußeren Eckdaten steht Clavia seit jeher auch für eine geradlinige Bedienung, d.h. man muss bei den Nords nicht ewig lange im Menü steppen, sondern kann den Großteil der Funktionen über dedizierte Taster und Potis erreichen. Dem steht auch das Clavia Nord Piano 4 in Nichts nach.

Herzstück des Nord Pianos ist entsprechend kein ultra großer Touchscreen, sondern ein vergleichsweise kleines OLED-Display auf dem die wichtigsten Informationen und Parameter angezeigt werden. Alles andere ist wie gesagt über Potis und Taster samt zugehörigen LEDs gelöst. Um das Display herum befinden sich mehrere Taster, die detaillierte Einstellungen hinsichtlich System, Sound, MIDI, Organize und Panic ermöglichen.

An neuen Funktionen bietet das Nord Piano 4 die Split Point Crossfades, die bereits in den aktuellen Modellen der Electro- und Stage-Keyboards Einzug gehalten haben. Splittet man das Nord Piano an einem der sechs vorgesehenen und mit LED versehenen Split-Punkten, lässt sich der Bereich um diesen Split-Punkt als Crossfade Bereich definieren. Hierdurch „morphen“ die nebeneinander liegenden Sounds langsam ineinander über, anstatt hart am vorgesehenen Punkt zu wechseln. Zwei Einstellungen gibt es: Small und Large. Diese beziehen sich auf den Anfangspunkt, ab wann der andere Sound nach und nach hinzukommt.

Ebenfalls neu ist die Seamless Transition Funktion. Hiermit klingen Sounds trotz Umschalten auf einen anderen Sound weiterhin aus, abgeschnittene Sounds werden hiermit vermieden.

Der Prog/Menu-Drehknopf dient zum Durchsteppen der insgesamt 400 Speicherplätze des Nord Pianos 4. Direkt darüber der Lautstärkeregler des Pianos. Rechts dieser globalen Sektion schließt sich die erste von zwei Soundsektionen an.

Piano Sektion des Clavia Nord Piano 4

Die Piano Sektion bietet einen eigenen Lautstärkeregler, so dass die beiden Sektionen Piano und Sample Synth individuell angepasst werden können und stets das gewünschte Verhältnis eingestellt werden kann.

Neu ist die Art und Weise, wie beim Nord Piano 4 der passende Piano Sound ausgewählt wird. Anstatt weiterhin auf die Typen Grand, Upright, EP1 usw. zu setzen und so bereits eine grobe Vorauswahl treffen zu können, lassen sich die Sounds im aktuellen Modell nur noch per Drehrad auswählen. Ebenfalls neu sind die drei EQ-Presets Bright, Mid und Soft, die die Pianos klanglich teils deutlich beeinflussen. Mit Hilfe der Parameter Soft Release, String Resonance Pedal Noise und Dynamic Sustain Pedal lassen sich dem Sound instrumentenspezifische Klangbestandteile hinzufügen, die zu einer erhöhten Authentizität führen.

Die bis dato recht eingeschränkte Polyphonie in Höhe von 60 bzw. 40 Stimmen (Mono/Stereo Betrieb) hat Clavia beim Nord Piano 4 deutlich aufgestockt. Der Hersteller unterscheidet nun nicht mehr zwischen Mono und Stereo Betrieb und die maximale Polyphonie wurde auf 120 Stimmen erweitert, ein deutliches Plus.

Verfügte das 3er Modell des Nord Pianos noch über 54 Speicherplätze für Piano Sounds, sind es beim Nord Piano 4 nun insgesamt 120 Plätze. Der Speicherplatz ist mit 1 GB dagegen gleich geblieben. Allen Nord-Neulingen sei gesagt: Das Soundrepertoire der Nord Keyboards ist nicht fix, sondern kann vom User mit Hilfe der Nord Sound Editor Software frei bestimmt werden. Ab Werk werden die Nord Keyboards mit einer passenden Auswahl an Sounds ausgeliefert, über die Website des Herstellers lassen sich aber neue Sounds herunterladen und individuell auf das Nord Keyboard übertragen. Wie viele Sounds in das Nord Piano passen, hängt einerseits von der jeweiligen Größe der Sounds Samples und dem maximalen Speicherplatz des Pianos ab. Dieser beträgt beim 4er Modell des Nord Pianos 1 GB. Für die Sample Synth Sektion stehen weitere 512 MB bereit, die separat mit den entsprechenden Sounds belegt werden können. Die Nord Sound Library wächst stetig und umfasst mittlerweile eine Vielzahl an unterschiedlichsten Klängen.

Als Sound-Flaggschiff hat Clavia beim Nord Piano 4 das Royal Grand 3D Piano gewählt. Dieses bietet einen ungemein authentischen Sound, der mit viel Liebe zum Detail erklingt. Das Piano lässt sich sehr dynamisch spielen und überzeugt auch aufgrund der sehr realistisch klingenden Pedalgeräusche und Saitenresonanzen. Der räumliche Sound ist sehr gut und das Piano kann vor allem für klassische oder jazzige Stücke herangezogen werden.

Hier ein Beispiel des Royal Grand 3D:

Auch der Velvet Grand Sound kann auf ganzer Linie überzeugen. Dieser klingt etwas kompakter, bietet nicht ganz so ein räumliches Gefühl und kann für Lieder herangezogen werden, die ein Piano mit etwas mehr Eigenart erfordern.

Deutlich kantiger und knarziger klingen die Upright Pianos des Nord Piano 4 und hier kann das Clavia Piano ebenfalls überzeugen. Die Sounds weisen deutlich mehr Charakter auf als viele Konkurrenten. Es ist erstaunlich, wie sehr sich Clavia diesem Feld widmet, das findet man bei anderen Herstellern bei weitem nicht in solch einem breiten Angebot.

Mein eigentlicher Favorit der Clavia Keyboards sind jedoch die E-Pianos. Vor allem die Pendants von Rhodes und Wurlitzer können überzeugen, wenn auch die Tastatur des Nord Pianos 4 hierfür zu Flügel-lastig ist. Rein von der Soundqualität spielen die E-Pianos von Clavia aber seit vielen Jahren in der obersten Liga mit.