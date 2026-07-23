Timeline-Mixing mit Stems, Video und Effekten

DJ.Studio Ultimate ist nicht die klassische DJ-Software, in der man mehrere Track-Decks samt Mixer-Sektion wiederfindet. Stattdessen verfolgt die Anwendung einen anderen Ansatz, bei dem Mixe nicht live gespielt und aufgenommen, sondern gezielt vorbereitet, bearbeitet und am Ende exportiert werden. Damit bewegt sich DJ.Studio Ultimate zwischen DJ-Software und DAW. Gearbeitet wird entlang einer Timeline, auf der Tracks in eine Reihenfolge gebracht und Übergänge mit verschiedenen Werkzeugen gestaltet werden. Dazu gehören Equalizer, Filter, Effekte oder auch Stems. Am Ende steht ein fertiger Mix, egal ob als klassisches Mixtape, Radiosendung, Promo-Mix oder auch Video-Mix.

Natürlich kommt dabei auch die Frage auf, wie viel Auflegen noch in einer DJ-Software steckt, bei der manuelles Beatmatching und klassisches Auflegen nicht im Vordergrund stehen. Denn DJing besteht nicht nur aus Songauswahl und passenden Übergängen, sondern auch aus Reaktionen auf das Publikum, Spontanität, das Ausprobieren einer Idee ohne Vorbereitung und natürlich auch die Fingerfertigkeit am DJ-Mixer oder an den Turntables. Diese Aspekte lassen sich in einer vorbereitenden Software nur eingeschränkt abbilden.

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Kurz & knapp Was ist es? DJ.Studio Ultimate ist eine DJ-Software zum Vorbereiten, Bearbeiten und Exportieren von Mixen auf einer Timeline. Workflow: Mixe werden nicht live gespielt, sondern gezielt vorbereitet und anschließend exportiert.

Mixe werden nicht live gespielt, sondern gezielt vorbereitet und anschließend exportiert. Funktionen: Harmonize, Stems, Samples, Voice-over, Video-Export, VST-Unterstützung und Ableton-Live-Export greifen sinnvoll ineinander.

Harmonize, Stems, Samples, Voice-over, Video-Export, VST-Unterstützung und Ableton-Live-Export greifen sinnvoll ineinander. Automatik: Beatmatching und Harmonize sparen Zeit, sollten aber kontrolliert und bei Bedarf nachbearbeitet werden.

Beatmatching und Harmonize sparen Zeit, sollten aber kontrolliert und bei Bedarf nachbearbeitet werden. Einsatzbereich: Die Software eignet sich besonders für Mixtapes, Radiosendungen, Video-Mixe, Mashups und vorbereitete Sets.

Die Software eignet sich besonders für Mixtapes, Radiosendungen, Video-Mixe, Mashups und vorbereitete Sets. Fazit: DJ.Studio Ultimate ist eine starke Ergänzung für vorbereitete Produktionen, ersetzt jedoch keine klassische Live-DJ-Software.

Bewertung DJ.Studio Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Bewertung des Autors

Der Funktionsumfang von DJ.Studio Ultimate ist in den vergangenen Jahren jedoch deutlich gewachsen. In der hier getesteten Ultimate-Version wird hier neben Stem-Separation, Video-Mix-Features, VST-Unterstützung, Samples, Voice-over, Ableton-Live-Export und umfangreichen Harmonize-Funktionen einiges geboten. Deshalb prüfen wir in diesem Test, wie gut sich die Software für DJs, Produzenten und Content-Creators eignet, die Mixe, Shows oder vorbereitete Sets effizient erstellen möchten.

Library, Import und Streaming in DJ.Studio Ultimate

Zuerst muss die Musik erst einmal in die Software gelangen. Dabei kann DJ.Studio Ultimate sofort punkten, denn bestehende Bibliotheken aus anderen DJ-Softwares können direkt importiert werden. Denn kaum ein DJ möchte seine komplette Sammlung für eine zusätzliche Software neu aufbauen. Playlisten, Hot-Cues und analysierte Tracks sind oft über Jahre gewachsen.

Neben lokalen Dateien spielt jedoch auch Streaming eine Rolle. DJ.Studio Ultimate setzt hier auf Beatport-Streaming. Darüber lassen sich Tracks direkt in Projekte einbinden, um daraus Mixe zu bauen und Übergänge zu testen. Für den Export eines fertigen Mixes gelten jedoch andere Regeln: Da gestreamte Dateien nicht einfach als fertiger Mix ausgespielt werden dürfen, arbeitet DJ.Studio Ultimate mit einer sogenannten Legalize-Funktion. Dabei werden die verwendeten Titel identifiziert und können anschließend gekauft und für den Export ersetzt werden.

Interessant ist auch der Umgang mit Spotify-Playlists. DJ.Studio Ultimate nutzt Spotify nicht als direkte Audioquelle für einen Mix, sondern kann öffentliche Playlisten aus Spotify auslesen und passende Titel bei Beatport suchen. Das ist praktisch, wenn ihr bereits Playlists mit Songs angelegt habt, bei denen ihr euch noch nicht sicher seid, ob ihr diese auch kaufen möchtet. Allerdings muss erwähnt werden, dass Titel, die bei Beatport nicht gefunden werden, nicht für den Mix entsprechend zur Verfügung stehen. Wir haben eine große Playlist mit elektronischer Musik auf Spotify in der etwas über 1.900 Songs sind. DJ.Studio Ultimate brauchte dafür knapp 10 Minuten und konnte über 1.750 Songs wiederfinden. Natürlich wurde im Programm angezeigt, welche Songs nicht verfügbar waren.

Analyse, Beatgrids und Harmonic Mixing

Nach dem Import beginnt die eigentliche Erstellung des Mixes. DJ.Studio Ultimate analysiert die ausgewählten Tracks und erstellt anhand von Tempo und Tonart eine passende Reihenfolge. Zur Analyse der Tonart kann auch der Algorithmus von Mixed in Key verwendet werden, hier lässt sich ein bestehendes Konto über einen Menüpunkt hinzufügen.

Damit die Übergänge vom Tempo und Takt her richtig sitzen, können bei Bedarf auch Beatgrids angepasst werden. Hierzu muss man nur auf einen Song klicken und etwas ranzoomen, schon sind die Downbeats ersichtlich und können entweder einzeln oder gänzlich angepasst werden.

Die Festlegung der Reihenfolge unserer ausgewählten Songs wird „Harmonize“ genannt. Dieses Feature gibt es einmal in einer regulären und einmal in einer KI-Variante. Dabei nutzt die reguläre Variante BPM und Tonart, um anhand von Tempo und des Quintenzirkels eine möglichst harmonische Reihenfolge zu erstellen. Die KI-Variante arbeitet deutlich schneller und soll die bestmögliche Reihenfolge ausgeben.

Natürlich lassen sich bei beiden Optionen Einstellungen zur BPM-Spanne einstellen und darüber können wir den ersten oder letzten Song festschreiben. Solltet ihr also einen bestimmten Intro- oder Outro-Song haben, kann dieser passend platziert werden.

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Auch nach dem Ausgeben einer Reihenfolge lassen sich Songs selbstverständlich verschieben, wobei einzelne Positionen fixiert werden können und die Reihenfolge kann anschließend erneut berechnet werden. Damit wird Harmonize weniger zur fertigen Automix-Lösung, sondern eher zu einem Werkzeug, das Alternativen anbietet und bei der Vorbereitung Zeit sparen kann.

In der Praxis funktioniert das auch problemlos. Während die reguläre Harmonize-Variante knapp 15 Sekunden braucht und das Ergebnis wie erwartet am Quintenzirkel ausrichtet, ist die KI-Variante mit einer Sekunde deutlich schneller und liefert ein komplett anderes Ergebnis. Im Playlist-Reiter haben wir unter dem Spaltenpunkt Mood dann noch Symbole, die uns den Gedankengang der Software erklären: Erhöhung der Energie, Skalenwechsel, perfekter Drop etc. Klicken wir auf einen der Übergänge, wird dieser in der Timeline hervorgehoben und wir können direkt reinhören.

Da wir uns beim Auflegen stark am Quintenzirkel orientieren, ist die Reihenfolge der regulären Harmonize-Funktion für uns nachvollziehbar und wir hätten in unserer kleinen Test-Playlist die gleiche Reihenfolge gewählt. Bei der KI-Variante wurden uns hier andere Ergebnisse ausgespielt, wobei man natürlich probehören muss. Dabei gab es einen Übergang, den wir so nicht platziert hätten, der jedoch sehr gut funktioniert hat. Ein anderer dagegen entsprach nicht unserem Geschmack, aber das ist eben subjektiv. Durch die Harmonize-Funktion gibt es einen schnellen Anhaltspunkt, von dem man sich dann weiter durch seinen Mix arbeiten kann.

Stems und der Transitions Editor

Ein weiterer Bereich der Ultimate-Version von DJ.Studio Ultimate ist die Handhabung von Stems. Die Software kann Tracks in einzelne Bestandteile wie Vocals, Drums, Bass und Melodie aufteilen, was gerade für Übergänge spannend sein kann. Statt zwei Songs zu mixen, lassen sich einzelne Elemente gezielter kontrollieren. So kann beispielsweise die Bassline eines Tracks früher herausgenommen werden, während die Drums noch weiterlaufen. Ebenso lässt sich so schnell eine Acapella- oder eine Instrumental-Version erstellen.

Natürlich steht und fällt dieser Bereich mit der Qualität der Stem Separation. Für unseren Test haben wir elektronische Musik verwendet, bei der dies sehr gut funktionierte. Hier ein Beispiel über die Klangqualität einzelner Stems:

Interessant ist außerdem, dass sich Stem-Bereiche auch als Samples weiterverwenden lassen. Damit wird DJ.Studio Ultimate nicht nur zum Werkzeug für saubere Übergänge, sondern auch für Mashups, Edits oder kurze kreative Eingriffe.

Stems sowie alle Übergänge können im Transition Editor angepasst werden. Hier gibt es eine Vielzahl an vorgefertigten Möglichkeiten über Stems hinaus. Crossfades oder Swaps von Elementen wie den einzelnen EQ-Bändern oder auch das Einbinden von Effekten kann hier einfach umgesetzt werden. Diese können per Mausklick ausgewählt werden und erscheinen dann in der Timeline. Dabei können solche Presets oder gelistete Effekte natürlich auch freihändig verwendet und angepasst werden. Lediglich beim Bearbeiten von Stem-Passagen kann es in der Timeline etwas unübersichtlich werden, da sich die Ansicht eines einzelnen Stem-Bestandteils schließt, sobald ihr einen Punkt gesetzt habt. Auf unserem MacBook Pro M4 Pro lief DJ.Studio während des Tests stabil und reagierte auch bei längeren Projekten flüssig.

Die Presets liefern schnell brauchbare Ausgangspunkte, wirken ohne weitere Anpassung aber teilweise statisch. Der eigentliche Mehrwert liegt deshalb weniger in den fertigen Übergängen als in der Möglichkeit, deren Verlauf direkt auf der Timeline zu verändern.

Unter dem Reiter Effekte gibt es dann noch einmal gesondert Zugriff auf Echo, Reverb, Alarm, Flanger, Gater und Phaser mit einem X/Y-Pad. Über den Record-Button lassen sich die einzelnen Effekte dann bei Bedarf aufzeichnen.

Zudem gibt es unter den Effekten auch den Bereich Scratch: Hier können bestimmte Scratch-Bewegungen in den Mix integriert werden und auch eigene im Scratch-Muster-Editor hinzugefügt werden. Diesen Workflow kennen wir bereits von VirtualDJ, wo das Grundprinzip uns bereits überzeugen konnte. Gleiches ist hier auch der Fall, wobei es selbstverständlich keinen erfahrenen, Scratch-affinen DJ ersetzen könnte.

Samples, Voice-over und Radio-Workflow

Neben den eigentlichen Musikspuren bietet DJ.Studio Ultimate auch die Möglichkeit, mit Samples und zusätzlichen Audioelementen zu arbeiten. Damit lässt sich aus einem DJ-Mix schnell eine Radiosendung oder ein Promo-Mix mit eigener Note erstellen.

Egal ob Jingles, Drops, kurze Ansagen, Soundeffekte oder selbsterstellte Stem-Samples, diese Elemente lassen sich auf separaten Spuren wie in einer herkömmlichen DAW platzieren. Es steht zudem ein Samplepack von Loopmasters innerhalb von DJ.Studio Ultimate kostenlos zum Download zur Verfügung.

Zudem besteht die Möglichkeit, Voice-over-Elemente in den Mix einzubinden. Je nach Workflow können Sprachaufnahmen importiert oder direkt innerhalb des Projekts aufgenommen werden. DJ.Studio bietet dafür einen eigenen Input-Kanal, der mit dem Master-Sidechain gekoppelt ist. Dadurch kann die Musik automatisch abgesenkt werden, wenn eine Aufnahme oder ein Voice-over läuft. Gerade für Moderationen, kurze Intros, Outros oder Radio-Ansagen ist das eine sinnvolle Ergänzung.

Export, Ableton Live und Video

Für den Export bietet DJ.Studio Ultimate verschiedene Wege. Ein fertiger Mix kann als Audiodatei exportiert werden. Ebenso lassen sich Video-Mixe erstellen, bei denen visuelle Elemente auf der Timeline platziert und gemeinsam mit dem Mix ausgespielt werden. Dabei bietet die Software eine große Auswahl an Animationen und Möglichkeiten, Freitext oder Songinfos sowie die Wellenform oder das Frequenzspektrum anzuzeigen.

Gerade für YouTube, Social-Media-Clips oder Promo-Inhalte bietet sich das an, denn man kann hier immer direkt zwischen Hoch- und Querformat wechseln.

Für DJs, die auch produzierend arbeiten, ist vor allem der Ableton-Live-Export spannend. DJ.Studio kann ein Projekt so ausgeben, dass es anschließend in Ableton Live weiterbearbeitet werden kann. Übergänge, Automationen und die Struktur des Mixes bleiben dabei erhalten. Besonders bei Stem-lastigen Mixen, Edits oder Radio-Shows kann das praktisch sein, weil die grobe DJ-Arbeit bereits erledigt ist und in Ableton nur noch Feinschliff, zusätzliche Bearbeitung oder Mastering erfolgen müssen.

Stem-Passagen werden in einer extra Gruppe innerhalb von Ableton Live angeführt.

Der Export verlief sowohl für Ableton als auch in der Variante mit Video relativ schnell und problemlos. Bei letzterem können wir zwischen einer Ausgabe in 720, 1080 oder 2160p wählen. Bei einem kurzen Mix von 18 Minuten war der 1080p-Export 1,66 GB groß.

VST/AU und Klangbearbeitung

In der von uns getesteten Version, DJ.Studio Ultimate, unterstützt die Anwendung auch VST3- und AU-Plug-ins. Damit lassen sich externe Audioeffekte direkt in das Mix-Projekt einbinden, zum Beispiel Kompressoren, Equalizer, Reverbs, Delays oder andere Effekte. Für DJs, die ohnehin produzierend arbeiten oder ihre Mixe klanglich stärker formen möchten, ist das eine interessante Erweiterung, da gegebenenfalls hier schon ein Arsenal verschiedener Plug-ins zur Verfügung steht, die bisher noch nicht direkt im DJ-Kontext Verwendung finden konnten. Wer wollte nicht schon einmal den Roland Juno-Chorus in einen DJ-Mix einbinden?

Unterstützt werden ausschließlich Audioeffekte, keine Instrumente. Außerdem können maximal vier VST-Effekte eingebunden werden.

Betriebsanforderungen und Preis der DJ-Software

Damit DJ.Studio Ultimate auf eurem Rechner läuft, empfiehlt der Entwickler 8 GB RAM für die Standardversion, bei Verwendung von Video- und Stem-Funktionen 16 GB RAM. Hinzu kommen 4 GB Speicherplatz, wobei exportierte Mixe natürlich hinzugerechnet werden müssen. Was das Betriebssystem angeht, läuft die Software auf Windows 10 oder höher, macOS Monterey oder höher und als CPU wird ein Intel Core i7 oder ein AMD-Prozessor, neuer als 2017, angeführt.

DJ.Studio gibt es in mehreren Ausführungen. Die Standardvariante lässt euch für 99,- Euro lediglich mit MP3-Dateien Mixtapes anlegen, in der Pro-Version für 129,- kann man dann auch WAV-Dateien benutzen, zudem kann man ab dieser Stufe auch sämtliche Übergänge freihändig anpassen. Im Pro + Stems-Paket erhaltet ihr für 149,- Euro neben den Stems noch weitere Effekte. Für 209,- Euro gibt es dann noch die hier von uns vorgestellte Ultimate-Version, die dann auch Video-Export, VST-Einbindung und qualitativ hochwertigere Exportformate wie WAV 24, WAV32 und FLAC24 anbietet. Ein Abomodell gibt es derzeit nicht.