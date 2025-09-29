Desktop-Ständer aus dem 3D-Drucker

Mit dem Coverup Synth Stand 320 haben wir uns für diesen Test aus dem großen Portfolio von Coverup stellvertretend einen Desktop-Ständer ins heimische Testlabor geholt und wollen erkunden, wie sich dieser im Studio- und Live-Einsatz in den Punkten Funktionalität, Ergonomie, Montage, Verarbeitung, Sicherheit und Stabilität schlägt.

Kurz & knapp Stabilität & Verarbeitung: Sehr stabiler Synth-Stand, sauber verarbeitet und ohne scharfe Kanten. Montage: Aufbau durch fehlende Anleitung und passendes Werkzeug kompliziert und zeitaufwendig. Nichts für Ungeduldige! Ergonomie: Feste Winkel sind gut gewählt, aber nicht verstellbar und passen nicht für jedes Gerät. Sicherheit: Keine Angaben zur Belastbarkeit und keine rutschhemmende Beschichtung vorhanden. Einsatzbereich: Ideal fürs Studio, für den Road-Einsatz aber ungeeignet.



Wer ist Coverup?

Die Gründungsgeschichte von Coverup liest sich wie ein modernes Märchen. Es waren einmal eine Handvoll Musikliebhaber, DJs und Produzenten, die in Buenos Aires, der Hauptstadt von Argentinien, den gerade aufstrebenden 3D-Druck für sich entdeckten und damit Ständer für ihre Geräte druckten.

Überzeugt von ihrer Idee, gründeten sie im Jahre 2017 die Firma Coverup und brachten die Desktop-Ständer in Serienreife auf den Markt. Dabei legt Coverup sehr großen Wert darauf, dass ihre Produkte zu 100 % recycelbar sind und die gesamte Produktion den geringstmöglichen CO2-Fußabdruck hinterlässt.

Im Jahr 2018 erweiterte man die Produktion um Protective Cover für Synthesizer und Controller. Als Fans von Audiogeräten betreiben sie auch ein eigenes Tonstudio, in dem sie jedes ihrer Produkte ausgiebig testen.

Das Geschäft lief dann so gut, dass man 2019 in das musikalisch sehr umtriebige Barcelona nach Spanien expandieren konnte und dort heute ein Ladengeschäft betreibt. Mittlerweile sind die Desktop-Ständer von Coverup auch in den großen europäischen Musikgeschäften angekommen und das bedeutet für uns als Musikmagazin: Test-Time!

Was ist der Coverup Synth Stand 320?

Der Coverup Synth Stand 320 ist ein schwarzer Desktop-Ständer für bis zu drei größere Desktop-Geräte. Mit den Maßen von 340 x 410 x 550 mm (B x H x T) kann er zum Beispiel für folgende Geräte genutzt werden: Behringer Model D, ASM Hydrasynth Desktop, Novation Peak, UDO Audio Super 6 Desktop, Waldorf M/Iridium/Kyra, Native Instruments Maschine MK3, Akai Professional Force uvm.

Der aus biokompatiblem PLA-Kunststoff im 3D-Druck hergestellte Desktop-Ständer Coverup Synth Stand 320 ist modular aufgebaut, was in der Praxis bedeutet, dass man alle Ebenen auch als Einzelständer nutzen kann. Die Verbindung der Einzelständer erfolgt über mitgelieferte Schrauben, während die Seitenteile über Holzstäbe verbunden werden.

Auspacken des Coverup Synth Stand 320

Aus der Umverpackung holen wir die acht Ständerteile des Coverup Synth Stand 320, einen achteiligen Schraubensatz, neun Holzstäbe, ein Satz Gummifüße und zwei Gimmicks von Coverup, darunter ein hübsch funkelnder Sticker: Ich liebe ja solch nette Beigaben.

Werkzeug für den Aufbau oder eine Montageanleitung finden wir allerdings nicht in der Verpackung. Auch online ist die Montageanleitung nicht verfügbar und so bin ich mal gespannt, welche unvorhergesehenen Klippen es beim Aufbau zu umschiffen gilt.

Die Montage des Synth Stand 320 von Coverup

Der Zusammenbau des Coverup Synth Stand 320 gestaltete sich in der Praxis dann auch als „Tetris für Erwachsene“. Erst einmal sollte man vielleicht alle Ständerteile passend zueinander sortieren.

Dann habe ich mir alle Seitenteile so zurechtgelegt, dass sie mit den Innenseiten, also da, wo die Löcher sind, nach oben liegen. Nachdem ich den Haufen in zwei gleiche Hälften an Bauteilen aufgeteilt habe, erhalte ich beide Seiten des Ständers.

Danach begann ich damit, die Ebenen mit den beigelegten Schrauben zu verbinden. Löblich ist, dass für die Muttern eine exakt vorgefertigte Öffnung vorhanden ist, in die diese dann auch perfekt hineinpasst und so gleich die Schraube kontert.

Die Schrauben gibt es seltsamerweise in zwei verschieden Ausführungen, als Kreuzschlitz und als Innensechskant. Kombiniere, kombiniere: Die Inbusschrauben werden an den Stellen platziert, wo es für den Kreuzschlitzschraubendreher eng wird. Hier habe ich mir dann doch das passende Werkzeug als Beilage gewünscht.

Ein Kreuzschlitzschraubendreher an der einen und ein passender Inbusschlüssel an der anderen Seite, es wäre doch so einfach gewesen, das Werkzeug auch als 3D-Druck gleich mitzuliefern, so aber musste ich an dieser Stelle des Aufbaus erst einmal nach dem passenden Werkzeug suchen.

Endlich hatte ich dann die beiden Seitenteile mit allen Ebenen zusammengeschraubt. Die Laune stieg, denn nun sollte es schnell auf das Ende der Montage zugehen.

Jetzt werden ja nur noch die neun Holzstäbe in die passenden Öffnungen der einen Seite geschoben und das andere Seitenteil mit seinen zu den Holzstäben passenden Öffnungen dagegen gesteckt.

Sagte ich: „Nur noch“? Dann versucht mal neun Holzstäbe so auszutarieren, dass das Gegenstück dann auch passgenau draufpasst! An diesem Punkt der Montage habe ich mir echt gewünscht, ein Oktopus zu sein, aber selbst der hätte zu wenig Arme gehabt. Mindestens ein Holzstab tanzte hier ständig aus der Reihe und so war diese Prozedur eine ewige Fummelei.

Ich war echt kurz davor, aus dem Bioplastik einen großen schwarzen Knoten zu machen und überlegte mir tatsächlich, dann wenigstens die hübschen Holzstäbe für die Tomatenzucht zu nutzen. Kurz und gut: Wer es bei solchen Arbeiten nicht so mit der Geduld hat, wird den Ständer sofort in sein Herz schließen (Ironie aus).

Etliche Minuten später ist dann auch diese Klippe umschifft und nun darf ich noch die gefühlt tausend Gummifüße in die dafür vorgesehenen Aufnahmelöcher kleben. Hätten die nicht gleich dran sein können? Alles muss man alleine machen! 24 Gummifüße später steht der Coverup Synth Stand 320 dann endlich fertig zusammengebaut vor mir.

Die Montage war im Nachgang betrachtet doch eher eine gelungene Zangengeburt. Eine kleine bebilderte Anleitung mit Tipps und Tricks sowie das passende gleich mitgelieferte Werkzeug hätten den Aufbau merklich erleichtert und einiges an Zeit gespart. Schwamm drüber, denn jetzt wird es Zeit für eine erste Stellprobe.

Die Haptik des Synth Stand 320 von Coverup

Ich musste in meinem Gerätepark erst einmal suchen, welche Geräte auf diesen großen Ständer überhaupt passen. Die beiden NiftyCases und mein geliebter Analogue Solutions Ample haben sich dann spontan zur Verfügung gestellt und durften auf dem Coverup Synth Stand 320 einmal probeliegen.

In Bewertungen las ich, dass die Plastikteile wie ungeschliffene und unbearbeitete Rohlinge, quasi wie direkt aus dem 3D-Drucker kommend wirken. Das kann ich von meinem Testobjekt so nicht behaupten.

Die Drucklagen sorgen optisch für ein Muster, das ich jetzt gar nicht mal so schlecht finde, zumal das alles sowieso hinter unseren geliebten Geräten verschwindet. Viel wichtiger ist doch, dass es keine scharfen Kanten, spitze Ecken oder gar Grate am Ständer gibt, was dann doch für eine gute Nachbearbeitung spricht.

Ich hatte vor dem Zusammenbau auch Bedenken wegen der Verbindung mit den Holzstäben. Vor allen Dingen, ob diese gesteckte Verbindung den Ständer auch wirklich stabil zusammenhält. Aber auch da kann ich bei meinem Testobjekt auf jeden Fall Entwarnung geben. Der Coverup Synth Stand 320 steht auf seinem Platz wie eine Eins, da kippelt oder wackelt nichts.

Der Coverup Synth Stand 320 im Studio

Schon bei meiner Recherche zum Coverup Synth Stand 320 hat mich geärgert, dass ich keine Maße der Auflageflächen finden konnte. Das konnte ich ja noch verzeihen, da durch die in der Beschreibung angegebenen Geräte der ungefähr nutzbare Platz einschätzbar war. Ich habe für euch nachgemessen, damit ihr die Probleme nicht habt.

Die untere Ebene hat in der Tiefe 22 cm, die zweite Ebene hat 20 cm und die obere Ebene würde ich bis maximal 25 cm Tiefe belegen. Die Breite kann 50 cm in den unteren Ebenen ruhig überschreiten, für die obere Ebene wäre das für mich das Maximum an Breite.

Was meiner Meinung nach aber bei einem Ständer gar nicht geht, sind fehlende Angaben zur maximalen Belastbarkeit. Der riesig wirkende Ständer steht stabil, ohne Frage und doch beschlich mich dadurch immer wieder das komische Gefühl, dass ich ihm nicht ganz traue.

Liegt es an der gesteckten Holzverbindung oder an der 3D-Plaste? Ich kann es nicht sagen und vermutlich ist es auch nur mein subjektiver Eindruck. Meinen geliebten Analogue Solutions Ample, der auf die beiden unteren Ebenen gar nicht passte, nahm ich jedenfalls von der obersten Ebene sehr schnell wieder herunter.

Hier zeigte sich nämlich noch ein weiterer Kritikpunkt. Die NiftyCases hatten durch Zufall genau an den beiden Auflageflächen des Ständers ihre Gummifüße, der Analogue Solutions Ample lag aber mit seinem blanken Metallboden direkt auf den Plastik-Armen des Coverup Synth Stand 320 auf, was zur Folge hatte, dass er bei Bedienung auf den Armen verrutschte. Ein Gummibelag zum Schutz der aufgelegten Geräte und gegen das Verrutschen würde diese Situation deutlich verbessern und ist in der Regel Standard.

Da der Coverup Synth Stand 320 als feststehender Ständer ausgelegt ist, kann man den Arbeitswinkel der einzelnen Ebenen nicht verändern. Diese sind zwar ergonomisch gut vorgewählt, verändern sich aber durch die eigenen Arbeitswinkel der aufgelegten Geräte noch einmal individuell, wie sich das bei den Behringer Geräten Wasp und Kobol zeigt.

Kann der Coverup Synth Stand 320 mit auf Tour?

Wer die passenden Geräte für den Coverup Synth Stand 320 im Fuhrpark hat und sich nicht so dämlich anstellt bei der Montage wie ich, wird mit dem durchaus stabilen Ständer im Studio sicher glücklich. Die Betonung liegt hier auch genau auf Studio, denn Road-tauglich ist der Ständer leider nicht. Das zeigte sich mir schon bei der Fotosession zur Stellprobe. Ständig fielen die Gummifüße aus ihren Fassungen und mussten neu eingeklebt werden.

Dann würde ich diesen Ständer für den Transport auch nicht noch einmal auseinandernehmen wollen, denn ich kann mir durchaus vorstellen, dass unter dem ständigem Auf- und Abbau die Verbindung mit den eingesteckten Holzstäben durch Ausleiern der Löcher oder Abnutzung der Holzstäbe leidet.

Zusammengebaut würde ich den Coverup Synth Stand 320 wiederum auch nicht transportieren wollen, weil er einfach zu riesig ist und die Verbindung mit Holzstäben im rauen Tour-Alltag eher eine Sollbruchstelle darstellt, die mit Sicherheit nicht lange durchhält.