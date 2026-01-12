Flexible MIDI-Schaltzentrale mit cleveren Extras

CME Pro CME Pro H4MIDI WC ist ein Multiport-MIDI-Hub mit USB-MIDI, USB-Host-Port und Bluetooth-MIDI und er kann per Software für Android, iOS, macOS und Windows extensiv konfiguriert werden. Was die eierlegende Wollmilchsau unter den USB-Hubs so alles kann, sehen wir uns im Test an.

Kurz & knapp Was ist es? CME Pro H4MIDI WC, ein flexibel konfigurierbares Multiport-MIDI-Interface mit USB-Host, USB-MIDI und optionalem Bluetooth-MIDI. Ausstattung: USB-C-Device-Port, USB-A-Host-Port, 2×2 MIDI-DIN, Hardware-Presets und optionales MIDI over Bluetooth.

USB-C-Device-Port, USB-A-Host-Port, 2×2 MIDI-DIN, Hardware-Presets und optionales MIDI over Bluetooth. Praxis: Besonders stark im Pedalboard-Einsatz dank 9 V (c-)Anschluss und USB-Host-Funktion für class-compliant Geräte.

Besonders stark im Pedalboard-Einsatz dank 9 V (c-)Anschluss und USB-Host-Funktion für class-compliant Geräte. Bluetooth: Mit optionalem WIDI-Core sehr stabile Verbindungen und deutlich geringere Latenzen als bei nativer macOS-BT-Anbindung.

Mit optionalem WIDI-Core sehr stabile Verbindungen und deutlich geringere Latenzen als bei nativer macOS-BT-Anbindung. Fazit: Extrem vielseitiges MIDI-Interface mit kleinen Schwächen beim WIDI-Core-Einbau, insgesamt aber eine klare Empfehlung.

Nachdem CME Pro den neuen H12 USB- TRS-MIDI-Hub vorgestellt hat (Amazona.de berichtete), war es höchste Zeit, den Test für den H4 MIDI WC nachzuholen. Der H4MIDI WC wurde bereits im Winter 2024 vorgestellt. Der Preis beträgt 64,- Euro.

Voraussetzungen

Der 99 g leichte und nur 140 x 38 x 33 mm große MIDI-Hub wird in einer unscheinbaren Pappschachtel geliefert. Ansonsten sind nur Kurzanleitungen in verschiedenen Sprachen dabei. Verpackungsmüll fällt also kaum an.

Damit wir das gleich vom Tisch haben: Der einzige Nachteil des CME H4MIDI WC ist, dass der WIDI-Core-Chip zur MIDI BT LE-Konnektivität nicht nur ausschließlich separat erworben (Kosten: ca. 27,- Euro), sondern auch selbst eingebaut werden muss. Das kann leider auch ganz schön frickelig sein, wenn man nicht zuvor ein Tutorial-Video angeschaut hat. Für Menschen mit durchschnittlichen motorischen Fähigkeiten dürfte der Einbau dann, mit dem notwendigen Wissen gewappnet, aber kein Problem mehr darstellen.

Anschlüsse des CME Pro H4MIDI WC

Der H4MIDI WC bietet folgende Anschlüsse:

USB-C MIDI-Client „Device-Port“

Hier wird der Computer angeschlossen. Neben macOS und Windows wird auch Linux unterstützt, denn das Interface ist USB-klassenkomptibel. Der Device-Port stellt am Rechner vier virtuelle MIDI-Ein- und Ausgänge zur Verfügung und die Ports können per Software individuell zugewiesen werden.

Der CME Pro H4MIDI WC wird hierüber auch mit Strom versorgt, entweder über den Rechner oder über eine Powerbank.

USB-A „Host-Port“ (USB 2.0)

An diesen Port können bis zu acht USB-MIDI-Geräte anschlossen werden, die normalerweise nur am Computer laufen, d. h. (nur) einen USB-MIDI-Anschluss haben. Der H4MIDI WC übernimmt dann als Host die Verwaltungskontrolle über die USB-Client-Geräte und stellt acht virtuelle MIDI-Ports zur Verfügung.

Am Host-Port kann auch ein passiver USB-Hub angeschlossen und damit mehrere USB-MIDI-Geräte angesprochen sowie mit Strom versorgt werden, solange diese ingesamt weniger als 1 A Strom ziehen. Ist ein stromversorgter USB-Hub angeschlossen, stellt sich das Problem natürlich nicht.

Die USB-A Host-Ports sind im übrigen nur verfügbar, wenn auch ein USB-MIDI-Gerät angeschlossen ist! Das hat technische Gründe. Denn um eine konsistente interne Zuweisung der USB-Geräte zu den virtuellen Ports zu gewährleisten, muss die Verwaltung über die USB-„Port Reservation“-Funktion geschehen. So bleibt ein USB-MIDI-Gerät am selben internen Port, wenn es nach einer Verbindungsunterbrechung wieder am selben USB-Anschluss angeschlossen wird.

Anderenfalls würde die interne Port-Zuweisung über die „Power-On Time“-Funktion von USB erfolgen und diese verteilt die internen Ports in der Reihe wie die Geräte angeschlossen werden. Das CME Pro H4 MIDI WC löst so also auch nebenbei ein jahrzehntealtes Problem.

Der Host-Port unterstützt kein Power-Pass-Through, d. h. der H4MIDI kann nicht über diesen Port mit Strom versorgt werden. Dazu bedarf es des 9 Volt- (c-) oder des USB-C-Anschlusses.

2×2 MIDI-DIN Interface: bietet zwei MIDI-Ein- und Ausgänge mit je 16 MIDI-Kanälen

MIDI over Bluetooth (optional mit WIDI-Core): bietet einen bidirektionalen MIDI-Port mit 16 MIDI-Kanälen zwischen zwei MIDI-BT fähigen Geräten.

9 Volt, 1 Ampere Anschluss (c-/Center negativ): Hier können handelsübliche Netzteile für Gitarren-Effektpedale angeschlossen werden. Damit ist das CME Pro H4MIDI WC besonders Pedalboard-freundlich und es gibt ja auch immer mehr Pedale mit MIDI-Anschluss.

Hardware-Presets: Neben dem 9 Volt Anschluss ist der Taster zum Durchschalten der vier Hardware-Presets zu finden. Die vier LEDs der MIDI-DIN-Ports blinken entsprechend der Preset-Nummer.

Der Taster zur Blutooth-Kopplung: sitzt neben den MIDI-DIN-Anschlüssen. Funktioniert natürlich nur bei eingebautem WIDI-Core-Chip.

MIDI über Bluetooth

Die Bluetooth-Anbindung des CME Pro H4MIDI WC erfolgt bei macOS über die Audio MIDI Setup-App, bei iOS über die Bluetooth-Systemvoreinstellungen. Unter Windows 10/11 wird empfohlen, den Korg BLE MIDI Windows 10/11-Treiber zu installieren, der mehrere WIDI-Geräte auf einmal unterstützt.

Die Prozedur und andere hilfreiche Informationen finden sich im ausführlichen, deutschsprachigen PDF-Handbuch, das von der CME-Website heruntergeladen werden kann.

Alle CME WIDI/MIDI-BTLE-Produkte unterstützen automatisches Wiederverbinden, was den Kopfschmerzfaktor von gewollten oder ungewollten Verbindungsunterbrechungen gegen Null wandern lässt.

Die WIDI-Geräte können aber mit nur jeweils einem Host auf einmal verbunden sein. D. h., möchte man z. B. das CME Pro H4MIDI WC zwischen iOS und macOS nutzen, muss es immer wieder vom anderen Gerät entfernt werden, was ein bisschen umständlich ist, aber im Großen und Ganzen reibungslos funktioniert.

Das Coole am H4MIDI bzw. allen WIDI-Produkten von CME ist die Fähigkeit, sich mit einem anderen CME-WIDI-Produkt verbinden zu können, ganz ohne Computer.

In meinem Setup hab ich z. B. ein WIDI Thru6 BT (1×5 MIDI-DIN Expander mit MIDI-BT) standardmäßig auf dem Pedalboard, um diverse MIDI-fähige Pedale, wie z. B. die Eventides oder die von Gamechanger Audio zu steuern. Das WIDI-Thru6 BT ist dabei ein völlig problemloses Arbeitstier zur einfachen MIDI-Verteilung.

CME WIDI App (iOS /Android)

Die WIDI-App für iOS und Android erlaubt weitaus feinere Einstellungen, als es unter den Desktop-Betriebssystemen möglich ist, so wie z. B. Group Auto-Learn.

BT-Latenzen

Die Roundtrip-Latenz vom Mac (26.2) USB → H4 → BT → Thru6 → DIN → Pedal → Audiointerface, vom Auslösen der MIDI-Note in der DAW (Reaper 7.5.3, bei 48 kHz 256 Sample Puffergröße) bis zur Ankunft des Audiosignals in der DAW betrug 712 Samples, also knapp 15 ms.

Natürlich kann ich den CME Pro H4MIDI WC oder das Thru6 BT auch direkt von macOS über Bluetooth ansprechen. Doch die Roundtrip-Latenz der Direktverbindung Mac BT → H4 → DIN → Pedal → Audiointerface betrug 1.138 Samples bzw. 24 ms.

Das bedeutet, dass die Mac-native MIDI-BT LE-Implementation deutlich langsamer ist als die von CME.

HxMIDI-Tool und Presets

Die vier Presets können nur per USB-C-Anschluss mit der Software HxMIDI-Tools editiert werden. Im Standalone-Modus blinken beim Preset-Wechsel die vier MIDI-DIN-LEDs gleichzeitig entsprechend der Preset-Nummer. Die Presets können aber auch per MIDI-CC, -Note oder -Program-Change gewechselt werden. Das lässt sich in den Voreinstellungen festlegen.

Im HxMIDI-Tool können MIDI-Messages gefiltert, konvertiert, gemappt und MIDI-Kanäle umgeleitet bzw. verteilt und gebündelt werden, natürlich pro Port und MIDI-Kanal individuell.

H2MIDI Pro

Im Übrigen gibt es mit dem CME Pro H2MIDI Pro noch eine kleine Variante zum Preis von 64,- Euro, die aber nur ein 1×1 MIDI-DIN-Interface bietet und keine WIDI-Core-Option besitzt. Aber intern bietet es die gleichen Eigenschaften wie das H4MIDI. Auch USB-Host-Port und 9 V Anschluss sind vorhanden. Wer es möglichst klein haben will, sollte das H2 daher durchaus in Betracht ziehen.