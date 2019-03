Test: Digigrid D Desktop, Audiointerface

Audio over IP für jedermann

Mit einer neuen Reihe an mobilen Audiointerfaces bringt die britische Marke Digigrid deren Linux-basierte Soundgrid-Umgebung mit dem Digigrid D Interface ins Projektstudio. Die kleine, portable Unit Digigrid D bringt zudem 6 analoge Ausgänge und vier analoge Eingänge auf den Tisch, zweimal Line und zwei Mikrofonverstärker mitsamt XLR-Eingängen. Der Hersteller entscheidet sich aufgrund der netzwerkbasierten Systemarchitektur dafür, anstatt von USB oder Firewire das Gerät per Cat 5e oder Cat 6 Ethernet-Kabel mit dem Host-Computer zu verbinden. Der Clou ist hier: Entscheidet man sich für weitere Produkte aus dieser Reihe oder jegliche andere Soundgrid gestützte Hardware, können diese über das Digigrid S Modul, ein Netzwerkverteiler, geriggt werden und miteinander kommunizieren. So kann man sein Setup ohne physische Veränderung permanent rekonfigurieren, wenn man sich danach fühlt. In den Geräten befinden sich dieselben hochwertigen Preamps und Wandler von DiGiCo wie in den Flaggschiff-Produkten der Marke.

Vor allem für Studios mit mehreren Räumen eignet sich dieses System in der Anwendung, so bietet der Hersteller beispielsweise ebenfalls eine kleinere Version des Interfaces mit lediglich einem Kopfhörerausgang und jeweils einem Line- und einem Mikrofoneingang, welches sich beispielsweise gut in einer Vocalbooth unterbringen ließe. Dieses lässt sich dann über das Digigrid S Modul mit der Digigrid D verbinden und mit derselben Clock vom Server versorgen. SoundGrid inside. Audio over IP.

Falls das eigene Setup wächst, kann man beliebig viele Geräte miteinander kombinieren, ebenfalls die Rack-Geräte für native DAWs und den Live-Gebrauch kommunizieren lückenlos mit den kleinen Interfaces. Doch kann das kleine Gerät auch standalone im Projektstudio-Setup überzeugen? Wie gut sind die Grundvoraussetzungen des Systems und der Hardware? Das gilt es herauszufinden.

Einrichtung der Software, Haptik und Verarbeitung des Digigrid D Interfaces

Beim Auspacken des Gerätes kommt einem ein formschöner Kasten im Brotdosenformat entgegen, dessen Multischicht-lila-Lack in der Farbgebung fast etwa an einen Manley Massive Passive erinnert. Ordentlich Gewicht bringt die kleine Box mit ihren 1,7 kg auf die Waage, das trägt zusätzlich noch zum soliden Ersteindruck bei. Bombenfest verschraubt wirken die mit Torx-Schrauben miteinander verbundenen Gehäuseteile. Die Bedienoberfläche kommt in matt-schwarzem Finish daher, sämtliche Beschriftungen und Legenden sind in gut lesbarem Weiß aufgebracht. Sämtliche auf dem Gerät vorhandenen Potentiometerkappen sind gummiert und fühlen sich definitiv überdurchschnittlich wertig an, gerade die beiden großen Drehregler zur Justierung der Abhör- und Kopfhörerlautstärke hinterlassen einen bleibenden Eindruck.

Der Hersteller liefert neben einer Kurzanleitung und einem Cat 6 Kabel das eigene 12 Volt Netzteil mitsamt verschiedenen Steckeraufsätzen für die verschiedenen Stromregionen mit.

Nachdem das Gerät ordnungsgemäß verkabelt wurde, beginnt eine kleine Odyssee. Die Installation des Gerätes erfordert die Anmeldung auf der Waves Website, das Herunterladen des Waves Software-Autorisierungscenters, der Waves Soundgrid Studio-Software und auch den Download des Soundgrid Driver Control Panel.

Die Hardware an sich muss zudem noch im Internet registriert und nachträglich über die Soundgrid Software konfiguriert werden. Um dies bewerkstelligen zu können, benötigt man den entsprechenden Namen seines LAN/Ethernet-Ports am Host-Rechner, mit dem man das Gerät verbindet. Dieser ließ sich in meinem Falle des 2017er iMacs lediglich über einige Befehle im Terminal herausfinden.

Aufgrund fehlender Erfahrung mit der Ethernet-Umgebung tat ich mich mit der Inbetriebnahme des Gerätes etwas schwer, weiß man aber darüber Bescheid, dass der eingebaute Ethernet-Port unter OSX immer als en0 betitelt ist, so sollte dieser Prozess bei Weitem schneller von der Hand gehen. Ich musste dies erst mal über einen Terminalbefehl sowie die Internet-Recherche herausfinden.

Hat man diesen Prozess überstanden, bieten sich einem umfangreiche Möglichkeiten: Einerseits lassen sich hier alle im selben Netzwerk befindlichen Computer mit dem Gerät verbinden, bis zu acht Stück auf einmal, ebenfalls lassen sich hier bis zu acht andere, Soundgrid kompatible, Interfaces miteinander verbinden. Ein Server lässt sich ebenfalls noch mit einbinden. Ob man heute mal Master oder Slave sein möchte sowie die Master-Samplerate lässt sich hier ebenfalls konfigurieren. Hier geht einiges, möchte man sein bestehendes Setup nachhaltigerweise erweitern.

Nach der erfolgreichen Installation aller notwendigen Komponenten wird man durch ein regelrechtes Lichterfeuer belohnt, sämtliche milchglasig-weißen Meter-Informationen am Gerät entpuppen sich auch als eben solche funktionalen Meter. Diese sind nicht nur als Show zu verstehen, mit diesen kann man wirklich etwas anfangen und deren Aufmachung und Lesbarkeit überzeugt. Auch das Drücken der im Gerät untergebrachten Knöpfe bereitet großes Vergnügen, dessen Druckpunkte und die generelle Haptik der Taster strahlen einerseits Robustheit, andererseits aber auch Wertigkeit und einfach guten Geschmack aus. Was das angeht, braucht man sich auch und gerade vor der elitären Konkurrenz à la UAD oder RME bei weitem nicht zu verstecken, im Gegenteil.

Aufbau der Digigrid D Hardware und Nutzung in der Praxis

Gemessen am allgemeinen USB- und Firewire-Interface-Standard bekommt man mit dem Digigrid D in dieser Kategorie exzellente Qualität. Die Mikrofonverstärker stechen für mich in diesem Ressort mit ihren 70 dB an cleanem Gain besonders hervor, sie klingen wirklich hervorragend in sämtlichen Situationen, egal ob dynamisches Mikrofon oder Kondensator mit 48 Volt Phantomspeisung.

Ebenfalls die zwei Line/Hi Z-Inputs sind rauscharm und mit sämtlichem Equipment als normaler Eingang oder in Kombination mit den zwei zusätzlichen Line-Ausgängen als Stereo-Insert zu nutzen.

Mit den stabilen Potis zur Gain-Regelung gelingt einem ein manuelles, perfektes Pegel-Matching. Bringen viele Desktop-Interfaces häufig rauschende Vorverstärker „auf den Tisch“, die mit Vorsicht zu genießen und nur begrenzt einsetzbar sind, so bekommt man hier eine wirklich verlässliche und toll klingende Eingangssituation geboten.

Zusätzlich bekommt man die Möglichkeit, bei den zwei Vorverstärkern die Phase zu tauschen und ebenfalls diese, sämtliche Eingänge mit Direct-Monitoring zu betreiben, sprich sie an der DAW vorbei direkt auf die Abhöre zu routen. Hilfreich, wenn beispielsweise in einer Session, die bereits größer ist und deshalb nicht frei von Latenz zu betreiben ist, Overdubs aufgenommen werden müssen.

Außerdem lassen sich in den Signalweg der Mikrofonvorverstärker LoCuts schalten, die ab 100 Hz per 18 dB/Oktave Filter wirken. Diese sind nützlich, vielseitig einsetzbar und wirkungsvoller als die 80 Hz LoCuts mit weniger Wirkung, die zumeist in solchen Interfaces verbaut werden.

Die Monitoring-Sektion des Interface bringt Hardware-Mono mit sich, was extrem nützlich ist und den wichtigen Mixcheck in Mono zum Kinderspiel macht. Ohne Ploppen im Signal wird aus Stereo True-Mono, immer wann man will. Des Weiteren gibt es noch einen weiteren Button zum Dimmen der Abhöre, hier werden bei Aktivierung 20 dB gepadded. Diese beiden Funktionen wirken sich sowohl auf den Monitor als auch auf den Kopfhörerweg aus.

Für den Monitorweg an sich gibt es noch die Option, diesen per Knopfdruck zu muten, sodass lediglich der Kopfhörerausgang aktiv ist. Praktisch, möchte man seine exakte Abhörlautstärke beibehalten, während man sich in einem Recording befindet. Besagter Kopfhörerverstärker ist übrigens ebenfalls bärenstark und liefert wunderbaren und extrem lauten Sound. Eine gute Idee: Während das Lautstärkemeter der Abhöre immer Aufschluss über die Eingangslautstärke gibt, zeigt das Meter am Kopfhörerausgang die Lautstärke des Kopfhörers an, sodass man sieht, wie laut man diesen fährt und es beim Aufsetzen keine bösen Überraschungen geben kann, diese können bei der schieren Ausgangsleistung, die hier anzuliegen scheint, sicherlich auftreten.

Auch größere Sessions schafft das Digigrid D mit Bravour bei kurzer Pufferzeit, einzig mit meiner UAD-Peripherie scheint es sich noch nicht allzu gut zu vertragen. Je voller die UAD-DSP ausgelastet ist, desto mehr Knackser kommen hier und da aus der Abhöre. Etwas nervig. Auf Rücksprache mit dem Hersteller konnten wir dieses Problem allerdings schnell beheben, der UAD-Treiber stellt sich vorrangig über sämtliche andere angeschlossene Peripherie, glücklicherweise lässt sich aber dessen Bandbreite manuell limitieren, was der Digigrid D auf Anhieb genug Luft zum Atmen gibt. Problem gelöst und Fehler behoben.