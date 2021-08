Test: D’Addario XS-Saiten für Gitarren

Lang lebe der Ton

Der weltbekannte Saitenhersteller D’Addario stellt neben Saiten auch eine Menge Zubehör wie Saitenkurbeln, Gurte, Stimmgeräte, Kapodaster etc. her. Mit der Markteinführung der XS-Saite, welche sich einer „neuartigen Beschichtung“ nach geheimem Rezept bedient, hofft der amerikanische Hersteller, sich einen noch größeren Anteil am wachsenden Markt beschichteter Saiten zu sichern. Letztendlich geht es auch darum, den Konkurrenten Elixier, welcher in diesem Segment große Marktanteile besitzt, herauszufordern. D’Addario kann auf eine sicherlich lange Firmenhistorie zurückblicken, diese reicht zurück bis in das 17. Jahrhundert. Die Firma um Jim D’Addario gilt seit Jahrzehnten als Marktführer und hat mit gewisser Regelmäßigkeit neue und teilweise überraschende Ideen am Start. Kennt man bereits die Varianten XL, EXP, NYXL und die seit zwei Jahren erhältlichen XT-Saiten, so kommt nun nach mehrjähriger Entwicklungszeit ein weiteres Produkt, die XS-Saite auf den Markt. Die neuartige hauchdünne Ummantelung soll laut Hersteller neben dem Effekt der Verlängerung der Lebensdauer der Saiten auch den Ton verbessern und dabei das „Spielgefühl einer unbeschichteten Saite“ bieten.

Mir wurde im Rahmen dieses Tests ein schönes Promo-Geschenkset zur Verfügung gestellt, welches einen Satz XS-Saiten „0.12-er“ (Saitenstärken: .012, .016, .w024, .w32, .w042, .w053), eine weiße Saitenkurbel und zwei weiße Plektren enthält. Dieses sollte in Kürze auch im Handel erhältlich sein. Würde es sich hier nicht um Saiten handeln, könnte man annehmen, man „unboxt“ ein neues Apple-Produkt oder eine Packung Raffaello, da alles in blütenweiß designt ist. Die Verpackung der XS-Saiten besitzt ein ebenfalls schneeweißes Outfit. Die XS-Variante ist bislang in vier Stärken erhältlich. Darüber hinaus gäbe es noch jeweils einen Satz für die 12-saitigen Gitarre und die Mandoline zu erstehen.

D’Addario XS Saiten – Facts & Features

Die umwickelten XS-Saiten kommen mit einem sechseckigen Stahlkern aus der hauseigenen Manufaktur. Schon in den 30er-Jahren entwickelte John D’Addario diesen sechskantigen Kerndraht, der dem anschließend aufzugewickelnden Draht einen sicheren Halt verleiht. Das Kernmaterial der XS-Saiten trägt die Bezeichnung „New York High Carbon Steel“, da dieses aus dem gleichen Stahl besteht, aus dem auch die Drahtseile der Brooklyn Bridge in New York hergestellt wurden. Der Draht der Umwicklung der XS-Saiten besteht aus einer Bronzelegierung mit sehr hohem Kupferanteil (92 %) und einem ca. 8,0 %igen Anteil von Zinn. Dieser Legierung wurde im geschmolzenen Zustand etwas Phosphor hinzugefügt, welches die Saiten härter und widerstandsfähiger macht. Wie von D’Addario gewohnt, lassen sich die Saiten anhand der eingefärbten Ball-Ends leicht auseinanderhalten.

Beschichtung

Mit einer mikroskopisch feinen Schicht wird die Saite dann versiegelt. Laut Hersteller soll auch nach der Beschichtung die Rillenstruktur des Wickeldrahtes zu fühlen sein. Der Kunststoff Polytetrafluorethylen soll beständig gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und zudem biokompatibel sein. Auch die nicht umwickelten Diskantsaiten e und h wurden mit einer sehr feinen Metalllegierung behandelt, da das „Coating“ an den dünnen Saiten nicht haftet.

D’Addario XS Saiten – Feel & Sound

Nach dem Aufziehen der Saiten auf meine Gibson Advanced Junior-Akustikgitarre konnte ich zunächst feststellen, dass sich die Saiten eigentlich gar nicht beschichtet anfühlen. Das Coating der umwickelten Saiten macht sich haptisch quasi nicht bemerkbar.

Auch die erste Hörprobe kann überzeugen, Die XS-Saiten machten spontan einen ausgezeichneten Eindruck. Darüber hinaus drängt sich die Vermutung auf, dass die Saiten im tiefen Mittenbereich geringfügig mehr Lautstärke hervorbringen und „einen Hauch“ brillanter wirkten. Für das erste Hörbeispiel wurde zunächst der eingebaute passive Tonabnehmer meiner Gibson bemüht:

Da dieses Hörbeispiel keinen befriedigenden Aufschluss über den Sound der Saiten geben konnte, schloss ich mein Rode Kondensatormikrofon direkt an das Audiointerface an. Der Klang ist nun deutlich natürlicher:

Hören wir ein weiteres Beispiel (mit Kapo):

Hören wir schließlich einige bluesige akustische Linien:

Auf dem Saitenmarkt existieren viele verschiedene Varianten mit teilweise enormen Preisunterschieden. Mit extrem preisgünstigen Varianten habe ich bisher ausschließlich schlechte Erfahrung machen müssen, da hier qualitativ mindere Legierungen zum Einsatz kommen, die einerseits schlecht klingen und sich zudem auch unangenehm anfühlen. Für einen guten Satz „0.12-er“ muss man sicherlich um die 8,- bis 10,- Euro ausgeben, ist der doppelt so hohe Preis für die XS-Variante also gerechtfertigt? Ich würde sagen, ja, da man die Saiten weniger häufig wechseln muss und der Klang mehr als stimmt bzw. kaum, wenn überhaupt noch zu verbessern ist. Auch wenn die Unterschiede sicherlich nicht weltbewegend ausfallen, so sind sie sicherlich marginal wahrzunehmen.

Die Klangbeispiele wurden mit folgendem Equipment aufgenommen:

Gibson Advanced Jumbo – Apogee Duett – Mac mit Logic (etwas Hall hinzugefügt).