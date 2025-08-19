Kanadische Präzision trifft auf vielseitigen Sound!

Das Diamond Boost EQ ist ein hochwertiges Boost- und Equalizer-Pedal aus kanadischer Handarbeit, das sich perfekt für Blues-, Jazz- und Rock-Gitarristen eignet, die Wert auf Dynamik und Klangformung legen. Mit seiner einzigartigen Kombination aus Clean-Boost und Tilt-EQ bietet es professionellen Musikern und anspruchsvollen Hobbyisten ein mächtiges Werkzeug zur Soundoptimierung.

ANZEIGE

Kurz & knapp Erstklassige Verarbeitung : Hochwertige Materialien und makellose Fertigungsqualität „Handmade in Canada“.

: Hochwertige Materialien und makellose Fertigungsqualität „Handmade in Canada“. Vielseitiger Sound : Kombination aus Clean-Boost, Tilt-EQ und Low-Gain-Overdrive für flexible Klanggestaltung.

: Kombination aus Clean-Boost, Tilt-EQ und Low-Gain-Overdrive für flexible Klanggestaltung. Musikalische Dynamik : Erhält den natürlichen Charakter von Gitarre und Amp, ideal für Blues, Jazz und Rock.

: Erhält den natürlichen Charakter von Gitarre und Amp, ideal für Blues, Jazz und Rock. Durchdachtes Design : Kompaktes Gehäuse, präzise Regler und clevere Details für Studio und Bühne.

: Kompaktes Gehäuse, präzise Regler und clevere Details für Studio und Bühne. Premium-Preis gerechtfertigt: Mit rund 239 ,- Euro kein Schnäppchen, aber klanglich und technisch absolut überzeugend.

Fazit vorneweg: Ein Sound-Optimierer der Extraklasse

Das Diamond Boost EQ ist ein außergewöhnliches Pedal, das seinen Platz in der Oberliga der Effektpedale mehr als verdient hat. Mit einem Ladenpreis von 239,- Euro bewegt es sich zwar im gehobenen Preissegment, rechtfertigt diesen aber durch exzellente Verarbeitungsqualität, kanadische Handwerkskunst und einen Sound, der auch kritische Ohren überzeugt.

Wie ein guter Verkäufer im Musikgeschäft würde ich das Pedal besonders Blues-, Jazz- und Rock-Gitarristen empfehlen, die auf der Suche nach einem transparenten Boost mit flexiblen EQ-Optionen sind. Der Hauptvorteil liegt in der Vielseitigkeit: Das Pedal vereint Clean-Boost, präzise Klangformung und sogar einen musikalischen Low-Gain-Overdrive in einem kompakten Gehäuse. Als Nachteil könnte man den verhältnismäßig hohen Preis anführen, doch die gebotene Qualität und der außergewöhnliche Sound rechtfertigen die Investition vollends.

Die Entstehungsgeschichte: Ein langgehegter Wunsch wird wahr

Das Boost/EQ-Konzept entstand bereits in den frühen 2000er-Jahren mit der Bitte um eine „kompressionslose“ Version des Diamond Compressors – eine Kombination aus einem Clean-Boost-Schaltkreis mit dem Tilt-EQ des Compressors. Fast 20 Jahre später haben die Kanadier diese Idee auf derselben Plattform wie der Comp/EQ neu durchdacht. Das Ergebnis ist ein Pedal, das die besten Eigenschaften seiner berühmten Geschwister in sich vereint, ohne deren charakteristische Kompression zu übernehmen.

Die Idee dahinter ist so einfach wie genial: Viele Gitarristen liebten den Sound und die EQ-Sektion des legendären Diamond Compressors, wünschten sich aber eine Version ohne die Kompression. Das neue Boost/EQ-Pedal nimmt die lebendigen, hochwertigen Verstärkungsstufen des Comp/EQ und bietet reichlich Punch bei gleichzeitiger Klarheit.

Verarbeitung und Design: Eierschalenfarben mit Charakter

Das Erste, was beim Diamond Boost EQ ins Auge fällt, ist das anspruchsvolle Gehäuse in Eierschalenfarben. Die Verarbeitung ist tadellos und entspricht genau dem, was man von einem kanadischen Handwerksprodukt erwartet. Das Pedal ruht auf vier hochwertigen Gummifüßen, die auch auf glatten Oberflächen wie Glasplatten für ausgezeichnete Stabilität sorgen. Diese Detailverliebtheit zeigt sich auch in der praktischen Anordnung der Anschlussbuchsen an der Vorderseite, was es ermöglicht, die Pedale enger zusammenzustellen als bei seitlichen Anschlüssen.

Die vier Potentiometer auf der Oberseite – Level, Gain, Mids und Tilt – laufen angenehm schwergängig und vermitteln ein hochwertiges Gefühl. Der mittig positionierte Mini-Schalter wechselt zwischen Boost- und Overdrive-Funktion, während der Fußschalter als True Bypass fungiert, jedoch ohne Klickgeräusche oder Widerstand. Ein zusätzlicher Blick auf Status LED ist daher im Zweifelsfall immer vonnöten.

Technische Ausstattung: Flexibel und durchdacht

Das Diamond Boost EQ arbeitet mit einer Betriebsspannung zwischen 9 und 18 V, was einen interessanten Nebeneffekt hat: Je nach anliegender Spannung verändert sich der Charakter des Pedals entsprechend. Diese Flexibilität eröffnet zusätzliche klangliche Möglichkeiten und macht das Pedal zu einem noch vielseitigeren Werkzeug.

ANZEIGE

Die Stromaufnahme liegt bei sehr bescheidenen 18 mA, was bedeutet, dass das Pedal problemlos in jede moderne Pedalboard-Stromversorgung integriert werden kann. Leider ist kein Batteriebetrieb möglich, allerdings ist diese Art der Stromversorgung ohnehin schon lange auf dem Rückzug. Mit Abmessungen von 67 mm x 122 mm x 40 mm und einem Gewicht von nur 280 g ist es kompakt genug, um auch auf entsprechend vollgepackten Pedalboards Platz zu finden.

Sound und Einsatzbereich: Wo das Pedal brilliert

Der Haupteinsatzbereich des Diamond Boost EQ liegt eindeutig in Stilistiken, bei denen Dynamik im Spiel eine zentrale Rolle spielt. Blues-Gitarristen werden besonders von der Transparenz und der Fähigkeit begeistert sein, die natürliche Dynamik des Spiels zu erhalten und gleichzeitig gezielt zu verstärken.

Die beiden unteren Regler, Mids und Tilt, fungieren als raffinierte Klangregulierung. Der Mids-Regler arbeitet bei etwa 800 Hz und kann diese Frequenz sowohl anheben als auch absenken – perfekt, um Solo-Passagen im Mix hörbar zu machen oder verschiedene Gitarren an den Amp anzupassen. Der Tilt-Regler hingegen macht genau das Gegenteil: Er senkt den Bereich unter 800 Hz ab und hebt bei einem Boost sowohl die Höhen als auch die Bässe dezent an. Diese Kombination ermöglicht es, skalpellartig in den Sound einzugreifen und genau an der gewünschten Stelle klanglich zuzupacken.

Das auf der gleichen Plattform wie der Comp/EQ gebaute Pedal liefert einen sauberen, transparenten Boost mit fortschrittlichen Klangformungsmöglichkeiten. Mit den hochwertigen Verstärkungsstufen des Comp/EQ bietet es dynamischen Punch bei gleichzeitiger Klarheit.

Der Boost-Modus: Bis zu 20 dB Clean Power

Im Boost-Modus liefert das Pedal bis zu 20 dB sauberen Boost – eine Leistung, die ausreicht, um auch die leisesten Pickups auf Vordermann zu bringen oder einen Röhrenverstärker ordentlich anzuschieben. Die Transparenz ist dabei bemerkenswert: Der natürliche Charakter von Gitarre und Verstärker bleibt vollständig erhalten, während lediglich der Pegel angehoben wird.

Diese Eigenschaft macht das Pedal auch zu einem idealen Werkzeug für Situationen, in denen verschiedene Gitarren verwendet werden. Ein dünner Singlecoil-Sound kann so problemlos auf das Niveau eines kräftigen Humbuckers gebracht werden, ohne dass der grundlegende Charakter des Instruments verloren geht.

Der Overdrive-Modus: Musikalische Sättigung

Der zweite Modus des Boost/EQ-Reglers bietet einen transparenten Low-Gain-Overdrive, der das Pedal zu einem wahren Schweizer Taschenmesser macht. Dieser Overdrive-Modus fügt dem Signal ein sanftes Soft-Clipping hinzu, das dem Sound eine musikalische Sättigung verleiht, ohne dabei die Transparenz zu opfern.

Besonders in Live-Situationen erweist sich diese Funktion als äußerst praktisch: Mit wenigen Handgriffen lässt sich der Grundsound „on the fly“ von einem sauberen Boost zu einem warmen, gesättigten Overdrive umschalten. Die Übergänge sind dabei so musikalisch, dass sie auch bei spontanen Änderungen während des Spiels überzeugen.

Praxis-Test: Studio und Bühne

In der Praxis zeigt sich das Diamond Boost EQ als echter Allrounder. Im Studio eignet es sich hervorragend, um verschiedene Gitarren-Tracks anzugleichen oder um bestimmte Passagen gezielt hervorzuheben. Die präzise EQ-Sektion erlaubt es, auch feine Nuancen herauszuarbeiten, ohne dass der Sound künstlich oder verfälscht wirkt.

Auf der Bühne brilliert das Pedal durch seine Live-Tauglichkeit. Die schwergängigen Potentiometer verstellen sich nicht versehentlich und die intuitive Bedienung ermöglicht im Notfall schnelle Anpassungen zwischen den Songs. Besonders beeindruckend ist die Fähigkeit, den Grundsound des Setups zu optimieren, ohne dabei aufdringlich zu werden.

Vergleich mit der Konkurrenz

Was das Diamond Boost EQ von vielen Konkurrenten unterscheidet, ist die Kombination aus Clean-Boost und intelligentem EQ-Design. Während viele Booster nur den Pegel anheben, bietet das Diamond-Pedal die Möglichkeit, gleichzeitig den Klang zu formen. Mit bis zu 16 dB Boost, nuancierter Mitten-Kontrolle und einem EQ-Tilt-Schalter für noch präzisere Klangformung ermöglicht es eine beeindruckend große Bandbreite an Gitarren-/Amp-Sounds.

Das Pedal verfügt über True Bypass und arbeitet mit Ein- und Ausgängen über 6,3 mm Klinkenbuchsen. Die Stromversorgung erfolgt über einen 9-18 V DC Netzadapter mit 2,1 × 5,5 mm Hohlstecker (Minuspol innen). Ein passendes Netzteil ist separat erhältlich, da es nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Die Verpackung ist durchdacht und hochwertig: Das Pedal kommt in einer schönen Kartonbox mit verschiedenen Aufklebern, einem Pick und wird in einem Staubschutzbeutel präsentiert.

Preis-Leistungs-Verhältnis: Gerechtfertigt hochpreisig

Mit einem Ladenpreis von 239,- Euro positioniert sich das Diamond Boost/EQ eindeutig im Premium-Segment. Das Diamond Boost EQ ist ein cleaner Booster in Verbindung mit einem Tilt-EQ, der dem Gitarrensound neuen Charakter verleihen kann. Diese Investition ist jedoch gerechtfertigt, wenn man die gebotene Qualität, die kanadische Handarbeit und den außergewöhnlichen Sound in Betracht zieht.

Für Gitarristen, die einen transparenten Boost mit flexiblen EQ-Optionen suchen und dabei Wert auf höchste Verarbeitungsqualität legen, ist das Diamond Boost/EQ trotz des hohen Preises eine lohnende Investition. Hobby-Musiker mit begrenztem Budget sollten jedoch genau abwägen, ob die gebotenen Features den Aufpreis rechtfertigen.

Bei dem Diamond Boost/EQ handelt es sich um eines jener Pedale, bei dem man das Umschalten zwischen unterschiedlichen Presets aufgrund der vielen verschiedenen hochwertigen Grundsounds schmerzlich vermisst. Vielleicht einmal in einer späteren Ausführung.