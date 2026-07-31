Kinderleichter Drumcomputer

„Papa, ist das ein neuer Synthesizer auf deinem Schreibtisch?“, fragt mein 11-jähriger Sohn. „Das ist ein Drumcomputer, probier ihn mal aus!“, sagte ich zu ihm und zeigte ihm nur die Starttaste. „Den Rest findest du selbst heraus.“ Und das tat er auch. Begeistert und rhythmisch wippend erforschte er im Testzeitraum Dato DRUM.

Kurz & knapp Was ist es? Der Dato DRUM ist ein Sample-basierter Drumcomputer des Herstellers Dato, der auf intuitive Bedienung und gemeinsame Nutzung ausgelegt ist. Konzept : Das achteckige Design und die kreisförmige Anordnung der Bedienelemente fördern die gleichzeitige Nutzung durch mehrere Personen.

: Das achteckige Design und die kreisförmige Anordnung der Bedienelemente fördern die gleichzeitige Nutzung durch mehrere Personen. Klanggenerierung : Vier Sample-basierte Drum-Stimmen mit jeweils acht Sounds, deren Samples über USB und eine Browser-Anwendung austauschbar sind.

: Vier Sample-basierte Drum-Stimmen mit jeweils acht Sounds, deren Samples über USB und eine Browser-Anwendung austauschbar sind. Bedienung : Jede Funktion verfügt über einen dedizierten Regler oder Schalter, was eine direkte und intuitive Steuerung ermöglicht.

: Jede Funktion verfügt über einen dedizierten Regler oder Schalter, was eine direkte und intuitive Steuerung ermöglicht. Effekte : Vier globale Effekte (Random, Repeat, Filter, Crush) sind über drucksensitive Tasten steuerbar und bieten zusätzliche Ausdrucksmöglichkeiten.

: Vier globale Effekte (Random, Repeat, Filter, Crush) sind über drucksensitive Tasten steuerbar und bieten zusätzliche Ausdrucksmöglichkeiten. Konnektivität : Neben Line-Ein- und -Ausgängen bietet der Dato DRUM MIDI In/Out und Sync-Anschlüsse im Miniklinkenformat zur Integration in bestehende Setups.

: Neben Line-Ein- und -Ausgängen bietet der Dato DRUM MIDI In/Out und Sync-Anschlüsse im Miniklinkenformat zur Integration in bestehende Setups. Einschränkungen: Es gibt keine Möglichkeit, Patterns oder Songs zu speichern und die Klangbearbeitung pro Spur ist auf Pitch beschränkt.

Bewertung Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Sound

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Verarbeitung

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Benutzerfreundlichkeit

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Preis/Leistung

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Funktionsumfang

Gesamtbewertung 3.2 / 5.0 Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet

Affiliate Links Dato DRUM Kundenbewertung: (1) 358,00€

Dato DRUM ist ein Sample-basierter Drumcomputer des Herstellers Dato. Beheimatet in Utrecht, in den Niederlanden, macht der Hersteller ganz eigenwillige Musikinstrumente. David Menting und Toon Welling sind beide Eltern, Designer und Synthesizer-Enthusiasten. Ihre Idee ist es, Instrumente so zu bauen, dass sie intuitiv von Menschen (fast) jeden Alters bedienbar sind, ohne steile Lernkurve.

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Dies resultierte im Jahr 2016 im Dato DUO, einem leicht zugänglichen Zwei-Spieler-Synthesizer, der über eine Crowdfunding-Kampagne finanziert wurde. Dieser wurde nach dem Prinzip entwickelt, einfachste Bedienung, logisches Design und Spaß am Rumschrauben in den Vordergrund zu stellen.

Den Test zum DUO gibt es unter diesem Link.

Im Jahr 2024 stellte Dato mit einem ähnlichen Prinzip den Drumcomputer DRUM erstmals auf der Superbooth in Berlin vor. Seit diesem Jahr ist DRUM nun regulär erhältlich.

Aussehen des Dato DRUM

Dato DRUM fällt schon durch seine Formgebung auf: Die Bauform ist achteckig gestaltet, die Unterseite besteht aus Metall, die Oberfläche des Drumcomputers aus hartem Filz. Durch die teils bunten Taster und mehrfarbigen LED-Knöpfe wirkt das Gerät im ersten Moment wie ein Kinderspielzeug, fast wie ein Logikspiel. Es bringt rund 800 g auf die Waage und ist mit einem Durchmesser von 20 cm recht kompakt.

Statt einer herkömmlichen Anordnung der Bedienelemente sind die Instrumentenspuren und der Step-Sequencer des Dato DRUM im Kreis angeordnet. Das gefällt mir besonders gut. Laut dem Hersteller ist das runde Layout dabei kein reines Design-Spielchen, sondern bewusst dafür gemacht, dass man sich gemeinsam darum versammelt. Zwei, drei oder vier Leute können gleichzeitig zugreifen, an den Stimmen schrauben und die Rhythmen variieren.

Technik des Dato DRUM

Technisch bietet Dato DRUM vier Sample-basierte Drum-Stimmen, die jeweils mit acht verschiedenen Sounds ausgestattet sind. Die Sounds werden durch kleine Pfeiltasten ausgewählt.

Jede Stimme verfügt über einen 8-Step-Sequencer. Die Triggerpunkte werden einfach durch Drücken der entsprechenden Tasten gesetzt und durch erneutes Drücken wieder deaktiviert. Mittig ist die Start/Stop-Taste angeordnet. Es gibt keine feste Zählweise, der Sequencer spielt einfach ab der letzten Stelle weiter, es ist also eher eine Start/Pause-Funktion.

Jeder Spur ist ein Pitch-Regler zugeordnet, was auch die einzige individuelle Klangbeeinflussung pro Spur darstellt. Dazu gibt es zwei Regler für die Lautstärke und das Tempo und ein Swing-Schalter bietet noch zwei Shuffle-Varianten an. Das war’s. Da hätte ich mir zumindest noch die Lautstärkeregelung der einzelnen Spuren gewünscht.

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Alle Bedienelemente des Dato DRUM sind logisch angeordnet und jede Funktion besitzt ihren eigenen Regler oder Schalter. Dadurch muss man nicht überlegen, wo sich eine bestimmte Einstellung versteckt.

Die vier Drum-Spuren lassen sich unabhängig voneinander bearbeiten, sodass Kick, Snare, Hi-Hats und Percussion schnell zu einem eigenen Groove zusammenfinden. Dieses einfache Bedienkonzept erleichtert den Einstieg ohne viele Vorkenntnisse.

Die enthaltenen Samples können über eine USB-Verbindung ausgetauscht werden, wodurch sich Dato DRUM an persönliche Sounds anpassen lässt. Das ist einfach gelöst: Der Datentransfer geschieht Browser-basiert, d. h. es muss keine extra Software installiert und kein Konto registriert werden. Das ist gut umgesetzt. Alle Samples liegen intern mit einer Sample-Rate von 44,1 kHz und 16-Bit-Auflösung vor.

Samples sollten idealerweise kürzer als eine Sekunde sein. Längere Samples werden spätestens nach acht Steps erneut getriggert. In einem kommenden Update soll die Möglichkeit bestehen, Samples direkt in der Web-App aufzunehmen und an Dato Drum zu senden.

Effekte

Vier globale Effekte sorgen für Abwechslung im Klanggeschehen. Random spielt zufällige Steps im Pattern, Repeat wiederholt die aktuellen Schritte, Filter setzt ein sich schließendes Tiefpassfilter mit etwas Resonanz über das Ausgangssignal und Crush setzt einen BitCrusher-Effekt obendrauf.

Die Effekttasten sind drucksensititv, dadurch lässt sich die Intensität der Effekte etwas beeinflussen und variieren. Wenn der Sequencer nicht läuft, kann mit der Repeat-Taste schrittweise vorgesprungen werden, um einen Startpunkt zu definieren.

Das Drücken einer der vier Sample-Tasten im laufenden Betrieb sorgt für eine Ratchet-Funktion. Je nach Druckintensität werden die Samples in 8tel- oder 16tel-Staccato getriggert.

Verarbeitung und Klang

Insgesamt macht Dato DRUM einen robusten Eindruck. Alle Regler laufen angenehm gleichmäßig und bieten einen leichten Widerstand. Auch die Taster geben ein präzises, gut spürbares Feedback.

Die Samples klingen ordentlich, zumindest über den Line-Ausgang bzw. Kopfhörer. Der eingebaute Lautsprecher hat aufgrund seiner Größe frequenzbedingte Einbußen bei den Höhen und Bässen, aber mit ihm lässt sich immerhin unterwegs und ad hoc mit Dato DRUM musizieren.

Für die Spannungsversorgung über USB-C kann dann bspw. auch eine Powerbank genutzt werden. Einschalten und loslegen, dadurch ist die Einstiegshürde niederschwellig.

Bei den Anschlüssen besitzt Dato DRUM Line-Ein- und -Ausgänge im Miniklinkenformat und der Ausgang ist gleichzeitig auch der Kopfhörerausgang. Dann gibt es ein klassisches MIDI-Pärchen sowie Sync-Anschlüsse in Miniklinke.

Über MIDI lässt sich Dato Drum mit anderem Equipment synchronisieren. Sämtliche Parameter der Drum-Spuren, die Samples und auch die Effekte oder Tempo und Pitch lassen sich über MIDI-Noten und CC-Daten fernsteuern. Die MIDI-Implementation ist im Web zu finden.

Dank rutschfester Gummifüße steht Dato DRUM stabil auf dem Studiotisch.

Lohnt sich Dato DRUM?

Die Funktionen des Dato DRUM habe ich beschrieben und es ist klar, dass sich gegenüber klassischer Drummachines starke Einschränkungen ergeben. Die Klangbearbeitung bietet außer Pitch keine Flexibilität. Es ist kein tiefergehendes Drum-Programming möglich und vor allem kein Speichern von Patterns, Songs etc.

Stattdessen konzentriert sich Dato DRUM auf das Wesentliche: kreatives Musizieren ohne technische Hürden. Es ist eben eine reine Echtzeit-Performance und das macht halt auch mal Spaß.

Die Frage ist dabei, wie viel darf so ein Spaß kosten? Dato DRUM ist keineswegs günstig und für das gleiche Geld bekommt man bei der Konkurrenz deutlich mehr geboten. So finden sich in der gleichen Preiskategorie Instrumente wie beispielsweise Elektron Model:Samples oder Korg Drumlogue.