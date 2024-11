Test: Drawmer 1971, parametrischer 4-Band-Equalizer

Mit Crush in die Sättigung!

Bei dem Drawmer 1971 handelt es sich um einen 4-fachen parametrischen Doppel-Mono-Equalizer im Vintage-Design, der in Großbritannien entwickelt und auch gefertigt wird.

Das Konzept des Drawmer 1971

Der Name Drawmer durfte jedem Tontechniker, der sich etwas länger mit professionellem Audio-Equipment beschäftigt, ein fester Begriff sein. Insbesondere in den 1980ern waren im Bereich des Outgears die legendären großen Tonstudio-Racks mit Unmengen von Drawmer DS-201 Noise-Gates zusammen mit ihren Kollegen von DBX für eine ambitionierte Schlagzeugaufnahme ein fester Bestandteil eines jeden professionellen Tonstudios. Das 1981 von Ivor Drawmer gegründete Unternehmen glänzte aber auch mit seine Produkten im Bereich der Kompressoren, wie zum Beispiel die Modelle 1960 oder 1973 oder aber im Bereich der Equalizer.

Aus dem zuletzt genannten Segment liegt uns nun das Modell Drawmer 1971 vor, das sich zwar einen klassischen Vintage-Anstrich verpasst hat, jedoch auch mit einigen sehr interessanten Detaillösungen glänzt. Der vierfach parametrische Doppel-Mono-Equalizer kann natürlich auch problemlos in Stereo betrieben werden, allerdings ist die Aufteilung in zwei völlig unabhängige Kanäle, zum Beispiel bei einer Schlagzeugaufnahme, sehr hilfreich.

Man kann zum Beispiel Kanal 1 für die Kick und Kanal 2 für die Snare nehmen und beide Instrumente komplett unabhängig voneinander in der Frequenzkurve bearbeiten. Inwieweit man diese Art der Kanalaufteilung wählt, bleibt natürlich einem selber überlassen. Ich bin mir allerdings relativ sicher, dass die meisten User den EQ entweder in der Mastering-Chain benutzen oder aber, wie es von mir sehr gerne gemacht wird, in Subgruppen, um die jeweiligen Instrumentengruppen perfekt im Klang aufeinander abzustimmen.

Der Aufbau des Drawmer 1971

Der Drawmer 1971 verfügt über zwei identische Kanäle, die sich bereits auf den ersten Blick durch eine sehr große Flexibilität auszeichnen. Ganz links fangen wir mit einem Input-Regler an, der gerastert von minus 15 bis plus 15 dB reicht und über eine vierstellige LED-Kette (zweimal grün, einmal gelb, einmal rot) über den Pegel des Eingangssignals informiert.

Als nächstes kommt man zu einem Low-Cut, der separat schaltbar ist. Der Low-Cut hat den großen Vorteil, dass er bei Bedarf bereits sehr tief, nämlich bereits bei 10 Hz, anfangen kann und somit ultratiefe Sub-Bässe herausfiltert, die für den musikalischen Inhalt keine Bedeutung mehr haben, aber im Gegenzug im Mix später sehr viel Energie absorbieren können. Ich persönlich setze im Mix generell immer einen Low-Cut bei ca. 20 Hz, um die Produktion von zu viel Müll im Tiefbassbereich zu befreien. Der Regelbereich geht bis 700 Hz.

Das nächste Segment ist der Bassregler, der hier mit dem Kürzel LOW bezeichnet wird. Der Bassregelbereich besteht aus einem Frequenzregler und einem Boost- bzw. Cut-Regler. Die Flankensteilheit lässt sich über zwei Druckschalter zwischen 6 dB, 9 dB, 12 dB und Peak regeln, sodass man auch hier auf die Intensität der Bearbeitung nochmals zusätzlich Einfluss nehmen kann. Die Signalbearbeitung umfasst +/-12 dB. Der Bassbereich hat bereits den sehr wichtigen Crush-Schalter, der eine zusätzliche Obertonabteilung generiert und ebenfalls zu einer zusätzlichen Sättigung des Signals führt. Dieser Bereich unterscheidet den Equalizer deutlich von vielen seiner Konkurrenten und wird sich später im Klangbereich auch deutlich bemerkbar machen.

Was mir bei meinem Testprodukt nicht ganz so gut gefallen hat, ist die Tatsache, dass sich der Hz-Regler zwischen Kanal 1 und 2 ein wenig in der Eindeutigkeit von der Anzeige unterscheidet. Während beispielsweise der Regler auf Kanal 2 exakt mit der Spitze auf 80 Hz zeigt, zeigt derselbe Bereich auf Kanal 1 auf ca. 90 Hz. Bis zu der Anzeige von ca. 45 Hz laufen die beiden Potis identisch nebeneinander her, ab da läuft einer der beiden in seiner Anzeige aus dem Ruder. Dies kann dazu führen, dass man unterschiedliche Frequenzbereiche einstellt, obwohl man den gleichen Bereich anwählen möchte. Nach Rücksprache mit dem deutschen Vertrieb handelt es sich hierbei wohl um einen Einzelfall, die Seriengeräte weisen diesen Fehler nicht auf.

Als nächstes kommt man in den Tiefmittenbereich, der von 60 Hz bis 2,1 kHz angesetzt ist. Hier kann man sehr schön sehen, dass sich die Frequenzbereiche innerhalb der einzelnen Bänder sehr stark überschneiden und man somit einen sehr großen Regelbereich und damit einhergehend eine sehr große Flexibilität in der Klangbearbeitung hat. Der Low-Mid-Equalizer ist damit auch der erste von zwei vollparametrischen Equalizern, da er zusätzlich noch über einen zusätzlichen Güteregler von 0,33 bis 3,3 verfügt. Ein vollparametriches Equalizer-Band ist ein wirklich sehr mächtiges Werkzeug, mit dem man bestimmten Frequenzbereichen einem Skalpell gleich zu Leibe rücken kann. Auch dieses Frequenzband verfügt über einen separaten Standby-Schalter und den bereits erwähnten Crush-Druckschalter.

Als nächstes kommen wir in den Hochmittenbereich, der vom Aufbau her mit dem Tiefmittenbereich identisch ist, allerdings einen Frequenzbereich von 450 Hz bis 13,7 kHz abdeckt. Das abschließende Hochtonfrequenzband ist vom Aufbau her ähnlich dem Bassreglersegment aufgebaut. Die Frequenzbereich reicht von 1,2 kHz bis 20 kHz und wir haben mittels eines Druckschalters die Möglichkeit, im Bereich der Oktave zwischen 6 dB und 12 dB umschalten zu können. Ebenfalls haben wir einen On-Off-Schalter und einen Crush-Regler.

Als Abschluss rechts außen befindet sich ein Hi-Cut, der im Hochtonbereich gegebenenfalls eine Schärfe bzw. andere Spitzen aus dem Mix herausnehmen kann. Der Bereich geht von 4 kHz bis 31 kHz und lässt sich natürlich auch separat ein- und ausschalten. Sehr schön ist, dass dieser Equalizer eine Overload-Anzeige hat, mit der man erkennen kann, ob die Frequenzbänder in den Peak-Bereich gelaufen sind.

Ähnlich dem Eingangsbereich haben wir natürlich auch einen Ausgangsbereich, der ebenfalls plus/minus 15 dB fährt, einen separaten Bypass-Schalter und eine 5-stellige Output-Anzeige (3x grün, 1x gelb, 1x rot) besitzt. Ebenfalls gibt es oben rechts eine kleine Statusanzeige, die über die Aktivität des Gerätes informiert.

Die Rückseite des Drawmer 1971 ist schnell abgehandelt:

Kanal 1, 2: Input XLR

Kanal 1, 2: Output XLR

Kaltgerätesteckerbuchse plus entsprechender Feinsicherung

On-Off-Schalter, fertig.

Der Drawmer 1971 in der Praxis

Nimmt man den Drawmer 1971 das erste Mal in Betrieb, kann man wirklich von einer intuitiven Bedienung sprechen. Das Gerät ist übersichtlich, alle Regelmöglichkeiten liegen offen vor einem und er ist von seiner Bedienbarkeit her selbsterklärend. Was dem einen oder anderen vielleicht etwas Übung abverlangt, sind die beiden vollparametrischen Mitten-Equalizer, die zwar ein mächtiges Werkzeug darstellen, für ungeübte Ohren allerdings ein wenig verwirrend sein können, sobald es um die Güte des jeweiligen Frequenzbandes geht.

Was bereits bei den ersten Regelbewegungen ins Ohr fällt, ist die extrem große Flexibilität, wenn es um Frequenzbänder geht. Es gibt wirklich keinen Bereich im gesamten menschlichen Hörbereich, der von diesen Equalizern nicht bearbeitet werden kann. Der Grundklang ist für britische Verhältnisse vergleichsweise neutral, das heißt, es gibt keine direkte Einfärbung des Signals, wie man es von anderen britischen Geräten her kennt.

Erwartungsgemäß bleibt sehr viel in Sachen akustischer Aufmerksamkeit an dem bereits beschriebenen Crush-Schalter hängen, insbesondere wenn es um das Boosten eines Frequenzbereiches geht. Ich habe immer wieder einen A/B-Vergleich gemacht und in nahezu allen Fällen erweist sich das Drücken des Schalters in Zusammenarbeit mit der analogen Sättigung als ein echter Pluspunkt im Arbeitsschema des Drawmer 1971.

Auch wenn die meisten Nutzer den 1971 in der Mastering-Chain einsetzen werden, gebe ich dennoch als heißen Tipp mit auf den Weg, den Drawmer-Equalizer auf jeden Fall mal in einer Subgruppen-Kette zu verwenden. Es ist unglaublich, was man für klangliche Effekte herausholen kann, wenn eine bestimmte Instrumentengruppe, zum Beispiel Gitarren mit Keyboards oder aber Bass mit Schlagzeug, separat, subtil, aber dennoch effektiv mit diesem Equalizer bearbeitet wird. Besagte Instrumentengruppe setzt sich später im Mix um ein Vielfaches besser durch, als wenn man nachträglich versucht, in der Summe die richtige Frequenz für das richtige Instrument herauszufiltern und entsprechend zu verstärken oder abzusenken.