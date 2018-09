Test: Diezel Herbert Pedal, Overdrive/Preamp

Herbert lässt schön grüßen!

Momentan scheint es ein Trend unter Boutique-Amp-Herstellern zu sein, ein Stück des Klangs und der Dynamik ihrer in aller Regel sehr teuren Verstärker in ein kompaktes und relativ kostengünstiges Pedal zu packen. So bereits gesehen und von uns getestet beim K.O.D.A. Overdrive von Komet Amplification, dem BE Overdrive von Friedman, oder aber heiß erwartet in Form der drei neuen Preamp-Pedale von Victory. Das kann uns ja nur gefallen, denn für viele von uns wird der Kauf eines Boutique-Amps rund um die 3000-Euro-Marke vermutlich ein tiefes und schmerzhaftes Loch in die Kasse reißen. Da könnte man es doch zumindest mal mit einem Stück vom großen Kuchen probieren und wer weiß, vielleicht reicht das ja aus? Auf diesen Gedanken kam auch schon die Firma Diezel mit dem VH-4 Pedal, dessen Sound auf dem gleichnamigen Verstärker basiert und das bei uns im Test damals einen sehr beeindruckenden Auftritt hinlegte. Nun legt der Hersteller nach und präsentiert mit dem Diezel Herbert Pedal erneut einen Overdrive bzw. Preamp, der uns Einblicke in den Klang und die Dynamik des monströsen, 180 Watt starken Diezel Herbert Röhrentops verschaffen soll. Ob das Teil ähnlich knallt wie das VH-4, werden wir im folgenden Test erfahren!

Diezel Herbert Pedal – Facts & Features

Einen dicken Pluspunkt gibt es direkt nach der ersten Betrachtung, denn sämtliche Buchsen befinden sich an der Stirnseite des Pedals, das in einem robusten Blechgehäuse erscheint. Die Regler auf dem oberen Teil sowie die beiden Metallschalter im unteren Teil des Frontpanels wurden so weit auseinander angebracht, das sie sich beim Schalten mit dem Fuß nicht in die Quere kommen. Besonders tragisch wäre das nicht, denn die neun Potis mit ihren griffigen Knöpfen machen einen sehr robusten Eindruck und würden sicher den einen oder anderen fehlgeleiteten Fußtritt locker überstehen. Sie laufen zudem allesamt wie Butter und frei von jeglichem Spiel auf ihren Achsen und wurden, wie es sich für ein Pedal dieser Preisklasse gehört, mit einer Sechskantmutter fest am Gehäuse gesichert. Auch besteht genügend Abstand zwischen den einzelnen Potis, sodass man sie ganz einfach mit zwei oder mehr Fingern umgreifen und somit gefühlvoll den gewünschten Parameter regeln kann.

Das Diezel Herbert Pedal bietet zwei Grundsounds, die irgendwo zwischen dem zweiten und dritten Kanal des Original Herbert Amps abgegriffen wurden. Zum eigentlichen Overdrivesound (Normal) gesellt sich ein weiterer Kanal (Midcut), der sich ganz speziell dem Mittenbereich des Signals widmet. Zu den Funktionen des Dreiband-EQs kommt also noch eine potente Waffe hinzu, mit dem Regler „Midcut Intensity“ lässt sich ein vorgefertigtes und auf die Zielgruppe abgestimmtes Mittenspektrum durchfahren, das Poti „Midcut Master“ sorgt für die Lautstärke des Signals. Dieser Regler arbeitet vollkommen unabhängig vom eigentlichen Mastervolume des Normalkanals, somit hat man faktisch zwei Zerrsounds auf Knopfdruck und auf Wunsch in unterschiedlichen Lautstärken zur Verfügung.

Apropos Knopfdruck: Die beiden Schalter zur Aktivierung des Midcut-Modus und zum Anschalten des Pedals insgesamt sind leider mechanische Typen, die beide ein ordentliches Knacken oder fast schon Krachen beim Betätigen von sich geben. Bei einem Pedal dieser Preisklasse und mit diesem ehrwürdigen Namen hätten es meiner Meinung nach auch ruhig zwei relaisgesteuerte Schalter sein dürfen. Das war bzw. ist beim VH4-Pedal übrigens nicht anders und auch die Regler für „Presence“ und „Deep“ finden sich beim Diezel Herbert Pedal erneut auf dem Bedienpanel und sorgen für weitere Abstimmungen im Sound bzw. das Anpassen an den benutzen Amp oder Endstufe.

Den Abschluss bilden das Gain-Poti sowie drei blaue LEDs: zwei im oberen Bereich zur Anzeige zwischen dem Normal- und dem Midcut-Channel sowie eine weitere im unteren Bereich des Panels, die über den Betriebszustand informiert. Alle drei LEDs haben eines gemeinsam – sie sind extrem hell und machen das Einstellen der Regler in dunkler Umgebung für die Augen fast unmöglich. Hier helfen also im Extremfall nur das Gehör und die Fingerspitzen, über eine Skalierung verfügen die Potis ohnehin nicht.

Diezel Herbert Pedal – rein und raus

Dass die Anschlüsse beim Diezel Herbert Pedal Pedalboard-freundlich an die Stirnseite gelegt wurden, hatte ich ja weiter vorne im Text bereits erwähnt. Interessant ist, dass es wie beim VH4-Pedal wieder zwei Ausgangsbuchsen gibt: eine für den Betrieb des Pedals VOR einem Gitarrenamp (TO CLEAN GUITAR AMP IN) und eine weitere entsprechend frequenzkorrigierte (TO POWER AMP IN) zum Einklinken in eine Endstufen-Boxen-Kombination. Doch Vorsicht, ähnlich wie beim VH-4 Pedal wurde das Signal hier nicht so weit korrigiert, dass es als eine echte Speaker-Simulation durchgehen könnte. Zur direkten Aufnahme mit dem Herbert Pedal in eine DAW ist also in jedem Falle noch zusätzliche Hardware erforderlich, da würde der Neunaber Iconoclast zum Beispiel prima passen.

Es spricht aber auch nichts dagegen, beide Ausgänge zu verwenden, die Auswahl zwischen den beiden Ausgangssignalen übernimmt die Remote-Buchse, die als Stereovariante ausgelegt ist und zusätzlich noch das Zu- bzw. Abschalten des Midcut-Modus ermöglicht. Um diese Funktionen zu nutzen, kann ein ganz normales Stereoklinkenkabel in gewünschter Länge verwendet werden.

Da mit Batterien dem Diezel Herbert Pedal kein einziger Ton zu entlocken ist, liegt dem Gerät ein passender 12-Volt-Netzadapter bei. Der aktiviert die schwarze Kiste nach Einstecken und das unabhängig davon, ob sich nun in der Eingangsbuchse ein Kabel befindet. Die blaue LED erfüllt den dann Raum mit ihrem hellen Licht – und wir hören rein in den Sound!