Der Beam-Killer aus Tirol!

Die Deeflexx H!1 Edition V2.0 ist ein rein mechanischer Schalldiffusor, der das sogenannte „Beaming“ von Gitarren- und Bassboxen unterbinden soll. Das Produkt richtet sich an ambitionierte Hobbymusiker ebenso wie an Bühnenprofis, die ihren Sound ohne Elektronik, ohne Strom und ohne Kompromisse beim Originalklang gleichmäßig im Raum verteilt haben möchten.

Kurz & knapp Was ist es? Deeflexx H!1 Edition V2.0, ein mechanischer Schalldiffusor zur gleichmäßigen Klangverteilung von Gitarren- und Bassboxen. Beaming-Problem: Verteilt Höhen und Mitten gleichmäßig im Raum statt gebündelter Direktabstrahlung.

Verteilt Höhen und Mitten gleichmäßig im Raum statt gebündelter Direktabstrahlung. Sound: Mehr Transparenz, bessere Bühnenverteilung und konstanter Klang an unterschiedlichen Positionen.

Mehr Transparenz, bessere Bühnenverteilung und konstanter Klang an unterschiedlichen Positionen. Montage: Einfach unter Amp oder Cabinet schieben, keine Elektronik oder Stromversorgung nötig.

Einfach unter Amp oder Cabinet schieben, keine Elektronik oder Stromversorgung nötig. Praxis: Besonders effektiv im Proberaum, auf kleinen Bühnen und im Touring-Einsatz.

Besonders effektiv im Proberaum, auf kleinen Bühnen und im Touring-Einsatz. Einschränkung: Optik Geschmackssache und bei Cabinets mit Rollen nicht immer direkt kompatibel.

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Das vorgezogene Fazit

Wer nach diesem Test auf eine ellenlange Abhandlung über Signalwege, Röhrencharakteristika oder Klangregelung wartet, den muss ich enttäuschen. Die Deeflexx ist kein Pedal, kein Amp, keine Box. Es ist ein Stück Kunststoff. Ein durchdachtes, konsequent entwickeltes Stück Kunststoff, wohlgemerkt, aber in seiner Grundform bleibt es dabei. Reflektor trifft auf Diffusor. Fertig.

Wer als Gitarrist noch nie mit dem Beam-Problem zu kämpfen hatte, hat entweder ausschließlich im Wohnzimmer gespielt oder ist schlichtweg unaufmerksam durch seine Musikerkarriere geschlendert. Für alle anderen, vom Proberaumhelden bis zum Tourveteranen, ist dieses Produkt eine ernst zu nehmende Waffe im akustischen Alltag.

Kaufen? Ja, mit einer gewissen Einschränkung: Wer seinen Amp als Schmuckstück betrachtet und den Anblick eines semitransparenten Kunststoffkeils davor als Majestätsbeleidigung empfindet, wird psychologische Überzeugungsarbeit an sich selbst leisten müssen. Wer hingegen pragmatisch denkt und klanglich vorankommen möchte, greift zu. Die Investition rechnet sich und zwar schon beim zweiten Probenabend.

Das Prinzip: So simpel, dass man es fast übersieht

Es ist immer wieder erfrischend, wenn inmitten einer Zeit vollständig diodenüberladener Displays und hochgezüchteter Algorithmen dem Tester ein Produkt gereicht wird, das in puncto technischer Reduktion nahezu konkurrenzlos dasteht. Die Deeflexx H!1 Edition V2.0 aus dem Hause HooVi, benannt nach ihrem Erfinder Hubert „HooVi“ Hochleitner aus Schwaz in Tirol, ist buchstäblich ein Stück geformter Kunststoff. Keine Displays, keine Leiterbahnen, nicht einmal eine Stromquelle benötigt die Konstruktion, um ihre Kernaufgabe zu erfüllen.

Stattdessen beschäftigt sie sich mit dem Ureigensten, was Musik definiert: dem Schall und dessen Abstrahlverhalten.

Das physikalische Problem, dem die Deeflexx zu Leibe rückt, ist so alt wie die elektrisch verstärkte Gitarre selbst. Lautsprecher bündeln Mitten und Höhen abhängig von ihrer Membrangröße stark nach vorne. Ein Phänomen, das Fachleute als „Beaming“ bezeichnen und das in der Praxis regelmäßig zu vertrauten Bandkonstellationen führt.

Der Gitarrist steht direkt vor seinem Amp und wird von einem harsch-kratzig-überpräsenten Hochtonstrahl traktiert, während der Rest der Band exakt nichts hört. Oder umgekehrt. Die Box wird auf den Spieler ausgerichtet und das Publikum versucht telepathisch zu erspüren, in welcher Tonart der Gitarrist gerade unterwegs ist. Wer dann noch den Amp auf den Boden stellt, hat gerade auf kleinen Bühnen in Sachen Bühnensound alle vermeidbaren Fehler konsequent gemacht.

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Wer sich kurz mit Akustik beschäftigt hat, durchschaut das Prinzip der Deeflexx sofort. Eine oder zwei dreieckige Kunststoffformen leiten den gebündelten Hochtonstrahl des Lautsprechers um und verteilen ihn seitlich sowie nach oben in den Raum. Die tiefen Frequenzen passieren die Konstruktion dabei ungehindert. Die hohen und mittleren Frequenzen werden gezielt umgeleitet, dumpfe Zonen aufgehellt, schrille Bereiche entschärft. Das Ergebnis ist ein homogenes, nahezu kugelförmiges Klangfeld.

Verarbeitung & Montage: kein Hexenwerk, aber auch kein Spielzeug

Die Deeflexx H!1 Edition V2.0 besteht aus massivem Kunststoff, einem Werkstoff, der unter anderem auch für Panzerglas oder Flugzeugfenster verwendet wird. Schläge, Stöße, das unvermeidliche Rumpeln im Tourbus oder das Abstellen von Kisten auf dem Gerät übersteht die Deeflexx klaglos. Die Elastizität des Materials federt direkte Krafteinwirkung zuverlässig ab. Ein leichtes Nachschwingen ist dabei vorhanden, hält sich aber im moderaten Rahmen.

Die Montage beschränkt sich auf einen einzigen Handgriff. Der Deeflexx wird mit seinem Standfuß unter den Amp oder das Cabinet geschoben. Fertig. Keine Bohrungen, keine Umbaumaßnahmen, keine Werkzeugkiste erforderlich.

Für stationäre Installationen ist im Fuß eine Bohrung vorgesehen, mit der sich das Gerät dauerhaft mit dem Untergrund verschrauben lässt. Eine Skala am Fuß erlaubt die reproduzierbare Justierung des Abstands zum Lautsprecher. Wer seinen optimalen Klangpunkt einmal gefunden hat, kann ihn exakt dokumentieren.

Einen klärungsbedürftigen Punkt gibt es allerdings: Unter Cabinets mit Standardrollen verweigert der Standfuß seinen Dienst, da die Bodenfreiheit zu groß ist. Die Rollen müssen in diesem Fall entfernt werden. Wer schon einmal eine 4 × 12 über Kopfsteinpflaster geschoben hat, weiß, dass die Rollen solcher Cabinets ohnehin eine begrenzte Lebenserwartung besitzen. Das Problem löst sich also – wenn man es so nennen will – organisch.

Wünschenswert wäre dennoch eine Art steckbare Unterlegscheibe für unterschiedliche Bodenfreiheiten, um auch Combos mit hohen Gummifüßen problemlos abzudecken. Ein kleiner Wermutstropfen im ansonsten überzeugenden Gesamtbild der Deeflexx H!1 Edition V2.0.

Wer sein Mikrofon – das obligatorische SM57 sei als Referenz genannt – im geraden Winkel vor dem Lautsprecher platzieren möchte, muss bei vollständig eingeschobener Deeflexx Abstriche machen. Zieht man den Diffusor jedoch etwas zurück, lässt sich dieses Problem mit wenigen Zentimetern Spielraum beheben. Kein Drama, aber ein Detail, das im Studioalltag bekannt sein sollte.

Darüber hinaus kann auch eine Mikrofonierung von der Seite sinnvoll sein. Hier gilt es auszuprobieren, welcher Winkel am besten funktioniert.

Der Klang: Was passiert, wenn der Beam aufgebrochen wird

Kommen wir zum eigentlichen Kern. In der Praxis verbessert sich der Gesamtklang der Gitarre spürbar, sobald die Deeflexx H!1 Edition V2.0 ihren Platz vor dem Amp eingenommen hat. Das aggressive Beißen der Direktabstrahlung wird deutlich reduziert, ohne dass der Grundcharakter des Amps darunter leidet.

Der Sound ist nahezu überall gleich, egal ob direkt neben der Box oder einige Meter entfernt. Das Klangbild gewinnt an Transparenz und Definition, gleichzeitig an Fülle mit zunehmendem Abstand. Die Gitarre wirkt lauter und präsenter. Die Wärme lässt sich über den Abstand des Deeflexx H!1 Edition V2.0 zur Membran fein dosieren.

Im Vergleich zu Beamblockern, die am Lautsprecherrahmen montiert werden, verhält sich die Deeflexx weitgehend klangneutral. Zur Frage, ob ein EQ dasselbe leisten kann: Nein. Ein Equalizer verändert Frequenzen, das Abstrahlverhalten im Raum bleibt davon unberührt. Wer Höhen reduziert, verliert zwar Schärfe, aber auch Durchsetzungskraft.

Großbühne & Touring: Das volle Potenzial

Ich habe mit mehreren Deeflexx-Systemen gleich mehrere Europatourneen absolviert. Gerne hätte ich die Systeme auch weltweit eingesetzt, aber die Transportkosten haben stets einen Strich durch die Kalkulation gemacht. Dabei hat sich eine Kombination aus vier Deeflexx und zwei 4×12-Slanted-Cabinets, seitlich gelegt und als Bühnen-Sidefill aufgebaut, für mich als Nonplusultra in Sachen Bühnenbeschallung herausgestellt.

Warum dieser Aufwand? Im Prinzip muss man die zwei schrägen Cabinets in Seitenlage in drei Bereiche unterteilen. Vier Lautsprecher strahlen gerade auf die Bühnenmitte, zwei Lautsprecher in Richtung Drumriser und zwei in Richtung der ersten Reihen im Publikum.

Durch die Verwendung der Deeflexx H!1 Edition V2.0 wird der Schall Richtung Drumriser vom unteren Speaker etwas weiter nach oben abgestrahlt, sodass der Drummer auch von der Bühnenanlage des Gitarristen Direktschall erhält. Die beiden oberen Lautsprecher in Richtung Bühne strahlen klassisch gerade ab, während die unteren Speaker den Schall nach oben verteilen. Dadurch bekommt man auch bei direkter Platzierung vor dem Cabinet sehr viel Direktschall.

Die beiden Lautsprecher in Richtung Publikum beschallen sowohl die ersten Reihen als auch – je nach Club- oder Hallenaufbau – eventuelle Emporen. Acht Lautsprecher leuchten die gesamte Bühne akustisch aus. Ein Effekt, den man kaum beschreiben kann – man muss ihn gehört haben.

Ebenso bringt das Deeflexx H!1 Edition V2.0 einen deutlich besseren Sound in jeden Proberaum, insbesondere wenn dieser vergleichsweise klein ist. Für alle, die jetzt zu Recht das Thema In-Ear-Monitoring ansprechen: Ja, natürlich hat man mit In-Ear-Systemen ebenfalls überall auf der Bühne seinen Sound. Allerdings fehlt die Rauminformation und der Direktschall eines Lautsprechers ist nach wie vor eine deutliche Klasse für sich gegenüber dem besten abgenommenen Signal.

Ein Hinweis zur Vorsicht sei allerdings angebracht: Bei asymmetrisch aufgestellten Lautsprechern, beispielsweise einer Kombination aus Sidefill und Beschallung von hinten Richtung Publikum, traten derart massive Phasenprobleme auf, dass der Versuch während des Soundchecks abgebrochen werden musste. Diese Konstellation sollte daher vermieden werden.

Optik & Akzeptanz: Die Vintage-Fraktion und ihre Vorbehalte

Natürlich polarisiert ein Produkt wie die Deeflexx H!1 Edition V2.0. Der anachronistisch verwurzelte Gitarrist, der alles ohne einen Hauch von Vintage-Muff zunächst mit gerunzelter Stirn betrachtet, wird auch hier keine Ausnahme machen. Ein halbdurchsichtiger Kunststoffkeil vor dem geliebten Plexi-Reissue ist für manche schlicht eine Zumutung.

So gut die Wirkung vor einem Fender-Tweed-Combo in Vintage-Optik auch sein mag: Der eingefleischte Vintage-Fan wird nur schweren Herzens sein Traumbild von „Gitarre, Amp und sonst nichts“ mit der modernen Optik der Deeflexx verändern wollen.

Allen anderen sei gesagt: Die Konstruktion ist deutlich dezenter, als man zunächst vermuten würde. Und die Erfahrung zeigt, dass nach dem ersten gemeinsamen Probenabend mit Deeflexx kein Mitmusiker mehr nach dem Kunststoffkeil fragt, weil plötzlich alle den Gitarristen hören.