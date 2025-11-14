Kompakt, clever, kreativ – der Doepfer A-155-2 begeistert im Eurorack

Bereit für eine Performance? Doepfers neues Eurorack Modul A-155-2 ist ein kompakter Miniatur Analog Sequencer mit acht Stufen. Setzt Dieter Doepfer auch diesmal einen innovativen Maßstab im Eurorack?

Was ist es? Doepfer A-155-2 Mini Analog Sequencer – ein kompakter 8-Step Analog-Sequencer fürs Eurorack, ideal für Live-Performance und Klangexperimente.

DOEPFER A-155-2 Mini Analog Sequencer

Das neue Eurorack Modul von Dieter Doepfer, der DOEPFER A-155-2, drückt schon durch seinen Namen aus, was es ist: ein kleine Ausgabe eines analogen Sequencers – ich sage schon mal vorweg: „klein und oho”. Klassisch? Ja und auch modern, durchaus auch innovativ. Wie die Bezeichnung DOEPFER A-155-2 schon treffend sagt, gesellt es sich zum großen Analog Trigger-Sequencer A-155, der ab jetzt A-155-1 heißt. Es soll kein Ersatz sein, sondern eine kleine kompakte Variante davon.

Wenn man allerdings seine Ausstattung betrachtet, dann besitzt er sogar noch Eigenschaften des Sequencer Controllers A-154 und des Ratcheting Controllers A-160-5 und einiges mehr.

Diese drei Module A-155-1, A-154, A-160-5 umfassen zusammen schon beeindruckende 50+22+4 = 76 TE in ihrer Breite. Dagegen ist der A-155-2 mit gerade mal 12 TE und 50 mm Tiefe schon minimalistisch. Ja, minimalistisch, sehr kompakt, einfach in der Handhabung, aber mit einer geballten Ladung an Fähigkeiten ausgestattet!

Apropos kompakt: Obwohl enorm viele Eigenschaften in ihm direkt zugänglich sind, braucht man sich nicht die Finger zu verbiegen. Einfachheit in der Bedienung ist eine weitere Maxime. Deshalb ist im Gegensatz zum A-154 Sequencer Controller auch keine interne Clock im Modul verbaut, ein externer LFO genügt. Man kommt also mit 12+4 = 16 TE Breite aus.

Überblick: A-155-2 Mini Analog Sequencer

Die Frontseite des DOEPFER A-155-2 hat ein sehr komfortables und stark strukturiertes Outfit.

Drehregler und beleuchtete Mehrfachtaster, Ausgänge

Beherrscht wird der erste Eindruck von den acht Drehreglern, die für jede der acht Stufen einen CV-Wert am Ausgang CV festlegen. Der Range-Schalter unten links bestimmt dabei die Spannungsbereiche 0…1V, 0…2V und 0…4V, was einem Tonbereich von ein, zwei bzw. vier Oktaven entspricht.

Direkt daneben fallen die modernen beleuchteten Taster mit Mehrfachfunktionen auf. In der Normalanwendung dienen sie zur Gate-Aktivierung am Gate Ausgang (Pausen!). Auf die Programmierung mit Hilfe der Mehrfachtaster gehe ich später noch ein.

Clock und Reset

Rechts unten befinden sich, neben den beiden Ausgängen CV und Gate, noch zwei Eingänge für eine externe Clock und einen Reset, der die abgespielte Sequenz an ihren Anfang zurücksetzt. Für einen Reset von Hand gibt es auch noch daneben einen Minitaster.

ANZEIGE

Der DOEPFER A-155-2 besitzt also keine interne Clock, sondern muss über den Clock-Eingang extern gefüttert werden. Das ist kein Manko, wie wir später (grafischer Oszillator) noch sehen werden, sondern durchaus gewollt und auch sinnvoll, denn eine Clock muss ja auch nicht regelmäßig daherkommen. Eine positive Flanke des Clock-Signals löst die nächste Stufe aus. Die Pulsbreite des Clock-Signals wird für den Gate-Ausgang übernommen.

Trotz der Kleinheit des A-155-2 Mini Analog Sequencers sind alle Bedienelemente gut erreichbar und haben einen wohltuenden Abstand.

Manueller Start/Stop und Reset-Taster

Mit den Tastern Sta/Stp und Reset wird die Sequenz von Hand gestartet, gestoppt oder auf Anfang gesetzt. Einige Steckbrücken auf der Platinen Rückseite bieten Varianten, um einen Reset auszulösen (positive negative Flanke, auch Wartezustände). Man sollte sich unbedingt die sehr ausführliche Anleitung aus dem Netz laden (A-155-2 Anleitung.pdf).

Mal nebenbei bemerkt: Dieter Doepfers Handbuch umfasst mittlerweile weit über 700 Seiten!

Einsatz des DOEPFER A-155-2

Ich gehe mal davon aus, dass man beim Kauf eines Sequencers schon vorher ein fundamentales Rack besitzt: zwei Oszillatoren, ein zupackendes Filter, zwei bis drei einfache LFOs, zwei Hüllkurven und ein Mixer.

Neu hinzu kämen nun also der Sequencer, eventuell ein Quantizer (A-156-1), wenn man Tonskalen weiterverarbeiten möchte.

Einfach loslegen, ja das ist es, die Idee, die hinter diesem feinen Sequencer steckt – also was spricht gegen eine direkte Performance?

Ich wähle als Clock-Tempo ca. 2 – 3 Hz oder für Anhänger einer von der DAW gesteuerten Clock 150 bpm. Fürs Warmmachen sollten beide Hüllkurven kurz sein. Eine Hüllkurve wird für den VCA benutzt (Attack=0 %, Decay=25-50 %, Sustain=75-100 % und Release=30 %). Alle CV-Regler werden auf 0 gestellt und wir starten die Clock.

Klangformung

Für die Interessierten: Ich benutze mein absolutes Lieblingsfilter A-121s (siehe Testbericht hier).

Um den Klang interessanter zu machen, moduliere ich die Cutoff-Frequenzen der beiden Filter mit dem zweiten Hüllkurvengenerator (gelbes Kabel).

Wir spielen ein wenig mit dem zupackenden Filter A-121s. Cutoff-Frequenz, Resonanz-Q und deren Modulation bestimmen den Klangverlauf. Das Schmatzen rührt daher, dass die Hüllkurve nur in der Decay-Phase wirkt (A=0 %, D=40-50 %, S=0 %, R=0 %).

Entscheidend ist, dass das Filter auch zur Eigenresonanz (Pfeifen) fähig ist. Experimentieren hilft, bis man die gewünschte Einstellung findet: etwa Q=50 % (kleiner Drehregler QM/T1) und Hand-Modulation von Q mit ca. 30 %.

Eine Grundsequenz des Mini Analog Sequencers

Wir sind bereit, um eine erste Sequenz einzustellen. Falls man gerne quantisierte Töne hören möchte, ist ein erster Startpunkt eine Sequenz mit Oktaven und Quinten, hier rot dargestellt. Ich habe noch eine kleine Terz, Quarte und kleine Septime ergänzt. Für die Noten-Kundigen: C – Es – F – G – B – C – B- C oder als Akkord Cm7b.