Test: Cubase Pro 14, Digital Audio Workstation

Cubase Pro 14: schneller und kreativer unterwegs

Steinberg veröffentlichte vor Kurzem Cubase 14, das mit einer langen Liste an Updates vollgespickt ist. Ein Jahr und vier Tage nach Veröffentlichung der Vorversion scheint eine kurze Zeit, nicht nur aufgrund der Menge an neuen Features. Wir haben für euch alle Neuigkeiten der beliebten Digital Audio Workstation Steinberg Cubase Pro 14 im Detail getestet.

ANZEIGE

Übersicht: Drei Versionen Steinberg Cubase

Zum Zeitpunkt des Tests lag mir Version 14.0.5 vor. Die Installation lief schnell und problemlos ab, allerdings habe ich für den Test das für mich Unnötige abgewählt (hauptsächlich Samples). Da es sich beim Test um die Pro-Version handelt, zunächst einmal eine Übersicht aller Neuheiten, unterteilt in deren jeweiligen Versionen.

Elements, Artist & Pro:

64 Bit Unterstützung

Leistungsmonitor zur Überwachung der Rechenleistung

überarbeiteter Partitur-Editor

Vorschau in der MediaBay passt sich an Tonhöhe und Geschwindigkeit an

optimiertes Range Selection Tool

Kanalzüge lassen sich im Mixer per Drag & Drop anordnen

Unterwasser-Effekt

Sicherungsdateien landen in einem dedizierten Auto Saves-Ordner

erweitertes Timeline-Lineal

Update der Video-Engine (4k- und 8k-Video)

Light und Dark Mode von Windows werden unterstützt

Artist & Pro:

neues Austauschformat „DAWproject“

vereinfachter Workflow für Automationen

Pattern Sequencer

Drum Machine für Drum Track

Shimmer Reverb

Studio Delay

Autofilter

Wahrscheinlichkeitsparamater im Key Editor

Eingänge für externe Effekte und Instrumente können nun geteilt werden

SpectralLayers Go 11

mehr Einfärbungsoptionen für SuperVision

Pro:

6 Modulatoren (LFO, Envelope Follower, Shaper, Step Modulator, ModScripter, Macro Knob)

Dolby Atmos Renderer unterstützt nun auch 7.1.2 und Stereo Direct

Ambisonics bis zur vierten Ordnung

visuelles Update für den Control Room

neues Volume Plugin

Hinweis: Nutzer von Cubase 11 (oder älter) können ab 2025 kein Upgrade auf neuere Versionen machen, sondern müssen eine neue Lizenz erwerben. Hintergrund hierfür ist die Einstellung des E-Licenser Services.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Drum Machine mit passendem Pattern-Sequencer

Öffnet man einen Drum Track, so hat in Steinberg Cubase Pro 14 nun ein Plug-in namens Drum Machine direkt integriert. Drum Machine ist ein Sampler mit acht Bänken und jeweils 16 Pads zum Laden von Samples. Für jedes Pad gibt es Pre-Filter, eine Pitch-Funktion, ein Filter mit fünf Modi und einen Verstärker mit Hüllkurve. Es lassen sich pro Pad bis zu vier Samples layern und mit Effekten verfremden. Reverb und Delay wird für jedes Pad über den FX-Regler hinzugemischt.

Des Weiteren gibt es ein separates Pad FX, das aus einer Kette von Bitcrusher, Distortion, Filter, EQ und Limiter besteht. Eigenkreationen des Pad FX können auch als User Preset gespeichert werden. Beim Importieren von Samples lassen sich auch mehrere Samples auf einmal per Drag & Drop auf die Pads ziehen. Diese werden dann automatisch verteilt. Auch ein kleines Edit-Fenster gibt es, das ausreicht, um beispielsweise Knackser zu entfernen. Um einzelne Sounds aus längeren Loops zu schneiden, eignet sich der Editor allerdings eher weniger.

Passend zur neuen Drum Machine gibt es nun auch einen Pattern-Sequencer. Ein Drum Pattern wirkt durch das Farbschema nicht nur aufgeräumter, auch die Programmierung ist einfacher und mit den vielen Zusatzfunktionen lassen sich allerlei komplexe Pattern gestalten. Es ist wirklich alles vorhanden, was ein moderner, schrittbasierter Sequencer benötigt. Angefangen bei Swing und Offset (pro Pad), über einen funktionsreichen Zufallsgenerator bis hin zu Repeat- und Probabilty-Funktionen.

Prinzipiell lässt sich jeder der Parameter im Modulations-Sequencer automatisieren. Um den Überblick zu behalten, helfen kleine Symbole auf den jeweiligen Schritten. So wird beispielsweise ein Versatz mit einem Pfeil in die gegebene Richtung angezeigt, Wiederholungen mit drei Punkten oder ein Zufallswert mit schrägen Linien. Auch Polyrhythmen sind möglich, denn jede Spur kann, unabhängig voneinander, zwischen einem und maximal 128 Schritten eingestellt werden. Ebenso die Laufrichtung jeder Spur kann wahlweise vorwärts, rückwärts oder vor- und rückwärts erfolgen.

Für einen noch schnelleren Workflow lassen sich Patterns auch innerhalb des Sequencers duplizieren, um entweder Sequenzen zu verlängern oder Variationen zu erzeugen. Schön ist, dass sich der Pattern-Sequencer für alle MIDI-Spurarten verwenden lässt und nicht nur für den Drum Track. Einziges kleines Manko: Es scheint aktuell keine Undo-Funktion zu geben.

Zwei Funktion aus dem Pattern-Sequencer wurden auch in den Key Editor übernommen. Hier kann nun ebenfalls eine Abspielwahrscheinlichkeit, sowie eine variable Anschlagsstärke für einzelne Noten eingestellt werden. Das hat mich direkt eingeladen, Loop basiert zu arbeiten. Ich habe einfach einen einzigen Akkord aus vier Noten mehrmals wiederholt und ein paar wenige einzelne dazwischen eingefügt. Danach erhält jede Note einen Zufallswert mit leichter Anschlagsvarianz. Noch ein paar Effekte und die Ambient-Fläche kann getrost für Stunden laufen, ohne langweilig zu werden.

Die neuen Modulatoren in Cubase Pro 14

Ganze sechs Modulatoren hat Steinberg der Pro-Version von Cubase 14 spendiert. Diese findet man in der sogenannten unteren Zone, wo man unter anderem seinen Editor aufruft. Es gibt einen LFO, einen Envelope Follower, einen Shaper, einen Step Modulator, einen sogenannten ModScripter und einen Macro Knob. Die ersten vier sowie auch der Macro Knob sollten selbsterklärend sein. Der ModScripter dient speziell zum Erstellen eigener Skripte. Die Presets sollen mit Funktionen wie Invert, Note Gate, Linear Quantizer und weiteren zeigen was möglich ist.

Generell lässt sich sagen, dass ich bei den Modulatoren nichts vermisst habe. Alle wichtigen Parameter sind vorhanden und es lassen sich, inklusive einem Learn-Modus, beliebig viele Ziele ansteuern. Auch an eine Synchronisierung der Modulatoren zum Projektstart wurde gedacht. Des Weiteren lassen sich LFO, Shaper und Step Modulator auch per MIDI triggern.

Mehr Hall – mehr Delay

Die Sammlung an Hallgeräten wurde um einen Shimmer Reverb erweitert. Hier bekommt man den klassischen Schimmer-Effekt, der sich mit den Reglern Intensity und Mix sehr gut in jeden Mix integrieren lässt. Das Eingangssignal kann gefiltert werden und die Tonhöhenverschiebung kann um bis zu 12 Halbtöne auf- oder abwärts erfolgen. Für den Shimmer Reverb und auch für das Studio Delay gibt es im übrigen einen Play-Button, der ein voreingestelltes Sample abspielt, um die Einstellungen zu prüfen. Ich empfinde das allerdings als ziemlich sinnlos, da man ja wissen möchte, wie sich der jeweilige Effekt auf ein eigenes Signal auswirkt.

Das neue Studio Delay hebt sich bereits in der Optik stark von den bestehenden Delays in Cubase ab. Auch springen einem deutlich mehr Parameter ins Gesicht.

Oben findet man direkt eine Auswahl an Patterns. Darunter eine Filterbank und seitlich vier Drehregler für Tempo, Feedback, Stereobreite und die Ausgangslautstärke. Mittig gibt es Schieberegler für die Parameter Age (Bandmaschinen-Simulation), Modulation (Chorus, Phaser oder Flanger), Distortion (Overdrive, Bit Crusher oder Sample Divider), Reverb (kurz, mittel, lang), Pitch (drei Modi) und Mix. Die drei Modi für den Pitch-Regler sind Pitch (ändert die Tonhöhe, ohne Formanten aufrechtzuerhalten), Pitch + FP (ändert die Tonhöhe und behält die Formanten bei) und Formant (keine Tonhöhenänderung, nur Formanten werden verschoben).

Besonders toll ist die Option, die Position der Effekte Modulation, Distortion, Reverb und Pitch auch im Feedback-Loop oder hinter dem Delay anzuordnen. Ist der Effekt auf Loop gestellt, wird er bei jeder Wiederholung verstärkt.

Autofilter & Unterwasser-Effekt

Das neue Autofilter ist ein kleines, aber sehr nützliches Tool. Es besitzt einen Tiefpass-, Bandpass- und Hochpassmodus mit Resonanz und einen Mix-Regler. Im Auto-Modus dient das Eingangssignal als Modulationsquelle und das Verhalten wird zusätzlich über die Parameter Attack und Release kontrolliert. Anstelle des Eingangssignals lässt sich natürlich auch ein Sidechain-Signal wählen. Bei aktivem Gate wird das Filter, sobald es unterhalb eines bestimmten Wertes fällt, stummgeschaltet.

Der neue Unterwasser-Effekt in der Digital Audio Workstation Cubase 14 beschreibt ein Tiefpassfilter mit fast unendlicher Flankensteilheit. Es besteht aus einem einzigen Regler für dessen Frequenz und einem Kippschalter für eine Resampling-Phase. Ist Resample aktiviert, werden alle relevanten Frequenzen über der Cutoff-Frequenz vollständig unterdrückt. Ich gehe stark davon aus, dass Steinberg damit eher die HipHop-Produzenten ansprechen möchte, um dem typischen Klangbild von Noah ‚40‘ Shebib (vor allem bekannt durch seine Produktionen für Drake) zu entsprechen. Dieser nutzt allerdings oftmals gar kein Filter, sondern reduziert lediglich die Samplerate enorm.

Das Volume Plug-in

Das neue Volume Plug-in ist gedacht, um es in einer Effektkette zu platzieren und die Pegel bei Bedarf anzupassen. Neben einem Master-Regler lassen sich auch weitere anzeigen, um die einzelnen Kanäle separat zu pegeln. Dies funktioniert wohlgemerkt nicht nur mit Stereodateien. Sind die einzelnen Regler deaktiviert, hat man an deren Stelle ein Metering für die Lautstärke. Es gibt auch eine 0 dB Beschränkung und einen hochauflösenden Modus, um Werte mit einer Genauigkeit um ein Hundertstel einstellen zu können. Das Volume Plug-in lässt sich zusammen mit den neuen Modulatoren natürlich auch als Tremolo oder zum Sidechaining nutzen.

Das neue Austauschformat DAWproject

Steinberg ist nun mit Cubase 14, nach Studio One und Bitwig, die dritte DAW, die das noch recht neue Austauschformat DAWproject unterstützt. Sind die Zeiten des mühseligen Exportierens von Einzelspuren und der manchmal nervenaufreibenden AAF-Übertragung vorbei? Vermutlich noch nicht ganz, denn es gibt aktuelle noch ein paar Probleme.

Das Format verspricht uns eine komplette Übertragung aller Daten eines Projekts von einer DAW zu einer anderen. Für den Test hatte ich jeweils versucht, ein Studio One Pro 7 Projekt in Cubase Pro 14 und umgekehrt zu importieren. Die Ergebnisse waren unterschiedlich.

Bei der Übertragung in Cubase Pro 14 wurden die Plug-ins nicht übernommen. Nach mehreren Versuchen gab es eine Datei, bei der ein einziges von geschätzt fünfzig Plug-ins mit übertragen wurde. Bei diesem Beispiel fehlten dafür wiederum alle VST-Instrumente von Native Instruments. Da könnten aber meine sehr veralteten Version von NI der Grund für sein.

Anders herum, bei der Übertragung von Cubase Pro 14 zu Studio One Pro 7, wurden zwar die Plug-ins übertragen, jedoch fehlten ein paar Spuren. Nach meiner Internet-Recherche scheine ich nicht der erste gewesen zu sein, dem das auffiel, daher vermute ich eine Optimierung in zukünftigen Updates.

Aus Neugierde hatte ich übrigens auch versucht, mal mehrere Dateien aus verschiedenen Studio One Pro 7 Projekten in ein einziges Cubase Pro 14 Projekt zu laden. Das hat prinzipiell wunderbar funktioniert.

Zeitnah werden wir uns dem neuen Format noch etwas näher widmen und auch den Austausch mit Bitwig überprüfen.

Einbindung externer Geräte

Für alle Nutzer mit hybrider Arbeitsweise, bestehend aus DAW und Hardware, bietet Cubase Pro 14 eine einfache Einbindung an. Externe Instrumente und Effekte lassen sich so problemlos in den Signalfluss einbauen. Für Instrumente gibt es die neue Auswahl „Externes Instrument“. Im dazugehörigen Fenster gibt es genau zwei Parameter: Delay und Return Gain. Instrumente, die sich per MIDI ansteuern lassen, können somit natürlich auch von der DAW gesteuert werden. Effekte müssen zuerst angelegt und können dann über einen Insert-Slot ausgewählt werden.

Optimierte Funktionen und Erweiterungen

Folgendes ist zwar nicht neu in Cubase, wurde aber optimiert beziehungsweise erweitert. Als erstes möchte ich die Option, Kanalzüge im Mix-Fenster manuell per Drag & Drop anzuordnen, erwähnen. Eine längst überfällige Funktion meiner Meinung nach. Der Mixer in der unteren Zone hat sich auch ein wenig verändert. Er ist zwar nun voll funktionsfähig, ich kann mir aber vorstellen, dass vor allem langjährige Nutzer das weniger toll finden. Die obere Funktionsleiste lässt sich beispielsweise nicht mehr ausblenden und die vorherige Option, die Inserts und Sends einfach ein- und ausblenden zu können, verschwand auch.

Das Auswahlbereich-Werkzeug wurde um sehr praktische Funktionen erweitert. Mit einem Doppelklick in einem leeren Bereich zwischen zwei Events wird genau dieser Bereich selektiert. Mit der Option „Zeit ausschneiden“ wird diese Lücke zwischen den beiden Events gelöscht. Ausgewählte Bereiche eines Events bleiben beim Löschen nun bestehen und der Bereich selbst kann nun auch vergrößert oder verkleinert werden. Zuvor musste man neu ansetzen, wollte man den Auswahlbereich ändern.

Ein markierter Bereich, auch aus mehreren Spuren, lässt sich ab sofort per Nudge-Funktion bewegen. Das sind alles sinnvolle Updates für das Auswahlbereich-Werkzeug. Ein Wunsch bleibt bei mir dennoch offen: die Möglichkeit, mit Doppelklick einen Schnitt auszuführen.

Die neuen Event-Lautstärkekurven sind ein weiteres Hilfsmittel, um seine Pegel unter Kontrolle zu halten. Selektiert man nun einen Bereich eines Events, lässt sich direkt die Lautstärke, wie mit dem Clip-Gain, für genau diesen Bereich anpassen. Wahlweise kann man auch mit dem Stiftwerkzeug beliebig zeichnen. Im Wesentlichen hat man eine zusätzliche Automationsspur für die Lautstärke, nur eben Event-basiert.

Hört man seine Samples in der MediaBay vor, kann man diese in Cubase Pro 14 passend zum Songtempo synchronisieren, zur Grundtonart und in Halbtonschritten transponieren.

Auch ein Bandmaschinenmodus wurde der neuen Cubase-Version spendiert. Wer viel mit Samples arbeitet, kann auch hier sicherlich etwas an Zeit einsparen. Die Änderungen werden beim Import in das Projekt selbstverständlich übernommen.

Der auf der Dorico-Technologie basierende Noten-Editor wurde ebenfalls stark überarbeitet. Das Notenbild lässt sich nun auch im Editor quantisieren, ohne dass die dahinterstehenden MIDI-Noten mit quantisiert werden. Zudem soll die Partitur auch deutlicher notiert sein und es gibt jede Menge Eingriffsmöglichkeiten, diese auch zu ändern.

Für aufwendige Arrangements können verschiedene Sektionen auch nochmals als einzelne Partitur ausgegeben werden.

Auch beim Editieren von Automationsspuren hat sich etwas geändert. Automationskurven lassen sich mit dem neuen Automation Event Editor flexibler bearbeiten als zuvor. Dieses Tool steht automatisch für das Objektauswahl- und Bereichsauswahlwerkzeug zur Verfügung. Zu Beginn fiel mir die Kontrolle etwas schwer, nach kurzer Zeit sollte man sich hier aber gut eingearbeitet haben.

Für die Linealspur gibt es ab sofort einen Offset-Parameter. Dieser kann aktiviert und deaktiviert werden. Es lassen sich alle Zeitformate, unabhängig vom eingestellten Zeitformat der Timeline, auswählen.

Um die Erfolgswahrscheinlichkeit bei einer Suche nach Problemen bezüglich der Rechenleistung zu steigern, gibt es für den Audio Performance Monitor eine Anzeige für Dropouts. Zusätzlich werden Lösungsvorschläge angeboten, was durchaus hilfreich sein kann.

Wer mit Mehrkanalformaten arbeitet, darf sich ebenfalls über kleine Updates freuen. Steinberg Cubase Pro 14 unterstützt nun auch Ambisonics vierter Ordnung. Der integrierte Dolby Atmos Renderer lässt ab sofort auch 7.1.2 und Stereo Direct zu.

Es gibt auch potentiell mehr Tastaturbefehle. So lassen sich zum Beispiel zum Öffnen von Insert-Effekten unter dem Reiter „Mixer“ eigene Befehle einpflegen.

Zudem hat sich die Namensgebung der beinhaltenden Spectralayers Version zu Spectralayers Go 11 geändert. Zu der Pro Version haben wir natürlich auch einen lesenswerten Testbeitrag für euch.

Visuelle Veränderungen in Cubase 14

Visuell hat sich (zum Glück) nicht allzu viel verändert. An einigen Stellen gibt es eine neue Schriftart, die wesentlich schlanker ist. Mir persönlich hatte die vorherige Schriftart allerdings mehr zugesagt.

Der Control Room hat einen neuen Anstrich erhalten und für SuperVision lassen sich nun für beinahe alle Module eigene Farbschemen auswählen. Das kann nicht nur schicker aussehen, sondern auch durchaus nützlich sein. Für Windows gibt es zusätzlich einen Light- und einen Dark-Mode.

Ein leiser Abschied für VST2?

Wenn ich mich richtig erinnere, kündigte Steinberg bereits vor knapp 3 Jahren an, die VST2-Schnittstelle abzuschaffen. Ein Blick in den Plug-in Manager zeigt allerdings, dass der Abschied im Hause Steinberg offenbar schwerfällt. Ein kleiner Schalter lässt auch VST2 Plug-ins wieder zu (außer im nativen Apple Silicon Modus)