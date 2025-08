Dreadbox Artemis: Analoger Charakter trifft moderne Klangwelten

Dreadbox steht seit Jahren für analoge Synthesizer mit Charakter – schmutzig, lebendig, direkt. Die Artemis ist der neueste Wurf der griechischen Boutique-Schmiede und ein sechsstimmiger analoger Desktop-Poly-Synthesizer mit eindrucksvollen Effekten, Sequencer, Arpeggiator und einer tiefen Modulationssektion. Die Artemis ist kein klassischer Analog-Poly, noch ein ausschließlicher Digital-Hybrid. Sie steht irgendwo dazwischen – eine Soundmaschine für Texturen, Drones, flirrende Sequenzen, schimmernde Pads und organische Bewegungen.

Kurz & knapp Charakterklang: Die Artemis klingt roh, lebendig und organisch – ideal für Pads, Drones und experimentelle Sounds. Effektsektion: Vier hochwertige Effekte im Signalweg, entwickelt mit Sinevibes, prägen den Sound entscheidend. Modulationstiefe: Zwei polyphone LFOs pro Stimme, Probability-Funktionen und FM sorgen für kreative Vielfalt. Performance & Workflow: Generativer Arpeggiator, durchdachte Playmodes und kompakte Bauweise überzeugen im Studioeinsatz. Kritikpunkte: Kein Audioeingang und kleines OLED-Display mit eingeschränkter Ablesbarkeit aus schrägem Winkel.



Dreadbox Artemis

Innovative Klangtechnik und robustes Design

Die Dreadbox Artemis kombiniert analoge Klangerzeugung mit digitalen Effekten. Sie ist sechsstimmig und arbeitet im Signalweg vollständig analog – mit zwei VCOs pro Stimme, analogem Filter und VCA. Über einen sogenannten Smart Mixer lassen sich die Schwingungsformen der beiden Oszillatoren stufenlos überbelden. Im Gegensatz zu klassischen Wavetable-Synthesizern, die zwischen festen Tabellen springen, entsteht hier eine fließende, organische Mischung analoger Schwingungsformen – für besonders lebendige und dynamische Sounds. Digitale Effekte, eine Modulationsmatrix und speicherbare Presets ergänzen das Setup um moderne Flexibilität.

Dazu gibt es einen Suboszillator oder eine Noise-Option auf dem ersten Oszillator. Beim Filter stehen ein 24-dB- oder 12-dB-Tiefpassfilter sowie ein Hochpassfilter zur Verfügung. Ergänzt wird das Ganze durch eine ADSR-Hüllkurve pro Stimme sowie flexible Modulationszuweisungen, die es ermöglichen, Quellen wie LFOs, Hüllkurven, Mod-Wheel, Aftertouch und Velocity gezielt Parametern wie VCO-Pitch, Filter-Cutoff, Waveshape oder Pulsbreite zuzuweisen.

Zentrales Element der Modulation sind die beiden LFOs pro Stimme. Sie bieten acht Schwingungsformen inklusive One-Shot-Envelope-Modi, Cross-Modulation und mehrere Sync-Optionen. Dazu kommen ein Arpeggiator und ein Sequencer mit Probability, Swing, Gate und Time-Division.

Der Firmenstil von Dreadbox ist klar zu erkennen: griechische Mythologie in den Namen, robuste Metallgehäuse, handgefertigte Optik, ein leicht anarchischer, künstlerischer Ansatz. Geräte wie Dreadbox Nymphes, Typhon oder Erebus sind Instrumente für Menschen, die Klang nicht einfach nur konsumieren, sondern gestalten wollen.

Zum Lieferumfang gehören neben dem Synthesizer ein externes 15 V Gleichspannungsnetzteil mit Steckdosenadaptern für EU, UK und US, ein Sticker mit Dreadbox-Logo und – typisch für Dreadbox – eine ziemlich stylische Verpackung mit der Silhouette der griechischen Göttin der Jagd Artemis auf dem Karton.

Die Dreadbox Artemis besteht aus Metall, ist sehr kompakt, wirkt robust und ist hervorragend verarbeitet. Die Fader laufen schwergängig und präzise, Potis und Encoder sitzen stabil und wackeln nicht.

Das kontrastreiche OLED-Display bietet eine klare Darstellung der Parameter, kann jedoch aufgrund seiner Größe (5 × 2 cm, d. h. eine Diagonale von ca. 2,54 cm) und Position bei bestimmten Betrachtungswinkeln schwer ablesbar sein. Bei direkter Draufsicht ist aber alles okay.

Klangcharakter: Organisch, roh, lebendig

Klanglich bewegt sich die Artemis in einer eigenen Liga. Der Grundsound ist direkt, leicht rau und lebendig. Es ist eine natürliche Textur, die eher lebt als glänzt. Pads wirken warm und atmend, Leads offen und roh, Bässe können rund und fett wie auch aggressiv und dreckig klingen.

Ohne Effekte klingt die Artemis klassisch analog, direkt und trocken. Mit Effekten verwandelt sie sich jedoch noch einmal richtig in eine schimmernde, vielschichtige Soundmaschine. Der Grundcharakter bleibt dabei immer ein wenig roh und unpoliert – aber genau das macht den Charme dieses Instruments aus.

Modulationsvielfalt und MIDI-Features im Überblick

Die Modulationssektion gehört klar zu den Stärken der Artemis. Mit zwei polyphonen LFOs pro Stimme bietet sie eine enorme klangliche Beweglichkeit. LFO 2 kann dabei direkt die Frequenz von LFO 1 modulieren, was zu chaotischen Bewegungen und lebendigen Modulationsverläufen führt.

Besonders clever sind die One-Shot-Schwingungsformen, die es ermöglichen, einen LFO als Envelope zu nutzen. Die Sync-Optionen sind flexibel – von freilaufend über Note-Trigger bis hin zu BPM-Sync oder einer Kombination aus beidem. Dadurch entstehen sowohl klassische Modulationen wie Vibrato oder Filter-Sweeps als auch generative, flirrende Klanglandschaften, die permanent in Bewegung bleiben.

Neben klassischen Modulationsquellen wie LFOs, Hüllkurven, Modwheel, Aftertouch oder Velocity lässt sich auch MIDI-CC74 als Modulationsquelle jedem beliebigen Parameter zuweisen – etwa auf Filter-Cutoff, FM-Intensität, Effektparameter oder Waveshape. Die Handhabung funktioniert genauso wie bei der Modulation über das Modwheel: Quelle auswählen, Ziel bestimmen, Modulationsbetrag einstellen.

Das ist nicht nur für klassische MIDI-Controller praktisch, sondern auch besonders relevant für MPE-Setups, bei denen CC74 häufig als Timbre- oder Y-Achse verwendet wird. So lässt sich der Klang expressiv und dynamisch in Echtzeit formen – egal, ob man mit klassischem MIDI arbeitet oder mit modernen MPE-Controllern.

Firmware-Update: Patch-Namen, MPE und Bugfixes

Mit der Firmware-Version 1.0.0, veröffentlicht im Mai 2025, hat Dreadbox der Artemis einige wichtige Funktionen nachgereicht. Eine der größten Verbesserungen ist die Möglichkeit, Patches individuell zu benennen, anstatt nur mit alphanumerischen Speicherplätzen wie A1 bis F20 arbeiten zu müssen – eine enorme Erleichterung im praktischen Einsatz.

Ebenfalls Teil des Updates ist die Einführung von MPE-Unterstützung (MIDI Polyphonic Expression). Damit lässt sich die Artemis jetzt mit MPE-fähigen Controllern spielen, die Parameter wie Pitchbend, Aftertouch und Timbre (CC74) pro Note unabhängig steuern können – ideal für expressive Performances und dynamische Klanggestaltungen.

Zusätzlich wurden mit dem Update diverse Bugfixes und Optimierungen vorgenommen, die das Verhalten des Sequencers, die Stabilität der Clock-Synchronisation und kleinere MIDI-Probleme verbessert haben.

Effekte

Das Herzstück der Klanggestaltung

Eines der Highlights der Artemis ist die Effektsektion. Sie ist fester Bestandteil des Signalwegs und umfasst vier serielle Slots: Distortion, Modulation, Delay und Reverb. Jeder Effekt kann individuell aktiviert oder deaktiviert werden, was eine flexible Klanggestaltung ermöglicht.

Die Distortion-Sektion bietet vierzehn Algorithmen, darunter Soft- und Hard-Clip, verschiedene Wavefoldings, Sine-Bend, Bitcrushing und Sample-Rate-Reduktion. Das klingt je nach Einstellung von dezent gesättigt bis vollständig zerstört und glitchig.

Die Modulationseffekte sind extrem breit aufgestellt. Neben klassischen Chorus- und Flanger-Algorithmen gibt es Tape-Chorus, BBD-Chorus, Ensemble, Double-Notch-Filter und Pitch-Shifter. Besonders spannend ist der Barber-Pole-Phaser. Der Name „Barber Pole“ stammt von der klassischen Friseurstange, deren spiralförmige Bewegung die Illusion erzeugt, dass das Muster endlos nach oben oder unten läuft. Genau dieses Prinzip wurde auf den Phaser übertragen. Der Effekt klingt so, als würde der Sweep permanent steigen oder fallen – perfekt für hypnotische Pads, schwebende Flächen oder experimentelles Sounddesign.

Die Delay-Sektion bietet ein klassisches Stereo-Delay, ein Ping-Pong-Delay, ein BBD-Delay mit warmem Lo-Fi-Charakter und Modulation sowie den Random Repeater. Letzterer schneidet kleine Klangfragmente und wiederholt sie in zufälligen Abfolgen – ideal für glitchige Texturen, generative Elemente oder experimentelle Percussion.

Bei den Reverbs wird es richtig groß. Neben klassischen Räumen wie Small, Large und Huge gibt es Cloud und Shimmer. Der Cloud Reverb der Dreadbox Artemis erzeugt durch mehrfach geloopte und zufällig versetzte Playheads einen dichten, schwebenden Raumklang, der weit über klassischen Hall hinausgeht. Der Shimmer-Reverb arbeitet mit Pitch-Shifting im Reverb-Tail und sorgt für sphärische Höhen oder dunkle, oktavierte Tiefen – ideal für Ambient, Drones oder cineastische Klangflächen.

Klanglich sind die Effekte absolute Spitzenklasse. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Dreadbox dafür mit Sinevibes zusammengearbeitet hat – einer Software-Schmiede, die für hochkarätige Effektalgorithmen bekannt ist.

Spread und FM: Breite, Tiefe und Obertöne

Der Spread-Regler zählt ebenfalls zu den Stärken der Artemis. Er verteilt die Stimmen im Stereo-Feld nicht einfach durch simples Panning, sondern auf eine musikalisch organische Weise. Das Ergebnis ist eine breite, dreidimensionale Klangbühne, die weder künstlich noch aufgesetzt wirkt. Besonders bei Drones, Pads oder Leads öffnet sich der Klang hörbar – sowohl auf Kopfhörern als auch auf Lautsprechern – und das direkt aus der analogen Klangerzeugung, ganz ohne externe Effekte.

Ebenso stark ist die FM-Sektion der Artemis. Technisch handelt es sich um eine echte Through-Zero-Frequency-Modulation, bei der der zweite Oszillator die Frequenz des ersten moduliert. Dies ermöglicht komplexe Klangverläufe – von subtil metallisch bis hin zu aggressiv glockenartig – und bleibt dabei stets musikalisch stabil.

In Kombination entfalten Spread und FM ihr volles Potenzial: Während Spread den Klang räumlich auffächert, sorgt FM für spektrale Tiefe und Obertonkomplexität. Diese Mischung verleiht der Artemis ebenfalls einen besonderen klanglichen Charakter.

Sequencer und Arpeggiator

Kreative Kontrolle über Rhythmus und Variation

Der Sequencer der Artemis arbeitet mit bis zu 64 Steps und teilt sich die Engine mit dem Arpeggiator. Beide bieten Probability, Swing, Gate-Length und Time-Division.

Mit dem Arpeggiator der Artemis lassen sich sowohl klassische rhythmische Patterns als auch generative, sich ständig verändernde Sequenzen erstellen. Besonders stark sind die Probability-Funktionen, die kleine Variationen oder komplette Zufälligkeit ins Spiel bringen. Die Bedienung ist aufgrund des kleinen Displays nicht immer optimal, aber logisch aufgebaut und funktional durchdacht.

Playmodes: Stimmen clever nutzen

Neben klassischem Mono und Poly gibt es Duo, Tri und Unison als Playmodes. Im Duo-Mode werden zwei Stimmen gestackt, im Tri-Mode jeweils zwei Stimmen auf drei Noten verteilt, was einen extrem breiten Klang mit subtiler Chorus-Modulation ergibt. Unison stackt alle sechs Stimmen auf eine Note und klingt entsprechend fett, breit und druckvoll. Besonders Tri und Unison wirken beeindruckend auf Pads, Leads oder dröhnenden Bässen.

Anschlüsse und Integration ins Studio

Die Artemis kommt ohne Tastatur – sie ist also als Desktop-Synthesizer gedacht, der in bestehende Setups eingebunden werden will. Rückseitig gibt es MIDI In und Out im klassischen DIN-Format sowie einen USB-Anschluss für MIDI über USB – funktioniert problemlos und treiberlos mit Ableton, Logic und Co.

Audioseitig bietet die Artemis zwei Ausgänge (Left und Right), die als Stereo-Paar genutzt werden. Die Stereo-Breite entsteht durch Effekte wie Chorus, Delay oder Reverb sowie durch die Spread-Funktion, die die Stimmen im Stereofeld verteilt.

Dazu gibt es einen Kopfhörerausgang und den klassischen Anschluss fürs Netzteil. Insgesamt ist die Integration ins Studio unkompliziert. Über USB oder klassisches MIDI läuft die Clock-Synchronisation stabil, Ableton erkennt das Gerät sofort und über das External-Instrument Plug-in lässt sich die Artemis einfach ins DAW-Setup einbinden.

Schade ist, dass Dreadbox bei der Artemis auf einen Audioeingang verzichtet hat. Gerade angesichts der hervorragenden Effektsektion wäre es extrem reizvoll gewesen, externe Signale durch Filter, Delays, Reverbs oder den Phaser zu schicken. So bleibt der Einsatz der Effekte dem internen Signal vorbehalten – was zwar klanglich fantastisch ist, aber den Wunsch weckt, diesen Sound auch auf andere Geräte im Studio anwenden zu können.

Eigenwillig und einzigartig

Die Artemis im Vergleich mit anderen Synthesizern

Die Dreadbox Artemis ist ohne Frage ein sehr eigenes Instrument. Dennoch kann man versuchen, sie grob mit einigen anderen Geräten zu vergleichen – zumindest in Teilaspekten.

Am naheliegendsten ist der Vergleich mit dem Dreadbox Nymphes – ebenfalls ein sechsstimmiger Analogsynth aus derselben Schmiede. Während der Nymphes mit seinem kompakten Format und einem stark reduzierten Interface punktet, ist die Bedienung durch viele Shift-Funktionen deutlich verschachtelter. Klanglich orientiert sich der Nymphes an klassischen Analog-Polysynths – warm, weich, lush, oft mit Anklängen an Roland Juno-Sounds. Die Artemis dagegen klingt roher, offener und texturbetonter. Vor allem die direkte Bedienoberfläche, die mächtige Modulationssektion und die hochwertigen digitalen Effekte machen sie klanglich deutlich flexibler und vielseitiger als den Nymphes.

Ein weiterer vielleicht naheliegender Vergleich zur Dreadbox Artemis ist der Korg Minilogue XD. Auch hier trifft analoge Klangerzeugung auf digitale Elemente – konkret die digitale Multi-Engine. Klanglich ist der Minilogue XD extrem vielseitig, klar, präzise und flexibel. Die Artemis hingegen wirkt deutlich kompromissloser: Sie ist kein „Synthesizer für alles“, sondern spezialisiert auf organische Klangbewegungen, lebendige Texturen und experimentelle Sounds. Während der Minilogue XD als echter Allrounder überzeugt, richtet sich die Artemis eher an Leute, die gezielt nach einem Charaktergerät mit eigenständigem Sound suchen.

Einen Synthesizer, der direkt mit der Artemis vergleichbar wäre, gibt es nicht. Sie vereint Merkmale aus mehreren Welten: analoger Poly-Synthesizer, Effektgerät und Textur-Generator. Die Kombination aus Spread, Through-Zero-FM, komplexen Modulationen und der grundlegend lebendigen Klangerzeugung gibt es in dieser Form kaum ein zweites Mal.

Für wen eignet sich die Dreadbox Artemis besonders?

Die Dreadbox Artemis ist kein Synthesizer, der einfach nur Standard-Sounds liefert. Sie ist ein Instrument für alle, die mit Klang arbeiten wollen, der lebt, der in Bewegung ist, der nicht statisch bleibt. Wer einfach nur fette Leads oder klassische Analog-Bässe sucht, findet diese sicher auch – was zusätzlich ihre Vielseitigkeit zeigt.

Der entscheidende Unterschied der Artemis zu anderen analogen Synthesizern liegt darin, dass sie nicht versucht, möglichst viele klassische Synthesizer zu imitieren. Sie ist eine Maschine für Menschen, die Pads erschaffen, die flirren, atmen, zerfallen und sich wieder zusammenbauen. Für Leute, die beim Sounddesign nach etwas suchen, das lebendig und experimentell klingt. Für Kreative, die elektronische Musik machen, die mehr ist als Kick, Snare und Bass – sei es Ambient, IDM, Downtempo, Experimental oder cineastische Klangflächen.

Genauso spannend ist sie für alle, die generative Sequenzen mögen. Mit den integrierten Probability-Funktionen im Arpeggiator und Sequencer lässt sich mit wenig Aufwand Musik bauen, die sich ständig verändert, ohne dass man sie aktiv von Hand steuern muss.