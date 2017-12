Test: Crane Song Solaris Quantum, High-End DA-Wandler

Mit dem Solaris Quantum haben Crane Song einen USB-2 High-End Mastering-DAC mit bis zu 211 kHz am Start. Crane Song ist die amerikanische Firma, die seit ihrem ersten Kompressor im Jahr 1996 die Recording-Welt in Verzückung versetzt. Hören wir uns mal an, welche Lieder der Kranich singt.

Eigenschaften

Der Crane Song Solaris Quantum kommt in einem 19“ Rackformat im Stahlblechgehäuse mit einer gebürsteten Alufrontplatte. Der aus dem Gehäuse hervorstehende Kippschalter zum Einschalten fällt sofort auf. Der Solaris ist für sein Aussehen erstaunlich leicht. Ein Kaltgerätestecker wird mitgeliefert.

Zu meinem Erstaunen sind die drei Regler an der Vorderseite keine Potis, sondern gerastete Encoder. Warum das so ist, erschließt sich sofort nach dem Einschalten, wenn das LCD erstrahlt, der Solaris ist nämlich komplett digital gesteuert. Mit dem Regler SOURCE wählt man die Klangquelle. Es kann zwischen USB, Optical, S/PDIF und AES gewählt werden, was im übrigen auch den Anschlüssen auf der Rückseite entspricht. Zusätzlich zu zwei sekundären analogen Ausgängen.

Der GAIN-Regler des Crane Song Solaris Quantum regelt die Lautstärke zwischen OFF, -60 und -0 dBFS, die in 1 dB-Schritten einstellbar ist. Zuletzt gibt es noch den Kopfhörerregler mit entsprechendem Ausgang, der den anderen analogen Ausgängen in nichts nachsteht.

Die Ausgangslautstärke der Hauptausgänge wird mit +24 dbu angegeben, diese kann auch auf +18 dBu reduziert werden. Welche Voreinstellungen es noch gibt, dazu gleich mehr. Die Sekundärausgänge sind dagegen fest auf +18 dBU festgelegt. Die Kopfhörer sind mit maximal +24 dbu bei einem Rauschabstand von -88 dbu angeben.

Der Rauschabstand ist bei einem Frequenzgang von 10 bis 20.000 Hz mit -93 dBu angegeben, was auf den ersten Blick nicht gerade berauschend erscheint. Dagegen wird das interne Jitter mit maximal 0,54 pS (Picosekunden) angegeben. Das ist absolut wahnwitzig klein. In einem Interview erzählte Dave Hill, dass der Solaris mit größtem Bedacht auf die Phasenlagen zwischen den Ausgängen und der Stabilität der Sample-Clock konstruiert wurde und wie sehr dies der Klarheit des Klanges zugute kommt.

Da dieses Thema, selbst nach Dave Hill, wieder mal unter das Thema Black Magic fällt, gibt es auf der Crane Song-Homepage eine Abhandlung zu dem Thema, samt Audiobeispielen die auch auf schlechteren Interfaces funktionieren (sollen).

Noch eine Bemerkung zur Lautstärke. Eigentlich sollte man annehmenm dass +24 dBU auch immer einer Lautstärke von +24 dBU entsprechen, wozu gibt es diese Eichung? Doch der Solaris ist mit Abstand das lauteste Interface, das ich bisher getestet habe und das ohne jedes Anzeichen von Verzerrung. Also etwas Vorsicht beim Anschließen. Im Crane Song Solaris Quantum werkelt im Übrigen ein asynchroner 32 Bit Sampleraten-Konverter von AKM, deswegen wohl auch die 211 kHz.

Inbetriebnahme

Beim Einschalten des Solaris hört man in der Werkseinstellung zuerst einmal nichts, auch danach nicht, wenn man Musik abspielt. Das liegt daran, dass der Wandler beim Einschalten auf „stumm“ gesetzt ist und erst nach Betätigung der MUTE-Taste etwas von sich hören lässt. Das ist leider auch bitter nötig, denn ohne die Stummschaltung beim Einschalten produziert er ein extrem fieses, nicht gerade leises mittenreiches Krachen, dem man gerne zutraut, bei unvorsichtig gestellten Lautstärken die Boxen zu killen. Auch hier gilt: Verstärker bzw. Aktivboxen immer zuletzt einschalten.

Der Crane Song Solaris Quantum verfügt über ein paar Voreinstellungen. Das Menü wird durch Drücken der MUTE-Taste beim Einschalten aufgerufen. Zum einen lässt sich die Skala der Lautstärkekalibrierung zwischen ATT und AVO umschalten. ATT ist ist dabei von 0 bis -60 dBFS und ATT +12 bis -48 dBFS einzustellen. Die PAD-Einstellung reduziert den Hauptausgang auf besagte +18 dBU.

Da der Solaris USB-klassenkompatibel ist, benötigt er unter macOS und iOS keine Treiber. Nutzer von Windows 7 und neuerer Versionen laden sich den Treiber von der Crane Song Homepage herunter.

Im Betrieb wird der Solaris mal richtig warm. Also hat er nicht umsonst die vielen Lüftungslöcher im Gehäuse. Er sollte deswegen unbedingt mit genügend Freiraum aufgestellt werden und es sollte auch nichts draufgestellt werden, sonst währt das Klangglück nicht allzu lange.