Kanalzug mit dem gewissen Extra

Drawmer 1979 im Amazona-Test. Der englische Pro-Audio-Hersteller Drawmer hat mit dem 1979 einen Channelstrip auf den Markt gebracht, der es durchaus in sich hat. Auf nur einer Höheneinheit vereint er einen Vorverstärker, einen parametrischen Equalizer und einen FET-Kompressor. Das Alleinstellungsmerkmal des britischen Kanalzugs sitzt aber im Preamp. Denn dieser besitzt nicht nur eine umschaltbare Impedanz zur Anpassung an unterschiedliche Mikrofone, sondern auch das Drawmer-eigene Lift-Feature. Was das ist und welchen Mehrwert das in der Praxis bringt, wird der folgende Testbericht zeigen.

Kurz & knapp Was ist es? Drawmer 1979 ist ein analoger 19-Zoll-Channelstrip im 1-HE-Format, bestehend aus Mikrofonvorverstärker, parametrischem Equalizer und FET-Kompressor. Ausstattung: Preamp mit variabler Impedanz, dreibandigem EQ, FET-Kompressor sowie proprietäre Lift-Funktion zur Anhebung leiser Signalanteile.

Preamp mit variabler Impedanz, dreibandigem EQ, FET-Kompressor sowie proprietäre Lift-Funktion zur Anhebung leiser Signalanteile. Signalführung: Alle Sektionen lassen sich einzeln aus dem Signalweg nehmen und in der Reihenfolge flexibel anordnen.

Alle Sektionen lassen sich einzeln aus dem Signalweg nehmen und in der Reihenfolge flexibel anordnen. Bedienung: Mix-Regler für Parallelbearbeitung, Sidechain-Insert sowie getrennte Direct- und Main-Ausgänge erhöhen die Flexibilität.

Mix-Regler für Parallelbearbeitung, Sidechain-Insert sowie getrennte Direct- und Main-Ausgänge erhöhen die Flexibilität. Klang: Sehr rauscharm und transparent, mit musikalisch wirkendem EQ und charakterstarker Dynamikbearbeitung durch Lift und FET-Kompression.

Sehr rauscharm und transparent, mit musikalisch wirkendem EQ und charakterstarker Dynamikbearbeitung durch Lift und FET-Kompression. Fazit: Vielseitiger Channelstrip mit einzigartiger Dynamikarchitektur und hoher Praxis­tauglichkeit für Studio und Recording.

Bewertung Drawmer 1979 Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Bewertung des Autors

ANZEIGE

Ausgepackt

Der Drawmer 1979 ist ein 19 Zoll-Kanalzug, der auf einer Höheneinheit ganze 2,6 kg auf die Waage bringt. Alles ist hochwertig und sauber verarbeitet. Die Regler laufen geschmeidig und die Taster bieten einen klaren Druckpunkt. Alle Einstellungen lassen sich klar erkennen, das Gerät wirkt im Gegensatz zu manchem SSL-Preamp nicht überfrachtet und lässt sich sehr gut bedienen.

Der vorliegende Testkandidat ist Teil der 70er-Serie, die im Gegensatz zur 60er-Baureihe rein auf Halbleitern basiert und somit auf Röhrentechnik verzichtet. Im Gegensatz zu vielen anderen britischen Herstellern im Pro-Audio-Bereich werden Drawmer-Produkte weiterhin nicht in Fernost, sondern im Vereinigten Königreich hergestellt. Trotzdem sind die Preise verhältnismäßig moderat.

Den bis heute andauernden wirtschaftlichen Erfolg verdankt Drawmer seinem allerersten Serienprodukt, dem damals einzigartigen und bis heute im Programm befindlichen DS201 Dual Gate, das zufälligerweise im gleichen Jahr wie ich das Licht der Welt erblickt hat, nämlich 1982. Es war auch das erste Drawmer-Gerät, das ich in meiner Ausbildung an der SAE unter den Fingern hatte und weltweit zu Recht als Studio-Standard gilt.

Bedienelemente und Funktionsweise des Drawmer 1979

Der Drawmer 1979 ist ein analoger Kanalzug, der aus einem Mikrofonvorverstärker mit bis zu 66 dB Gain, einem parametrischen Equalizer und einem FET-Kompressor besteht. Als Besonderheit sitzt hinter dem Preamp die proprietäre Lift-Schaltung, auf die ich noch genauer eingehen werde. Alle klangformenden Bestandteile können einzeln aus dem Signalweg genommen werden, der Kompressor und der Equalizer lassen sich in der Reihenfolge vertauschen.

Vorverstärker

In der Preamp-Sektion liegt ganz links der Input-Wahlschalter, über den die unterschiedlichen Eingangsquellen (Mikrofon/Line/Instrument) ausgewählt werden können. Über den Wahlschalter werden auch die drei unterschiedlichen Impedanzen für dynamische Mikrofone bereitgestellt, ebenso wie 48 V Phantomspeisung.

Warum ein einzelner Drehschalter für so viele Einstellungen? Ganz einfach, es hilft dabei, Fehlbedienungen zu vermeiden und trägt zu Übersichtlichkeit bei. So sind die unterschiedlichen Impedanzen vor allem für dynamische Mikrofone von Nutzen, während ein angeschlossenes Kondensatormikrofon die Impedanz gar nicht sieht, da das Signal schon im Mikrofon Impedanz-gewandelt und vorverstärkt wird. Andererseits kann es für Bändchenmikrofone unter Umständen tödlich sein, wenn Phantomspeisung zum Mikrofon gelangt. Somit ist es für die Praxis durchaus sinnvoll, alles auf einen Wahlschalter zu legen.

ANZEIGE

Zwischen Wahlschalter und Gain-Regler liegt der Instrumenteneingang, alle weiteren Ein- und Ausgänge befinden sich auf der Rückseite. Der Gain-Regler ist in 11 Stufen gerastert und durchläuft den Verstärkungsbereich folglich in 6-dB-Schritten. Zum Einsatz kommt hierbei ein sehr rausch- und verzerrungsarmer Preamp der THAT Corporation. Wem der Einstellbereich zu grob ist, der kann in der Output-Sektion einen weiteren Gain-Regler bemühen, um kontinuierlich bis zu 10 dB abzusenken oder auf Wunsch ganze 20 dB oben draufpacken. Der Drawmer 1979 verfügt genau genommen also nicht nur über 66 dB, sondern über 86 dB Gain-Reserven.

In der Preamp-Sektion befindet sich auch ein Phasenumkehrschalter sowie ein dreistufiges, schaltbares Hochpass-Filter, das die Bässe wahlweise bei 30, 80 oder 110 Hz beschneidet. Und dann ist da noch dieser eine rote Knopf …

Lift me up

Im Handbuch wird die Lift-Funktion als dynamischer Gain-Regler beschrieben, der leise Signalanteile zwischen -30 dB und 0 dB dynamisch um bis zu 10 dB anhebt. Signalanteile unterhalb von -30 dB werden generell um 10 dB angehoben. Pegelspitzen und Transienten werden dagegen nicht beeinflusst. Es gibt keine einstellbaren Parameter, nur den einen roten Knopf. Aber natürlich beeinflusst der Gain-Regler, welche Signalanteile unter- oder oberhalb der 0dB-Marke liegen.

Über die genaue Funktionsweise gibt Drawmer keine Informationen preis, doch es könnte sich hierbei um einen fest eingestellten Upward-Compressor handeln. Dieser arbeitet genau entgegen dem üblichen Downward-Compressor-Prinzip und hebt leise Signalanteile an, anstatt Pegelspitzen leiser zu machen.

Das Besondere beim Drawmer 1979 ist, dass zusammen mit dem FET-Kompressor beides in einem Gerät vorliegt und die Dynamik gleichzeitig von unten und von oben bearbeitet werden kann. Prinzipbedingt hebt die Lift-Funktion natürlich auch den Rauschteppich mit an und im Live-Betrieb steigt damit auch die Gefahr von Feedbacks. Man sollte Lift also verantwortungsbewusst einsetzen. Da auch Line-Signale den Preamp durchlaufen, kann die Lift-Funktion auch nachträglich im Mix genutzt werden.

Equalizer

Drawmer beschreibt den Equalizer des 1979 als „true parametric“, was vielleicht etwas vollmundig ist. Der EQ besitzt drei Bänder, die sich alle in der Frequenz und der Verstärkung (+/-12 dB) anpassen lassen.

Die Bässe lassen sich zwischen 50 und 700 Hz und die Höhen von 1,25 kHz bis 12 kHz regeln. Beide sind als Shelving-Filter ausgelegt. Der Mittenregler ist sehr weitreichend und lässt sich zwischen 75 Hz und 10 kHz einstellen. Er umfasst damit fast den gesamten Frequenzbereich.

Zusätzlich besitzt er einen Schalter, der die Güte beeinflusst und das Filter in seiner Wirkung breiter oder schmaler macht. Der EQ ist damit schon ziemlich flexibel, jedoch noch kein vollparametrischer Entzerrer.

FET-Kompressor

Der integrierte Kompressor des Drawmer 1979 bietet mit Threshold, Ratio, Attack und Release alle nötigen Parameter, um vollwertig flexibel eingesetzt werden zu können. Die Ratio reicht von 1:1 bis 20:1. Die Attack-Zeit lässt sich von 0,2 bis 200 ms einstellen und ist somit schnell genug, um Transienten sicher abzufangen. Die Release-Zeit wiederum ist zwischen 0,2 und 2,5 s einstellbar.

Der kompressionsbedingte Pegelverlust kann mit dem Gain-Regler am Ende der Signalkette kompensiert werden. Davor liegt aber noch ein weiterer Regler, der die Freunde der parallelen Bearbeitung in Freude versetzen wird, nämlich der Mix-Regler. Hiermit kann das Signal, das den Equalizer und den Kompressor durchläuft, mit dem reinen Preamp-Signal gemischt werden. Ein Bypass-Knopf für Equalizer, Kompressor und Output-Gain rundet die Bedienelemente auf der Vorderseite ab.

Anschlüsse des Drawmer 1979

Auf der Rückseite befinden sich der Mikrofon- und der Line-Eingang, beide im symmetrischen XLR-Format. Ausgänge gibt es ebenfalls zwei, einen Direct-Out, der nur das Vorverstärker-Signal ausgibt und einen Main-Out, der das komplette bearbeitete Signal herausführt, ebenfalls im XLR-Format. Somit lässt sich beides separat auf zwei Spuren aufzeichnen, für den Fall, dass sich die Kompressor- und EQ- Einstellungen im Mix als ungünstig erweisen sollten. Das nenne ich mal flexibel.

Über den Sidechain-Insert kann das Detector-Signal extern bearbeitet werden. Auch ein externes Detectorsignal kann darüber eingespeist werden, was z. B. Ducking möglich macht.

Drawmer 1979 in der Praxis

Um dem Drawmer 1979 gebührend auf den Zahn zu fühlen, habe ich Schlagzeugaufnahmen im Old-School-Stil angefertigt. Dafür habe ich etwa 1 m vor dem Drumset auf Höhe der Bassdrum-Oberkante nacheinander zwei Mikrofone aufgebaut, einmal das Sennheiser Kleinmembranmikrofon MKH40 und einmal das SE Electronics R1 Bändchenmikrofon. Das Bändchen reagiert ziemlich stark auf unterschiedliche Eingangsimpedanzen, das Sennheiser dagegen ist ultra-klar und schnell in der Klangabbildung und vor allem pegelstark. Das obligatorische Shure SM7B kam natürlich für den Sprachtest ebenfalls zum Einsatz.

Um die teilweise subtilen Unterschiede hören zu können, empfehle ich unbedingt das Abhören über gute Lautsprecher oder Kopfhörer.

Hören wir zuerst den Drumbeat mit dem Sennheiser MKH40:

Das Signal ist, wie zu erwarten, klar und knackig, die Bassdrum sehr prominent. Das MKH40 liefert so viel Pegel, dass manche Vorverstärker nur mit aktiviertem Pad genutzt werden können. Am Drawmer 1979 braucht es nur sehr wenig Gain.

Nutzen wir die Gelegenheit und aktivieren die Lift-Funktion. Mal sehen, was dann passiert:

Man hört, wie die Raumanteile stärker in den Vordergrund treten, während die Anschläge nahezu unverändert bleiben. Auch die feinen HiHat-Schläge kommen besser durch. Die Aufnahme fühlt sich dadurch anders an und es spielt sich auch anders, wenn man sich selbst mit aktivierter Lift-Funktion bei der Aufnahme hört.

Als nächstes hören wir die Aufnahme mit dem FET-Kompressor anstelle des Lifts:

Hier hört man zwar auch, dass Raumanteile lauter werden, doch nicht so stark wie mit der Lift-Funktion. Auch werden die Transienten hörbar knalliger, was sicherlich ein Grund ist, warum Kompression am Drum sehr gern genutzt wird.

Als nächstes kommt der Equalizer zum Einsatz und boostet breitbandig Bässe und Höhen und in den Mitten schmalbandig bei 1,5 kHz, um die Snare etwas nach vorne zu holen:

Die Außenbänder des Equalizers arbeiten vergleichsweise zurückhaltend, aber dabei immer musikalisch sinnvoll. Selbst bei vollem Bass-Boost mit hoher Einsatzfrequenz mulmt es nicht. Bei dem letzten Beispiel wurden die Bässe immerhin um 10 dB angehoben.

Als nächstes hören wir den gleichen Drumbeat mit Lift, Equalizer und Kompression, also richtig durch die Mangel genommen:

Hier kommen die Raumanteile noch stärker zum Vorschein, was mir z. B. für Raummikrofone oder das sogenannte „Wurst-Mic“ am Schlagzeug durchaus gut gefallen könnte. Im Zweifel lässt sich hier über den Mix-Regler auch feiner dosieren, wobei die Lift-Funktion davon ausgenommen ist.

Im nächsten Beispiel habe ich genau das gemacht und über den Mix-Regler einen Teil des unbearbeiteten Signals wieder eingeblendet. Dazu kommt eine Bass-Spur, die über den Instrumenten-Eingang des Drawmer aufgenommen wurde:

Hören wir uns den Bass (Markbass GV5) einmal Solo an, nur über den Preamp ohne weitere Bearbeitung:

Das Signal ist klar konturiert und ausgeglichen, so soll es sein.

Als nächstes wird der Bass geliftet:

Hier kommen die Nebengeräusche im Spiel stärker in den Vordergrund, was das Ganze irgendwie schwammiger und weniger definiert macht. Für den Bass würde ich Lift nicht benutzen.

Hören wir den Bass einmal mit Equalizer und FET-Kompressor, eine eher übliche Bass-Bearbeitung:

Auch hier sind die Bässe recht stark geboostet, dazu noch mit hoher Ansatzfrequenz bei etwa 500 Hz. Dennoch wirkt der Bassbereich nicht übertrieben. Ich würde behaupten, die aktive Klangregelung am Bass selbst geht drastischer zu Werke, ist für den Test aber nicht aktiv.

Kein Preamp-Test ohne das Shure SM7B. Als dynamisches Mikrofon reagiert es hörbar auf die Eingangsimpedanz des angeschlossenen Mikrofons. Je höher die Impedanz, desto geringer die Belastung. Mit dem SM7B ist der Nutzpegel am höchsten im 2,4 kHz Setting und am niedrigsten bei 150 Ohm.

Beim notorisch leisen SM7B das ein sehr guter Grund, die höchste Impedanz zu nutzen, denn das erfreulich niedrige Grundrauschen des Drawmer 1979 ändert sich mit der Umschaltung der Impedanz nicht. Mit dem SM7B bewegt man sich bei Sprachaufnahmen eigentlich permanent im höchsten Gain-Bereich. Für leise Sprecher oder größere Entfernungen würde ich sogar etwas Output-Gain addieren. Der Drawmer zeigt sich selbst im höchsten Gain-Setting sehr rauscharm, voluminös und klar, wie das folgende Klangbeispiel zeigt:

Bei Sprache könnte auch die Lift-Funktion nützlich sein, doch hört selbst:

Man hört zum einen, wie das Grundrauschen sich erhöht, prinzipbedingt um genau 10 dB, was hier aber noch nicht übermäßig stört. Was weiterhin auffällt, ist die Räumlichkeit, die zwischen den Worten nach oben kommt. Das kann erwünscht sein, bei Sprachaufnahmen aber auch störend wirken. Grundsätzlich hat Lift die Tendenz, etwas Unruhe in das Signal zu bringen, was genauer betrachtet auch logisch ist, da es die Hintergrundgeräusche stärker nach vorne holt. Gleichzeitig werden aber auch einzelne leise gesprochene Worte lauter, was für sehr dynamische Sprecher durchaus interessant sein könnte. Hier muss man abwägen zwischen Grundrauschen und klanglicher Verdichtung.

Kommen wir noch einmal zum Schlagzeug zurück und testen den Einfluss der Impedanz auf das SE R1 Bändchenmikrofon. Im Folgenden hört ihr den Schlagzeug-Groove nacheinander mit unterschiedlichen Impedanzen. Der Pegelunterschied zwischen dem 150-Ohm-Setting und dem 2,4-kOhm-Setting beträgt fast 9 dB, zwischen dem 600-Ohm-Setting und 2,4 kOhm liegen nur noch ca. 3 dB. Gleicht man jedoch die Pegel an, kommt noch mehr zutage. Denn auch der Klang ändert sich, weshalb ich die drei folgenden Klangbeispiele im Nachhinein im Pegel angepasst habe:

Je höher die Impedanz, desto mehr Bassanteile hat das Bändchen. Die variable Impedanz lässt sich so also auch klangformend einsetzen.