Test: Dreadbox Chromatic Module fürs Eurorack

Etwas Farbe für den grauen Alltag

Die ersten sechs der Dreadbox Chromatic Module sind erhältlich. Deren augenfälligstes Merkmal ist neben den frischen fruchtigen Farben die Preisgestaltung. Die hier vorgestellten Eurorack-Module kosten alle zwischen 79,- und 99,- Euro und gehören somit zu den erschwinglicheren Vertretern. Dabei handelt es sich auch nicht um die zwölfundfünfzigste Auflage eines Standard-VCOs/VCFs/VCAs etc. Die Module sind trotz ihrer Größe mit interessanten Funktionen und Liebe zum Detail entwickelt worden – das kennt man ja bereits vom griechischen Hersteller Dreadbox. Dieser verpasste den Dreadbox Chromatic Module dann auch die passende griechische Taxonomie.

Ein Kessel Buntes für Eurorack

Alle Dreadbox Chromatic Module benötigen 10 HP Rack-Breite und haben ungefähr die gleiche Einbautiefe. Es handelt sich sowohl um analoge Module (Oszillator und Filter) als auch um digitale. Da hier keine klaren Angaben gemacht werden, möchte ich auch nicht großartig spekulieren. Die Module der Reihe nach, mitsamt den Preisen:

• ATAXIA ADSR/LFO – 89,- Euro

• DYSTOPIA Bit-Crush/Noise-Generator – 89,- Euro

• EUDEMONIA LP/HP-FILTER/VCA – 89,- Euro

• HYSTERIA VCO – 99,- Euro

• NOSTALGIA Delay/LFO – 89,- Euro

• UTOPIA Attenuverter/Mixer/LFO – 79,- Euro

Aus der kurzen Auflistung ist zu ersehen, dass die Module meistens mehrere Funktionen in sich vereinen. Sie sind also nicht nur günstig, sondern auch multifunktional. Das bringt es auch leider mit sich, dass die kleinen Potiachsen arg nahe bei den verschiedenen Buchsen liegen, so dass man diese nur mit spitzen Fingern verstellen kann, wenn Kabel gepatcht sind.

Stattdessen wurde viel Platz für Performance-taugliche Schieberegler vorgesehen. Diese laden förmlich zur Interaktion ein und sind auch wesentlich präziser einzustellen als kleine Potis. Die Bedienungsanleitung besteht jeweils aus einem einseitigen PDF in Englisch, das man sich auch zu Gemüte führen sollte, um alle Funktionen eines Moduls zu erfassen; manche Funktionen und Verhaltensweisen sind nämlich nicht intuitiv zu erfassen.

HYSTERIA VCO

Beginnen wir mit dem VCO. Er bietet neben dem obligatorischem V/Okt-Eingang einen dämpfbaren CV-Eingang für FM sowie einen Hardsync-Eingang, Der Oszillator lässt sich stufenlos zu sieben Schwingungsformen überblenden, von denen vier weiterhin über die Pulsbreite beeinflusst werden können. Ein Oktav- und ein Halbton-Regler übernehmen das Tuning. Oktavierung, Transponierung, Schwingungsform und Pulsbreite lassen sich alle spannungssteuern. Die am Regler angebrachten Notenwerte ergeben sich, wenn man die Quantisierungsfunktion aktiviert. Stimmen die Frequenzen dann nicht überein, kann man über ein Spindelpoti auf der Platine den VCO nachjustieren. Leider war es mir nicht möglich, eine passable Quantisierung über auch nur eine Oktave zu erreichen. Stimmte das C4, so war das C5 bereits 50 cent zu tief. Zudem neigt der HYTERIA VCO der Dreadbox Chromatic Module auch nach längerer Laufzeit zu einem nicht unerheblichen Drift, das ist mir persönlich ein wenig zu analog.

Vom Klang her war ich zunächst nicht so begeistert, allerdings haben mir die Sinusvariationen mit dem kleinem Spike dann gut gefallen. Durch die integrierte Quantisierung, sei sie auch nicht so sauber, ergeben sich schöne Möglichkeiten für aleatorische Ansätze. Der eigenständige Puls-Ausgang kann dann auch bei entsprechender Frequenz als Clock-Generator genutzt werden.

Eudemonia LP/HP Filter und Mixer/VCA

Auch dieses Modul der Dreadbox Chromatic Module Reihe beinhaltet mehrere Funktionen. Zunächst einmal besitzt das Filter drei Mixer-Eingänge mit je einem Regler. Das LP- und das HP-Filter können spannungsgesteuert werden; zusätzlich kann das resonierende LP-Filter (24 dB/Okt, 4-Pol) auch über einen V/Okt-kalibrierten Eingang gesteuert werden und so als Oszillator herhalten. Dem HP-Filter (18 dB/Okt) fehlt die Resonanz und der CV-Eingang kann nicht abgeschwächt werden. Wie weit offen oder geschlossen die Filter sind, kann man an einer LED über dem Schieberegler sehen, so hat man auch die externe Modulation im Blick.

Das Signal des Mixers geht über den VCA, der natürlich spannungsgesteuert werden kann. Der VCA-Regler bestimmt dann die Gesamtverstärkung. Ist das Signal ohnehin schon bei 10 Vpp, braucht man auch keine zusätzliche Verstärkung; wer mutig ist und trotzdem verstärkt, wird mit einem heftig übersteuerten Signal belohnt, so dass man von einer Waveshaping-Funktion sprechen könnte. Ob das Signal Oberkante-Unterlippe steht, kann man an der VCA-LED sehen – in diesem Fall beginnt sie orangefarben zu leuchten.

Das Filter sticht nicht unbedingt heraus, weiß aber definitiv zu gefallen, vor allem das heftige Übersteuern des VCAs kann ordentlich Druck machen. Mir gefällt es.

ATAXIA, ADSR/LFO

Dieses Dreadbox Chromatic Modul ist schon nicht mehr so selbsterklärend, die knappe Anleitung hilft hier weiter. Es gibt generell zwei Betriebsarten für die beiden identisch aufgebauten Modulatoren: ADSR oder LFO/MOD. Man kann leider immer nur beide Modulatoren umschalten, ein gemischter Betrieb ADSR/LFO ist leider nicht vorgesehen, was den Funktionsumfang unnötig einschränkt. Die generelle Betriebsart legt man über einen Klick auf beide hintergrundbeleuchteten Schalter fest. Dabei gibt es in beiden Modi noch Unterteilungen. Die ADSRs können entweder exponentiell, linear oder logarithmische Verläufe haben; die LFOs können auch als One-shot-Modulatoren genutzt werden, die über die beiden TRIG-Eingänge angestoßen werden. Im eigentlichen LFO-Modus wird der Langsamschwinger neu gestartet. Obwohl – so langsam schwingt er gar nicht, denn es darf bis 440 Hz geschaukelt werden. Am unteren Ende braucht ein LFO-Zyklus 30 Sekunden.

Das Besondere dieses Moduls ist die Einstellung der LFOs: Währen die ADSR-Funktion über die vier gewohnten Regler eingestellt wird, haben die LFOs mehr drauf als nur auf und ab: Erstens können Rise- und Fall-Zeit separat eingestellt werden. Das ermöglicht schon mal „zweistimmige“ Modulationen im höheren Frequenzbereich. Dann gibt es eine Fade-in-Zeit und sogar die Verlaufsform kann eingestellt werden (exp/lin/log). Gleiches gilt für die MOD-Funktion, nur dass hier HOLD-Zeit anstatt ein Fade-in eingestellt werden können.

Zu guter Letzt können dann auch noch LEVEL und TIME der beiden Modulatoren per Spannung gesteuert werden. TIME beeinflusst dabei immer alle Abschnitte der jeweiligen Hüllkurven/Modulatoren – eignet sich hervorragend, um etwas Swag in die schnöden 8tel zu bringen. Bis auf die Tatsache, dass es eben keinen gemischten ADSR/LFO-Betrieb gibt, finde ich hier alles richtig gut. Und anstatt ADSR kann man ja unter Umständen auch mit dem One-Shot-Mod vorlieb nehmen.

NOSTALGIA Delay

Ein dreiStufiges Delay, bei dem jede Stufe einzeln abgegriffen werden kann. Selbstverständlich ist beim Delay der Dreadbox Chromatic Module die Delay-Zeit kontinuierlich verstellbar und per Spannung steuerbar. Als Schmankerl ist auch gleich ein LFO mit an Bord, der direkt auf die Delay-Zeit normalisiert ist und dessen Anteil mit einem Depth-Regler eingestellt werden kann. Zusätzlich kann der LFO-CV in den Geschmacksrichtungen Dreieck und Rechteck auch noch separat abgegriffen werden.

Damit man das Delay in Eigenschwingung bringen kann, muss man nur die beiden Feedback-Regler, die für 1/3 und Full eigenständig ausgeführt sind auf ca. 75 % bringen. Dabei fällt mir sofort positiv auf, dass auch bei heftigem Feedback der Ausgangspegel moderat bleibt und so Boxen und Ohren schont, das kenne ich auch anders. Der Mix-Regler regelt den Delay-Anteil, der aber bei 5 % Delay-Wet-Signal stehen bleibt – ein büschen Delay ist also immer.

Interessant ist die Gain-Struktur: Über den oberen Eingang, kann man Line-Level oder sogar auch Gitarren direkt anschließen, der untere Eingang ist Eurorack-Level (10 Vpp). Die beiden Zwischen-Ausgänge 1/3 und 2/3, also der ersten und zweiten Delay-Stufe, sind ebenfalls Line Level – so könnte man diese sofort in einen Mixer geben, hart pannen und einen schönen Stereo-Space-Effekt erzielen.

Ich will nicht lügen und die Leute von Dreadbox auch nicht – ab einer Delay-Zeit von über 900 ms beginnt das Nostalgia zu zerren. Und ich mag es! Dadurch dass es bei Feedback-Orgien nie zu laut wird, ist man richtiggehend angespornt, das Delay mal so richtig aufzudrehen. Zusammen mit dem Vintage-Charakter eine recht spaßige Angelegenheit.

Dystopia, u. a. Bit-Crusher, Noise und Filter

Ja was denn jetzt? Tatsächlich ist dieses Dreadbox Chromatic Modul das funktional umfangreichste und bietet am meisten Bang-for-the-Buck. Zwar hat auch das nachfolgende Utopia einiges drauf, aber hier geht’s richtig zur Sache.

Ist der EXT-In unbelegt, so liegt dort durch Normalisierung Weißes Rauschen an. Am Pink-Ausgang liegt dann entsprechend ein LP-gefiltertes Signal an, dessen Cutoff über den Schieberegler und den CV-Eingang mit Abschwächer eingestellt werden kann. Eine LED zeigt wieder den Öffnungsgrad des Filters an. Analoges gilt für den Blue-Ausgang, dort eben als HP-Filter.

Am Crush-Ausgang kann man quasi zwei Zonen ausmachen, je nach Stellung des BITS-Reglers (wiederum mit CV und Abschwächer). Im unteren Drittel generiert der Crush-Ausgang eine Folge von abfallenden Peaks, die entsprechend der Einstellung quantisiert ist. Schickt man das z. B. auf einen VCA und gibt dann Rauschen dadurch, hat man bereits eine rhythmische „HiHat“-Figur.

In den oberen zwei Dritteln des BITS-Reglers hört sich der Ausgang dann wie die typische Space-Invaders Explosion an. Klar – zwei verschiedene Funktionen sind das nicht, sondern einfach die Abstufungen der Abtastrate, die halt an einem Punkt einen qualitativen Sprung machen.

Damit eng verbunden ist der Gate- und der Scatter-Ausgang. Über den Odds-Regler (der sich nicht spannungssteuern lässt) setzt man einen Schwellwert, bei dessen Überschreiten am Gate-Ausgang ein Gate-Signal ausgegeben wird. Dabei bestimmt der BITS-Regler eben, wie oft das Signal abgetastet wird. Diese Kombination lässt sich wiederum sehr gut für aleatorische (selbstspielende, auto-generative) Ansätze verwenden.

Und Scatter? Hier liegt dann das gegatete Weiße Rauschen an – oder wenn man ein anderes Signal am EXT-In anlegt, eben dieses. Dann verändert sich auch das Verhalten aufgrund des anderen Inputs teilweise massiv: Liegt z. B. ein langsamer LFO-an, kann man diesen wunderbar in Stufen zerlegen. Am Crush-Ausgang kann dieser dann abgegriffen werden.

Alles in allem ein Top-Modul und für mich das Highlight der Dreadbox Chromatic Module! Hier tun sich viele Türen auf uns es macht vor allem Spaß, einen Bit-Crusher so vielseitig einsetzen zu können.

UTOPIA, Attenuverter, Mixer, LFO, Pulserizer

Aus der Dreadbox Chromatic Module Reihe ist Utopia zunächst am schwersten zu fassen, obwohl es auf den ersten Blick ja nichts Weiteres als ein Attenuverter mit vier Eingängen zu sein scheint. Alle Eingänge sind gleicispannungsgekoppelt und für Audio sowie Steuerspannung gleichermaßen geeignet. Sind alle Eingänge belegt, werden die behandelten Signale an den vier Ausgängen ausgegeben. Diese sind wiederum auf den darauf folgenden Mixer normalisiert, so dass an jedem der drei Ausgänge nun die Summe anliegt.

Auch hier wieder Sonderfunktionen: Ist am Eingang 4 kein Kabel gepatcht, so findet man am Ausgang 4 und somit auch am Mixer-Ausgang die Dreiecksschwingung des LFOs, der sich über einen Regler und CV steuern lässt. Der Regler ist gleichzeitig die LED und zeigt den LFO-Verlauf optisch an. Ein leerer Eingang 3 wiederum bietet einen DC-Offset, mit dem man die Mittenlage der Eingänge nach oben oder unten verschieben kann.

Wie gesagt liegt am Mixer die Summe an. Diese geht dann in den Pulserizer, vorausgesetzt, an dessen Eingang ist kein Kabel angeschlossen. Was ist denn nun wieder ein Pulserizer? Er pulserisiert im wahrsten Sinne des Wortes den Eingang, indem er ab einer bestimmten Spannungsschwelle, die über den Pulserizer-Regler eingestellt werden kann, ein Umschlagen einer Pulsschwingung auslöst, die am Ausgang abgegriffen werden kann. Das ist etwas kompliziert ausgedrückt für die Aussage: Es ist im Prinzip ein 1-Bit-Wandler. Deutlich kann man das hören, wenn man externes Audio anlegt. Kombiniert man das mit dem internen LFO, bieten sich herrlich destruktive Möglichkeiten.