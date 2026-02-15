Spitzen-Phaser mit Knight Rider Display
Mit dem Moonbeam Phaser bringt Death By Audio ein Effektpedal auf den Markt, das nicht nur optisch, sondern auch klanglich neue Maßstäbe für kreative Gitarristen setzt.
- Klang: Warmer, lebendiger Analog-Sound von klassisch bis experimentell
- Modi: Sechs verschiedene Phaser-Modi, wählbar über Drehschalter
- Bedienung: FREQ- und DEPTH-Regler, robustes Gehäuse, gepufferter Bypass
- Optik: LED-Lauflicht im Stil von Knight Rider, farblich je nach Modus
- Preis: 329,- Euro
- Fazit: Kultiges Effektpedal für Soundtüftler und Individualisten
Inhaltsverzeichnis
Die Pedal-Schmiede Death by Audio ist für ihre ausgefallenen und ausgesprochen individuellen Produkte bekannt. Im Programm befinden sich jede Menge schön designte Pedale für Einsatzgebiete aller Art (Verzerrer, Modulation, Delay- und Raumeffekte etc.), die das Herz eines Gitarrensound-Individualisten höherschlagen lassen.
Das heutige Testobjekt, der Moonbeam Phaser, ist ein analoger Stereo-Phaser mit sechs Phasenstufen. Er bietet eine breite Palette an Sounds, die (je nach Anzahl der Stufen) von klassischen Phaser-Sounds hin zu komplexen Klangtexturen reichen. Ein abgefahrenes „Lauflicht“ (verschiedenfarbig, je nach gewähltem Modus) bewegt sich in der eingestellten LFO-Geschwindigkeit (FREQ) von links nach rechts. Dieses Pedal hat das Zeug zum Kultobjekt, nicht nur für Knight-Rider-Fans. Es sieht nicht nur gut aus, sondern klingt auch ausgesprochen warm und lebendig (analoge Schaltung) und liefert alle bekannten, nur erdenklichen Phaser-Varianten, wie wir später noch hören werden.
Moonbeam Phaser – Facts & Features
Das in den USA gefertigte Pedal besitzt die Abmessungen von 131 x 70 x 60 mm (L x B x H) und wirkt ausgesprochen wertig und gut verarbeitet. Das robuste Metallgehäuse enthält jeweils einen 6,3 mm Stereo-Klinken-Ein- und Ausgang und unterstützt verschiedene Signalbearbeitungsmodi (Mono (I/O), Mono auf Stereo (I/O), Stereo (I/O) und besitzt einen gepufferten Bypass. Das Pedal erkennt und signalisiert mit einer kleinen Anzeige (in der rechten oberen Ecke), ob es in Mono oder Stereo betrieben wird.
Wer damals in den 80ern die Fernsehserie Knight Rider verfolgte, dem ist das Auto K.I.T.T sicherlich ein Begriff. In dem modifizierten Sportwagen war ein „Display“ installiert, in dem sich ein „Lauflicht“ von links nach rechts bewegte, wenn das Auto mit seinem Fahrer, dem Knight Rider, kommunizierte. Im Moonbeam Phaser befindet sich gleichfalls ein solches Display, das die LFO-Geschwindigkeit (FREQ) in LED-Bewegungen (Lauflicht) umsetzt. Das macht dieses Pedal natürlich extrem kultig und einzigartig und sorgt darüber hinaus für eine optische Kontrolle der momentan eingestellten LFO-Geschwindigkeit. Das Display zeigt die dem Modus entsprechende Farbe an, so hat man auch stets eine optische Kontrolle. Clever und praxisnah gelöst.
Die Stromaufnahme beläuft sich auf moderate 72 mA (für analoge Phaser-Pedale üblich), die Stromversorgung erfolgt erwartungsgemäß via 9 V Gleichspannungsnetzteil (2,1 x 5,5 mm Hohlstecker, Minuspol innen).
Regler & Bedienelemente
Der stabile Fußschalter übernimmt erwartungsgemäß die Umschaltung zwischen Effekt und Bypass.
An Bord befinden sich die für einen Phaser typischen Regler FREQ (LFO-Geschwindigkeit) und DEPTH (Intensität). Ein stabiler Drehschalter wählt unter den sechs Phaser-Modi aus. Die sechs Schalterstellungen wurden mit Mondphasen-Symbolen bestückt, was interessanter aussieht, als hätte man sie bloß „durchnummeriert“.
Beide Regler auf 12 h positioniert, sind ein guter Startpunkt, um von dort ins Fine-Tuning zu gehen bzw. zu experimentieren.
In folgendem Video kann man auch das „Lauflicht“ schön sehen, das in der Farbe des korrespondierenden Modus leuchtet:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Sound
Angenehm auffallend ist der warme, analoge Sound des Pedals. Sämtlich denkbare Phaser-Sounds sind damit im Handumdrehen zu realisieren (vom MXR Phase 90 etc. bis zu Uni-Vibe-Klängen). Beide Regler auf 12 h positioniert sind ein guter Startpunkt, um von dort ins Fine-Tuning zu gehen bzw. zu experimentieren. Wir hören das Pedal ausschließlich über den Clean-Channel meines Peavey Classic 20 Miniheads.
Beginnen wir mit Modus 1 (Neumond). Der Sound hat einen tremoloähnlichen Charakter, was dem Pedal abgesehen von seiner eigentlichen Aufgabe auch weitere brauchbare Modulations-Effekte entlocken könnte:
Modus 2 wird Pink Floyd bzw. Jimi Hendrix Fans sicherlich besonders interessieren. Das langsame, spacige, „verdrogte“ Pulsieren des Klangs klingt sehr organisch. Ein Modeler könnte dies vermutlich nicht ganz so lebendig bzw. überzeugend erledigen:
Mode 3 bietet einen klassischen Phaser-Sound, den man sicherlich schon viele Male hören konnte. Für funky Rhythmusgitarren optimal:
Modus 4 klingt sehr warm und weich. Der Sound ist Modus 3 dabei recht ähnlich, „blubbert“ allerdings etwas mehr:
Modus 5 bietet Auto-Wah-ähnliche Sounds, was wiederum des Pedals klangliche Vielfalt demonstriert:
Wir hören Modus 6, die Rate (FREQ) ist hier sehr langsam eingestellt und eignet sich u. a. gleichfalls für „funky Riffs“. Schon „Mean & Mighty“ Eddie Van Halen griff mit einem ähnlich langsam eingestellten Phaser-Effekt (damals ein MXR Phase 90) in seinem die Gitarrenwelt revolutionierenden „Eruption“ auf diesen Effekt zurück. Der Moonbeam-Phaser erledigt diesen Job mindestens genauso gut und dabei bei Bedarf auch in Stereo:
Suhr Classic Strat (SSH) – Death by Audio Moonphaseer Peavey – Classic 20 Mini Head – MESA/Boogie 1×12″ Thiele-Box mit Celestion Creamback – Sennheiser e906 – MOTU M4 – Mac Studio mit Logic.
Ein klanglich sehr gutes Phasing – da muss ich dir recht geben . . . aber eben auch zu einem sehr stolzen Preis.
ABER: es wäre – selbst wenn du primär Gitarrist bist – aber auch SEHR sinnvoll gewesen, (irgend)ein Keyboard anzuschließen und einige Klänge durch diesen Phaser zu schicken; das kann einem Synthie-Fan mit Lust auf Phasing helfen zu entscheiden, was dieses Gerätchen aus dem Sound eines monophonen oder (da offensichtlich auch True-Stereo-IN – auch DAS wurde im Test nicht über ein Klangbeispiel belegt bzw. demonstriert) stereophonen Synthesizers machen kann – da solltet ihr Tester hier immer auch an ‚das jeweils andere Lager‘ denken … das kostet ja nur ein bisschen Zeit, gibt aber den Tests deutlichen Mehrwert !
Ich finde es aber sehr gut, dass du hier die technischen Daten angibst (Abmessungen, aber insbesondere den erhöhten Strombedarf, der einen mehrstündigen Batteriebetrieb zumindest über den üblichen 9-V-Block eigentlich verunmöglicht).
Ob diese Lauflicht-Funktion nun ‚Kult‘ (? – wer der heutigen Kiddies kennt schon diese ‚Knight Rider‘-Karre mit dem Hin-& her-Frontgrilllicht-Gedöns !?! … und: was soll das überhaupt an der Karre Front ?) ist oder nicht, ist mir aber auch völlig schnuppe – wenn sie aber zur visuellen Kontrolle der Modulationsgeschwindigkeit dient, dann ist das ein klares Plus.
@Nvelope Apropos Preis: es ist aber wirklich nicht uninteressant, was ein Käufer des Gerätes auf der T-Webseite als Rückmeldung schreibt- nämlich, dass das Layout der Gerätefront nur aufgeklebt (!) sei und bei seinem Gerät schon bei der Anlieferung teilweise abgegangen sei.
Für ein Gerät oberhalb der dreihundert Euro ist das ein glasklares No-go … das können andere Hersteller bei Geräten auch unterhalb der 50 Euro besser und nachhaltiger!
Auch wenn ein solcher Bodentreter Sound machen soll – die Wertigkeit eines Produkts zeigt sich immer auch in der Herstellungsqualität … und ein Aufkleber auf einem Gerät, das man per Schuhsohle bedient, steht diametral den Begriffen Qualität und Langlebigkeit gegenüber!
NB: selbiger Rückmelder schreibt aber auch ‚der beste Phaser, den ich je hatte‘ …
@Nvelope Wenn die Oberfläche wirklich nur aufgeklebt ist, wäre das ein deutlicher Minuspunkt angesichts des Preises. Ich würde aber hier erst einmal vorsichtig agieren, wenn bislang nur ein Bericht zu solchen Problemen bekannt ist. Eventuell können wir das noch recherchieren. Ich frage mal nach…
@Markus Galla Hallo Markus Galla
Auf den Fotos sieht man,
dass es eine sehr dünne (wahrscheinlich auch sehr empfindliche)
Folie ist.
@masterBlasterFX Ja, habe es mir gerade auch schon angeschaut. Bislang konnte ich dazu nur die eine Bewertung finden.
@Nvelope Hi,
das mit dem Test mit einem Synthesizer ist leichter gesagt als getan. Manche Autoren sind halt „nur“ Gitarristen oder „nur“ Keyboarder. Es ist nicht damit getan, irgendeinen Synth-Sound durch das Pedal zu schicken.
Erst einmal muss man schauen, ob der Pedaleingang überhaupt auch für Line-Pegel ausgelegt ist. Dann muss das Signal passen, sprich am besten ein Monosynth oder ein String Ensemble oder so. Man sollte dann noch typische Phaser-Synth-Sounds kennen, sodass man das Pedal auch passend einstellen kann, sonst hat der Leser später gar nichts davon. Irgendein VST durch das Pedal zu jagen ist m.E. sinnlos.
Wir müssten dann also entweder die Pedale von Multi-Instrumentalisten testen lassen oder von Redaktion zu Redaktion schicken. Dafür ist der Aufwand zu hoch und oft auch die Leihfrist zu kurz.
Vielleicht machen wir aber mal einen speziellen Pedal-Vergleichstest für Synths.
Knight Rider
Jetzt 4 Episoden auf Kabel 1
@masterBlasterFX geil, in der Pilotfolge ein Sample einer dnb Nummer gefunden!
@Numitron 👍
Numitron-Röhren sind in den frühen 1970er Jahren von RCA entwickelte, vakuumversiegelte Siebensegment-Anzeigen, die auf glühenden Wolfram-Glühfäden basieren, ich kannte den Namen dafür nicht.
Diese Anzeigen sind geil Retro.
Moin Markus, danke für die sonntäglich-frühen Rückmeldungen!
Schön, dass du die Frage zum Aufkleber recherchieren willst und das Ergebnis hier sicher rückmelden wirst.
Zur ‚beid’seitigen Verwendung von Effektgeräten – also zum einen für Gitarre und zum anderen für Keyboards: Okay – das kann ich irgendwie verstehen, nicht jeder Gitarrist hat ein Keyboard in seinem Umfeld – und umgekehrt sicher ebenso.
Dagegen steht halt die Möglichkeit, die gleichen Effektgeräte für beide Instrumentenkategorien verwenden zu können.
Ja – mit Einschränkungen, wenngleich ich diese für sooo erheblich nicht immer halte, wie das mitunter gesagt & geschrieben wird.
Zur Pegelfrage: ja, eine Gitarre liefert ein schwächeres Signal als ein Keyboard mit seinem ‚Line‘-Pegel – doch auch eine Gitarre hat einen Lautstärkeregler, so dass die Stärke ihres Ausgangssignals (Volume) dadurch ja nochmals drastisch geringer sein kann.
Gleiches gilt für eigentlich jedes Keyboard – sie haben wohl fast alle Lautstärkeregler im Ausgang, so dass man hierüber den Ausgangspegel reduzieren kann, um etwa auf den Level eines Gitarrensignals zu kommen (zumindest behelfsweise / ich als Löter stelle schonmal auch spezielle Kabel mit im Klinkenstecker integrierten Widerständen her, die quasi einen Lautstärkereduzierer darstellen und das weitergeleitete Signal anpassen, per farbigem Stecker angezeigt); ausgangsseitig lässt sich der Signalverlust per ‚Gain‘ (Mixer) wieder problemlos anpassen.