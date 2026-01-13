Der Booster für maximale Präsenz

Der Thee Treble Overload von Death by Audio ist ein kompromissloser Höhen-Booster im kompakten Pedalformat. Mit seiner extremen Präsenzanhebung, seiner Stereo-Funktion und dem typischen DBA-Charakter richtet er sich an Gitarristen und Sounddesigner, die gezielte Klangschärfe und Durchsetzungskraft suchen – jenseits des Mainstreams.

ANZEIGE

Kurz & knapp Worum geht es? Death by Audio bringt mit dem Thee Treble Overload einen kompromisslosen Stereo-Booster für Gitarristen und Klangtüftler auf den Markt. Fokus auf Präsenz: Der Booster schärft Höhen gezielt und setzt sich in jedem Mix durch – ideal für Lead-Sounds und prägnante Riffs.

Der Booster schärft Höhen gezielt und setzt sich in jedem Mix durch – ideal für Lead-Sounds und prägnante Riffs. Stereo-Funktion: Mit TRS-Ein- und ‑Ausgängen auch für Keys, Synths und Studio-Setups geeignet.

Mit TRS-Ein- und ‑Ausgängen auch für Keys, Synths und Studio-Setups geeignet. DBA-typisches Design: Robustes Gehäuse, kreatives Layout und eigenständiger Look statt Boutique-Optik.

Robustes Gehäuse, kreatives Layout und eigenständiger Look statt Boutique-Optik. Musikalischer Zerrbereich: Von subtiler Betonung bis zur rauen Zerrstruktur mit hoher Dynamik und wenig Nebengeräuschen.

Affiliate Links Death by Audio Thee Treble Overload Booster Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 329,00€

Death by Audio Thee Treble Overload Booster

Death by Audio ist längst mehr als eine reine Gitarreneffekt-Schmiede. Das in Brooklyn ansässige Unternehmen steht seit den frühen 2000er-Jahren für kompromisslose, eigenständige Effektkonzepte, die bewusst abseits klassischer Mainstream-Sounds zu finden sind. Neben Fuzz-, Distortion- und Booster-Pedalen umfasst das Sortiment auch sehr spezielle Delays, Reverbs, Modulationseffekte sowie spezielle Tools für Vocals, Synthesizer und experimentelle Setups.

Typisch für die Effekte von DBA ist dabei der offene, oft rohe Grundcharakter der Schaltungen, der sich bewusst nicht anbiedert, sondern Klangformung als kreativen Prozess versteht. Viele Pedale sind darauf ausgelegt, Signale zu verbiegen, zu schieben oder neu zu denken, statt sie nur zu veredeln.

Der Thee Treble Overload Booster greift ebenfalls diesen Ansatz auf und überträgt den legendären Höhen-Boost-Sound des aus dem DBA-Programm genommenen und daher selten anzutreffenden „Thee Fuzz Warr Overload“ in ein eigenständiges, vielseitiges Pedal. Als Teil der Destroyer-Serie ist es nicht ausschließlich für Gitarristen gemacht, sondern auch für diejenigen, die prägnante Präsenz, eine hohe Durchsetzungskraft und gezielte Klangschärfung schätzen. Ein besonderes Merkmal ist die Signalführung in Stereo, womit das Pedal auch für Keys oder im Studio eingesetzt werden kann. Schauen wir im folgenden Review mal, was uns der Thee Treble Overload Booster zu bieten hat.

Facts & Features

Der Death by Audio Thee Treble Overload Booster präsentiert sich optisch wie haptisch als typischer Vertreter der Marke: kein verspieltes Boutique-Design, sondern ein ernst zu nehmendes Effektgerät mit klarer Funktionalität im Vordergrund. Das robuste Metallgehäuse ist gut verarbeitet, ohne scharfe Kanten oder unsaubere Fugen und steckt auch einen engen Board-Alltag ohne Sorgen weg. Mit kompakten Abmessungen und den Anschlüssen auf der Stirnseite lässt sich das Pedal platzsparend integrieren – es wirkt dabei solide und keineswegs „billig“. Ab Werk sind bereits Gummifüße auf der Unterseite aufgeklebt. Wer also nicht vorhat, das Pedal auf ein Board zu kletten, darf hier von Anfang an mit einem rutschfesten Pedal rechnen.

Die Beschriftung ist klar und gut ablesbar, der einzige Wermutstropfen: Beim schnellen Blick von oben muss man sich kurz orientieren, da die Beschriftung nicht ganz so groß ausgefallen ist wie bei manchen Mitbewerbern. Dennoch ist das Layout intuitiv – zwei Regler, ein Fußschalter und ein paar Buchsen, mehr braucht es für diesen Effekt nicht. Und ohnehin sollten die Ohren und nicht die Augen über den Sound entscheiden.

Der Boost-Regler läuft sauber und gleichmäßig mit einem gut dosierbaren Widerstand über den gesamten Regelweg. Der kleinere Limit-Regler geht hingegen etwas schwergängiger zur Sache und ist dadurch nicht ganz so komfortabel zu bedienen – gerade bei schnellen Anpassungen im Spielbetrieb bedarf es hier etwas mehr Kraftaufwand bzw. im wahrsten Sinne des Wortes Fingerspitzengefühl.

Technisch betrachtet bietet der Booster einen enorm großen Regelbereich: Die Signalverstärkung reicht bis zu satten 60 dB, womit sich von subtiler Pegelanhebung bis hin zu extremen Lautstärkeanhebungen so ziemlich alles realisieren lässt. Entsprechend kompromisslos fällt auch die Wirkung aus – selbst „zerrschwache“ Amps dürften mühelos in die Sättigung oder darüber hinaus getrieben werden.

ANZEIGE

Der Fußschalter arbeitet präzise mit solidem Klick, auch wenn ich mir – hinsichtlich des doch recht stolzen Preises – an dieser Stelle einen Softklick-Typen gewünscht hätte. Anstelle einer klassischen Status-LED setzt Death by Audio auf eine hintergrundbeleuchtete Grafik im unteren Bereich des Pedals, die beim Aktivieren aufleuchtet. Diese Lösung ist nicht nur optisch eigenständig, sondern auch bei dunklen Bühnenverhältnissen gut erkennbar und passt perfekt zum experimentellen Design.

Der Death by Audio Thee Treble Overload Booster verfügt über Stereo-TRS-Ein- und -Ausgänge, was ihn für klassische Gitarren-Setups genauso nutzbar macht wie für komplexere Stereo-Ketten. Für den Stereo-Betrieb ist ein unterbrechungsfreies TRS-Kabel erforderlich – das ist wichtig zu wissen, wenn man den Booster in ein Stereo-Delay-/Modulations-Routing einbindet. Ein herkömmliches 6,3-mm-Mono-Kabel funktioniert natürlich ebenfalls im Standard-Gitarren-Setup.

Der Thee Treble Overload läuft ausschließlich über ein 9-V-DC-Netzteil (Center-Minus, klassisch), ein Batteriebetrieb wird nicht unterstützt. Das ist bei intensiven Höhen-Boostern keine große Überraschung – die interne Schaltung arbeitet mit genügend Headroom, benötigt aber eine stabile 9-Volt-Spannung für eine Performance ohne Einbußen im Klang und der Dynamik. Das Netzteil ist im Lieferumfang nicht enthalten, was bei Boutique-Pedalen nichts Neues ist.

Die Schaltung arbeitet mit gepuffertem Bypass, was dafür sorgt, dass das trockene Signal sauber durchkommt, auch wenn das Pedal ausgeschaltet ist. Eine echte True-Bypass-Schaltung gibt es hier nicht, aber im Kontext eines Ton-Booster-Effekts ist das gepufferte Bypass oft sogar sinnvoll, weil damit lange Kabelwege oder komplexe Board-Verkabelungen stabiler bleiben.

Die Qualität der mechanischen Komponenten bewegt sich auf hohem Niveau: robuste, mit dem Gehäuse verschraubte Buchsen, keine wackelnden Potiachsen oder schwammigen Schalter. Die Verarbeitung des Gehäuses ist solide, die strukturierte Oberfläche wirkt unempfindlich gegen Kratzer und dürfte auch dem rauen Bühnenalltag gewachsen sein. DBA-typisch ist das Pedal nicht verspielt oder „schön“, sondern eindeutig funktional – was viele Profi-User gerade schätzen, weil es mit klarer Ansage kommt.

In der Praxis

Schon beim ersten Treten auf den Schalter fällt auf: Der Thee Treble Overload ist kein „sanfter Anheber“, sondern ein schneidendes, definiertes Präsenz-Werkzeug mit einem eigenen, sehr speziellen Charakter. Selbst moderate Boost-Einstellungen reichen, um den Mittenbereich zu verschieben und Präsenz freizulegen, sodass Akkorde, Riffs und Lead-Sounds sofort spürbar weiter nach vorne treten. Die Höhenfokussierung ist dabei nicht einfach nur „laut“, sondern bringt tatsächlich zusätzliche Definition und Attack ins Spiel. Der Sound gewinnt an Aggressivität, ohne dabei direkt harsch oder unangenehm zu wirken – vorausgesetzt, man geht bewusst mit den Reglern um.

Der Boost-Regler bietet eine sehr breite und dazu gleichmäßig verlaufende Range: Im unteren Bereich entsteht eine subtile Betonung, die sich prima für Clean- oder leicht angezerrte Sounds eignet. Gerade bei meinem Test-Setup mit Orange Micro Dark und 1×12″ Celestion Vintage 30 werden Anschlagsdynamik und Obertöne deutlicher herausgearbeitet, ohne den Grundcharakter der Gitarre zu verfälschen. Akkorde wirken transparenter, Einzeltöne setzen sich besser ab und selbst komplexere Akkord-Voicings bleiben klar nachvollziehbar. Dreht man den Regler weiter auf, bekommt man einen sehr präsenten Höhen-Biss, der sich in einem Bandgefüge souverän durchsetzen kann. Die Gitarre wird nicht einfach nur lauter, sondern schiebt sich tonal gezielt in einen eigenen Frequenzbereich.

Bei hohen Boost-Einstellungen treibt der Death by Audio Thee Treble Overload den Amp konsequent in die Sättigung und kann nahezu eigene Zerrtexturen erzeugen. Diese klingen rau, bissig und bewusst kantig – typisch Death by Audio eben. Der Limit-Regler erweist sich hier als essenzielles Werkzeug, um die enorme Höhenenergie zu zähmen bzw. unter Kontrolle zu behalten. Durch gezieltes Absenken lässt sich der Sound kontrollieren, ohne dabei an Durchsetzungskraft zu verlieren. So bleibt der Treble Overload auch bei extremen Settings musikalisch einsetzbar und eröffnet ein breites Spektrum zwischen subtiler Präsenzanhebung und kompromissloser „Klangattacke“. Und das mit erfreulich wenig Nebengeräuschen – was nicht zuletzt auf die hohe Qualität der verwendeten Bauteile zurückzuführen ist.

Klangbeispiele

Für die folgenden Klangbeispiele habe ich das Pedal vor den Eingang meines Orange Micro Dark verkabelt. Der Amp war verbunden mit einer 1×12″ Celestion Vintage 30 Box, abgenommen wurde das Signal mit einem AKG C3000 Mikrofon. Eingespielt habe ich die Tracks mit meiner Music Man Silhouette Special Gitarre. Im ersten Teil eines jeden Beispiels hört man das unbearbeitete Signal, nach einer kurzen Pause (und dem Knopfdruck) dann den bearbeiteten Sound des Boosters.