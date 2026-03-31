Test: Deeflexx H!1 Edition V2.0 mit dem Bass

Ein praktischer Helfer im Alltag!

Nachdem wir den Deeflexx H!1 Edition V2.0 bereits im Gitarren-Kontext vorgestellt haben, stellt sich natürlich die Frage, wie sich der Diffusor speziell für Bassisten schlägt. Gerade im Bassbereich, wo ein klar definierter Sound am Ohr entscheidend für Timing, Dynamik und Intonation ist, kann der sogenannte Beam-Effekt schnell zum Problem werden. Wir haben uns daher angesehen, ob und wie der Deeflexx H!1Edition V2.0 im Bass-Alltag – vom Übungszimmer über die Bandprobe bis hin zur Big-Band-Bühne – tatsächlich einen Unterschied macht.

Kurz & knapp Worum geht es? Der Deeflexx H!1 Edition V2.0 wird im Bass-Alltag getestet – vom Übungszimmer über die Rockband-Probe bis zum Big-Band-Gig. Besser hören: Der Diffusor reduziert den Beam-Effekt und sorgt für einen direkteren, transparenteren Bass-Sound am Ohr.

Der Diffusor reduziert den Beam-Effekt und sorgt für einen direkteren, transparenteren Bass-Sound am Ohr. Übungsraum: Klarere Ortung des Signals bei geringerer Raumüberladung, besonders effektiv ohne zusätzlichen Diffuser.

Klarere Ortung des Signals bei geringerer Raumüberladung, besonders effektiv ohne zusätzlichen Diffuser. Bandprobe: Verbesserte Eigenwahrnehmung und größerer Sweetspot, jedoch keine Wunder bei sehr lauten Rock-Setups.

Verbesserte Eigenwahrnehmung und größerer Sweetspot, jedoch keine Wunder bei sehr lauten Rock-Setups. Big Band: Deutlich spürbarer Zugewinn an Transparenz und Durchsetzung, besonders beim Kontrabass ein echter Gamechanger.

Deutlich spürbarer Zugewinn an Transparenz und Durchsetzung, besonders beim Kontrabass ein echter Gamechanger. Fazit: Keine Klangveränderung, aber bessere Wahrnehmung – der Deeflexx kann den entscheidenden Unterschied im Bass-Monitoring machen.

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Warum ein Deeflexx H!1Edition V2.0?

Die Qualität unseres Spiels am Instrument hängt zu großen Teilen vom eigenen Sound am Ohr ab. Kann ich mich optimal hören und alle Nuancen des Basses kontrollieren, kann ich mich musikalisch voll entfalten und entsprechende Anpassungen vornehmen, wenn es einmal nicht so klingt, wie es soll. Habe ich jedoch einen schwammigen und undefinierbaren Sound, fällt es schwer, sauber zu spielen. Auch ein präzises Timing wird dann deutlich schwieriger.

Der Deeflexx H!1Edition V2.0 kann hierbei helfen. Er soll den Beam-Effekt von Gitarren- und Bassboxen reduzieren und für einen gleichmäßigeren Sound am Ohr sorgen. Mein Kollege Axel Ritt hat in seinem Testbericht für Gitarristen dazu bereits viele interessante Aspekte beleuchtet und aus seinem langjährigen Erfahrungsschatz auf Tour berichtet. Ich schaue mir hier nun an, welchen Nutzen dieses Gerät speziell für uns Bassisten bringen kann. Trotzdem würde ich auch allen Tieftönern empfehlen, sich den Artikel von Axel durchzulesen, um einen umfassenden Eindruck vom Deeflexx H!1Edition V2.0 zu bekommen.

Aufbau und Verarbeitung

Es muss nicht immer kompliziert und digital sein. Der Deeflexx H!1 Edition V2.0 ist in seiner Einfachheit genial aufgebaut und schnell erklärt: Das aus massivem Kunststoff gefertigte Produkt besteht aus einer Platte in Dreiecksform, die vor den Lautsprecher gestellt wird, um mittlere und hohe Frequenzen nach oben umzuleiten. Der rote Diffuser kann zusätzlich montiert werden, um den Schall auch seitlich abstrahlen zu lassen.

Der Aufbau ist ebenso simpel. Der Deeflexx H!1 Edition V2.0 wird einfach unter die Box geklemmt und kann so weder umfallen noch unabsichtlich umgestoßen werden. Da das Gerät sehr solide und gut verarbeitet ist, dürfte es in die Kategorie „unkaputtbar“ fallen und ist somit für den Bühnenalltag bestens geeignet.

Situation 1 – Zu Hause im Übungszimmer

Wer kennt es nicht: Spielt man zu Hause mit etwas mehr Lautstärke, meldet sich schnell der Nachbar und beschwert sich über das tiefe Brummen. Die meisten Bassisten, die nicht in einem freistehenden Haus leben oder über einen gedämmten Proberaum verfügen, nutzen daher lediglich einen kleinen Miniamp oder gleich Kopfhörer.

Der Spaß ist dabei allerdings begrenzt. Klar bringt ein guter Kopfhörer ein sauberes Signal direkt ans Ohr. Das physische Gefühl durch eine gute Bassbox fehlt jedoch komplett. Und seien wir ehrlich: Genau dieses Gefühl ist doch einer der Gründe, warum viele von uns Bass spielen.

Mit diesem Hintergrund habe ich in meinem Übungszimmer meinen AER Basic Performer erhöht aufgestellt, sodass er mir etwa bis zur Brust reicht. Da der Raum jedoch nicht gedämmt ist, wird der Ton ab einer gewissen Lautstärke nicht mehr klar ortbar. Das ist auch der Grund, warum ich den Verstärker meist nur sehr leise spiele. Spaß macht das nicht.

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Mit dem Deeflexx H!1 Edition V2.0 konnte ich hier sofort eine Verbesserung feststellen. Am erhöhten Amp angebracht, wirkte der Sound direkter, transparenter und sauberer am Ohr. Auch bei höherer Lautstärke wummerte es weniger im Raum. Das Signal blieb aufgeräumt. Das beste Ergebnis erzielte ich ohne Diffuser. Der Sound kam gefühlt direkt am Ohr an, auch bei höherer Lautstärke.

Situation 2 – Probe mit der Rockband

Zu Hause für sich alleine im eigenen Übungsraum einen guten Sound zu kreieren, ist eine Sache, sich als Bassist in der Band richtig Gehör zu verschaffen aber eine andere. Also habe ich den Deeflexx H!1Edition V2.0 natürlich mit zur Probe genommen. Das Setup ist eine klassische Rockband in der Besetzung Gesang, Gitarre, Schlagzeug und Bass. Der Proberaum in der Musikschule ist ausgestattet mit einer hohen Decke, einem Parkettboden, nackten Betonwänden und einer großen Fensterfront – wunderbar für den Unterricht, aber eigentlich nur wenig geeignet für eine laute Band.

Entsprechend hatte ich dort schon immer große Schwierigkeiten, mich zu hören, zumal der Drummer wie auch der Gitarrist stilecht durchziehen und beim Thema Lautstärke und Sound keine Gefangenen machen. Kurz gesagt: Es ist Rockmusik und es ist laut. Sehr laut. Bisher war mein Sound immer so „gerade noch ok“. Allerdings habe ich schon oft darüber nachgedacht, für die Proben auf In-Ear umzusteigen und das eigene Bass-Signal darauf zu legen, obwohl der Rest der Band das nicht tut. Hier war ich also sehr gespannt darauf zu sehen, ob der Deeflexx H!1Edition V2.0 eine Verbesserung bringt.

Damit der Sound einigermaßen vergleichbar ist mit der Situation zu Hause im Übungsraum, habe ich natürlich wieder einen AER dabei. Ansonsten nutze ich dort einen älteren, aber lauten Combo von Warwick.

Meine Position im Raum ist eine Ecke, etwa 1 m vor dem Amp, der wiederum vor einer Wand steht. Neben mir der Drummer, Gitarrist und Sänger sind uns mehr oder weniger gegenüber. Der Deeflexx H!1 Edition V2.0 ist sehr schnell aufgebaut und ich war gespannt zu hören, wie er in diesem Setup wirkt.

Nach zwei Stunden Spielen und mehrmaligem Wechseln sowohl der Position am Amp als auch des Diffusers kann ich meine Erfahrungen wie folgt zusammenfassen:

Der Deeflexx H!1 Edition V2.0 hilft dabei, sich besser zu hören. Ich hatte auch hier den Eindruck, den Sound direkter am Ohr zu haben. Eine schräg gestellte Box hat deutlich weniger Effekt.

Der Diffuser tut das, was er soll: Er macht den Sound breiter. Ohne ihn konnte ich mich besser hören, da der Schall direkt nach vorne an mich geleitet wurde. Mit Diffuser war es bei mir etwas leiser, dafür konnte der Drummer mich bei gleicher Lautstärke besser hören.

Unterschiedliche Positionen des Deeflexx H!1 Edition V2.0 am Amp änderten den Sound nur marginal. In der lauten Rockband gehen diese Nuancen wohl unter.

Auch mit einem Deeflexx H!1Edition V2.0 kommt man jedoch nicht um die Suche nach dem Sweetspot im Raum herum. Je nach Position und Abstand zum Amp ändert sich der Sound weiterhin am Ohr. Allerdings wird der Bewegungsradius vergrößert, da der Klang insgesamt transparenter und sauberer wird.

Müsste ich ein persönliches Fazit nach dieser einen Probe ziehen – was eigentlich zu früh ist, da man ein solches Produkt länger testen sollte – würde ich sagen, dass der Deeflexx H!1Edition V2.0 in jedem Fall eine Verbesserung darstellt, jedoch keine Wunder bewirken kann. Eine gute EQ-Einstellung sowie ein allgemein guter Bandsound im Raum bleiben Grundvoraussetzungen. Der Deeflexx H!1 Edition V2.0 kann aber auch am E-Bass den kleinen, aber feinen Unterschied machen, ob es für mich als Bassist „ganz ok“ ist oder ich mich „richtig gut hören kann“.

Situation 3 – Big-Band-Konzert am Kontrabass

Als E-Bassist keinen gut ortbaren Sound zu haben, ist nervig, aber am Ende noch verkraftbar. Man kann zumindest weiterspielen, denn mit Bünden lässt sich notfalls ein wenig „Malen nach Zahlen“ betreiben. Für Kontrabassisten ist das Thema „Sound am Ohr“ jedoch überlebenswichtig, denn ohne permanente Kontrolle ist eine saubere Intonation kaum möglich. Gleiches gilt übrigens auch für Fretless-Bass.

Wie viele Gigs ich schon in Orchestern oder Big Bands spielen musste, bei denen ich mich nur mittelmäßig wahrnehmen konnte, vermag ich nicht mehr zu zählen. Umso gespannter war ich, den Deeflexx H!1Edition V2.0 in diesem Umfeld auszuprobieren.

Zum Glück stand ein Swing-Konzert mit einer professionellen Big Band in einer kleinen Mehrzweckhalle an – eine perfekte Gelegenheit für diesen Test. Den größten Teil des Abends spielte ich Kontrabass, einige Stücke waren aber auch auf dem E-Bass gefordert. Mein Amp war wieder ein AER, diesmal jedoch der Amp Three mit 2 × 8″-Speakern, die offener und klarer klingen als der 10″-Speaker im Amp One.

Der Aufbau einer Big Band ist speziell. Auf der einen Seite sitzt die Rhythmusgruppe mit Schlagzeug, Piano und Gitarre, auf der anderen Seite ein kompletter Bläsersatz mit Trompeten, Posaunen und Saxophonen. Der Bass sitzt oft in der Mitte und muss beide Gruppen klanglich miteinander verbinden. Er bildet das musikalische Fundament zwischen den Abteilungen und ist daher von großer Bedeutung.

Sich selbst gut zu hören ist entsprechend wichtig. Die Mitmusiker brauchen den Bass aber ebenso präsent am Ohr, um den rhythmischen Impuls des Walking Bass zu spüren und gleichzeitig die harmonischen Informationen genau wahrzunehmen.

In diesem Kontext leistete der Deeflexx H!1Edition V2.0 einen herausragenden Job und hatte deutlich mehr Einfluss auf den Klang als in der Rockband-Situation. Das mag daran liegen, dass der Sound insgesamt luftiger und höhenreicher ist. Ein massiver Tiefbass wäre beim Kontrabass ohnehin fehl am Platz. Zudem ist die Band insgesamt deutlich leiser, insbesondere das Schlagzeug.

Der Deeflexx H!1 Edition V2.0 sorgte für einen sehr guten Sound auf beiden Seiten der Bühne. Sowohl die Band als auch die Bläser-Section bestätigten mir das am Ende des Abends. Ich selbst saß direkt vor meinem Amp, hatte den Klang aber sehr gut am Ohr und keinerlei Probleme, mich zu hören.

Das Klangbild blieb akustisch, warm und natürlich. Eine starke klangliche Veränderung konnte ich nicht feststellen. In diesem Kontext war der Deeflexx H!1 Edition V2.0 tatsächlich ein echter Gamechanger.