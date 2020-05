Test: Clavia Nord Wave 2, Hybrid Sample Synthesizer

Mit Fug und Recht trägt er die Farbe des Schweizer Messers

Im Test der der rote Rächer Nord Wave 2

Im Winter 2008 erschien der erste Nord Wave Synthesizer, auf der diesjährigen NAMM hat Nord mit der zweiten Version des Performance-Synthesizers nachgelegt. Der Nachfolger bleibt mit seinen 48 Stimmen ein Hybride, wie er im Buche steht. Mit in der Oszillator-Sektion in vier verschiedenen Kategorien abrufbaren Klangerzeugungsarten à la Wavetables, virtuell-analog, FM mit vier Operatoren sowie Samples aus der aktuellen Nord Library, fügt das Schweizer Kombimesser Nord Wave 2 noch eine weitere Sparte an: Eine recht tiefgreifende FM-Engine fbeindet sich nun ebenfalls im Gerät. Aufgrund seiner vierfachen Multitimbralität lassen sich genannte Klangerzeugungsarten frei- und vierfach miteinander kombinieren. Seitens Nord wurde der Rote komplett überarbeitet und bringt nun ehemals vermisste Funktionen wie einen Arpeggiator und ein Ladder-Filter-Modell ins Spiel. Das, wie man es von Nord gewohnt ist, extrem bühnentaugliche Gerät stellt mit seinen unter 9 kg einen Performance-Synthesizer dar, der sich irgendwo zwischen Nord Lead 3 und Nord Stage einordnet. Starten wir diesen Test mit einem Überblick über die Bedienoberfläche des Nord Wave 2.

Basics am Nord Wave 2: Die Bedienoberfläche

Der erste Unterschied zum Vorgänger fällt sofort ins Auge: Die Bedienoberfläche der Klangregelung erstreckt sich nun über das gesamte Gerät und wurde mit einem zweiten Display sowie den von Nord bekannten LED-Fadern ausgestattet, mit denen sich die Lautstärken der vier frei programmierbaren Layer des Synthesizers regeln lassen können. 61 leichtgewichtete Tasten umfasst die Klaviatur, dessen Druckpunkt und Aftertouch-Fähigkeiten im Übrigen zu flinkem Keyboardspiel einladen. Im Lieferumfang befinden sich neben dem obligatorischen Kaltgerätekabel noch eine Kurzanleitung und ein paar Sticker. Die Bedienoberfläche wurde fein säuberlich in Kategorien unterteilt, was die Übersichtlichkeit und Bedienbarkeit nach kurzer Einspielzeit recht intuitiv erscheinen lässt. Die wichtigsten Funktionen für die Performance an sich sind gemeinhin direkt pro Bedienelement abrufbar, in erweiterte Einstellungen gelangt man über Second-Funktionen via Shift-Taster. Beginnen wir auf der linken Seite des Gerätes und arbeiten uns nach rechts hin vor, so sind zuerst die von Nord bekannten Left-Hand-Controls zu erwähnen.

Der bekannte wie beliebte Pitchbend/Vibrato-Stick ist auch hier wieder in haptisch ansprechendem lasierten Holz gehalten, das Mod-Wheel ist aus griffigem Edelstahl. In dieser Sektion befinden sich ebenfalls Bedienparameter für das entweder global oder pro Stimme aktivierbare Note-Hold sowie der Oktavlage (auch hier entweder pro Stimme oder per Shift-Funktion Global). Sehr gute Funktion für einen bewegten Sound in der Live-Situation: Hält man die ebenfalls in dieser Sektion befindliche Morph-Taste gedrückt, während man egal welche Parameter-Veränderungen vornimmt, kann man diese „on the fly“ per erneutem Druck auf die Taste wieder abrufen.

Hiermit erhält man sozusagen einen temporär abspeicherbaren und ohne Zeitverzögerung wieder abrufbaren zweiten Patch innerhalb des Patches. Falls man es noch ernster meint, gibt es hier auch den dedizierten Live-Mode: Per Aktivierung des Live-Modes gelangt man in eine temporäre Speicherstruktur, hier lässt sich „instant“ zwischen fünf per Taster aufrufbaren Slots hin- und herspringen und alle Änderungen, die man pro Slot vornimmt, werden hier automatisch temporär gespeichert. Rechts daneben befindet sich die Sektion, mit der sich durch Presets und Bänke navigieren lässt, hier gibt eines von zwei OLED-Displays Aufschluss über Preset-Namen, Nummer und Bank, auch lässt sich hier entweder global oder pro Stimme transponieren. Falls man sich nicht extern clocken lässt, kann man hier ebenfalls das Tempo tappen oder manuell die BPM einstellen.

Saves & Morphs & Arps am Nord Wave 2

Ach ja: Speichern lassen sich hier die selbsterstellten Presets selbstverständlich auch. Die Bänke A-N, die je 44 Speicherplätze beinhalten, sind bereits mit Factory-Presets belegt, die letzten beiden O und P bieten insgesamt 88 freie Plätze für User-Presets. Diese beinhalten dann alle Settings, sprich jene für die vier einzelnen Layers, Filter, Envelopes und Effekte. Also ca. 16 Bänke, 400 Programme. Rechts daneben wird es dann auch schon wieder spannender: Die Morph-Sektion lässt sich per Druck auf entweder „velocity“, „wheel“, „pedal“ oder „a-touch“ und dem simultanen Betätigen des jeweilig gewünschten Modulationsziels alles auf dem Synthesizer Befindliche im Handumdrehen zuweisen.

Das geht so flink, dass es auch kein Problem darstellt, während der Performance neue Zuweisungen einzustellen. Die darunter befindliche Vibrato-Sektion lässt einstellen, ob das Vibrato per Aftertouch, Wheel oder per unterschiedlich langsamen Envelopes verzägert einsetzen soll. In der „Voice Mode“-Sektion, rechts darüber befindlich, lässt sich pro Layer einstellen, ob der Sound mono- oder polyphon gespielt werden soll sowie zwischen Mono- und Legato-Glide hin und her justieren – natürlich einschließlich der „Glide-Zeit“ an sich. Das Einzige, was man hier etwas vermisst, ist ein Poly-Portamento.

Darunter befindet sich allerdings etwas, was man zuvor wohl sehr vermisste: das verbaute Arpeggio. Auch dieses ist wieder pro Stimme frei einstellbar, was nicht zuletzt auch dazu führt, dass man sich hier wahre polyrhythmische Arp-Monster erschaffen kann. Oder gar per Keyboard-Split mit der linken Hand ein zweistimmiges Arp und mit der rechten einen zweistimmiger Leadsound spielen lässt?

Der Arp umfasst maximal vier Oktaven, interessanterweise lässt sich hier zusätzlich zu den standartigen Parametern eines Arpeggios nicht nur die Gate-Länge, sondern auch noch eine Art der Attack-Envelope abrufen, mit der einstellbar ist, wie schnell die jeweiligen Sounds anschwellen. Das obligatorisch pro Stimme aktivierbare Note-Hold befindet sich links in den Left-Hand-Controls. Der rechts daneben befindliche LFO mutet so simpel an wie er ist, glänzt allerdings durch seine ebenfalls intuitive Zuweisbarkeit sowie dessen Frequenz, die bis 523 Hz reicht – schöne FM-Sounds sind somit praktisch vorprogrammiert.

Die Klangerzeugung

Die brandneue Oszillator-Sektion besitzt neben den pro Stimme frei wählbaren vier Klangerzeugungsarten auch eine direkt dazugehörige Modulationssektion, hier lassen sich Envelopes auf Pitch und (z. B. im Falle der FM-Synthese) auf die sogenannte „OSC CTRL“ legen, welche die Zumischung der hinteren aus insgesamt maximal vier Operatoren vom Sinus-Carrier aus steuert. Die Operatoranzahl- und Verschaltungsart lässt sich, befindet man sich im FM-Modus, mit dem gestuften „Category“-Poti einstellen. Dieses dient im „Samples“- wie im „Wavetable“-Modus dem Auswählen der Instrumentenkategorie (z. B: Piano, Strings etc.).

Befindet man sich im „Analog“-Modus, so offenbaren sich mit Hilfe dessen einige an interessanten Schwingungsformen, dessen „detune“ oder „morph“ sich fortan wieder mit dem „OSC CTRL“-Poti beeinflussen lassen. Beispielsweise finden sich „Super“ Multi-Schwingungsformen à la Roland, die sich mit „OSC CTRL“ gegeneinander verstimmen lassen, „Dual“-Schwingungsformen mit zwei Oszillatoren im Sync, dessen „Slave“-Stimmung sich hier beeinflussen lässt und dergleichen mehr – hier geht eine ganze Menge und das, wie schon erwähnt, mal vier.

In der „Layer Control“-Abteilung lassen sich die einzelnen Layer miteinander über die vier Fader mischen und die darunter befindlichen Drucktaster auswählen sowie stummschalten. Wählt man eines der Layer, so springen alle Bedienelemente auf die für dieses gewählten Einstellungen, alle Einstellungen können fortan bequem per Parameter-Abholung mit denselben Reglern weiter modifiziert werden. Auch können hier sämtliche Layer über die Klaviatur verteilt werden – auch Keyboard-Split geht intuitiv von der Hand.

Gelangt man in die Keyboard-Split-Einstellungen, lässt sich mit dem Encoder aus der Programm-Sektion einer von acht Split-Punkten definieren, der über eine kleine LED am jeweiligen Split-Punkt an der Klaviatur dargestellt wird. Über den „pan“-Taster in der Layer-Sektion lassen sich alle vier Layer im Stereofeld verteilen, einfach gedrückt halten – fortan werden die vier Fader temporär zu Pan-Potis. Wie flott all diese Bedienschritte von der Hand gehen? So ein Split-Punkt setzt sich in unter einer Sekunde, genau so wie das Panning aller vier Instrumente. Das lässt sich alles auch im Live-Betrieb einstellen, kennt man sein Instrument.

Und klanglich geht das schon in Richtung One-Stop-Shop. Die verbaute FM-Synthese folgt einem tollen Kontrast aus recht tiefgehenden klanggestalterischen Möglichkeiten und intuitiver (und vor allem extrem flotter) Bedienbarkeit. Klanglich natürlich nichts, was man nicht schon kennt, aber trotzdem vielseitig und abwechslungsreich. So gibt es „harmonic“ und „inharmonic“ Operator-Verschaltungen, Erstere eignen sich eher für tonale Sounds, Zweitere ist prädestiniert für schnalzige FM-Percussions etc.

Die VA-Sektion hält neben den Klassikern bereits erwähnte Waveshapes, Dual-Oszillatoren mit Sync, Superwaves, Noise und einen regelrechten Haufen verschiedenster Multis bereit, die alle Spaß machen, toll klingen und durchweg überzeugen. Die Wavetables sind ebenfalls in Instrumenten-Kategorien aufgefächert und konzentrieren sich klanglich zumeist auf einen ganz bestimmten Frequenzbereich – sprich, manche Schwingungsformen orientieren sich stark am Grundton, manche an einer bestimmten harmonischen Ordnung etc. Deshalb nutzte ich diese während meiner Testzeit mit dem Gerät am liebsten zum Andicken und Layern anderer Sounds. Über die Samples aus der Nord Library 3.0 brauchen wir nicht zu reden – Orchester, Klavier, E-Pianos, Chöre wie vieles andere auch bekommt man hier gleich obendrauf – und zwar in Nord Stage Qualität.

Filter und Effekte

Von hier aus weiter in Richtung Subtraktion. Auch beim Filter hat man nachgebessert, so befindet sich hier nun auch die Option auf eine Ladder-Filter-Schaltung im Moog-Stil. Dieser nennt sich auf dem Gerät lp m, dazu noch die selbsterklärenden lp 12 und 24 als weitere Tiefpass-Optionen. Dazu gibt es: Lp+hp, hier bekommt man eine Art Bandsperre, dann gibt es noch Bandpass und Hochpass. Nord war schon immer eigenständig und blieb seiner „roten Linie“ treu – und auch, wenn sich hier die Geister scheiden mögen – für mich hatte Nord auch immer schon auf eine gewisse Art und Weise einen ganz eigenen Sound, den ich klanglich immer auf das Filter zurückführte.

Extrem knackige und präsente Mitten, sahnige Höhen und nicht ganz so viel Bass (vor allem bei aufgedrehter Resonance) – so speichere ich Nords Signalfluss-Charakteristik bei mir im Zwischenhirn und erinnere mich an einen der ersten Synthesizer, den ich jemals besaß, den Nord Lead. Direkt am Filter befindet sich ein damit fest verzahnter ADSR-Envelopegenerator, der sich per Knopfdruck invertieren und per Velocity steuern lässt. Auch findet man hier drei verschiedene Keytracking-Levels wie auch drei verschiedene Zerr-Algos für das Filter. Über dem Filter ist die ADSR für die Amplitude untergebracht – Besonderheit hier: Per Shift-Taster lässt sich eine Art Transient in die Attack-Verlauf, was den jeweiligen Sounds zu etwas mehr „impact“ verhilft.

Rechts daneben: vier Effektbausteine, die sich auf alle vier Layer einzeln anwenden lassen. Zunächst ein Multieffekt à la Tremolo, Vibrato, Chorus und Ensemble, dicht gefolgt von einem Shelfing-EQ mitsamt Option auf ein parametrisches Mittenband und zusätzlicher Sättigung, zum Abschluss gebracht durch ein sehr vielseitiges Delay mit verschiedensten Algorithmen, „Analog“ Eimerkettenstil über digitales Ping-Pong mit interessanten Feedback-Verschaltungen und natürlich dem Reverb mit fünf verschiedenen Raumsimulationen, von kleinen „rooms“ bis hin zur „cathedral“.

Praxis: Klang und Nutzbarkeit des Nord Wave 2

Klang und Nutzbarkeit? Bei diesem Gerät merkt man auf Anhieb, dass diese beiden Faktoren über allem anderen stehen. Ich hatte es ein/zwei Mal angeschnitten, aber wie schnell man mit dem Nord Wave 2 zurande kommt, nachdem man die Bedienungsanleitung klassischerweise gleich im Karton gelassen hat, ist schon beeindruckend und sehr erfüllend. Wie vielseitig das Gerät ist und was man hier eigentlich alles hat, vergisst man recht schnell, wenn man intensiver damit arbeitet, weil alles einfach extrem schnell und intuitiv von der Hand geht. Und zwar nicht nur vor dem Spiel beim Sounds schrauben, sondern auch währenddessen!

Man kann sich – wenn man es kann – während des Spiels komplett im Sounddesign verlieren und dieses zum Teil der Performance machen. Hier bekommt man ein Gerät geliefert, das einem dazu verhilft, in einem übersättigten Markt an Keyboardern mit Signature-Sounds seine Nische zu finden, die sowohl Live als auch im Studio klanglich wie benutzerfreundlich funktioniert. Die bereits beleuchteten Funktionen der temporären Speicherbarkeit machen es einem leicht, nach einer wilden und ausufernden Performance wieder „zurück nach Hause“ zu finden. Was die Basics angeht: Die halbgewichtete Klaviatur lässt sich großartig spielen, hier bekommt man das klassische Keyboard-Feeling geboten, die diversen Drucktaster wie die Potis fühlen sich extrem robust und zweckmäßig an und auch, dass man es mit den Displays nicht übertrieben hat, imponiert mir persönlich sehr, weil sie eben gerade genug Rückmeldung geben und einem das zeigen, was man im jeweiligen Moment halt auch braucht.

Klanglich ist dieser Nord eine Werkzeugkiste, wie sie im Buche steht, durch die Bedienbarkeit wird sie aber eben auch zum Instrument. Die meisten werden es wissen, der Autor, der hier am Werke ist, ist noch recht jung – man sollte meinen, die Computer auf Rädern à la Fantom oder Motif X wären die Instrumente, an denen dieser sich messen sollte. Aber gerade dieser Nord, der sich klar abgrenzt und irgendwie einfach als richtiges Instrument präsentiert, ist derjenige Kandidat, mit dem ich mich am ehesten identifizieren kann und auch die beste Verbindung eingehen könnte.

Bemerkenswert für mich ist zudem in erster Linie, dass der Nord aufgrund seiner verschiedenen Engines so unterschiedlich und vielseitig klingen kann (klar, das können die Mitstreiter auch), man seinen Klang aber irgendwie doch erkennt. Vom Gefühl her ein bisschen so wie die Pianos aus den alten Kurzweils (K 2000 aufwärts) – super wiedererkennbar und irgendwie minimal „quirky“ – aber wertig in einem!

Der Nord Wave 2 Synthesizer on YouTube

Hier ein langes Demo von unserem Autor Vincent Rohr, für diesen Testbericht:

Ebenfalls empfehlenswert: