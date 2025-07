Fünf analoge Drum-Voices & Sequencer

Cre8audio Boom Chick ist eine semi-modulare Drummachine. Nicht zum ersten Mal hat man hier mit dem Hersteller Pittsburgh Modular zusammengearbeitet und auf dessen analoge Drum-Schaltungen zurückgegriffen. Mit eingebautem Sequencer und Einzelausgängen scheint die Boom Chick für so manches Setup eine sinnvolle Ergänzung zu sein. Wie sie klingt und was sie kann, wollen wir in unserem Test herausfinden.

Der Hersteller Cre8audio

Cre8audio hat sich seit dem ersten Produkt 2019, dem Nifty Case, beziehungsweise Nifty Bundle, ziemlich schnell einen Namen in der Eurorack-Szene gemacht. Auch für mich war damals das Nifty Bundle, zusammen mit einem Koma Elektronik Field Kit FX, der Einstieg in den „Kaninchenbau“ der modularen Synthesizer.

Seitdem ist einiges passiert und Cre8audio hat von Cases (das Nifty Keys sogar mit Tastatur) über Modulen bis zu semi-modularen Desktop-Geräten so einiges anzubieten.

Die Cre8audio Boom Chick ist allerdings das erste Gerät, das sich dem Thema Drums widmet. Umso gespannter darf man sein und wir tauchen direkt ein mit einem Überblick der Spezifikationen:

5 Drum Voices (Kick, Snare, Drum 1 & 2, Hats)

individuelle Trigger Inputs

individuelle Ausgänge

Clock-Ein- und Ausgang

Reset-Ein- und Ausgang

MIDI Ein- und Ausgang (3,5mm TRS, Typ A)

Mono-Summenausgang

Dual-Mono-Kopfhörerausgang

64-Step-Sequencer

Speicher für 64 Sequenzen und 16 Songs

Lieferumfang der Boom Chick

Die Cre8audio Boom Chick kommt sicher verpackt in einem schick gestalteten Karton, zusammen mit dem dazugehörigen Netzteil, einem Set an Steckdosenadaptern und einem MIDI-TRS-Adapter. Ein zweiseitiger Quick-Guide im DIN A5 Format hilft für einen unkomplizierten Einstieg.

Patch-Kabel liegen keine bei, da eine rein interne Verkabelung mit der Cre8audio Boom Chick auch nicht sinnvoll ist und man davon ausgehen kann, dass der Nutzer bereits versorgt ist.

Der Boom Check

Die Verarbeitung des Gehäuses der Cre8audio Boom Chick macht auf mich einen sehr soliden Eindruck. Alle Drehregler fühlen sich hochwertig an und auch die gummierten Tasten sitzen fest und haben eine angenehme, lautlose Haptik.

Die rote Schrift, die entweder auf Edit-Funktionen oder auf Eingänge der Patchbay hinweist, ist bei gedämmtem Licht etwas schwer zu lesen. Dafür strahlen die LEDs der beiden FM-Module, der Seitenansicht und des Sequencers in einem hellen Weiß und sind damit unübersehbar.

Die Patchbay der Cre8audio Boom Chick

Die Patchbay der Cre8audio Boom Chick fällt leider recht spärlich aus. Neben den Ein- und Ausgängen für Clock, Reset und MIDI gibt es noch Trigger-Eingänge und Audioausgänge für jeden der fünf Drum-Sounds. Die Summe lässt sich über einen Monoausgang oder über den Kopfhörerausgang (Dual-Mono) abgreifen.

Ein paar mehr Optionen, wie beispielsweise Gate-/Trigger-Ausgänge des Sequencers, wären hier wirklich wünschenswert gewesen. So erschließt mir sich der semi-modulare Aufbau zu Beginn noch nicht so wirklich.

Bedienung & Programmierung der Boom Chick

Die Bedienung der Cre8audio Boom Chick ist kinderleicht, so dass man für die ersten Schritte nicht mal das Handbuch benötigt. Es gibt kein tiefgreifendes Menü und die Beschriftung auf der Bedienoberfläche ist leicht verständlich. Die Parameter der Drums sind ohnehin alle direkt zugänglich und auch die klassische Programmierung des Step-Sequencers geht schnell und einfach von der Hand. Hier macht sich der Minimalismus positiv bemerkbar.

Kleine, aber feine Unterschiede gibt es in den Modi Step und Live, die aber lediglich die Roll- und Chances-Funktionen betreffen. Die wenigen Switch-Funktionen hat man sich nach kurzer Zeit eingeprägt und die Boom Chick ist somit schnell in jedes Setup und jeden Workflow integriert.

Booms & Chicks – die Drum-Module

Zur Klangerzeugung stehen fünf analoge Drum-Module zur Verfügung. Kick, Snare und Hi-Hats klingen eben so wie sie heißen. Drum 1 und Drum 2 sind analoge FM-Module, bestehend aus jeweils zwei Oszillatoren und komplett identisch aufgebaut. Während Kick, Snare und Hi-Hat in ihrer Klangfarbe recht eingeschränkt sind, kann man Drum 1 und Drum 2 für zusätzliche Kicks, Toms, Snares, Hi-Hats, Bässe und alles dazwischen verwenden.

Das Kick-Modul bietet lediglich Pitch, Drive, Decay und Level zur Einstellung. Zumindest einen Regler für die Attack-Zeit und eine Pitch-Hüllkurve hätte ich mir gewünscht. Der Frequenzbereich ist recht breit und mit genügend Decay lassen sich saftige Bässe à la 808 erstellen. Das Snare-Modul lässt sich über die Parameter Tone, Noise, Noise Decay und Level regeln. Die Decay-Zeit ist nicht allzu lang, dafür klingt die Snare aber schön knackig. Es gibt eine geschlossene und eine offene Hi-Hat, die sich die Parameter Pitch, Filter, Decay und Level teilen. Die Länge der offenen Hi-Hat lässt sich nochmals separat über den Sequencer einstellen.

Die beiden FM-Module sind da deutlich komplexer und es gibt einige Sweet-Spots zu entdecken. Als Inspiration diente hier die Pollard Syndrom, eine Drum-Machine aus dem Jahr 1976, wobei die Oszillatoren keine Klone sind. Für den Carrier lässt sich, neben Grundton, Decay-Zeit und Lautstärke, über den Shape-Regler stufenlos zwischen Sinus- und Rechteckschwingung wählen. Über den Sweep-Regler bestimmt man eine ab- oder aufsteigende Frequenzmodulation. Für den Modulator gibt es ebenfalls einen Pitch-Regler und einen, um die Modulationsstärke zu bestimmen. Die Schwingungsform kann frei zwischen Dreieck, Sägezahn, Rechteck, Rauschen, Dreieck mit Rauschen, Sägezahn mit Rauschen oder Rechteck mit Rauschen gewählt werden.

Der Boom Chick Sequencer

Der Sequencer bietet die klassischen 16 Schritte und befindet sich im unteren Teil der Bedienoberfläche. Oberhalb der Sequencer-Reihe sitzt eine Edit-Taste, die Auswahltasten der Drum-Sounds, eine Step- und Live-Taste, die Funktionstasten für Roll, Sequence, Clear und Page sowie ein Transportfeld mit den Funktionen Stop, Play und Record. Mit Page kann zwischen den vier Seiten gewählt und die Sequenz somit auf bis zu 64 Schritte erweitern werden.

Im Step-Modus werden die gewünschten Sounds pro Schritt programmiert und im Live-Modus werden die Sounds dementsprechend manuell über die Tasten getriggert und aufgenommen. Im Live-Modus erfolgt die Aufnahme immer mittels Overdubbing.

Die Sounds können im Nachhinein per Step-Shift verschoben oder auch quantisiert werden. Eine Humanize- und eine Swing-Funktion steht pro Kanal zur Verfügung.

Weiterhin kann man seine Sequenzen mit Funktionen wie Roll und Chances auffrischen. Per Roll, auch als Ratchets bezeichnet, lassen sich die Sounds pro Schritt wiederholen. Chances sind Wahrscheinlichkeitswerte, die ebenfalls pro Schritt programmierbar sind.

Der Wahrscheinlichkeitswert von 0 bis 100 liegt allerdings nur in der ersten Hälfte des Value-Reglers. Dreht man den Regler über die Hälfte auf, so hat man zusätzlich Einfluss auf die Anzahl der Wiederholungen. Die beiden Funktionen unterscheiden sich recht stark, je nachdem ob man sich im Live- oder im Step-Modus befindet. Spaß machen sie in beiden Modi und ich rate an dieser Stelle zu einem kurzen Blick ins Handbuch.

Als kleine Hilfe oder Inspirationsquelle stehen ein Sequenz-Generator und ein Euclidean-Sequencer pro Kanal zur Verfügung. Möchte man Sequenzen generieren, kann man zwischen vier Grooves (nicht synkopiert, synkopiert, weirdo, math-y) und jeweils vier Komplexitätsstufen wählen. Befindet man sich im Aufnahmemodus, wird die aktuelle Sequenz überschrieben, ansonsten lässt sich eine generierte Sequenz auch als Fill nutzen.

Nicht unerwähnt bleiben soll die Mute-Funktion für jeden einzelnen Kanal oder die Summe, wobei es keine Solo-Funktion gibt. Zusätzlich lässt sich eine Sequenz auch mit einem einmaligen Drücken der Stop-Taste stummschalten. Die Aufhebung der Stummschaltung kann synchron auf den ersten Schritt erfolgen.

Wem die 64 Schritte für eine Sequenz nicht ausreichen, kann sie im Song-Mode nochmals erweitern. Da sich bis zu 64 Sequenzen speichern lassen, könnte man also bis zu 4.096 Schritte programmieren.

Die Boom Chick in der Praxis

Die Cre8audio Boom Chick ist kinderleicht zu programmieren. Alle Regler sind direkt erreichbar, es gibt kein Menü und auch die Shift-Funktionen halten sich in Grenzen. Klanglich muss man sich mit ein paar wenigen Eigenheiten und recht wenig Flexibilität zufriedengeben – wobei es sich auch anbietet, beispielsweise Kick und Drum 1 zu stapeln, um somit seine Klangpalette für Kick-Drums einfach enorm zu erweitern.

Schickt man die einzelnen Signale aus der Boom Chick in externe Effekte, hat man einen ziemlich soliden Grundklang, der sich in alle Richtungen verbiegen lässt. Daher sollte man schon dementsprechend ausgerüstet sein, sonst könnte es eventuell schnell langweilig werden.

Wie klingt die Boom Chick?

Den Klang der Cre8audio Boom Chick würde ich für eine analoge Drummachine als recht klassisch bezeichnen. Der Grundklang ist solide und mit etwas Sättigung funktioniert die Boom Chick super in jedem Mix. Einzig die Kick-Drum könnte durch die fehlende Pitch-Hüllkurve manchmal etwas untergehen. Da hilft auch die Drive-Funktion nur bedingt. Persönlich mag ich aber zurückhaltende Bass-Drums à la MFB-522 und könnte für die meisten meiner eigenen Stücke vermutlich auch gut damit leben.

Die Snare klingt schön knackig, setzt sich wunderbar im Mix durch und hat auch eine etwas größere Klangbreite als die Kick, da sie ohne Noise-Anteil eher wie eine Rimshot klingt. Die Hi-Hats klingen ok, könnten aber, wie auch die beiden genannten Module, etwas mehr Flexibilität vertragen. Im Verhältnis empfand ich sie auch als sehr laut und der Level-Regler blieb meistens im unteren Viertel.

Drum 1 und Drum 2 stechen für mich etwas heraus, einfach weil sie deutlich flexibler sind und für FM-Synthese trotzdem sehr zugänglich sind. Hiermit lassen sich für jedes Pattern nochmal ganz andere Klänge erzeugen. Vor allem die Pitch- und Rhythmuseffekte der beiden FM-Module können eine Sequenz ebenso ungemein aufleben lassen.

Ich denke, die Limitation der Cre8audio Boom Chick ist gewollt und zum Teil auch dem Preis geschuldet. Als Basis für perkussives Material in einem bestehenden Eurorack-System macht die Cre8audio einen durchaus ordentlichen Job und bietet eine solide Grundlage zur Weiterbearbeitung.

Das größte Manko ist meiner Meinung nach die fehlende Attack-Zeit aller Drum-Sounds, denn die Boom Chick neigt sehr gerne zu knackigen Transienten. Außerdem ist deutlich eine Übersprechung vom Snare-Kanal auf Drum 1 zu hören, was allerdings im Mix schnell untergeht.