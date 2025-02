Sound-Modul mit tollen Klängen

Vor einigen Wochen haben wir euch das Stagepiano VIVO S8/S8M vorgestellt. Als Alternative zum kompletten Piano bietet Dexibell auch ein Sound-Modul an, das Dexibell VIVO SX8. Dies haben wir für euch getestet und im folgenden Artikel erfahrt ihr, was damit möglich ist und wie man es am besten einsetzen kann.

ANZEIGE

Aufbau des Sound-Moduls Dexibell VIVO SX8

Beim VIVO SX8 handelt es sich um ein Sound-Modul, das als Erweiterung eines bestehenden Live-Keyboard-Setups als alleiniger Sound-Lieferant in Kombination mit einem MIDI-Keyboard oder im Tonstudio für die Erweiterung der Sound-Palette dienen kann. Dabei lässt es sich flexibel in bestehende Setups einbinden.

Sicher verpackt wird das Sound-Modul in einem Pappkarton mit Schaumstoffeinlagen geliefert. Holt man es aus der Verpackung, hat man ein 292 x 173 x 87 mm großes und 2 kg schweres Modul vor sich, das Dexibell in ein robustes Metallgehäuse gesteckt hat. Die Haptik ist sehr gut und das Modul bleibt aufgrund seines Gewichts auch bei Vollbelegung mit allen Kabeln auf seinem vorgesehenen Platz stehen. Dafür sorgen auch vier stabile Gummifüße, die dazu den positiven Nebeneffekt haben, dass der Studiotisch nicht zerkratzt wird.

Die Unterseite des Gehäuses ist abgeschrägt, so dass die Frontseite bei Platzierung auf einem Tisch leicht nach oben geneigt ist, was der Bedienung und der Ablesbarkeit des LC-Displays sehr zugutekommt.

Die Bedienoberfläche ist klar gegliedert und ist wie folgt aufgebaut: Auf der linken Seite angefangen hat Dexibell zunächst einen Kopfhörerausgang und einen Lautstärkeregler untergebracht. Es folgen Buttons zum Aufrufen des Menüs, der internen Speicherplätze und der Sounds samt Drehregler (ohne Push-Funktion) zur Navigation im Menü. Die drei Buttons unterhalb des Displays sind kontextabhängig, d. h. je nach Menüeintrag dienen sie zum Aufrufen, Bestätigen oder Abbrechen von Funktionen. Neben dem Drehregler dient das vierteilige Cursor-Kreuz zur Navigation des Sound-Moduls. Abgeschlossen wird die Vorderseite mit einem Netzschalter und einem USB-Anschluss für Speichermedien.

Anschlüsse

Neben dem Kopfhöreranschluss auf der Vorderseite bietet das VIVO SX8 rückseitig weitere Anschlüsse für Audio- und Datenverbindungen. Als Hauptausgang dient ein symmetrisches XLR-Pärchen. Alternativ können Signale auch über unsymmetrische Klinkenausgänge ausgegeben werden, die auch als Sub-Ausgang zum Einsatz kommen dürfen. Zwei Pedalanschlüsse, MIDI-Ein-/Ausgang, ein USB-B-Port für die Verbindung mit einem Computer (Audio und MIDI) und eine Netzteilbuchse komplettieren die Rückseite. Strom bezieht das Modul über ein zum Lieferumfang gehörendes Netzteil. Auch Rack-Winkel für den Einbau in ein 19-Zoll-Rack liegen dem Modul bei.

Ebenfalls integriert ist eine Bluetooth-Schnittstelle, über die man u. a. Audiodaten ins Modul streamen kann. Dazu können darüber auch MIDI-Daten transferiert werden, so dass man das Modul beispielsweise drahtlos mit einem Computer oder einem mobilen Endgerät verbinden kann.

Klangerzeugung des Sound-Moduls?

Dexibells VIVO SX8 Sound-Modul ist mit der Advanced T2L (True-to-life) Klangerzeugung ausgestattet, die eine Kombination aus Physical Modeling und Sampling bietet, mit 24 Bit und 48 kHz arbeitet und mit 320 Stimmen eine nahezu unbegrenzte Polyphonie bietet. Ein großer Vorteil der Modeling-Technologie ist die Tatsache, dass man sehr tiefgreifend in den Klang eingreifen und sich seine Lieblings-Sounds individuell kreieren kann. Für den Sample-Bereich verspricht Dexibell Samples mit einer Länge von bis zu 15 Sekunden.

ANZEIGE

Einen Fokus setzt Dexibell auch auf Orgel-Klänge. Die sechs Modelle TW1, TW2, FARF, VX, PIPE sowie zwei User-Typen stehen grundsätzlich zur Verfügung, wobei Dexibell die Sound-Palette des Moduls modular aufgebaut hat. Das bedeutet, dass das Modul nicht über eine starre Anzahl von Preset-Klängen verfügt, sondern die Sound-Palette mit Hilfe einer Software nach eigenen Wünschen zusammengestellt werden kann. Hier darf der Nutzer aus der online verfügbaren Sound-Library frei auswählen. Einziger limitierender Faktor ist die interne Speichergröße. Alle Sounds liegen im Format 24 Bit und 48 kHz vor.

Im folgenden Video könnt ihr euch einige Preset-Sounds des VIVO SX8 anhören:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Klänge des VIVO SX8 können auf maximal drei Live-Parts verteilt werden. Diese sind über das Menü erreich- und editierbar. Die drei Parts können als Split und/oder Layer gespielt werden und dürfen sich auch überlappen.

Nach dem Einschalten des Moduls dauert es zunächst 25 Sekunden, bis es betriebsbereit ist. Danach stehen 178 Sounds plus über 100 Orgel-Presets zum Spielen bereit. Eigene Kreationen lassen sich auf 80 internen Speicherplätzen ablegen, die jedoch über externe USB-Speichermedien (ohne Begrenzung) erweitert werden können.

Ein Vorteil des VIVO SX8 ist sein modularer Aufbau. Für den Nutzer bedeutet das, dass man die auf dem Modul installierten Sounds austauschen kann. Hierfür stellt Dexibell auf seiner Website einzelne Sounds zum Download bereit. Einzige Beschränkung ist der 3,2 GB große Speicher des Moduls. Toll ist auch, dass das VIVO SX8 zu SoundFont-Dateien kompatibel ist.

Ein echtes Highlight der VIVO SX8-Sounds sind die akustischen Pianos. Jedes der Preset-Pianos hat seinen eigenen Charakter und insgesamt wirkt der Klang sehr authentisch. Nicht auszumachen sind beispielsweise unterschiedliche Velocity-Stufen, die man sonst von Einsteiger- und Mittelklasse-Pianos her kennt. Auch räumlich machen die Klänge einen tollen Eindruck, lassen sich dazu über mein Studiologic Masterkeyboard sehr dynamisch spielen. Wie bereits erwähnt, erlaubt das SX8-Modul Zugriff auf unterschiedliche Parameter, darunter Saiten- und Dämpferresonanz, Hammer- oder Key-Off-Geräusche.

Während ich die E-Pianos als etwas schwächer empfinde, kann das Sound-Modul mit seinen Orgel-Sounds wieder voll überzeugen. Dank der fünf unterschiedlichen Orgel-Typen ist man mit dem SX8-Modul klanglich sehr breit aufgestellt und kann somit unterschiedlichste Anforderungen bedienen und umsetzen. Die verschiedenen Preset-Vorlagen für die Orgel-Sounds geben einen guten Einblick, was klanglich damit möglich ist. Die einzelnen Zugriegel lassen sich aber auch individuell einstellen.

Während die restlichen Sounds von Pianos und Sound-Modulen oftmals nette Beigaben, aber nicht mehr sind, hat das VIVO SX8 in seinem Portfolio durchaus ein paar sehr gute und gute Streicher-, Bläser und Synthesizer-Sounds.

Bedienung

Zentraler Punkt der Bedienung des SX8-Moduls ist das Display, über das nahezu alle Funktionen gesteuert werden. Zu 90 % funktioniert das auch tadellos, auch wenn man mit den Cursor-Tasten natürlich viel hin und her klicken muss. Lediglich bei der Einstellung der neun virtuellen Zugriegel wünscht man sich dann aber ein größeres Display bzw. weitere Bedienelemente.

Daher bietet Dexibell eine Editor-App, über die ebenfalls alle Parameteränderungen und Einstellungen vorgenommen werden können. So lassen sich Setups und Sounds komfortabel über den Bildschirm des Smartphones oder Tablet einrichten. Auch die Editierung der Orgel-Sounds kann über den Editor erfolgen. Allerdings ist die Editor-App lediglich für Apple Smartphones und iPads verfügbar.

Direkt am Modul lässt sich aber wie gesagt ebenfalls alles einstellen, so dass man im Live-Betrieb alle Parameter und Funktionen steuern und nutzen kann. Über die drei Buttons Sound, Memory und Menu gelangt man die wichtigsten Bereiche. Alles Weitere wird mit den vier Cursor-Buttons, indem man bei einem Rechts-Klick die gewählte Funktion bzw. einen Parameter weiterbearbeiten kann. Über Hoch-/Runter-Klicks lassen sich daraufhin die Werte einstellen.

Zusätzlich zur erwähnten Editor-App bietet Dexibell die kostenlose X-Mure-App an. Auch diese ist nur für Apple-Endgeräte verfügbar und dient zur Wiedergabe von Backing-Tracks, so dass aus dem Sound-Modul auf Wunsch ein Entertainer-Keyboard wird.

Effekte

Um den Preset-Sounds den letzten Schliff zu verleihen, hat Dexibell sein Sound-Modul mit einer ordentlichen Effektsektion ausgestattet. Zunächst einmal steht für jeden Part ein eigener dreifacher Multieffektprozessor bereit, d. h. für Part 1-3 lassen sich jeweils drei unterschiedliche Effekte aktivieren und nutzen. Neben klassischen Modulations- und Delay-Effekten stehen in jedem FX-Block auch Dynamikprozessoren, WahWah-, Rotary-, Overdrive- und Tremolo-Effekte zur Verfügung, die mit einigen Parameter an die eigenen Vorstellungen angepasst werden können, sehr gut.

Setzt man in seinem Setup einen Orgel-Sound ein, wird der jeweilige Part-Effektprozessor deaktiviert. Dafür lassen sich dann Orgel-spezifische Effekte nutzen: Percussion, Vibrato/Chorus, Overdrive und Rotary!

Dazu gibt es einen globalen Reverb-Effekt, der per individuellem Send-Anteil auf jeden Part (Part 1-3 plus Orgel) geschickt werden kann. Und zu guter Letzt lässt sich der Gesamt-Sound per Master Equalizer final anpassen. Hier handelt es sich um einen parametrischen 3-Band-Equalizer.

Die Qualität der Effekte ist durch die Bank weg sehr gut und aufgrund der pro Part nutzbaren Effektblöcke lässt sich hiermit einiges bewerkstelligen.