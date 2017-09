Test: Denon DJ Axis 12, Axis 12S, Aktiv-PA

Ein (zumindest von den Prospektangaben) Powerpaket in der Tonküche: Ein Pärchen Denon DJ Axis 12 Fullrange-Lautsprecher plus Subwoofer Axis 12S. Denon? Die Marke kenne ich seit Lehrlingszeiten, war eine angesagte Hi-Fi Firma in den 80ern. Hi-Fi gibt es auch heute noch von Denon, aber seit einiger Zeit werden unter dem Namensanhängsel „DJ“ auch Produkte für die DJ-Szene hergestellt. Da die hier getestete Anlage aber sehr transportfreundlich gebaut ist, stellt sich die Frage, ob nicht auch eine Band damit etwas anfangen kann. Mal sehen!

Äußeres

Von außen betrachtet, fällt einem sofort auf, dass die Fullrange-Boxen Denon DJ Axis 12 fast würfelförmig und sehr kompakt daherkommen. Der Grund dafür ist, dass diese Lautsprecher ein Koax-Chassis verwenden. Der Hochtöner sitzt also zentral auf dem Bass-/Mittenlautsprecher auf, was generell eine gleichmäßigere Abstrahlung des zu übertragenden Frequenzspektrums bewirkt und dem Ideal einer Punktschallquelle dicht auf den Fersen ist.

Mit den Maßen von 423 x 388 x 365 mm sind sie wahrlich nicht groß, vor allen Dingen, wenn man sich die angegebene Verstärkerleistung von 1000 Watt (RMS) Durchschnittsleistung vor Augen hält. Kurzzeitig sollen sie auch 2000 Watt (Peak) abgeben können, das ist enorm. Der Frequenzgang wird in der deutschen Anleitung mit 45 Hz bis 20 kHz angegeben.

Es ist auch möglich, zwei Axis-Lautsprecher übereinander zu betreiben: