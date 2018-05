Test: Death by Audio Reverberation Machine, Effektgerät

Heiter bis düster

Unser heutiger Testkandidat ist ein Hallgerät im Bodentreterformat und dürfte vor allem für die Freunde düsterer Klänge interessant sein. Wer auf saubere Hallräume steht, wird hier nicht bedient. Die Death by Audio Reverberation Machine wurde entworfen, um synthetische Atmosphären oder auch verschiedene Umgebungen zu simulieren bzw. generieren.

Death by Audio ist sowohl der Name einer Lagerhalle in Brooklyn als auch der Name des darin ansässigen Effektherstellers. Die handgefertigten Pedale werden u.a. von Lightning Bolt, Wilco, Nine Inch Nails und U2 eingesetzt. Seit 2009 werden im „Death by Audio“ auch Konzerte durchgeführt.

Reverberation Machine – Facts & Features

Das Pedal besitzt die Maße von 121 x 91 x 53 mm und bringt ein Gewicht von 510 g auf die Waage. Die schwarze Lackierung ist perfekt aufgetragen. Auf der Oberseite des Pedals hat man ein Alublech aufgeklebt, welches mit der Beschriftung der Bedienelemente und dem Herstellerlogo bedruckt wurde. Drei cremefarbene Knöpfe im BOSS-Stil und ein kleiner Kippschalter dienen zum Editieren des Klangs. An der Unterseite finden wir vier Gummifüßchen.

Die Death by Audio Reverberation Machine ist mit True-Bypass ausgestattet. Somit müssen wir keine Klangverluste bei inaktivem Effekt befürchten. Das Pedal wurde in New York City, USA handgefertigt.

Das Pedal erlaubt leider keinen Stereobetrieb, wir haben lediglich jeweils einen 6,3-mm-Monoklinken Ein- und Ausgang. Betätigen wir den Fußschalter, leuchtet auch die rote Leuchtdiode, welche uns signalisiert, dass der Effekt aktiv ist. Leider ist das Einschalten des Effekts auch mit einem kurzen Auslösen einer Hallfahne entsprechend dem gerade eingestellten Sound verbunden.

Die Stromversorgung erfolgt an der Stirnseite mittels eines 9-Volt-Netzteils (2,1 x 5,5 mm Hohlstecker, Polarität (-) innen). Ein Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten, allerdings ist der Betrieb mit Batterie gleichfalls möglich. Zum Wechseln des 9-V-Blocks ist das Lösen der vier Schräubchen der Bodenplatte erforderlich. Ist das Pedal für den Betrieb auf einem Pedalboard vorgesehen, sollte man vor der Installation unbedingt die Batterie entfernen, um nicht nach einigen Jahren mit dem Auslaufen einer weißen Säure überrascht zu werden. Diese ist ausgesprochen ätzend und ungesund. Bei einer Stromaufnahme von 66 mA empfiehlt sich ohnehin der Betrieb mit Netzteil.

Bedienelemente

Die Death by Audio Reverberation Machine bietet für die Beeinflussung des Klangs folgende Regler:

VOL-Regler: Erstaunlicherweise fügt dieser nicht das Effektsignal dem Originalsignal hinzu, wie man dies normalerweise erwarten würde, sondern erfüllt die Funktion eines Mastervolume-Reglers. Dreht man ihn auf Linksanschlag, verstummt das Ausgangssignal bei aktiviertem Effekt vollständig. In Korrespondenz mit der Einstellung des VERB-Reglers ergibt dies wiederum Sinn.

Der VERB-Regler fügt dem Signal bis etwa zur 12-Uhr-Marke Fülle hinzu. Oberhalb dieser Stellung kann man feststellen, dass die Zeit, indem der Effekt Wirkung zeigt, mit der Justierung im Uhrzeigersinn dieses Reglers zunimmt. Er fungiert nun quasi als ein Predelay-Regler. Leider erhöht sich auch der Rauschanteil deutlich, wenn der VERB-Regler sich im oberen Drittel seiner Möglichkeiten bewegt.

ALTITUDE (Dreieckssymbol): Dieser Regler verändert die Charakteristik des Klangs.

Ein kleiner Kippschalter in der rechten oberen Ecke des Pedals dient zur Wahl der „Reverbmodi“. Hier sind ein Sonnensymbol und eine „schwarze Sonne“ im Angebot. Steht der Kippschalter auf der rechten Position, erhalten wir das uneingeschränkte Höhenspektrum. Befindet sich der Schalter auf der linken Position, werden die hohen Frequenzen deutlich beschnitten.