Kleine Kiste, großer Sound!

Bei dem DOCtron IMC MK2 handelt es sich um einen kompakten, analogen Stereo-Prozessor zur Summenbearbeitung im Live- und Studiobetrieb, der als Instant Mastering Chain bezeichnet wird.

Kurz & knapp Klangqualität überzeugend: Weicher, transparenter Sound mit subtiler Dynamikbearbeitung, ideal für unkomprimiertes Material.

Kompaktes Design: Transportfreundlich und mobil einsetzbar – trotz fehlender Gummifüße.

Bedienung ausbaufähig: Enge Regleranordnung, schwer zugängliche Taster und schlechte Ablesbarkeit trüben das Nutzererlebnis.

Flexibler Einsatz: Dank EQ, Kompressor, Saturierung und Feedforward/Feedback-Umschaltung vielseitig einsetzbar – besonders live.

Preis-Leistung solide: Hochwertige Verarbeitung und Klangqualität rechtfertigen den Premiumpreis für Liebhaber und Profis.

Das Konzept des DOCtron IMC MK2

Es gibt Geräte im Musikbereich, bei denen man sich auf den ersten Blick unter Umständen fragt, wofür man das Gerät in der Praxis einsetzen könnte. Bei dem DOCtron IMC MK2 gebe ich unumwunden zu, dass ich kurz überlegen musste, wofür man das auf den ersten Blick bereits einen interessanten Eindruck machende Gerät nutzen kann.

Zunächst einmal fällt die Bezeichnung „Instant Mastering Chain“ ins Auge. Sicher eine wohlklingende Beschreibung, allerdings würde ich den IMC MK2 eher als einen Kompressor mit einem zusätzlichen 2-Band Shelving-Equalizer samt Saturierungmöglichkeit bezeichnen. Ob dies bereits eine Mastering Chain darstellt, kann jeder für sich selber definieren. Allerdings enthält der DOCtron IMC MK2 ein paar sehr interessante Details, die es für einige Einsatzbereiche optimiert.

Aufgrund des transportablen Konzepts ist der DOCtron IMC Mk2 natürlich für den Live-Betrieb prädestiniert. Vor allem DJs und Künstler, die live ihre (elektronische) Musik präsentieren, werden hieran ihre Freude haben, denn mit Hilfe des DOCtron IMC Mk2 lässt sich der Live-Sound u.a. an die Laustärkeverhältnisse gemasterter Tracks anpassen.

Aber auch im Tonstudio lässt sich die Instant Mastering Chain einsetzen. Man nehme einen ungemasterten Track und schicke ihn nicht mittels einer DAW über die digitalen Plug-ins, sondern verwende die Schaltung des DOCtron IMC MK2, um dem Material einen zusätzlichen Punch zu verpassen. Ebenso ist es möglich, je nachdem auf welches Device man Zugriff hat, dem anliegenden Signal über diese kleine Kiste eine entsprechende klangliche Aufwertung zu verpassen.

Im folgenden Video zeigt euch Martin Stimming einige Anwendungsbeispiele für den DOCtron IMC Mk2:

Laut Hersteller wurden im Vergleich zur MK1 Version folgende Punkte abgeändert:

neues VU-Metering mit optimierter Darstellung und besserer Ablesbarkeit

neue Potis mit hochwertigerem Drehverhalten und verbessertem haptischem Feedback

leichte Designanpassungen an der Frontplatte (u. a. Potis), die für eine professionellere Optik sorgen

Die Konstruktion des DOCtron IMC MK2

Mit den Abmessungen von 146 x 143 x 56 mm (B x T x H) und einem Gewicht von nur 990 g ist der DOCtron IMC MK2 in der Tat leicht zu transportieren. Das mitgelieferte externe Netzteil gilt es nicht zu verlieren, da es mit den Werten 24 V, DC bei 1 A nicht so einfach durch ein Allerweltsnetzteil zu ersetzen ist.

Den DOCtron IMC MK2 gibt es in den zwei Ausführungen „Desktop“ und „IMC500„. Uns liegt die Desktop-Variante zum Test vor – wobei die Bezeichnung Desktop ein wenig mit einem Fragezeichen zu versehen ist, denn die kleine Kiste hat tatsächlich keinerlei Füße, mit der man es in irgendeiner Form auf dem Desktop fixieren könnte. Es gibt auch keine aufklebbaren Füße, die mitgeliefert werden. So gesehen ist das Ganze leider eine etwas rutschige Angelegenheit.

Insgesamt zehn Regler, die sehr stark nach vorne aus dem Gehäuse herausstechen, sorgen für die Regelbarkeit der einzelnen Parameter. Oben links angefangen haben wir einen Phones-Regler, bei dem man den Kopfhöreranschluss, der sich über eine Mini-Klinke auf der Rückseite des Gehäuses befindet, in der Lautstärke regeln kann. Es folgen die beiden Shelving-Equalizer, die bei 60 Hz und 12 kHz ansetzen, gefolgt von einem Drive-Regler, der über die Saturierung entscheidet.

Oben rechts, als letztes Bedienelemente, haben wir den Output-Regler. Die gesamte untere Abteilung ist dem Kompressor zugeordnet, abgesehen von dem Input-Regler ganz links. Der Kompressor hat als Regelmöglichkeiten Threshold, Ratio zzgl. die Millisekundenanzahl von Attack und Release. Ratio, Attack und Release sind in ihrem Einsatzbereich gerastert, während die anderen Regler alle frei in ihrer Regelbarkeit sind. Die Reihenfolge der drei Signalprozessoren ist EQ > Kompressor > Drive.

Links außen befinden sich drei kleinere Taster. Zwei davon sind dafür gedacht, jeweils den Equalizer und den Kompressor ein- und ausschalten zu können. Alle drei Schalter sind mit einer roten LED hinterlegt, so dass man sehr gut erkennen kann, ob die Prozessoren aktiviert sind oder nicht.

Allerdings sind die Taster sehr tief ins Innere des Gehäuses verbaut, sprich man muss sehr fest gegen das Gehäuse mit seinem Finger drücken, um die Schalter zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Ich persönlich hätte sie gerne ein bisschen weiter außerhalb des Gehäuses gehabt.

Eine Besonderheit stellt der obere Schalter dar, der zwischen den Einstellungen FF (Feedforward) und FB (Feedback) wählt. Dies sind wichtige Komponenten der Regelungstechnik, die sich grundlegend in ihrer Funktionsweise und ihrem Zweck unterscheiden. Hier der Unterschied im Audio-Kontext:

Feedforward (FF) – Vorwärtsregelung

Funktionsweise: Die Regelung erfolgt auf Basis des Eingangssignals, bevor es durch den Prozessor verändert wird.

Signalfluss: Das Eingangssignal → Analyse (z. B. Pegelmessung) → Regler berechnet Gain-Reduktion → Signal wird bearbeitet.

Vorteil: Reagiert schneller auf plötzliche Pegelspitzen. Klingt oft präziser, transparenter.

Feedback (FB) – Rückkopplung

Funktionsweise: Die Regelung basiert auf dem Ausgangssignal, nachdem es bereits bearbeitet wurde.

Signalfluss: Eingangssignal → Bearbeitung → Ausgangssignal → Analyse → Rückkopplung zur Regelung.

Vorteil: Klingt „musikalischer“, weicher, oft „natürlicher“. Wird vom Regelkreis „mitgeführt“, was eine Art Selbstanpassung bewirkt.

Ansonsten ist die Verarbeitung des IMC MK2 sehr gut. Die Regler laufen angenehm schwergängig und scheinen auf der Innenseite am Gehäuse gekontert zu sein. Zumindest lassen sie sich so gut wie überhaupt nicht in der Seitenachse bewegen. Die Optik ist in Carbon gehalten, was dem Gerät ein edles Outfit verpasst.

Anschlüsse des DOCtron IMC MK2

Die Audiobuchsen auf der Rückseite des Geräts sind konsequent in TRS gehalten. Zum einen hat man dadurch mehr Platz auf der Oberfläche, zum anderen sind aber auch die Anschlussmöglichkeiten für den mobilen Betrieb besser in TRS als in XLR gehalten, da hier in der Hauptsache doch noch viel mit Klinke gearbeitet wird.

Neben Stereo-Input und Stereo-Output verfügt die Instant Mastering Chain über einen zusätzlichen Sidechain, der über Mono-Send und -Return verfügt.

Ansonsten befindet sich auf der linken Seite der On-Off Schalter und die Eingangsbuchse für das Netzteil.

DOCtron verwendet bei seinem Gerät einen hochwertigen Ausgangsübertrager von Lundal, was explizit im Handbuch hervorgehoben wird.

DerDOCtron IMC MK2 in der Praxis

OK, fangen wir mit dem Handling an. Obwohl die Regler schön fest am Gehäuse sitzen, gestaltet sich die Einstellung etwas „indirekt“. Die gerasterten Potentiometer laufen für meinen Geschmack etwas hakelig und auch die freilaufenden Regler sind aufgrund der Nähe zueinander alles andere als einfach zu bedienen.

Hinzu kommt, dass die Ablesbarkeit der mehr grau als weißen Schrift auf der Front auch nicht gerade zu einem entspannten Arbeiten beiträgt.

Und noch einen Kritikpunkt gibt es leider oben drauf: Das Gerät hat keine Status-LED, d. h. sofern man keinen der LED-Druckschalter aktiviert hat, kann man nicht erkennen, ob es eingeschaltet ist.

Fazit, der Bedienungskomfort ist alles andere als oberste Liga.

Aber dann erschallen die ersten Klänge des DOCtron IMC MK2, was unmittelbar ein breites Lächeln ins Gesicht des Testers zaubert. Die Instant Mastering Chain hat einen sehr guten, angenehm weichen und transparenten Grundklang. Insbesondere bei dynamischem Material, das noch nicht komprimiert wurde, kann der DOCtron IMC MK2 seine Stärken ausspielen, wobei mir nicht nur die einfache Handhabung des Kompressors gut gefällt, sondern insbesondere auch die harmonische Aufwertung des Drive-Reglers.

Selbst bei Maximalpegel bleibt das Ausgangsmaterial schön transparent und selbst bereits hoch verdichtetes Material wie z. B. das verwendete Jingle-Sample erfährt nochmals eine klangliche Aufwertung.

Beim EQ gefällt mir der Bassregler recht gut, zumal er vergleichsweise subtil zu Gange geht. Der Höhenregler ist mir persönlich vom Ansatz her etwas zu harsch und könnte etwas weicher klingen. Das ist aber, wie immer, Geschmacksache.

Insgesamt muss man dem DOCtron IMC MK2 diesen ganz speziellen Part attestieren, der einen Hauch von Sucht auslösen kann. Es ist eine kleine Kiste, an die man sich klanglich ganz schnell gewöhnt und sobald sie ausgeschaltet ist, fragt man sich umgehend, warum der Sound plötzlich so dünn geworden ist. Von daher gefällt mir das Gerät sehr gut und es wird bestimmt seine Abnehmer finden.

Der Ladenpreis ist natürlich ein Punkt, der einige potentielle Käufer abschrecken könnte, zumal viele Geräte heutzutage mit entsprechenden, kostenlosen Plug-in-Lösungen ausgestattet sind. Im Gegenzug bekommt man jedoch ein handgefertigtes, herausragend klingendes Gerät aus Deutschland, was gerade in der heutigen Zeit einem auch den einen oder anderen Euro mehr an Ausgaben wert sein sollte. Ich für meinen Teil halte den Preis für sehr sportlich, aber in Anbetracht der Leistung des Produktes für angemessen.