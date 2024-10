Test: Crumar Seven E-Piano, Rhodes, Wurlitzer, Physical-Modeling

Täuschend echte Rhodes Sounds

Das Crumar Seven ist ein E-Piano, das den Fokus auf elektrische Pianos legt und von Rhodes über Wurlitzer bis zu DX7 Sounds sich als ernster Konkurrenz zu den roten Schweden, den Yamaha CPs und den Korg SV Instrumenten positioniert.

E-Piano im Retro-Design

Schon mit dem Design legt das Crumar Seven die Tonalität fest. Durch die anschraubbaren Beine, den abnehmbaren schwarzen Deckel und die abgerundete Oberfläche erinnert es an ein Rhodes, Mark 1, während die Druckknöpfe alten polyphonen Synthesizern aus eigenem Haus entliehen sind. Die Drehregler sind durchsichtig und leuchten je nach Wert in unterschiedlichen Farben. Dazu später mehr.

Links, in einer leichten Versenkung, liegen die Anschlüsse: ein in drei Stufen regelbarer Stereo-Ausgang, Kopfhörer, zwei beleuchtete (!) Pedalanschlüsse, MIDI-Out, USB-MIDI (für MIDI-In und Out) und der nicht geerdete Stromanschluss des intergrierten Universalnetzteils.

Das Keyboard ohne Deckel wiegt schlanke 15 kg, der Deckel 5 kg und die optionalen Beine 4 kg, womit man auf ein Gesamt-Transportgewicht von 24 kg kommt, was als durchaus moderat zu bezeichnen ist. Zusätzlich wird eine Transporttasche mit Rädern angeboten, mit zusätzlichen Fächern für Kabel, Noten und die Beine. Crumar empfiehlt die Tasche, da das Suitcase-Design vor allem „for the looks“ gedacht sei, was nicht frei von einer gewissen Ironie ist. Dennoch ist die Tasche ein empfehlenswertes Extra für alle Musiker, die das Seven nicht nur im heimischen Studio betreiben möchten. Ihr Preis ist moderat.

Aufbau des Crumar Seven

Das aufgeräumte Bedienfeld beginnt links mit vier Potis für Lautstärke, Hall und einen 3-Band-Equalizer mit parametrischen Mitten. Nur zwei Potis für vier Parameter?, fragt man sich beim ersten Ausprobieren. Viele der Endlosdrehregler sind mehrfach belegt und lassen sich über einen Klick um- bzw. ausschalten. Danach folgt eine flüchtige Transponierfunktion, die nach dem Einschalten stets auf Null gesetzt ist, was ich persönlich sinnvoll finde.

In der Mitte befinden sich die acht Preset-Schalter, flankiert von einer Bank-Wähltaste. Insgesamt vier Bänke stehen zur Verfügung, wovon drei überschreibbar sind. Rechts folgen die Effekte.

FX1 bietet Tremolo, Panorama und zwei Arten von Wha-Wha (mit LFO-Modulation oder per angeschlossenem Schwellerpedal).

FX2 steht für Modulationseffekte: Chorus, Phaser, Flanger sowie Delay. Dazwischen liegt noch eine Verstärkersimulation mit Verzerrung.

Und ganz rechts lässt sich die Lautstärke eines Synthesizer-Pads für Layer-Sounds regeln.

Klangerzeugung

Die erste Soundkategorie ist mit Tines überschrieben. Gemeint ist damit natürlich ein Rhodes, das per Physical-Modeling erzeugt wird. So gesehen ist es nichts als logisch, dass nicht weiter spezifiziert wird, um welchen Rhodes-Typ es sich genau handelt, da der Sound je nach Einstellungen im Editor unterschiedlich klingt.

Die weiteren Kategorien sind:

Reeds (Wurlitzer)

EGrand (Yamaha CP 70)

Clavi (Hohner Clavinet)

DX EP (FM-Epianos à la Yamaha DX7)

MKS EP (der kultige MKS-20 Expander von Roland anno 1986)

Vibes (Vibraphon)

Grand (akustischer Flügel)

Die Klänge des Crumar Seven gehören alle zum Besten, was heutzutage möglich ist. Das Rhodes klingt herrlich glockig, ohne in den Mitten und Bässen zu schwächeln. Bei starkem Anschlag sind angenehme Zerrungen möglich. Im Direktvergleich mit meinem Rhodes Mark 1 Stage 73 erscheint uns der Klang absolut ebenbürtig. Natürlich sind Unterschiede feststellbar, die aber alle eine Frage der Einstellungen sind. Beim Wurlitzer fehlt mir der Vergleich, doch kann ich guten Gewissens schreiben, dass es zumindest für mich lebendiger und organischer wirkt als der Wurlitzer-Sound von Nord. Ähnlich sieht es bei den übrigen Klängen aus. Jeder Sound hat ein gewisses Extra, das zum Spielen einlädt und die Zeit vergessen lässt.

Bei aller Authentizität fallen gewisse Details und Eigenheiten auf. Beim Clavinet dachte ich zuerst, dass das Sustain-Pedal einen Wackelkontakt hat. Ein Blick in die Bedienungsanleitung brachte Klarheit: Dieser Sound reagiert nicht aufs Sustain-Pedal, da dies beim originalen Hohner Clavinet technisch nicht umsetzbar war. Ob man sich an diesem Purismus stört oder freut, ist eine individuelle Frage. Ich persönlich nutze mein Clavinet auf dem Nord Stage gerne mit Pedal, auch wenn dies nicht authentisch ist. Man hätte die Funktion auch optional anbieten können.

Ungewohnt, aber letzten Endes nur konsequent, ist der eingeschränkte Tonumfang von fünf Oktaven des Clavinet Sounds, der auf der zweittiefsten Taste (F1) beginnt und im Diskant eine Oktave kleiner ist als die Klaviatur des Crumar Seven. Auch das Wurlitzer beschränkt sich auf fünf Oktaven, das Vibraphon auf vier. Dies entspricht der Realität, erfordert aber eine gewisse Konzentration, um nicht aus Versehen Töne außerhalb des Bereichs zu spielen.

Crumar Seven Editor

Die Editor-App des Crumar Seven läuft über ein eigenes WLAN, das vom Instrument über ein mitgeliefertes WLAN-Modul erzeugt wird. Dieses ist ein kleiner USB-Stick, den man am besten immer in der Buchse stecken lässt, um ihn nicht zu verlieren. Übrigens ist in der deutschen Bedienungsanleitung noch die Rede von einem „internen WiFi-Antenne“, was wahrscheinlich bei früheren Baureihen des Crumar Seven der Fall war.

Das Prozedere läuft wie folgt: Am Endgerät, das ein beliebiges WiFi-fähiges Smartphone, Tablet oder ein Computer sein kann, wählt man das Netzwerk des Crumar Seven, das mit „Seven…“ (gefolgt von einer Zahlen-Buchstaben-Kombination) betitelt ist. Als Passwort gibt man 00000000 (achtmal die Null) ein, worauf man im Browser einen HTTP-Link aus der Bedienungsanleitung eingibt. Daraufhin öffnet sich der Editor, der angenehm schlicht gestaltet ist.

Auf der ersten Seite findet man Einstellungen für die Stimmung (von 430 bis 450 Hz in 1-Hz-Schritten), MIDI-Konfiguration, Anschlagskurven, Polarität des Sustain-Pedals etc.

Über die untenliegenden Reiter wählt man zuerst einen Sound, um diesen über den mittleren Reiter zu editieren. Je nach Art des Klanges und vor allem je nach Art der Klangerzeugung (Physical-Modeling oder Sampling) stehen jeweils andere Parameter zur Verfügung.

Interessant ist, dass auch einige Effekte über zusätzliche Parameter editiert werden können. So stehen fünf Verstärker-Simulationen, verschiedene Modi des Phasers, Stereo Spread des Delays etc. zur Verfügung.

Praxis

Der Crumar Seven ist eines derjenigen Instrumente, auf die der Satz „einschalten und loslegen“ zutrifft, worauf der Boot-Prozes mit weiß-leuchtetenden Potis startet. Spielbereit ist das Instrument, wenn nach ca. zwölf Sekunden einige Potis bunt und das große „Seven“-Logo rot leuchten.

Dabei merkt sich das Instrument nicht das zuletzt gewählte Preset, sondern startet stets mit dem Klang „Tines 1“ ganz links, was ich als kleinen Schönheitsfehler verbuchen möchte. Hingegen fand man eine interessante Lösung für die Regler, die alle, inklusive Master-Volume, Endlosdrehregler sind mit wechselnden Farben, wobei grün für tiefe und rot für hohe Werte steht. Ich persönlich konnte mich mit dieser Idee nicht ganz anfreunden. Ehrlich gesagt wären mir LED-Kränze lieber gewesen, außerdem halte ich nicht-klickende Regler für passender für die kontinuierlichen Parameter. Ungefähr fünf volle Umdrehungen sind notwendig, um den ganzen Regelbereich eines Potis durchzuscrollen, was aus meiner Sicht etwas umständlich ist.

Die LEDs der Sound-Bänke sind ziemlich hell, so dass sie bei schwachen Lichtverhältnissen blenden. Den Namen über der leuchtenden LED kann man beim besten Willen nicht mehr lesen. Während des Tests hatte ich mir angewöhnt, die LED mit dem Finger abzudecken, um im reflektierten Licht die Beschriftung zu lesen.

Manchmal hätte ich mir ein Display gewünscht und sei es nur, um das gewählte Instrument anzuzeigen oder für einen besseren Überblick über die Parameter der Effekte. Bei aller Sympathie und Freude ob des coolen 70er-Jahre Designs bin ich der Meinung, dass der Crumar Seven etwas weniger intuitiv zu bedienen ist als notwendig. Einiges ist eine Spur komplizierter, als ich es mir wünsche.

Beim EQ ist dies folgendermaßen gelöst: Im Normalzustand steuern die Potis Bass und Treble; durch einen kurzen Klick kommt man auf die zweite Seite für die Mitten und deren Frequenz; ein langer Klick links schaltet den EQ aus und ein langer Klick rechts setzt diesen zurück auf die Nullwerte. Im Live-Betrieb wäre mir dies zu kompliziert, bzw. wäre mir das Risiko einer Fehlbedienung zu hoch.

Die Effekte klingen alle gut. Vermisst habe ich nur Kleinigkeiten: Ein Tap-Delay und ein Federhall-Algorithmus wären schön. Außerdem fände ich eine Auto-Wah Funktion mit Envelope-Follower musikalisch ergiebiger als die zyklische Modulation durch den integrierten LFO.

Die Tastatur ist eine gewichtete „Hammerklaviatur“. Unbestätigten Angaben aus dem Netz zu Folge handle es sich dabei um eine Fatar TP-100LT. Für die Flügel-Sounds passt sie sehr gut, hingegen empfinde ich sie für das Rhodes als etwas träge. Das Rhodes Mark 1 im Proberaum fühlt sich direkter und leichter an, wobei ich aber auch denke, dass man sich schnell daran gewöhnen wird. Tastaturen sind immer ein Kompromiss, wenn man verschiedene Sounds darauf spielen möchte. Eine optimale Rhodes Tastatur wäre für Flügel-Sounds zu leicht und umgekehrt.

Das Design des Crumar Seven E-Pianos ist nicht nur ansprechend und zeitlos, sondern in manchen Details praktisch und durchdacht. Beispielsweise befindet sich auf der rechten Seite, hinter einer soliden Metallklappe, ein integriertes Zubehörfach, das ausreichend Stauraum für ein Sustain-Pedal und ein paar Kabel bietet.

Außerdem ist das Gehäuse so gestaltet, dass ein zweites Keyboard auf dem Crumar Seven abgelegt werden kann, wobei die Oberfläche leicht in Richtung Spieler geneigt ist. Wer dies der glatten und schönen Verkleidung nicht zumuten möchte, besorgt sich die gepolsterten Halterungen für externe Keyboards. Leider ist die Oberfläche empfindlich für Fingerabdrücke.

Der Editor ist für gewisse Funktionen unabdingbar, zum Beispiel auch für die Stimmung des Instrumentes, was unter anderem dann notwendig ist, wenn man das Crumar Seven auf einer Bühne zusammen mit dem gestellten Flügel spielen möchte und dieser auf 443 Hz gestimmt ist, wie in der klassischen Musik üblich. Klar, mit einem echten Rhodes wäre dies noch viel schwieriger, aber beim Crumar Seven sollte man jederzeit bereit sein, den Editor zu öffnen.

Klangbeispiele

Kommen wir zum Wichtigsten: Wie klingt es denn?

Rhodes, Wurlitzer und Clavinet

Der Rhodes Sound gehört für mich definitiv zu den besten am Markt. Für Tüftler bietet der Editor neun Parameter zur individuellen Anpassung: Nebst Attack und Release lässt sich auch die Härte der Hammerköpfe, die Position der Pickups und die Lautstärke der Nebengeräusche regeln. Doch schon im Werkszustand klingt das Rhodes richtig gut:

Auch die Verstärkersimulation ist gelungen:

Eine kleine Demo der Modulationseffekte:

Das Wurlitzer, bei Crumar Reeds genannt, mit etwas Verzerrung, Tremolo und Hall:

Weiter geht’s mit dem Clavinet, erst ohne Effekte, später mit Auto-Wah:

Digitale E-Pianos und Vibraphon

Layer mit Pad

Flügel

Nebst allen E-Pianos, die das Crumar Seven bietet, findet sich auch ein Physical-Modeling Flügel, der mich klanglich nicht vollends überzeugt:

Besser sieht es mit den Piano-Samples aus, die über den Editor aktiviert werden können:

Vergleich mit Rhodes Mark 1 und Nord Stage

Im Proberaum haben wir den Rhodes Sound des Crumar Seven E-Pianos mit einem (leicht verstimmten) Rhodes Mark 1 und einem Nord Stage (Rhodes Sample Nefertiti) verglichen. Für meinen Musikerkollegen und mich klingt das Crumar Seven E-Piano ähnlich organisch und druckvoll wie das originale Rhodes, während der Nord Stage nicht ganz mithalten kann. Auf uns wirkt sein Sound etwas flacher und weniger differenziert.

Konkurrenz

Das Crumar Seven E-Piano ist bei Weitem nicht das einzige Stagepiano, dessen Fokus auf elektrischen Pianos der 70er-Jahre liegt. Yamaha CP73, Korg SV-2 und Nord Electro sind direkte Konkurrenten und liegen alle in der selben Preiskategorie. Auch wenn jedes Instrument auf Detailebene seine Besonderheiten hat, bietet das Crumar Seven aufgrund seines klassischen Suitcase-Designs ein Alleinstellungsmerkmal, das nicht nur schick aussieht, sondern auch sehr praktisch ist. Außerdem ist es meines Wissens das einzige Stage-Piano, das dank Physical-Modeling derart weitreichende Editiermöglichkeiten der E-Piano Sounds bietet. Indes ist die Bedienung des Crumar Seven tendenziell umständlicher als bei den anderen genannten Modellen, die darüber hinaus solche Annehmlichkeiten wie Splits und Layers sowie Orgelsounds bieten.