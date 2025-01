Test: Dexibell VIVO S8, S8M, Stagepiano

Vielseitiges Stagepiano für die Bühne

Das Dexibell VIVO S8M ist ein Stagepiano der Oberklasse, das eine Kombination aus Sample- und Physical-Modeling-Klangerzeugung bietet. Wir haben das Piano für euch getestet.

ANZEIGE

Unterschied – Dexibell VIVO S8/S8M

Unser heutiges Testgerät bietet der italienische Hersteller Dexibell in den zwei Versionen S8 und S8M an. Technisch sind die beiden nahezu identisch, allerdings ist das S8M, das uns der Hersteller für diesen Test zur Verfügung gestellt hat, zum einen mit einem internen Lautsprechersystem ausgestattet. Für das S8 benötigt man zusätzlich also Lautsprecher, sofern man nicht nur über einen Kopfhörer hören möchte. Darüber hinaus verbaut Dexibell beim VIVO S8 eine Fatar TP-40 Tastatur, während beim S8M eine TP-100 LR zum Einsatz kommt. Zu guter Letzt verfügt das VIVO S8M gegenüber dem S8 zusätzlich über einen 3-Band-Kompressor und einen zusätzlichen EQ.

Aufbau

Die Bedienoberfläche des Stagepianos ist klar gegliedert. Fast die komplette Breite des Pianos nutzt Dexibell für die vielzähligen Buttons und Drehregler. Im Gegensatz zu anderen Herstellern steht hier also nicht der Minimalismus im Vordergrund, sondern man möchte dem Kunden wohl offensichtlich ausreichend Bedienelemente bieten, so dass möglichst viele Funktionen durch einen einzelnen Tastendruck (oder wenige) erreicht werden können.

Von links angefangen bietet das VIVO S8/S8M zwei frei belegbare (Pitchbend/Modulations-) Räder. Es folgen der Power-on/off-Button samt Lautstärkeregler und die erste Bediensektion des Pianos. Hier findet man die Bedienelemente für einen Teil der Effekte und den Equalizer, den Recorder/Player, Oktavierung und Transposition, Chord-Funktion sowie zwei frei belegbare (assignable) Buttons.

Es folgt der vergleichsweise große Bereich AUDIO FX, über den man direkten Zugriff auf die drei Effektblöcke des Pianos hat. Diese hören auf die Namen MAIN FX, COUPLED FX und LOWER FX und beinhalten jeweils drei einzelne Effektinstanzen (A, B und C). Für jede Instanz kann man aus einer Vielzahl von Effekttypen wählen. Diese lassen sich alle mit Hilfe verschiedenster Parameter editieren und anpassen.

Die tiefergehenden Einstellungen werden im Menü vorgenommen. Hierfür ist das VIVO S8M u. a. mit einem LC-Display (128 x 64 Pixel) ausgestattet. Zur Navigation dienen ein Drehregler, vier Cursor-Tasten sowie die drei F-Tasten, über die je nach Menüeintrag kontextbezogen gesteuert werden kann.

Wandert man auf der Bedienoberfläche weiter nach rechts, folgt die große Sound-Sektion. In acht Kategorien sind die Sounds des Pianos eingeteilt. In einer neunten Kategorie lassen sich User-Sounds ablegen und organisieren. Ebenfalls lassen sich über diese Bedienelemente komplette Registrierungen inklusive Effekte, Splits, Transpositionen etc. speichern und aufrufen. 81 Speicherplätze stehen hierfür zur Verfügung. Diese können mit Hilfe von externen USB-Speichermedien erweitert werden.

ANZEIGE

Wer mehrere Sounds gleichzeitig über die Tastatur des Dexibell VIVO S8M spielen möchte, kann mit Hilfe der Split- und Master-Keyboard-Tasten entscheiden, wie viele Zonen eingerichtet und wie diese auf den 88 Tasten verteilt werden sollen. Die internen Sounds lassen sich über die Parts Bass, Lower, Coupled und Main spielen. Im MIDI-Bereich sind es vier Zonen, die frei editiert werden können, d. h. der Tastaturbereich ist pro Zone einstellbar, der MIDI-Kanal, die Lautstärke sowie einige MIDI-CC-Parameter und die Zuweisung für die Controller des Pianos.

Die Qualität der Bedienelemente ist sehr gut. Alle Buttons lösen mit einem hörbaren Klick aus und die (gerasterten) Drehregler fassen sich sehr gut an und lassen sich sauber steuern. Hier gibt es absolut keinen Anlass zur Kritik, super.

Anschlüsse

Hinsichtlich der Anschlüsse ist das Dexibell E-Piano entsprechend seiner Preisklasse sehr gut aufgestellt. Als Ausgang dienen wahlweise zwei symmetrische XLR-Buchsen oder zwei unsymmetrische Klinkenbuchsen. Vier Pedale (Damper, Foot, Expression, FX lassen sich am S8/S8M betreiben und neben einem MIDI-Trio (In, Out. Thru) ist das Piano mit zwei USB-Anschlüssen (Computer, Speichermedien) ausgestattet. Externe Signale lassen sich über zwei Miniklinkenanschlüsse ins Piano führen. Ein Kopfhöreranschluss, der sich leider auf der Rückseite befindet, rundet die Anschlüsse gut ab. Einen Pluspunkt gibt es für die Beschriftung der einzelnen Anschlüsse, die auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut abzulesen ist und die zweite Beschriftung auf der Bedienoberfläche, so dass man auch von der Spielerposition sofort sieht, an welcher Stelle die rückseitigen Anschlüsse liegen.

Den zum Betrieb notwendigen Strom bezieht das Dexibell VIVO S8/S8M über ein externes Netzteil. Bei solch einem auf die Live-Bühne abzielendem Piano hätte ich mir da ein internes Netzteil gewünscht. Immerhin lässt sich der Stecker am Piano mittels eines Drehverschlusses arretieren.

Welche Tastatur bietet das VIVO S8/S8M?

In Sachen Tastatur setzt Dexibell auf den Zulieferer Fatar, einen der Tastaturhersteller überhaupt. Tastaturen von Fatar findet man seit vielen Jahren in zahlreichen Keyboards sowie Stage- und Digitalpianos, wobei Fatar mit seinen Studiologic-Pianos auch unter eigenem Namen Produkte anbietet.

Beim VIVO S8 und S8M kommt die Tastatur Fatar TP-100 zum Einsatz, eine vergleichsweise leichte Tastatur aus Kunststoff, die allerdings einen sehr guten Anschlag sowie ein sehr gutes Spielgefühl bietet. Für mich ist die TP-100 Tastatur eine gute Kombination aus Gewicht und Spielgefühl und sie bietet die Möglichkeit, sowohl Klavier-Sounds als auch Orgeln, Streicher oder Synthesizer-Klänge gut zu spielen und rüberzubringen.

Die 88 Tasten des VIVO S8/S8M werden als „Hammermechanik“-Tastatur betitelt, dafür fehlt es aber – wie bei fast allen E-Pianos mit Hammermechanik-Tastatur – ein wenig an Gewichtung. Diese fällt eher moderat aus. In diesem Fall ist das aber vollkommen in Ordnung, denn über die Tastatur, die auch mit Aftertouch ausgestattet ist, sollen ja die unterschiedlichsten Klänge gespielt werden und eine vollgewichtete Tastatur würde für alles außer Klavier-Sounds einfach nicht passen.

Wie klingt das Dexibell S8/S8M?

Wie eingangs erwähnt, bietet das Dexibell VIVO S8M eine Kombination aus Sampling- und Modeling-Klangerzeugung. Hierfür greift der italienische Hersteller auf seine selbstentwickelte T2L-Technologie zurück. Schaut man sich die technischen Spezifikationen an, klingt das schon einmal sehr interessant, denn Dexibell gibt an, dass die T2L-Engine mit 24 Bit und 48 kHz arbeitet und einige Sounds u. a. mit extra-langen Samples von bis zu 15 Sekunden ausgestattet sind. Die maximale Polyphonie liegt bei 320 Stimmen. Ein großer Vorteil der Modeling-Technologie ist die Tatsache, dass man sehr tiefgreifend in den Klang eingreifen und man sich seine Lieblingssounds individuell kreieren kann. Neue Sounds lassen sich dazu auch von der Hersteller-Website downloaden, in das Piano laden und so das Sound-Repertoire stets aktuell halten.

Im Falle meines Testgeräts waren die akustischen Piano-Sounds USA, Japan, VIVO Upright, Electric Grand und Rock Piano vorhanden, die allesamt einen schönen eigenen Charakter bieten und sich sehr dynamisch spielen lassen. Wie gerade erwähnt, ist der Sound-Aufbau modular, so dass hier euch hier die für mich interessantesten Sounds der Dexibell Pianos im Vergleich anhören könnt:

Die Klänge bieten ab Werk bereits einen tollen Sound, lassen sich aber wie gesagt auch individuell anpassen. So ist man klanglich natürlich sehr flexibel und kann mit dem VIVO S8M ein sehr großes Einsatzgebiet abdecken.

Ebenfalls gut finde ich die E-Pianos, auch wenn ich mir hier und da ein paar mehr Details gewünscht hätte. Positiv anzumerken ist die Tatsache, dass Dexibell sehr viele Klang-Presets zur Verfügung stellt und die Presets mit unterschiedlichen Effekten versehen hat. So hat man stets schnell einen passenden Sound parat. In Sachen Klangcharakter und Authentizität habe ich mir aber wie gesagt ein bisschen mehr erhofft.

Deutlich besser stellt sich wieder die Orgel-Sektion dar. Das VIVO S8M bietet die fünf unterschiedlichen Grundmodelle TW1, TW2, FARF, VX und PIPE (plus zwei User), die sich mit Hilfe diverser Parameter, je nach Wahl des Modells, einstellen lassen. Einziger Wermutstropfen: Das VIVO S8M besitzt keine Zugriegel. Wer diese ausgiebig nutzt, sollte einen Blick auf das VIVO S10 werfen, denn die Einstellung der Orgel gelingt über das Menü des Stagepianos natürlich nicht ganz so elegant und intuitiv wie über Zugriegel. Alternativ lässt sich hierfür aber auf die VIVO Editor App zurückgreifen. Diese App bietet Editiermöglichkeiten der Sounds auf Apple-Endgeräten an. Für Android-Geräte steht die App nicht zur Verfügung.

Klanglich überzeugt mich die Orgel-Sektion (fast) auf ganzer Linie. Klanglich breit gefächert, empfinde ich beispielsweise die Percussion oder die Leslie-Simulation als nicht ganz auf einem Niveau wie bei meinem Nord Electro. Hier einige Beispiele zu den Orgel-Sounds des VIVO S8M:

Natürlich bietet das Dexibell Stagepiano noch viele weitere Sounds. Streicher, Bläser, Pads, Synthesizer & Co. gehören ebenfalls zum Repertoire des S8M. Zwar bietet das Piano in diesem Bereich vielleicht nicht ganz so viele Sounds wie so mancher Mitbewerber, aber hinsichtlich der Qualität gibt es hier keinen Anlass zu Kritik.

Im folgenden Video könnt ihr euch einige weitere Sounds des Pianos anhören:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Effekte

Bei der Beschreibung der Bedienelemente bin ich bereits oberflächlich auf die Effekte des Stagepianos eingegangen. Die Sektion verdient aber einen genaueren Blick. Das S8M bietet für jeden Keyboard-Part (Main, Lowered, Coupled, Bass) jeweils drei FX-Blöcke (A, B, C). Gesteuert wird das Ganze auf sehr simple Art und Weise, den Buttons und Drehreglern der Audio-FX-Sektion sei Dank. In jeden FX-Block A, B und C lässt sich einer von 17 Effekten laden, darunter Reverb, Delay, Filter, Kompressor, Wah Wah, Overdrive oder Rotary. Diese lassen sich individuell anpassen, so dass man hier tatsächlich sehr tiefgreifend in die Effektstruktur eingreifen und diese gestalten kann.

Zusätzlich zu den genannten FX-Blöcken bietet das Dexibell VIVO S8M einen Reverb-Effekt, der auf das Gesamtsignal des Pianos geroutet ist.

Lautsprechersystem

Das interne Lautsprechersystem des VIVO S8M bietet eine Leistung von 2x 35 Watt. Das Stereo-System bietet einen schönen runden Klang mit viel Druck. Die produzierte Lautstärke ist beeindruckend hoch. Während des Tests bei mir im Studio habe ich den Volume-Regler stets im unteren Drittel bewegt.

App und weitere Extras

In das Stagepiano integriert ist eine Bluetooth 4.2-Schnittstelle, worüber sowohl MIDI- als auch Audiodaten übertragen werden können.

Neben der bereits erwähnten VIVO Editor App lässt sich das S8M auch mit der X-Mure-App betreiben. Auch diese steht leider nur Apple-Nutzern zur Verfügung. Hiermit lässt sich das Piano in eine Arranger verwandeln, in dem die untere Hälfte der Tastatur, ganz wie bei einem echten Entertainer-Keyboard, zur Steuerung von Begleitrhythmen und zugehörigen Arrangements dient. Nur dass die Begleitung aus der App und nicht auf dem Piano kommt.

Und zu guter Letzt erlaubt das Dexibell VIVO S8M auch das Aufnehmen und Abspielen von Audiodateien. Sogar Overdub-Aufnahmen sind möglich. Für die Aufnahme ist ein angeschlossenes USB-Speichermedien notwendig und von dort können auch Audiodaten abgespielt werden. Aufgenommen wie auch abgespielt werden lediglich WAV-, MP3-Dateien, andere Dateiformate werden leider nicht unterstützt.