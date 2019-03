Test: Crane Song Ibis, Equalizer

Musikersprache vereint mit Techniker-Slang

Im Zuge unserer Hardware-Equalizer Testreihen begegnet uns nun der erste reine „Solid State“ Transistor-basierte Equalizer. David Hill, der vor der Gründung seines eigenen Unternehmens Crane Song an verschiedensten Klassikern der Marke Summit Audio mitentwickelte, rief dieses in Wisconsin gemeinsam mit dem Release des SCT8 Kompressors in 1994 ins Leben. Zehn Jahre später erblickte der Crane Song Ibis Stereo-Equalizer den Markt, der sich durch seine andersartigen Skalierungen grundsätzlich von der Konkurrenz abhob. Herkömmlicherweise werden die Schritte der einstellbaren Frequenzen in Hz aufgeführt, bei dem Crane Song Ibis Equalizer sind diese zusätzlich in Notenwerten aufgebracht. Die variable Bandbreite pro Band ist in Oktavschritten aufgeführt und reicht von 0,2 bis 4 Oktaven (bei einer Anhebung oder Absenkung von 12 dB). Des Weiteren wartet das Gerät mit einem recht ungewöhnlichen Sättigungsschaltkreis auf, hierzu jedoch später mehr. Der Crane Song Ibis arbeitet mit pro Kanal vier überlappenden Bändern, außerdem gibt es umfangreiche Locut-Einstellungen, von 20 Hz bis 150 Hz lässt sich hier in 10 Hz Schritten cutten. Standardmäßig erfolgt das beim Ibis in 12 dB/Oktave Schritten, drückt man den weißen „Steep“-Knopf, verdoppelt sich die Flankensteilheit und wird mit 24 dB/Oktave sehr wirkungsvoll.

Das Gerät baut auf simplen, ineffizienten Class-A Operationsverstärken auf, die dafür bekannt sind, dass sie weniger nichtlineare Verzerrungen und Klirrfaktor in der Schaltung aufweisen und weniger unharmonische Obertöne generieren als andere, modernere Verstärker-Designs. Wie die „Kult“-OPs in Kombination mit dem Sättigungsschaltkreis klingen, gilt es herauszufinden.

Crane Song Ibis – Basics

Der Crane Song Ibis bietet eine sehr kleinschrittige und präzise Auflösung an Justierungsmöglichkeiten und bringt mehr spannende Features mit ein, als man auf den ersten Blick erwarten könnte. Zunächst verfügt jedes der 4 Equalizer-Bänder über 24 einstellbare Frequenzen. Per gerastertem Poti lässt sich hier eine von 12 verschiedenen Frequenzen einstellen, mit dem roten, darunter befindlichen „+ 1 Step“-Knopf lässt sich die gewählte Frequenz um einen musikalischen Ganztonschritt nach oben transponieren. Diese Aufmachung ermöglicht es, dass sich in das komplette Frequenz-Bearbeitungsspektrum von 32,7 Hz bis 21 kHz in sage und schreibe 96 chromatischen Halbtonschritten eingreifen lässt – sehr beeindruckend und sinnvoll!

In der beigelegten Kurzanleitung befindet sich noch eine Frequenztabelle, die einerseits eben das visualisiert, aber auch zeigt, wo sich welche Frequenzen der Einzelbänder überlappen können. Ansonsten liegt noch ein Kaltgerätekabel bei, um den intern verbauten Ringkerntransformator nach Anpassung der benötigten 230 Volt Sicherung mit europäischer Spannung beschicken zu können.

Das Cut/Boost-Vermögen der Unit umfasst 12 dB in beide Richtungen. Crane Song bietet ebenfalls eine Mastering-Version des Gerätes an, diese hat gerasterte Drehregler und einen Cut/Boost-Umfang von +/-6 dB. Bei der hier getesteten Mix-Version sind die Potentiometer zur Lautstärkeangleichung der einzelnen Bänder nicht gerastert, David Hill baut hier allerdings etwas ein, was sinnvoll ist und toll funktioniert: Zwar lassen sich die einzelnen Bänder nicht deaktivieren oder „bypassen“, jedoch kommt hier eine „Deadzone“ zum Einsatz: Befindet sich der jeweilige Cut/Boost-Regler zwischen -0,3 dB und +0,3 dB, bleibt das Band in seiner Bearbeitung „flat“ und inaktiv. Das jeweils obere und untere Band lässt sich ebenfalls per Knopfdruck von einem Glocken- zu einem Shelfing-Band umstellen.

Der verbaute Sättigungsschaltkreis fügt dem Signal harmonische Obertöne der zweiten und dritten Ordnung hinzu und interagiert mit einigen Parametern: Man kann sich entweder pro Kanal dazu entscheiden, eines der vier Bänder einzeln zu saturieren oder die komplette Summe in den Schaltkreis zu schicken. Führt man mit dem jeweiligen Band, auf dem die Distortion liegt, jedoch einen Cut durch, so wird auch dessen harmonischer Inhalt subtrahiert und nicht angereichert. Je nach Band unterscheidet sich die Sättigung in ihrem Charakter: Entscheidet man sich für die tiefen Frequenzen, so wird hier logischerweise das Signal am effektivsten, energiereichsten und „heißesten“ gesättigt, die Sättigung von Band 3 sorgt für präsentere obere Mitten-Informationen und die Sättigung von Band 4 sorgt für eine ganze Menge „Air“.

Aussehen und Haptik des Crane Song Ibis Equalizers

Dass man es mit einem von David Hill’s Crane Song Geräten zutun hat, sieht man aufgrund der grünen Signal „Bullaugen“ LED und den ebenfalls grünen Potis schon aus 50 Metern Entfernung. Das Gerät ist symmetrisch aufgebaut, links und rechts befinden sich die beiden Kanäle, in der Mitte sitzen die Bypass-Schalter für die zwei Kanäle (leider kein Hard-Bypass), die grüne Signal-LED und der darunter befindliche An/Aus-Schalter. Pro Band befinden sich linksseitig die Locut- und Colour (Sättigungs-) -Einstellungen mitsamt Locut-Auswahl, Sättigungsquellen-Auswahl und dem Sättigungsgrad. Darauf folgen die vier Bänder pro Kanal mitsamt grünem Cut/Boost-, Frequenzwahl- und Frequenzbreite-Potentiometern, den roten +1 Step-Knöpfen und der Shelfing-Option des höchsten und tiefsten Bands.

30 Knöpfe und 17 Schalter sind auf der 2 HU hohen Frontplatte untergebracht, hier hätte ich mir eine weitere Höheneinheit gewünscht, um einerseits die Legenden besser ablesen zu können und andererseits, um die nicht gerasterten Drehregler während der Arbeit nicht aus Versehen zu berühren und besser bedienen zu können. Das Layout des Gerätes erscheint zwar sehr sinnvoll erdacht, bringt einen jedoch aufgrund der schieren Anzahl an untergebrachten Elementen häufiger mal aus dem Konzept. Wenn man das Gerät nicht kennt, bedient es sich eigentlich nur vernünftig, wenn man die Frontplatte genau von vorne betrachtet, beim Blick von schräg oben verbergen die Potentiometer einiges an aufgebrachten Informationen. Die Verarbeitung und Fertigung der Frontplatte mitsamt aller Schalter und Potis wirkt jedoch robust und in Ordnung, von den Schaltern und Potis wird man lange etwas haben.

Ein kurzer Blick ins Innere des Crane Song Ibis

Wie beim Massive Passive befinden sich im Inneren des Gerätes die einzelnen Bänder in Cartridges gestaffelt, sodass man sie im Schadensfall herausnehmen und reparieren kann. Für den Test wurde uns ein Gerät, das in 2006 gefertigt wurde, zur Verfügung gestellt. Das bemerkt man auch beim Blick ins Innere. Einige der Kondensatoren und Widerstände sitzen aufgrund der Temperaturveränderungen innerhalb des Gehäuses der letzten Jahre nicht mehr gerade auf den Platinen und ein kleiner „Ätzfleck“ auf einer der Through-Hole-Platinen begegnet einem. Das ist wohl auf die Class-A Technik zurückzuführen, diese produziert deutlich mehr Abwärme als viele andere modernere Verstärker-Designs.

Abseits dessen wirkt die Konstruktion solide und einleuchtend, auch wenn sie augenscheinlich bei Weitem nicht an die klinische Fertigungsqualität eines Massive Passive herankommt. Zudem: Einer der verbauten Audiowandler würde sicherlich drei- bis viermal in einen des MP reinpassen, geschweige denn in ein paar Lundahls. Seit der Veröffentlichung des Crane Song Ibis in 2004 gab es jedoch bisher keine einzige Revision – scheint also zu funktionieren. Außerdem verspricht Crane Song lebenslange Garantie auf alles, egal ob man das zu reparierende Gerät neu oder gebraucht gekauft hat. Der Kunden-Support der Marke gilt im Allgemeinen als hervorragend, was ein wichtiger Faktor ist.

Ein großes Alleinstellungsmerkmal des Crane Song Ibis befindet sich auf der Rückseite

Auf der Rückseite befinden sich zum einen die symmetrischen XLR-Ein- und Ausgänge, interessanterweise entdeckt man auf der Rückseite des Crane Song Ibis aber auch noch männliche und weibliche als „Sidechain“ betitelte DB15-Buchsen. Hier findet sich der Clou: Da jedes der Bänder wie beim Manley Massive Passive „Pultec Style“ parallel aufgebaut ist, lässt sich hier tatsächlich auch auf jedes einzelne EQ-Band zugreifen. Hier zeigt sich „Master-Masteringmind“ David Hill von seiner besten Seite, bekommt man hier doch tatsächlich die Möglichkeit geboten, sich durch das Beschicken der unterschiedlichen Frequenz-getrennten Einzelsignale in unterschiedliche Outboard-Geräte beispielsweise einen eigenen Multiband-Kompressor zu bauen, generell frequenzabhängig komprimieren zu können oder andere Bearbeitungsschritte à la dynamischer Equalizer vornehmen zu können.

Dieses Feature begegnet mir persönlich in einem solchen Gerät zum ersten Mal und ist, latent gesagt, beeindruckend! Es sollte meiner Meinung nach in allen parallel aufgebauten Equalizern auftauchen und lässt sich mit entsprechender Fachkenntnis sicherlich auch bei Massive Passive, Massenburg und Co. einbauen. Doch kann er klanglich auch mit diesen mithalten?