Spitzen-Phaser mit Knight Rider Display

Mit dem Moonbeam Phaser bringt Death By Audio ein Effektpedal auf den Markt, das nicht nur optisch, sondern auch klanglich neue Maßstäbe für kreative Gitarristen setzt.

ANZEIGE

Kurz & knapp Was ist es? Death By Audio Moonbeam Phaser, analoges Stereo-Phaser-Effektpedal mit sechs Modi und kultigem Lauflicht. Klang: Warmer, lebendiger Analog-Sound von klassisch bis experimentell

Warmer, lebendiger Analog-Sound von klassisch bis experimentell Modi: Sechs verschiedene Phaser-Modi, wählbar über Drehschalter

Sechs verschiedene Phaser-Modi, wählbar über Drehschalter Bedienung: FREQ- und DEPTH-Regler, robustes Gehäuse, gepufferter Bypass

FREQ- und DEPTH-Regler, robustes Gehäuse, gepufferter Bypass Optik: LED-Lauflicht im Stil von Knight Rider, farblich je nach Modus

LED-Lauflicht im Stil von Knight Rider, farblich je nach Modus Preis: 329,- Euro

329,- Euro Fazit: Kultiges Effektpedal für Soundtüftler und Individualisten

Affiliate Links Death by Audio Moonbeam Phaser Kundenbewertung: (1) 329,00€

Die Pedal-Schmiede Death by Audio ist für ihre ausgefallenen und ausgesprochen individuellen Produkte bekannt. Im Programm befinden sich jede Menge schön designte Pedale für Einsatzgebiete aller Art (Verzerrer, Modulation, Delay- und Raumeffekte etc.), die das Herz eines Gitarrensound-Individualisten höherschlagen lassen.

Das heutige Testobjekt, der Moonbeam Phaser, ist ein analoger Stereo-Phaser mit sechs Phasenstufen. Er bietet eine breite Palette an Sounds, die (je nach Anzahl der Stufen) von klassischen Phaser-Sounds hin zu komplexen Klangtexturen reichen. Ein abgefahrenes „Lauflicht“ (verschiedenfarbig, je nach gewähltem Modus) bewegt sich in der eingestellten LFO-Geschwindigkeit (FREQ) von links nach rechts. Dieses Pedal hat das Zeug zum Kultobjekt, nicht nur für Knight-Rider-Fans. Es sieht nicht nur gut aus, sondern klingt auch ausgesprochen warm und lebendig (analoge Schaltung) und liefert alle bekannten, nur erdenklichen Phaser-Varianten, wie wir später noch hören werden.

Moonbeam Phaser – Facts & Features

Das in den USA gefertigte Pedal besitzt die Abmessungen von 131 x 70 x 60 mm (L x B x H) und wirkt ausgesprochen wertig und gut verarbeitet. Das robuste Metallgehäuse enthält jeweils einen 6,3 mm Stereo-Klinken-Ein- und Ausgang und unterstützt verschiedene Signalbearbeitungsmodi (Mono (I/O), Mono auf Stereo (I/O), Stereo (I/O) und besitzt einen gepufferten Bypass. Das Pedal erkennt und signalisiert mit einer kleinen Anzeige (in der rechten oberen Ecke), ob es in Mono oder Stereo betrieben wird.

Wer damals in den 80ern die Fernsehserie Knight Rider verfolgte, dem ist das Auto K.I.T.T sicherlich ein Begriff. In dem modifizierten Sportwagen war ein „Display“ installiert, in dem sich ein „Lauflicht“ von links nach rechts bewegte, wenn das Auto mit seinem Fahrer, dem Knight Rider, kommunizierte. Im Moonbeam Phaser befindet sich gleichfalls ein solches Display, das die LFO-Geschwindigkeit (FREQ) in LED-Bewegungen (Lauflicht) umsetzt. Das macht dieses Pedal natürlich extrem kultig und einzigartig und sorgt darüber hinaus für eine optische Kontrolle der momentan eingestellten LFO-Geschwindigkeit. Das Display zeigt die dem Modus entsprechende Farbe an, so hat man auch stets eine optische Kontrolle. Clever und praxisnah gelöst.

Die Stromaufnahme beläuft sich auf moderate 72 mA (für analoge Phaser-Pedale üblich), die Stromversorgung erfolgt erwartungsgemäß via 9 V Gleichspannungsnetzteil (2,1 x 5,5 mm Hohlstecker, Minuspol innen).

Regler & Bedienelemente

Der stabile Fußschalter übernimmt erwartungsgemäß die Umschaltung zwischen Effekt und Bypass.

An Bord befinden sich die für einen Phaser typischen Regler FREQ (LFO-Geschwindigkeit) und DEPTH (Intensität). Ein stabiler Drehschalter wählt unter den sechs Phaser-Modi aus. Die sechs Schalterstellungen wurden mit Mondphasen-Symbolen bestückt, was interessanter aussieht, als hätte man sie bloß „durchnummeriert“.

Beide Regler auf 12 h positioniert, sind ein guter Startpunkt, um von dort ins Fine-Tuning zu gehen bzw. zu experimentieren.

In folgendem Video kann man auch das „Lauflicht“ schön sehen, das in der Farbe des korrespondierenden Modus leuchtet:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. ANZEIGE Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sound

Angenehm auffallend ist der warme, analoge Sound des Pedals. Sämtlich denkbare Phaser-Sounds sind damit im Handumdrehen zu realisieren (vom MXR Phase 90 etc. bis zu Uni-Vibe-Klängen). Beide Regler auf 12 h positioniert sind ein guter Startpunkt, um von dort ins Fine-Tuning zu gehen bzw. zu experimentieren. Wir hören das Pedal ausschließlich über den Clean-Channel meines Peavey Classic 20 Miniheads.

Beginnen wir mit Modus 1 (Neumond). Der Sound hat einen tremoloähnlichen Charakter, was dem Pedal abgesehen von seiner eigentlichen Aufgabe auch weitere brauchbare Modulations-Effekte entlocken könnte:

Modus 2 wird Pink Floyd bzw. Jimi Hendrix Fans sicherlich besonders interessieren. Das langsame, spacige, „verdrogte“ Pulsieren des Klangs klingt sehr organisch. Ein Modeler könnte dies vermutlich nicht ganz so lebendig bzw. überzeugend erledigen:

Mode 3 bietet einen klassischen Phaser-Sound, den man sicherlich schon viele Male hören konnte. Für funky Rhythmusgitarren optimal:

Modus 4 klingt sehr warm und weich. Der Sound ist Modus 3 dabei recht ähnlich, „blubbert“ allerdings etwas mehr:

Modus 5 bietet Auto-Wah-ähnliche Sounds, was wiederum des Pedals klangliche Vielfalt demonstriert:

Wir hören Modus 6, die Rate (FREQ) ist hier sehr langsam eingestellt und eignet sich u. a. gleichfalls für „funky Riffs“. Schon „Mean & Mighty“ Eddie Van Halen griff mit einem ähnlich langsam eingestellten Phaser-Effekt (damals ein MXR Phase 90) in seinem die Gitarrenwelt revolutionierenden „Eruption“ auf diesen Effekt zurück. Der Moonbeam-Phaser erledigt diesen Job mindestens genauso gut und dabei bei Bedarf auch in Stereo:

Suhr Classic Strat (SSH) – Death by Audio Moonphaseer Peavey – Classic 20 Mini Head – MESA/Boogie 1×12″ Thiele-Box mit Celestion Creamback – Sennheiser e906 – MOTU M4 – Mac Studio mit Logic.