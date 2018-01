Test: Dangerous Music Monitor ST, Monitor-Controller

Bei dem Dangerous Music Monitor ST handelt es sich um einen aktiven Monitor-Controller der Oberklasse. Seine umfangreiche Ausstattung ist für große Studio-Setups ausgelegt, mit der sich äußerst flexibel eine Vielzahl an Klangquellen und Lautsprechern verwalten lassen. Zusätzlich bietet der Monitor ST eine Talkback-Einheit und einen Kopfhörerverstärker sowie die optionale SR-Erweiterung für Surround-Systeme.

Hersteller

Bob Muller ist ein Schlagzeuger und Produzent, der im Jahre 1992 das Dangerous Music Studio in New York East Village gründete. Als Studiobesitzer bekam er in den 1990er Jahren den Wechsel von der analogen zur digitalen Studiotechnik unmittelbar mit, was ihn dazu bewegte, gemeinsam mit dem befreundeten Produzenten und Techniker Chris Muth einen analogen Summierer zu entwickeln, den allseits bekannten 2-Bus. Bis Ende der 90er Jahre bauten sie von diesem diverse Custom-Versionen für einzelne Studios, bis sie im Jahre 2001 unter dem Namen Dangerous Music Incorporated die erste serienreife Version auf den Markt brachten. Heute reicht die Produktpalette von analogen Equalizern, Kompressoren und Summieren über Monitor-Controller bis hin zu AD/DA-Konvertern.

Auf den ersten Blick

Der Dangerous Music Monitor ST setzt sich aus einem 19-Zoll-Gerät mit einer Höheneinheit und der dazugehörigen Fernbedienung, die eine leicht Bumerang ähnliche Form hat, zusammen. Für den äußerst solide verarbeiteten Rack-Baustein wird robustes Stahlblech verwendet, während das Frontpanel aus silbernem Metall besteht und etwas ansehnlicher ist als das violette Design von Dangerous Music in der Vergangenheit.

Passend dazu ist die Oberfläche der Fernbedienung aus Aluminium gegossen, während die Unterschale aus Kunststoff gefertigt wurde.

Die wichtigsten Funktionen, wie die Lautstärkeregelung und die Auswahl der Klangquellen und Lautsprecher, lassen sich ausschließlich mit der Fernbedienung des Monitor ST steuern, während im 19-Zoll-Gerät sämtlich Anschlüsse und ein Teil der Bedienelemente untergebracht sind. Dazu zählt sowohl der Kopfhörerverstärker mit regelbarem 6,3 mm Klinkenausgang als auch die Talkbackeinheit, für die in der Vorderseite ein Mikrofon samt Vorverstärker eingelassen wurde. Der Preamp lässt sich aber auch für ein externes dynamisches Mikrofon verwenden, das ebenfalls über einen 6,3 mm Klinkenport-Anschluss findet.

Die Stromversorgung des Monitor ST erfolgt über ein externes Netzteil, ein Ein- und Ausschalter am Gerät selbst wurde von Dangerous Music nicht mit eingebaut.

Ein- und Ausgänge

Auf der Rückseite befinden sich zwei D-Sub-Anschlüsse im Tascam Format, für deren Verwendung dem eigenen Setup entsprechende Multicores benötigt werden. Sie bieten Anschluss für vier Stereo-Quellen und drei Boxenpaare sowie zwei Sub-Woofer. Zusätzlich beherbergt der Monitor ST einen einschleifbaren Aux-Weg mit zwei separaten XLR-Eingängen und einen Kanal für den Cue-Mix, der über eine Stereo-XLR-Buchse ausgegeben wird, um beispielsweise einen passiven Kopfhörerverstärker zu speisen.

Daneben befindet sich der Slate-XLR-Ausgang, mit dem das Talkbacksignal in ein DAW oder zu einem Lautsprecher im Aufnahmeraum geschickt werden kann.

Eine weitere Buchse ist für einen optionalen Fußschalter bestimmt, mit dem sich das Talkback-Mikrofon aktivieren lässt – eine banale, aber wichtige Funktion, die den Workflow in Aufnahmepausen deutlich beschleunigt, da beide Hände zur Bedienung des DAWs frei sind, während gleichzeitig mit dem Studioraum kommuniziert werden kann.

Technik und Programmierung

Der Anschluss der Fernbedienung des Dangerous Music Monitor ST erfolgt über ein spezielles Cat.5e-Kabel, da die Steuerung der analogen Technik des Monitor-Controllers auf digitalem Wege gelöst wurde. Diese Kombination ist recht aufwendig, da selbst die Lautstärkekontrolle eine analoge Stufung besitzt.

Dank eines computergesteuerten Verstärkungssystems lassen sich sämtlich Ein- und Ausgänge nicht nur äußerst präzise justieren, sondern es können auch alle Einstellungen gespeichert werden. Selbst das Erstellen eines solchen Setups ist mit Hilfe der Fernbedienung und ihrer farblich sortierten Funktionstasten kinderleicht und äußerst komfortabel.

Nur für den vierten Stereoeingang gibt es eine manuelle Volume-Regelung am Gerät, um beispielsweie bei einem A/B-Vergleich den Pegel eines Referenztracks von CD der eigenen Mischung anzugleichen.

Zusätzlich bietet der Monitor ST für die Sub-Woofer-Ausgänge programmierbare Lowpass-Filter an, um bei Bedarf den Übergang von den unteren Mitten zum Bassbereich klarer zu trennen.

Durch die digitale Steuerung der analogen Komponenten liegen die Abweichungen sämtlicher Ein- und Ausgänge bei beachtlichen 0,02 dB.