Vielseitiger Media-Player für Streaming und Bluetooth

In der heutigen Welt der digitalen Musik ist ein vielseitiger Media-Player ein unverzichtbares Gerät für alle, die Wert auf hochwertige Klangqualität und moderne Funktionen legen. Der DAP-Audio SPA-100 erfüllt genau diese Anforderungen und bietet Streaming-Funktionen, Bluetooth 5.0 sowie eine Vielzahl an Schnittstellen, die eine flexible Nutzung ermöglichen. Ob im Wohnzimmer, im Tonstudio oder im professionellen Einsatz in gewerblichen Installationen – dieser kompakte Media-Player erweist sich als äußerst flexibel und zuverlässig. Wie gut er in der Praxis abschneidet, wird im Folgenden ausführlich vorgestellt.

Kurz & knapp

DAP-Audio SPA-100 Media-Player

Vielseitiger Media Player im 19-Zoll-Rack-Format mit umfangreichen Anschlussmöglichkeiten

Unterstützt zahlreiche Audioformate (AAC, ALAC, FLAC, MP3, WAV)

Drahtlose Konnektivität mit Bluetooth 5.0, LAN/WLAN und USB-Schnittstelle

Steuerung per Fernbedienung oder 4Stream-App mit Zugriff auf Streaming-Dienste wie Spotify, Tidal und Amazon Music

Übersichtliches Display und praxisgerechte Anschlüsse (XLR, RCA, USB, Netzwerk)

Intuitive Bedienung und stabile Performance, schnelle Verbindungsmöglichkeiten

USB-Speicher auf 128 GB begrenzt, könnte für große Musikbibliotheken einschränkend sein

Ideal für private und professionelle Anwendungen (z. B. Festinstallationen, mobile Nutzung)

Preis: 229,- Euro, starkes Gesamtpaket mit wenigen Schwächen

Wer steckt hinter der Marke DAP-Audio?

DAP-Audio ist eine Marke der Highlite International BV, einem niederländischen Unternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung in der professionellen Licht- und Audiotechnik. Highlite International BV ist bekannt für sein breit aufgestelltes Produktsortiment und seine zuverlässigen Lösungen, die in verschiedensten Bereichen Anwendung finden. Neben DAP-Audio gehören auch Marken wie Showtec und Infinity zum Portfolio. DAP-Audio legt den Fokus auf durchdachte Audiolösungen, die sowohl für den Einsatz in Festinstallationen als auch für mobile Anwendungen konzipiert sind.

Der Media-Player im Detail

Der DAP-Audio SPA-100 Media-Player richtet sich an Nutzer, die nicht nur Wert auf eine umfangreiche Ausstattung, sondern auch auf eine intuitive und unkomplizierte Bedienbarkeit legen. Das kompakte Gerät ist weit mehr als nur ein einfacher Media-Player – es vereint moderne Streaming-Funktionen, Bluetooth 5.0 und LAN/WLAN-Unterstützung in einem praktischen 19-Zoll-Rack-Format mit nur einer Höheneinheit. Die Steuerung erfolgt über die mitgelieferte Fernbedienung oder die Handy-App 4Stream. Werfen wir einen genaueren Blick auf das Gerät.

Ein Blick auf das Äußere

Optisch präsentiert sich der DAP-Audio SPA-100 in einem schlichten Design, das sich nahtlos in professionelle Audio-Setups integriert. Mit seinem 19-Zoll-Rack-Format passt das Gerät problemlos in jedes Audio-Rack. Auf der Vorderseite befindet sich ein gut ablesbares Display, das alle relevanten Informationen übersichtlich darstellt. Die Anschlüsse sind praxisgerecht und durchdacht verteilt: Auf der Rückseite befinden sich zwei XLR- und zwei RCA-Ausgänge, zwei RCA-Eingänge, ein USB-Anschluss für Speichermedien sowie eine Netzwerkschnittstelle. Lediglich die Antennen wären für den Rack-Einbau auf der Front besser untergebracht.

Innere und technische Details

Technisch überzeugt der Media-Player durch seine hohe Vielseitigkeit. Neben dem USB-Eingang für die Wiedergabe von AAC-, ALAC-, FLAC-, MP3- und WAV-Dateien bietet der DAP-Audio SPA-100 eine Bluetooth-5.0-Schnittstelle, die eine verlustarme Audioübertragung gewährleistet. Die kostenlose 4Stream-App ermöglicht zudem die einfache Steuerung über das Handy und unterstützt zahlreiche Streaming-Dienste wie Spotify, Tidal, TuneIn und Amazon Music. Besonders praktisch: Über die App lassen sich Radiosender und Playlists den sechs Preset-Tasten der Fernbedienung zuweisen, sodass der Nutzer jederzeit schnellen Zugriff auf seine bevorzugten Inhalte hat. Auch das Durchsuchen von Inhalten, die über die USB-Schnittstelle angeschlossen sind, wird durch die App erheblich erleichtert.

Der DAP-Audio SPA-100 in der Praxis

In der Praxis kann der DAP-Audio SPA-100 mit einer intuitiven Bedienung und schnellen Verbindungsmöglichkeiten punkten. Bluetooth-Geräte koppeln sich innerhalb weniger Sekunden, und auch das Streaming funktioniert stabil und ohne Unterbrechungen. Die Wiedergabequalität liegt meiner Meinung nach auf einem ausgesprochen hohen Niveau – sowohl über die XLR- als auch die RCA-Ausgänge. Die kostenlose 4Stream-App ist übersichtlich gestaltet und erleichtert den Zugriff auf verschiedenste Streaming-Dienste erheblich.

Ein kleiner Nachteil ist die Begrenzung des USB-Anschlusses auf maximal 128 GB Speicher, was für große Musikbibliotheken etwas einschränkend sein kann. Besonders bei der Nutzung von Speicherformaten wie WAV, die mehr Platz beanspruchen als beispielsweise MP3, könnte das eine Rolle spielen. Auch die Anzahl der physischen Bedienelemente am Gerät selbst ist relativ begrenzt, doch das wird meiner Meinung nach durch die umfangreichen Steuerungsmöglichkeiten der App und der Fernbedienung wieder ausgeglichen. Insgesamt läuft der Media Player stabil und erfüllt seine Aufgaben ohne nennenswerte Schwächen.

Alternativen zum DAP-Audio SPA-100 Media-Player

Der Omnitronic XDP-1501 CD-MP3-Player ist ein vielseitiger Media-Player im 19-Zoll-Rack-Format, der sowohl Audio-CDs als auch MP3-Dateien von CDs und USB-Sticks abspielt. Mit einem integrierten Mikrofoneingang und einer Fernbedienung eignet er sich ideal für mobile Anwendungen. Aktuell ist er für 269,- Euro erhältlich.

Der Tascam CD-200BT kombiniert die Wiedergabe von Audio-CDs mit Bluetooth-Streaming, was die Integration verschiedener Audioquellen ermöglicht. Er unterstützt zahlreiche Formate und bietet eine zuverlässige Performance für professionelle Anwendungen. Der Preis für den Tascam CD-200BT liegt bei 380,- Euro.

Das Soundcraft Ui12 ist ein digitales WLAN-Mischpult, das zudem über einen integrierten USB-Player verfügt. Es bietet mehrere Mikrofoneingänge und ermöglicht die Steuerung über Tablets, Laptops und Handys, was es zu einer vielseitigen Lösung für Live- und Installationsanwendungen macht. Auch das 19-Zoll-Rack-Format ist hier von Vorteil. Aktuell ist das Soundcraft Ui12 für 329,- Euro erhältlich.