Test: Crazy Tube Circuits Mirage Dual Reverb Pedal

Zwei Reverbs in einer Kiste - ideal für Gitarre, Synths und mehr!

Das Crazy Tube Circuits Mirage Dual Reverb Pedal liefert hochwertigste Reverbs und bietet dabei umfangreiche Routing-Möglichkeiten.

Kurz & knapp Was ist es? Crazy Tube Circuits Mirage, Dual-Reverb-Pedal, liefert zwei hochwertige Reverb-Engines mit flexiblen Routing-Optionen.

Crazy Tube Circuits Mirage, Dual-Reverb-Pedal, liefert zwei hochwertige Reverb-Engines mit flexiblen Routing-Optionen. Dual Engine: Zwei unabhängige Reverbs mit je 2×8 Algorithmen für klassische und Ambient-Sounds.

Zwei unabhängige Reverbs mit je 2×8 Algorithmen für klassische und Ambient-Sounds. Flexibles Routing: Stereo, Mono, Dual-Mono und Send/Return für kreative Signalführung.

Stereo, Mono, Dual-Mono und Send/Return für kreative Signalführung. Praxisstark: Ideal für Gitarre, Synths und Drums.

Ideal für Gitarre, Synths und Drums. Preis-Leistungs-Tipp: Klanglich auf Top-Niveau und günstiger als das Strymon Big Sky.

Wenn man auf der Suche nach einem hochwertigen Effekt in Pedalform ist, kommt man am griechischen Hersteller Crazy Tube Circuits wohl nicht vorbei. Erst in den vergangenen Wochen hatte ich das Venus-Overdrive-Pedal zum Test hier und war beeindruckt von der klanglichen Qualität der kleinen Kiste. Dementsprechend gehe ich nun auch mit hohen Erwartungen an das Mirage-Pedal – und kann schon mal spoilern: Sie wurden nicht enttäuscht.

Crazy Tube Circuits Mirage Dual Reverb – Facts

Die Facts des Crazy Tube Circuits Mirage Dual Reverb Pedals in Kürze:

Dual-Reverb-Engine mit zwei unabhängig arbeitenden Sektionen in einem Gehäuse

2×8 Algorithmen pro Engine

Zwei Sound-Bänke: „Classic“ (Plate, Spring, Room etc.) & „Ambient“ (Shimmer, Infinite, Repeater etc.)

Flexibles Routing: Mono, Stereo, Dual-Mono oder Mono-to-Stereo möglich

Interner Effektweg (Send/Return) zwischen den beiden Engines für kreative Signalpfade

Analoges Dry-Signal für maximale Klangtreue und Headroom

Fünf Regler pro Seite: Volume, Mix, Voice, Swell und Excite

Shift- und Assign-Taster zur Feinabstimmung der Parameter und Modulationsoptionen

True- oder Buffered-Bypass mit optionalen Trails

Kill-Dry-Funktion für Wet-only-Betrieb

Expression-kompatibel für dynamische Steuerung von Swell oder Excite

Robustes Boutique-Pedal aus Griechenland, 9V-Betrieb, ca. 325,- Euro

Was Größe und Gewicht des Pedals angeht, befinden wir uns hier im absoluten Normalbereich. Mit etwa 12,3 × 9,7 × 5,4 cm und knapp 500 g ist das Pedal kein Problem für Pedalboards, die meisten Anschlüsse befinden sich dankenswerterweise an der Stirnseite. Lediglich der Anschluss für ein externes Expression-Pedal sitzt an der linken Gehäuseseite. Dieser wirkt sich ausschließlich auf Reverb-Engine 2 aus. Ein Pedal mit TRS-Anschluss und einem linearen Poti mit maximal 100 kΩ kann hier angeschlossen werden.

Die Reverb-Algorithmen

Jede der beiden Reverb-Engines des Crazy Tube Circuits Mirage Dual Reverb verfügt über identische Algorithmen. Jeweils acht davon sind direkt mithilfe des Voice-Reglers aufrufbar. Ein Shift-Schalter ermöglicht je Engine den Zugriff auf acht weitere Sounds. Die ersten acht Algorithmen sind den „klassischen“ Reverbs vorbehalten. Hier finden wir:

Plate

Cathedral

Hall

Room

Spring

Springier

Incindown

Gated

Der Swell- und der Excite-Regler haben hier jeweils unterschiedliche Funktionen – ebenso bei den nächsten acht Algorithmen, die da wären:

Up Shimmer

Down Shimmer

Dual Shimmer

Pitch Shimmer

Repeater

Moduverb

Frozen Hall

Infinite

Da beide Engines hintereinander, nebeneinander oder einzeln betrieben werden können, ergeben sich unzählige Möglichkeiten des Routings.

Die Bedienung des Mirage-Reverbs

Wenn man die Bedienungsanleitung des Crazy Tube Circuits Mirage Dual Reverb zur Hand hat, ist die Bedienung ein Kinderspiel – mit Ausnahme der sich im Inneren befindlichen Mini-Schalter. Wenn man sich einmal entschieden hat, wie man das Gerät im eigenen Setup nutzen möchte, sollte man sich in Ruhe mit den Möglichkeiten dieser Schalter auseinandersetzen.

Je Engine gibt es einen Kill-Dry-Schalter, der wie folgt arbeitet:

OFF: Standard-50/50-Wet-Dry-Mix

ON: 100 % Wet / 0 % Dry (Kill Dry)

Kill Dry kann ausschließlich im True-Bypass-Modus genutzt werden. Ist der Buffered Bypass samt aktivierten Trails (also dem Ausklingen des Effekts beim Um- und Ausschalten) aktiviert, kommt im 100 %-Mix-Modus kein Signal mehr aus dem Mirage.

Der Bypass-Modus kann pro Engine eingestellt werden. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

TRUE: True Bypass über ein High-Quality-Relais

TAILS: Buffered Bypass mit Erhalt des Effektsignals beim Schalten

Zu guter Letzt ist noch ein kleines Schalterchen extrem wichtig: der Routing-Assignment-Switch. Hier wird festgelegt, ob das Pedal im MISO-Modus (Mono In, Stereo Out) oder im SOS-Modus (Stereo oder seriell oder separat) betrieben wird. Diese kleinen Schalter sind also essenziell – leider aber nur erreichbar, wenn man die vier Schrauben des Bodenblechs löst. Hmpf. Ob ich das gut finden soll?

Das Routing

Das Routing des Crazy Tube Circuits Mirage Dual Reverb ist eine der zentralen Funktionen. Mit dem seriellen Routing kann man die beiden Reverb-Engines stacken oder jede Engine unabhängig für zwei Mono-Reverb-Presets verwenden. Die Send/Return-Effektschleife zwischen Engine 1 und Engine 2 eignet sich hervorragend zum Hinzufügen von Modulations-, Delay-, Filter- oder sogar Distortion-/Fuzz-Pedalen für erweiterte Klangexperimente.

Stereo- oder separates Routing ermöglicht es, die Kanäle links und rechts unabhängig voneinander zu bearbeiten und jedem einen eigenen Hall zuzuweisen – oder man wählt leicht unterschiedliche Reverbs im selben Algorithmus, um das Stereobild zu erweitern. Es ist auch möglich, zwei völlig unabhängige Mono-Setups mit jeweils einem eigenen Fußschalter zu betreiben.

Das Mirage Reverb in der Praxis im FreqPort-Loop

Hat man einmal sein bevorzugtes Setup gefunden und alle Minischalter im Gehäuse in die richtige Position gebracht, kann es eigentlich losgehen. Um einige der verschiedenen Reverb-Algorithmen zu demonstrieren, habe ich das Crazy Tube Circuits Mirage Dual Reverb im Stereo-Modus per Freqport FreqInOut mit der DAW gekoppelt. Somit lässt sich das Mirage wie ein Plug-in handhaben – und ich kann in Echtzeit fummeln, drehen, entdecken. Klasse.

Zunächst nehme ich ein Lick auf, das die Eigenschaften des Halls aus dem Mirage demonstrieren soll. Ich schalte mich durch einige Einstellungen; die Namen der Files geben Auskunft über den verwendeten Algorithmus. Ich habe bewusst dezente Einstellungen gewählt – also genau hinhören!

Da das Crazy Tube Circuits Mirage Dual Reverb auch für Keyboarder interessant ist und sogar bei den Drums hervorragende Dienste leisten kann, folgen jetzt ein paar Klangbeispiele mit Snare und Synths. Auch hier geben die Namen der Files Auskunft über den jeweils verwendeten Algorithmus, sogar nach linkem und rechtem Kanal getrennt. Der Effekt wird jeweils beim Bouncen in Echtzeit modifiziert, das ist dank des FreqPort FreqInOut kein Problem.

Alternativen zum Crazy Tube Circuits Mirage

Wer Alternativen sucht, kommt um das Strymon Big Sky nicht herum. Allerdings ist das Mirage rund 130,- Euro günstiger, im Vergleich zum Big Sky MX Dual Engine Reverb sogar rund 350,- Euro und es klingt absolut fantastisch. Das Walrus Audio Slöer spielt preislich in der gleichen Liga, bietet aber auch nur eine Engine. Die zwei unabhängigen Reverb-Engines würden mich zum Mirage greifen lassen.