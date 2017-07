Test: Dave Smith Instruments Prophet REV2, Analogsynthesizer

Was bisher geschah

Im Jahre 2002 gründet Dave Smith als Ein-Mann-Unternehmen seine neue Firma Dave Smith Instruments. Das erste Produkt ist der monophone Tabletop-Hybridsynthesizer Evolver auf Basis eines integrierten Schaltkreises namens PA397 der Firma OnChip. Dabei handelt sich um einen sogenannten „Synth On A Chip“ mit 2 DCOS, 1 Audio In, 1 VCF, mehreren VCAs und Stereoausgang, den die Firma Curtis („CEM“) in den achtziger Jahren unter den Namen MS1215 für die Synthesizer von Tom Oberheims Firma Marion Systems entwickelte, denen kein nachhaltiger Verkaufserfolg beschert war – entsprechend selten ist dieser Baustein. Er hat jedoch einen sehr verbreiteten Vorgänger: Es ist der CEM3396, zu finden vor allem im Oberheim Matrix-6 und Matrix-1000.

Es ist also ein Synthesizer-Chip mit unmittelbarer – jedoch länger zurückliegender – Oberheim-Vergangenheit, der es Dave Smith ermöglicht, mit überschaubarem technischem und finanziellem Aufwand neue Synthesizer auf den Markt zu bringen. Offenbar gelingt es ihm auch, sich den PA397 exklusiv für DSI zu sichern – zumindest verwendet bis heute kein anderer Hersteller diesen Baustein. Es folgen vierfach polyphone Versionen des Evolvers, im Jahre 2005 erstmalig mit Tastatur. Gefertigt wird bei sogenannten Electronic Manufacturing Services, zuletzt bei einem Unternehmen in der Nähe von Santa Rosa, dessen Fabrik sich jedoch in Mexico in einem Grenzort mit dem treffenden Namen Mexicali befindet (nicht zu verwechseln mit „Calexico“ auf der anderen Seite der Grenze).

Dieses sogenannte „Nearshoring“ ist in der kalifornischen Musikelektronikindustrie – und anderen Branchen besonders im Süden der USA – sehr verbreitet und wird insbesondere im Gitarrensegment auch offen kommuniziert – und vom europäischen Mitbewerb gerne kritisch kommentiert. Gerne unerwähnt bleibt, dass es in der vergangenen zwei Dekaden schlicht verabsäumt wurde, auch innerhalb des geschlossenen Wirtschaftsraumes der EU oder angrenzend derartige Strukturen für „Consumer Electronics“ zu etablieren. Stattdessen folgt auf eine unrentabel oder zu klein gewordene westeuropäische Fertigung oft direkt die Produktion in China – eine bequeme Lösung, deren Nachhaltigkeit man durchaus in Frage stellen kann.



Die Evolver-Synthesizer verkaufen sich gut und Dave Smith beschäftigt erste Mitarbeiter. Im Jahre 2007 stellt DSI den „Lower Cost Eight Voice-Polyphonic Analog Synth“ (Zitat: Dave Smith) Prophet ’08 vor, der ohne die Digitalsektion des Evolvers auskommen muss und direkter Vorgänger unseres Testgerätes ist. Bemerkenswert: Bei seinem Erscheinen ist der Prophet ’08 der einzige polyphone analoge Keyboardsynthesizer auf dem Weltmarkt (die letzte Auflage des Alesis Andromeda wird gerade ausverkauft). Wegweisend ist auch seine Technologie: Der Abgleich der Analogschaltung geschieht ab Werk auf digitaler Ebene über gesonderte Steckverbinder auf der Hauptplatine, Drehpotentiometer: Fehlanzeige. Einen gelegentlichen Feinabgleich kann der Nutzer auf Wunsch selbst per Software vornehmen. Trotz „pur analogem Signalpfades“ sind im Prophet ’08 vier leistungsfähige digitale Signalprozessoren von Analog Devices überwiegend damit beschäftigt, Hüllkurven zu berechnen oder Modulationsquellen und -senken in hoher Geschwindigkeit und Auflösung miteinander zu verbinden. Hier wird der technische Fortschritt gegenüber den recht gemächlichen und grob aufgelösten Sequential Instrumenten der achtziger Jahre Prophet-600, Six-Trak, Multi-Trak und Split-8/Pro-8 auch deutlich hörbar.