Test: Diezel VH4 Pedal, Verzerrerpedal

Die im bayrischen Bad Steben hergestellten Verstärker von Diezel genießen weltweit einen hervorragenden Ruf. Hier werden in aller Gemütlichkeit die Amps mit den denkwürdigen Namen wie etwa „Hagen“ oder „Herbert“ in Handarbeit zusammengesetzt, bevor sie den Weg in die weite Welt und in alle möglichen Stilistiken antreten. Sobald der Begriff „Handarbeit“ fällt, zucken die meisten von uns zusammen und sehen ihren Kontostand schon im tiefroten Bereich verschwinden. Stimmt auch, denn ein Verstärker von Diezel war noch nie günstig zu bekommen, dabei aber immer jeden Cent wert.

Doch jetzt gibt es Hoffnung, denn mit dem Diezel VH4 Pedal lässt der Hersteller unter Lizenz in den USA ein Pedal produzieren, das zumindest den verzerrten Sound des kultigen Diezel VH-4 Röhrentops erschwinglich machen soll. Obwohl ein Preis von 300,- Euro für ein Verzerrerpedal auch nicht gerade von Pappe ist. Ist es das wirklich wert? Sehen und hören wir rein!

Facts & Features

Normalerweise erwartet man ja bei einem Pedal dieser Preisklasse Dinge, wie etwa ein massives Metallgehäuse mit wilden Bemalungen, etlichen Anschlüssen und das Ganze am besten noch verpackt in einer edlen Box mit Vierfarbdruck. Mit all dem kann das Diezel VH4 Pedal nicht dienen, zum Test erscheint das in analoger Technik gefertigte Gerät in einem schlichten Pappkarton – und sorgt bei der ersten Betrachtung erst einmal für Verwunderung. Nicht wegen der fehlenden Bemalung, darauf kann man verzichten. Vielmehr überrascht die Konstruktion an sich, denn das Gehäuse besteht aus einfachem, gekanteten Alublech inklusive scharfer Kanten an den Seiten und vermittelt so irgendwie schon ein klein wenig den Charme eines „Do-it-yourself-Produkts“ aus dem Elektronikdiscounter um die Ecke.

Zu diesem ersten Eindruck tragen auch die sieben Regler auf der Oberfläche bei, die so wirken, als sei bei deren Knöpfen der Deckel verloren gegangen. Dabei zeigt sich bei genauerem Betrachten allerdings, dass jeder der Knöpfe bombenfest mit einer Inbusschraube auf seiner Potiachse verschraubt wurde. Das schafft zum ersten Mal Vertrauen, das durch die soliden und mit dem Gehäuse fest verschraubten Regler untermauert wird. Sie laufen wie in Butter und lassen sich dank der griffigen Knöpfe schnell und zielsicher bedienen.