Test: Dreadbox Komorebi, Chorus für Synth & Gitarre

Analoger Chorus/Flanger

Dreadbox Komorebi – ein Wald, große Bäume mit grünen Blättern. Einzelne Sonnenstrahlen fallen durch das Laub in Richtung des Waldbodens, gefiltert durch Blätter und Zweige: Komorebi heißt dieser Zustand auf Japanisch. Gibt es ein deutsches Wort dafür?

AMAZONA.de Lesern ist der Hersteller Dreadbox vor allem wegen seiner analogen Synthesizer und Module bekannt, aber die in Athen beheimatete Firma hat auch schon viele FX-Bodenpedale produziert.

Der Komorebi ist ein analoger Chorus und Flanger, der diesen schönen Namen trägt. Ähnlich den gefilterten Lichtstrahlen arbeitet das Pedal als Kammfilter und eine BBD-Einheit (Bucket Brigade Delay = Eimerkettenspeicher) erzeugt Verzögerungen. Auch in der Farbgestaltung ist es ein echter Blickfang. Das Pedal wird nicht nur Gitarristen Freude bereiten, sondern auch dem einen oder anderen Synth-/Modular-Nutzer, denn das Pedal ist über drei Patch-Punkte per Control Voltage (CV) steuerbar. Es macht einen stabilen Eindruck, das Gehäuse ist aus Metall gefertigt.

Dreadbox Komorebi – der Aufbau

Das Pedal verfügt über vier Regler. Mit dem Amount-Regler wird bestimmt, was durch die BBD Einheit beeinflusst wird, regelbar zwischen Delay-Time und LFO. Static regelt die Verzögerungszeit des BBD zwischen 2 und 35 ms. Feedback regelt namensgebend die Rückkopplung des Delays und sorgt für jede Menge Chaos, wenn der Regler zu weit nach rechts wandert. Rate bestimmt die LFO-Frequenz, laut Herstellerangaben von 15 Sekunden pro Periode bis 110 Hz. Per Kippschalter können die drei Schwingungsformen Ramp, Triangle und Saw gewählt werden. Eine rote LED zeigt die Geschwindigkeit und Art der Schwingungsform an. Obligatorisch befindet sich ein On/Off-Fußschalter mit LED am unteren Ende. Der Schalter meldet mit einem herzhaften Klickgeräusch seine Aktivität. Das Pedal verfügt über eine True-Bypass-Schaltung.

Über drei Patchpoints in Form von Miniklinkenbuchsen lassen sich die Parameter für Static und LFO-Rate extern beeinflussen. Über die dritte Buchse wird der interne LFO ausgegeben. Die Rückseite ziert jeweils eine 6,3 mm Klinkenbuchse für Input und Output, leider ist Komorebi nur mono. Ein Dip-Switch sorgt für die Umschaltung zwischen Line- und Eurorack-Pegel. Mitgeliefert wird ein 15 Volt Netzteil, das ebenfalls an der Rückseite Anschluss findet. Die für Pedale unüblich hohe Spannung sorgt für maximalen Headroom, üblich sind eher 9 Volt. Das Pedal klingt sehr sauber und rauscharm.

Der Klang des Dreadbox Komorebi

Ich habe das Dreadbox Komorebi aus dem Blickwinkel Synth-User betrachtet und denke erst mal: Schade, kein Stereo. Das macht aber nichts, denn es gibt ja auch genügend Synthesizer mit Monoausgang und quasi alle VCOs im Eurorack-Format sind mono.

Das Pedal macht eine gute Figur im Zusammenspiel mit synthetischen Schwingungsformen. Es neigt schnell zur Übertreibung und färbt das Signal stark, so dass man für sanfte Chorus- oder Flanger-Effekte die Regler entsprechend sorgfältig einstellen muss. Spannend wird der Sound, wenn per CV-Static und LFO-Rate durch externe Modulationsquellen beeinflusst werden. Hierbei rate ich dazu, mit Attenuatoren zu arbeiten, um nicht die volle Breitseite an Modulation auf das Ziel loszulassen. So lassen sich die Änderungen gezielter und sanfter steuern.

Das Dreadbox Komorebi kann wunderbar statische Kammfilter erzeugen. Richtig interessant wird es, wenn am Ausgang vom Komorebi ein Stereoeffekt seine Arbeit verrichtet. Sei es Stereohall oder Ping-Pong-Delay, die Kombination macht den Sound auf jeden Fall mächtig!