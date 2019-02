Test: D16 Drumazon Nepheton Nithonat und Phoscyon

TR-909-808-606 und TB-303 Emulationen

D16 Group Audio-Software ist der Name eines polnischen Plugin-Anbieters, der neben einem Angebot an Effekt-Plug-ins für verschiedensten Plattformformaten, spezielle Plugin-Emulationen der Roland Klassiker anbietet – und das seit Jahren. Dank regelmäßiger Produktpflege und klanglich hochwertigen Algorithmen wird es Zeit, vier Groove-Plugins vorzustellen, die sich mit der Emulation der Roland Drumcomputer TR-808, TR-909, TR-606 und der Bass Line TB-303 beschäftigen.

Vielen werden diese Zahlenreihen sicher etwas sagen, da sie des einen Jugend versüßt und des anderen Musikstil in einer bisher nicht dagewesenen Weise beeinflusst oder sogar geprägt haben. Einige wird es aber sicherlich immer noch geben, die mit den oben genannten Zahlencodes nur schwerlich eine Musikrichtung oder gewisse Klänge verbinden können. Denen empfehlen wir die oben verlinkten BLACK BOX und BLUE BOX Reportagen zu lesen und zu hören.

Zurück zu den D16 Synthesizern für AU und VST

Nachdem nun die Nummerncodes eindeutig aufgeschlüsselt sind, können wir uns den Fantasienamen der D16 Group Plug-ins widmen und in kurzem Umfang aufklären, welches Plugin welchem Roland Urgetüm Paroli bieten soll und wie dies umgesetzt wurde, denn die komplette TR-Reihe wird derzeit von der D16 Group noch nicht angeboten. Aber was nicht ist, kann ja noch kommen.

D16 Drumazon = Roland TR-909

Drumazon erinnert nicht nur vom Aussehen und der Bedienfunktion an die berühmte Roland TR-909 Drummachine, auch der satte Klang hat es in sich. Drumazon ist für mich persönlich einer der besten Emulationen des Originals auf Software-Basis und bietet zusätzlich erweiterte Bedienelemente und Funktionen. Die Lauftlichtprogrammierung des Originals wurde ebenfalls perfekt umgesetzt, was will man mehr.

Einzig den „Sexappeal“ einer echten 909, die Haptik und den Geruch und das Gefühl, eine solchen Riesen an Drumcomputer unter den Fingern zu haben, kann ein Plugin wohl niemals bieten, außer man bekommt ein äquivalentes Bedieninterface gleich mitgeliefert (was dann aber nicht wie bei der Marke mit dem “K“ und dem letzten drei Buchstaben von „Cyborg“ in Schrumpfgröße ausfallen sollte).

Total Recall, volle Integration durch die Plugin-Form in jede VST- und AU-kompatible Sequencer-Umgebung sowie keine einzige Reparaturrechnung vom Elektroniker um die Ecke stehen dieser Rüge dann aber wieder entgegen und sind im heutigem Produktionsalltag sicher ein Argument für das Plug-in. Daumen hoch.

D16 Nepheton = Roland TR-808

Nepheton ist wie die Drumazon voll ausgelegt, ein Original nachzubilden: die berühmte Roland TR-808. Drumazon bietet dabei ebenfalls zu den Originalfunktionen einige sinnige Erweiterungen wie z. B. eine zusätzliche Tone- und Decay-Funktion bei der Snaredrum, Sweep bei der Bassdrum sowie Decay bei Congas und Toms und eine weitere Snappy-Regelung bei den Toms. Außerdem stehen nun alle Perkussionsinstrumente gleichzeitig zur Verfügung, was beim Original nicht der Fall war.

Der Gesamtklang erinnert sehr stark an das Original und ist wirklich gelungen. Ebenfalls hier Daumen hoch für eine gut gelungene Emulation eines Klassikers. Wer es ganz perfekt haben will, fügt ein wenig Rauschen dem Signal hinzu und fertig ist der Analogsound!

In Bezug auf Haptik und Bediengefühl ist natürlich, wie auch schon bei der TR-909 vermerkt, eine echte TR-808 unschlagbar, aber das ist eine alte Diskussion, die Plug-ins sicher schon seit Längerem für sich gewonnen haben. Preis, Integration mit Total Recall und keine Servicekosten sind schlagende Argumente.

D16 Nithonat = Roland TR-606

Bei Nithonat ist die Verwandtschaft zum Originalvorbild Roland TR-606 optisch nicht ganz so ersichtlich wie bei den anderen beiden Drumcomputer-Emulationen aus gleichem Hause. Klanglich hört man aber, sofern man das Original kennt, recht schnell, wo die Reise hinführen soll und bekommt hier sozusagen eine Pimp my 606 Variante in Plugin-Form.

Vom eher reduzierten Bedienkomfort des Originals ist hier nichts mehr zu merken. Musste man beim Original, um Klänge synthetisch zu verändern, noch per Drehrädchen den Sound anwählen, um diesen einzeln zu editieren, hat man bei Nithonat direkten Zugriff auf die wichtigsten Klangparameter pro Sound.

Das Design und die Funktionen laden zum Experimentieren ein und es macht Spaß, mit dem Plugin zu arbeiten.

D16 Phoscyon = Roland TB-303

Phoscyon gilt in vielen Kreisen als eine der besten Emulationen des Roland Klassikers TB-303 auf Software-Ebene.

In Bezug auf Aussehen ist Phoscyon, wie auch schon Nithonat in der aktuellen Version, etwas weiter entfernt vom Original. Die Bedienelemente finden sich aber an nahezu gleicher Stelle, somit kommt man als TB-303-Anwender mit dem Plugin recht schnell klar und ist anfangs höchstens etwas mit den neuen Funktionen erschlagen, die das Plugin bietet, denn in Bezug auf Erweiterungen wurde hier nicht gespart.

Slide Time, Sweep Time samt Link zum Resonanz-Filter, Envelope Attack, Envelope Decay, Accent Decay, Envelope Accent samt Link zur Accent Lautstärke und Step Length sind zusammen sieben neue hinzugekommene Drehregler auf der oberen Front im Vergleich zur originalen Hardware.

Nach Wegfall des im Original vorhandenen Tune-Reglers sind also gerade mal fünf der sechs Original-Drehregler und nunmehr zwölf anstelle von sechs Drehreglern des Originals im Plugin verfügbar. Wer vor lauter Zahlen einen Knoten im Kopf hat, der versteht in etwa, wie sich ein langjähriger TB-303 Nutzer beim ersten Kontakt mit Phoscyon fühlt.

Trotzdem muss man dem Plugin einen wirklich satten Klang zubilligen, der sich durchaus nahe am Original, wenn nicht sogar täuschend echt nebenan gesellt. Weitere sinnige Funktionen, wie zum Beispiel die ausgeklügelte Verzerrer-Sektion, werten das Plugin noch mal richtig auf.

Hat man sich an die Oberfläche gewöhnt, macht Phoscyon ebenfalls richtig Spaß und mit derzeit 59,- Euro ist es auch das günstigste Synthesizer-Plugin der D16 Group.

Was will man mehr, außer vielleicht am Original rumzuspielen?