Love (2) is the answer

Mit Dawesome Love 2 bringt Peter Vorländer den Nachfolger des bereits sehr guten Granular-Effekt Plug-ins Love (1) heraus, dessen Testbericht ihr hier findet. Love 2 erweitert nun das ursprüngliche Konzept und ermöglicht noch mehr ungewöhnliche Klangwelten und bietet zahlreiche Sound-Design-Optionen.

Kurz & knapp Was ist es? Dawesome Love 2 von Peter Vorländer, Granular-Effekt Plug-in, vielseitiges Sound-Design-Tool und Multieffekt in einem. Konzept: Erweiterte Granular-Engine kombiniert mit flexibler Effektkette für experimentelle Klanggestaltung.

Erweiterte Granular-Engine kombiniert mit flexibler Effektkette für experimentelle Klanggestaltung. Effekte: 25 Effekte in sechs Kategorien frei kombinierbar, inklusive Drag-and-Drop-Anordnung.

25 Effekte in sechs Kategorien frei kombinierbar, inklusive Drag-and-Drop-Anordnung. Workflow: Intuitive Bedienung, verbesserte Preset-Verwaltung und umfangreiche Undo/Redo-Funktion.

Intuitive Bedienung, verbesserte Preset-Verwaltung und umfangreiche Undo/Redo-Funktion. Klang: Modern, vielseitig und besonders stark bei Ambient-Texturen und experimentellen Sounds.

Modern, vielseitig und besonders stark bei Ambient-Texturen und experimentellen Sounds. Fazit: Sehr gelungener Nachfolger mit enormer Klangvielfalt und hoher Flexibilität zu attraktivem Preis.

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Installation von Dawesome Love 2

Nach dem Kauf auf der Tracktion-Website, die alles rund um Kauf und Lizenz abwickelt, könnt ihr das Plug-in für Windows (>= 10) oder macOS (>= 10.13) herunterladen. Dabei habt ihr die Wahl zwischen einem Donwload-Manager und Einzelinstallationen. Als Plug-in-Formate stehen VST3, AU und AAX zur Verfügung. Beim ersten Start des Plug-ins wird die Lizenz abgefragt und danach könnt ihr loslegen. Ihr könnt Love 2 auf bis zu drei Rechnern installieren.

Falls ihr Love (1) bereits besitzt, könnt ihr es weiterhin neben Love 2 benutzen, außerdem habt ihr eine Upgrade-Option, so dass ihr nur 29,- Euro (anstatt 69,- Euro) bezahlen müsst. Zudem ist Love 2 vollständig abwärtskompatibel. Ihr könnt Love 2, wie auch alle anderen Dawesome-Plug-ins, 90 Tage lang (!) uneingeschränkt testen.

Die Anleitung wird bei der Installation als PDF hinterlegt und leitet in grafisch ansprechender Weise durch alle Funktionen des Plug-ins.

Preset-Verwaltung in Dawesome Love 2

Die Preset-Verwaltung erlaubt es euch, eure Love (1) Presets zu importieren, die auf dem Rechner sind. Sie stehen dann im User-Ordner im Unterordner „Love 1“ zur Verfügung. Außerdem werden alle Standard-Presets übernommen und die Sound-Packs sind ebenfalls kompatibel.

Aufgrund von verbesserten Algorithmen könnten einige Presets etwas anders klingen, ich konnte jedoch keine gravierenden Unterschiede heraushören. Im Beispiel weiter unten ist zu beachten, dass der Unterschied hauptsächlich durch die zufällig erzeugten Granulen der Granular-Engine erzeugt wird.

Im Gegensatz zum Vorgänger hat sich die Preset-Verwaltung deutlich geändert und gestaltet sich übersichtlicher. Ihr habt im Hauptmenü links oben zwar immer noch alle Presets in einem Drop-down-Menü, allerdings gibt es jetzt eine eigene Ansicht, um Presets zu suchen, zu verschlagworten und zu favorisieren.

Damit sind alle meine Anmerkungen zur Preset-Verwaltung von Love 1 hinfällig geworden. Bei solch einem mächtigem Klangwerkzeug ist das auch mehr als angemessen.

Die Dawesome Love 2 Oberfläche

Das Plug-in kann in drei Größen dargestellt werden, wobei die Größte einen Full-HD-Monitor in der Höhe vollständig ausfüllt.

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Falls ihr Love (1) bereits nutzt, findet ihr euch sofort zurecht, da der generelle Aufbau sich nicht geändert hat. Ganz oben findet ihr das Hauptmenü und den Zugang zur Preset-Verwaltung, den Rest der Oberfläche nehmen zu gleichen Teilen die Granular-Engine und die sechs Effekt-Blöcke ein. Es wurden Pegelanzeigen hinzugefügt und die Grafik minimal verändert.

Die größte Änderung betrifft die eigentlichen Effekt-Module oder -Blöcke, wie sie hier genannt werden. Hattet ihr in Love (1) noch sechs zur Auswahl – diese waren nicht veränderbar, weder in ihrem Effekttyp, noch ihrer Reihenfolge – wurde Love 2 nun mächtig mit Liebe überschüttet. Denn ihr könnt nun nicht nur die Reihenfolge der Effekte beliebig ändern, es stehen euch nun auch 25 Effekte in sechs Effekt-Kategorien zur Verfügung. Das mach Dawesome Love 2, unabhängig von der Granular-Engine, die ihr jederzeit deaktivieren könnt, zu einem veritablem Multieffekt-Plug-in.

Die Darstellung der Effekt-Module wurde auch geändert; waren vorher die Parameter-Regler und der Dry/Wet-Fader immer gleichzeitig zu sehen, müsst ihr jetzt zwischen beiden Ansichten umschalten.

Das ergibt sich einfach daraus, dass manche Effekte, wie z. B. der Smart-EQ, mehr Parameter haben und um eine einheitliche Darstellung gewährleisten zu können, mussten alle Einstellungen auf eine zweite Ansicht ausweichen. Wenn ihr auf die grafisch ansprechenden Fader verzichten könnt, mit denen ihre die Effekte immer gut auf einem Blick identifizieren könnt, findet ihr den Dry/Wet-Regler auch in der Parameter-Ansicht ganz unten.

Um die Effekte nun in ihrer Reihenfolge zu ändern, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt über das Drop-down-Menü, das jedes Effekt-Modul besitzt, einfach einen neuen Effekt an dessen Stelle aussuchen. Zudem habt ihr die Möglichkeit, über eine Tauschoption die links oder rechts angrenzenden Effekte zu tauschen. Einfacher noch ist es, die Effekte per Drag-and-Drop auf der Oberfläche anzuordnen.

Im Effekt-Menü könnt ihr dann schließlich auch Presets, spezifisch für jeden Effekt, absichern und laden. Dass hier auf eine vollständige Preset-Verwaltung verzichtet wurde, ist zu verschmerzen.

Alles in allem finde ich den Aufbau sehr durchdacht und es bereitet überhaupt keine Probleme hier einzusteigen, egal ob ihr von Love (1) kommt oder Dawesome Love 2 gerade zum ersten Mal bedient.

Die Effekte von Dawesome Love 2

Folgende Effekte sind in Dawesome Love 2 hinter der eigentlichen Granular-Engine einsetzbar, mit der Einschränkung, dass immer nur sechs Effekte gleichzeitig ausgewählt sein können.

Delay

Delay

Dual Delay

Grains

Loophole

Reverb

80s Reverb

Clouds

Plate

Shimmer

Modulation

Chorus

J-60 Chorus

Sweet

Phaser

Pulse Gate

Filter

Filter

Multi Mode Filter

Vowel

Distortion

Asym

Saturator

Distort

Utility

Gain

Smart EQ

EQ

Compressor

Limiter

OTT

Die meisten Effekte bedürfen wohl keiner besonderen Erklärung, aber ich möchte mir ein paar heraussuchen, da sie in ihrer Wirkungsweise durchaus nicht sofort klar sein könnten.

Delay – Loophole

Diesen Effekt von Dawesome Love 2 kann man sich entweder wie einen Makro-Grain-Effekt oder einen Mikro-Looper vorstellen. Es existieren sechs Delay-Lines, dargestellt als eine Punktmatrix von 6 x 6 Punkten, die mit Stücken des Eingangssignals gefüllt werden. Der Parameter „Dense“ bestimmt, wie häufig diese Delay-Lines gefüllt werden, während „Decay“ einstellt, wie lange die Schnipsel im Puffer bleiben. Eine maximale Decay-Einstellung hält das Signal unbegrenzt im Puffer.

Obwohl hier eine Limiter-Funktion eingebaut zu sein scheint, empfiehlt es sich, hinter diesem Effekt-Modul einen extra Limiter zu setzen

Modulation – Pulse Gate

Hier handelt sich nicht um einen Trance-Gate, der Effekt ist jedoch ähnlich. Anstatt das Signal einfach zu zerhacken, also im Rhythmus an- und auszuschalten, wird stattdessen eine Lautstärke-Hüllkurve darüber gelegt. Ihr habt dann die Kontrolle, wie steil die Attack- oder die Release-Phase ist und wie lange die lauteste Stelle gehalten werden soll.

Nun gibt es aber noch die Möglichkeit, König Zufall ins Spiel zu bringen. Das erreicht ihr über den Miss- und den Jitter-Parameter. Miss lässt den einen oder anderen Hüllkurven-Trigger einfach mal unter den Tisch fallen und arbeitet dabei separat für den linken und den rechten Kanal. Jitter veranlasst dagegen die Hüllkurve, auch neben dem eigentlichen Beat-Teiler auszulösen.

Natürlich könnt ihr den Pulse Gate Effekt zum Host synchronisieren und habt dabei eine große Auswahl an Teilern.

Modulation Sweet

Mit dem Sweet-Effekt fügt Dawesome Love 2 dem Signal auditorischen Zucker hinzu, indem es leicht zeitverzögert und moduliert vervielfältigt wird. Das klingt ein bisschen nach Chorus, ein bisschen nach Flanger und auch ein bisschen nach Phaser. Wenn ihr den Effekt zu 100 % einsetzt, fängt das Ausgangssignal an zu eiern, Boards of Canada kommt da in den Sinn.

Arbeit mit Dawesome Love 2

Das Arbeiten mit Dawesome Love 2 macht wirklich große Freude und ich denke, obwohl ich Love (1) ohne Probleme nebenher nutzen könnte, werde ich nun nur noch diese Version nutzen. Das Zusammenstellen einer eigenen Effekt-Kette ist einfach gut gelöst und auch Änderungen der Reihenfolge sind kinderleicht.

Ich kann dabei für jeden der 25 Effekte eine eigene Preset-Library anlegen und so Stück für Stück mein Klangdesign-Portfolio aufbauen. Die neue Preset-Verwaltung ist ebenfalls gut und erlaubt mir auch nach längerer Zeit, bestimmte Presets aufzufinden.

Die mehrfache Undo/Redo-Funktion hat mir dabei oft aus der Patsche geholfen, wenn ich mich mal effektiv verrannt habe, so dass ich von einem Punkt aus wieder neu starten konnte.

Dadurch, dass ich nun 25 Effekte aus allen Kategorien zur Verfügung habe, konnte ich mich auch öfter dabei ertappen, wie ich ausschließlich diese, ohne aktive Granular-Engine genutzt habe.

Wie klingt Dawesome Love 2?

Dawesome Love 2 klingt in jeder Hinsicht modern und auch die Drive oder Distortion-Module machen es nicht zu einem Vintage-Emulator. Ihr könnt mit dem Plug-In auch richtig kratziges Territorium erkunden, absolut prädestiniert ist es aber für unheimliche Ambient-Wolken, die sich ständig ändern und neue Texturen erzeugen. Das konnte zwar auch schon Love (1), aber durch die Effekt-Batterie ist einfach so viel mehr möglich.