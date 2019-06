Test: Dreadbox NYX V2, semimodularer Synthesizer

Semimodularer Analogsynth in V2

Dreadbox NYX geht in die zweite Runde

Dreadbox hat ihrem monophonen semimodularen Desktop-Synthesizer NYX überarbeitet und ihm neue Features verpasst. Ob Dreadbox NYX V2 gelungen ist, erfahrt ihr hier.

Das Design des NYX V2

Was Farbgebung, Schrifttyp und Design angeht, hat sich Dreadbox an ihrem Vorgänger orientiert. Das Gerät ist in typischer Dreadbox Qualität verarbeitet. Das schwarz-weiße Metallgehäuse vermittelt einen zeitlosen klassischen Look.

Die Regler und Fader verfügen über einen angenehmen Drehwiderstand. Die Ausmaße haben sich aber deutlich geändert. NYX V2 ist größer geworden und übersichtlicher. Das alte Gehäuse hat die Maße 35 x 19,5 x 17 cm und das neue Gehäuse 35 x 18 x 5.5 cm. Das Gehäuse ist deutlich schmaler geworden.

Dadurch wirken die Sektionen auf dem Bedienpaneel aufgeräumter und nicht mehr zusammengequetscht. Obwohl es an Funktionen hinzugewonnen hat, wirkt das neue Design übersichtlicher.

Die Holzleisten sind nicht lackiert und laden damit zum Individualisieren ein: Einfach abschrauben, selber lackieren oder vom Künstler seiner Wahl gestalten lassen. Der Phantasie sind hier keinen Grenzen gesetzt.

Der Aufbau des Synthesizers hat sich im Verglich zum Vorgänger deutlich verändert. Links oben finden wir zwei Oszillatoren und daneben die Routing-Matrix und den LFO. Daneben befindet sich das Reverb, welches deutlich an Funktionen hinzugewonnen hat.

Es folgt die vergrößerte Patchbay. Waren es beim Vorgänger 12 Patch-Punkte, sind es nun 30 und 2 Regler für den Mix und Noise-Anteil.

In der zweiten Reihe findet sich zuerst das Dual-Filter mit seinen verschiedenen Einstellungen. Es folgen zwei Modulations-Envelopes und der Amp-Envelope.

An Anschlüssen stehen ein Kopfhörerausgang, Audioausgang, ein MIDI-Input und ein MIDI-Thru-Anschluss zur Verfügung. Außerdem finden sich hier der Powerswitch und der Anschluss für das externe 15 Volt Netzteil.

Wir finden auf der Rückseite auch den numerischen DIP-Kippschalter für verschiedene Funktionsparameter des Geräts.

DIP 1 OFF aktiviert einmal Autotuning, wenn man von On auf Off umschaltet. DIP 1 ON bedeutet, dass Autotune aktiviert ist und immer, wenn der VCA geschlossen ist, wird er aktiviert. Es wird dann ständig nachgestimmt und Dreadbox empfiehlt, diesen Modus als Standardeinstellung zu aktivieren. DIP 2 ON schaltet den Paraphonic-Modus aus und mit DIP2 OFF ist der paraphonic Modus aktiv. Mit DIP 3, 4, 5 kann man die MIDI-Kanäle wechseln. DIP6 ist für die Wartung des Geräts bestimmt.

Rückseitig befinden sich ebenfalls noch der Powerswitch und der Anschluss für das externe 15 Volt Netzteil

Die Oszillatoren

Sehr wichtig für einen Synthesizer sind natürlich die Oszillatoren, weil ihre Architektur maßgeblich bestimmt, wie ein Synthesizer klingen soll.

Oszillator 1 generiert entweder eine Sägezahn- oder Rechteck-Schwingung, die über einen Kippschalter ausgewählt wird. Oszillator 2 generiert Sägezahn- oder Dreieck-Schwingung. Beide Oszillatoren können miteinander synchronisiert werden oder unabhängig voneinander agieren.

Beide verfügen jeweils über einen Regler, um die Oszillatoren nach eigenem Geschmack zu stimmen oder zu verstimmen. Sie verfügen außerdem über einen Glide-Fader, natürlich unverzichtbar bei monophonen Synthesizern, um z. B. die Übergänge bei übereinanderliegenden Töne zu gestalten.

Die Oszillatoren verfügen jeweils über einen Kippschalter mit den Einstellungen Plus, Neutral und Minus, die den Oktavumfang bestimmen. Beim Vorgängermodell waren diese mit 32′, 16′, 8′, 4′ und 2′ beschriftet. Mit dieser Bezeichnung kann der Musiker mehr anfangen als mit Plus und Minus. Aber Musiker verfügen über Ohren, also sollten sie diese benutzen und werden schnell herausfinden, was Plus und Minus bedeuten.

Mit dem Mixer und seinen zwei Slidern wird die Lautstärke der jeweiligen Oszillatoren bestimmt. Die Oszillatoren klingen in meinen Ohren kraftvoll, roh und wild. Sie sind nicht dafür geschaffen, Wohlklang zu erzeugen. Sie beißen immer ein bisschen zu. Das liegt sicher auch an der Auswahl der Schwingungsformen, die Dreadbox zur Verfügung stellt und der Möglichkeit, die Oszillatoren gegenseitig zu verstimmen. Das Zahmste, was NYX zu bieten hat, ist die Dreieck-Schwingungsform, aber diese kann mit Rechteck und Sägezahn kombiniert werden, wodurch gleich wieder Power entsteht.

Das Routing und LFO Sektion

Im Routing können wir die Funktionen der Oszillatoren und des Filters bestimmen. Es stehen für Filter und Oszillator jeweils 4 Funktionen zur Verfügung. Das Filter kann als Lowpass, Bandpass, Highpass und Parallel betrieben werden.

Für die Oszillatoren stehen folgende Funktionen zur Verfügung: Beide Oszillatoren werden mit „NOR“ in das erste „VCF“ geschickt. Im Split-Modus wird Oszillator 1 in das erste Filter geschickt und Oszillator 2 in das zweite Filter. Mit Half schickt man beide Oszillatoren in das zweite Filter. „VCA” umgeht beide Filter und führt direkt in den VCA.

Für die Filter ergibt sich folgendes Szenario: Im Lowpass-Mode sind die Filter in Serie als Lowpass-Filter geschaltet, dadurch verfügt man über zwei 12 dB/Oktave Filter, was ein 24 dB/Oktave Lowpass-Filter ergibt.

Im Bandpass-Modus sind beide Filter ebenfalls in Serie geschaltet, allerdings funktioniert Filter 1 als Highpass-Filter und Filter 2 als Lowpass-Filter. Dadurch ist es möglich, ein kräftiges und rohes Bandpass-Filter zu erzeugen, das mit dem Offset-Regler nun die Breite der Filterkurve bestimmt.

Im Highpass-Modus sind die Filter auch in Serie geschalten und führen beide ein Highpass-Filter durch. So erzeugt man ein 24 dB Highpass-Filter, ähnlich wie im Lowpass-Modus.

Mit Parallel sind die Filter als Lowpass parallel verschaltet.

Das ausgewählte Routing hat natürlich einen deutlichen Einfluss auf die Synthese. Es macht einen Unterschied, wie die Elemente miteinander interagieren und beeinflusst somit den Sound. Welchen Syntheseweg nehmen die Oszillatoren und welchen die Filter?

Mit dem LFO bestimmt man Rate und Depth des LFOs. Besonders aufregend ist das nicht und die Stärke dieser zwei Regler zeigt sich, wenn der LFO entsprechend verschaltet ist.

Diese Wahlmöglichkeiten unterstreichen das halbmodulare Konzept, welches sich nicht nur darin zeigt, dass eine Patchbay zur Verfügung steht. Ein Beispiel für die interessanten Kombinationen wäre z. B., dass man für jeden Oszillator ein unterschiedliches Filter möchte.

Durch die Verschaltungsmöglichkeiten ist dies kein Problem. Man wählt in VCO Split, also jeder Oszillator wird in eines der beiden Filter geschickt, aber mit der Filtereinstellung Par werden sie parallel verschaltet und nicht seriell, dass die beiden Signale also getrennt bleiben.

Oder wie wäre es damit, Filter und Oszillatoren unabhängig voneinander zu betreiben? Dazu VCA wählen, also die Oszillatoren umgehen die Filter, aber das Filter auf par(allel) und dann die Resonance voll aufdrehen. Dann gibt es ein Donnerwetter.

Achtet an dieser Stelle auf eure Ohren, Kopfhörer und Boxen. Dreht die Lautstärke runter und genießt die fetten Frequenzen.

Dual Filter des NYX V2

Dreadbox NYX verfügt über zwei Filter, welche mit einem Bedienfeld bedient werden. Es handelt sich um zwei 12 dB Filter, also verfügt man mit beiden Filter über ein 24 dB Filter.

Mit Cutoff und Resonance kontrolliert man die jeweiligen Frequenzen beider Filter gleichzeitig. Mit dem Offset-Regler kontrolliert man die Cutoff-Frequenz des zweiten Filters.

Wenn der Offset-Regler auf 12 Uhr steht, sind beide Filter synchronisiert, weil Cutoff und Resonance beider Filter das Signal in gleicher Weise beeinflussen. Mit diesem Feature lassen sich natürlich interessante Filtereffekte erzeugen, da eine Offset-Einstellung abseits von 12 Uhr beide Filter unterschiedlich zum Klingen bringt.

Der Klang des Filters ist abhängig vom Routing. Es spielt eine große Rolle, wie die Filter verschaltet sind und haben so eine erhebliche Auswirkung auf die Oszillatoren, da so bestimmt wird, in welcher Art und Weise die Oszillatoren beide Filter durchlaufen sollen.

Das Filter kann ganz schön zupacken und brutal klingen. Es ist zur Selbstoszillation fähig und wird dadurch auch spielbar. Dazu muss man nur die Oszillatoren mit den Mixerreglern stummschalten und Resonance fast voll aufdrehen. Viel Spaß beim Spielen mit der Cutoff-Frequenz.

Die Soundpalette wird hier nochmals vergrößert, weil je nach gewählten Filtern sich auch der Klang der Selbstoszillation ändert. Da es sich um ein Dual-Filter handelt, kann man mit dem Offset-Regler die Soundpalette pro Filter-Einstellung nochmals gestalten.

Unnötig zu betonen, dass es in diesem Modus wie verrückt zwitschert und sehr tiefe Sub-Bässe möglich sind. Wenn man dann die Oszillatoren dazu mischt …

Routing der Modulatoren

Neben den Filtern befindet sich die Einstellung für das Routing der zwei Modulatoren. Die Funktionen werden mit einem Schalter ausgewählt, der über folgende Funktionen verfügt.

Wenn man die Einstellung „Off“ wählt, haben die Modulatoren keinen Einfluss auf das Filter.

Die Einstellung ½ bedeutet, dass „Modulator 1“ „ Filter 1“ kontrolliert und „Modulator 2“ kontrolliert „Filter 2“.

Modulator 1 und Modulator 2 kontrollieren beide Filter gleichzeitig mit der Einstellung 1+2.

Mit 1 kontrolliert man mit Modulator 1 beide Filter.

Nach Dreadbox ist die Standard-Einstellung „1“ bei der Modulator 1 als Envelope-Generator fungiert und Modulator 2 über die Patchbay verkabelt werden kann. Warum nicht mal in der Patchbay mit Modulator 2 einfach mal eine der unterschiedlichen Filter-Cutoffs modulieren oder beide.

Amp, Modulator 1 und Modulator 2

Im Prinzip handelt es sich um die Modulatoren um Hüllkurvengeneratoren.

Die vier Parameter pro Modulator werden mit Slidern kontrolliert. Es gibt einen Kippschalter, um von ASR auf LFO zu wechseln. Rise bedeutet Attack. Fall so etwas wie Release und Hold ist mit Sustain zu übersetzten.

Mit „Level“ kann man die Modulationsstärke auf das Signal beeinflussen. Die Auswirkung der Modulatoren auf die Oszillatoren wird im Routing bestimmt.

Mit einem Kippschalter wird der LFO-Modus ausgewählt und die Funktionen der Slider verändern sich.

Die Slider verändern nun den Anteil des LFOs auf das Signal. Hold bestimmt die Schwingungszeit des LFOs, Fall wie schnell das Filter geschlossen wird und Rise, wann das Filter geöffnet wird.

Level bestimmt weiterhin wie Stark das Filter in Abhängigkeit vom LFO das Signal beeinflusst.

Modulation mit Hilfe von Hüllkurven ist ein essentielles Mittel in der Soundgestaltung, besonders wenn sie auf die beiden Filter wirken. Ohne Hüllkurvenmodulation ist die Wirkung des Filters natürlich immer voll auf die Fresse. Das möchte man natürlich nicht immer.

Es ist schön, dem Filter Zeit zu geben, damit er sich zu entwickeln kann. So werden z. B. die typischen Filter-Sweeps erzeugt. Ohne Modulation des Filters sind solche Effekte nicht möglich.

Bei Amp handelt es sich um eine typische Hüllkurve, mit der man den Verlauf eines Sounds einstellt.

Rise entspricht Attack, Fall entspricht Release und Hold führt Sustain aus. Mit Level beeinflusst man die Modulationsstärke auf das Signal.

Ich bin ein großer Fan von Hüllkurven und bevorzuge eine ADSR-Hüllkurve. Da das Dreadbox NYX nun mal monophon ist bzw. einen paraphonic Modus besitzt, ist eine ADSR-Hüllkurve vernachlässigbar. Monophone Synthesizer eignen sich meistens für Basslinien, Leadsounds und verrückte Effekte. Dafür benötigt es keine ADSR-Hüllkurve, eine ASR reicht da vollkommen aus.

Diese Hüllkurve kann mit Hilfe eines Kippschalters eine Drone-Funktion annehmen. In diesem Modus übernehmen die Slider neue Funktionen, wie sie schon mit den Modulatoren beschrieben wurden. Damit ist es möglich, Dreadbox NXY V2 ohne externe MIDI-Signale wie einem Keyboard zu betreiben.

Damit wird Dreadbox NYX V2 tatsächlich zu einem unabhängigen Modularsystem und hat nur noch wenig mit einem halbmodularen Synthesizer zu tun. Drones haben immer einen experimentellen Charakter. Die atmosphärischen Stimmungen eigenen sich perfekt für Soundtracks, Computerspiele, Filme und Effektsounds.

Reverb im NYX V2

Begrüßenswert ist das Reverb, welches Dreadbox NYX spendiert hat. Das Reverb hat 6 Slider.

Mit Mix kontrolliert man den Reverb-Anteil auf das Signal. Size bestimmt die Größe des Halls. Feed bezeichnet den Feedback-Anteil des Reverbs.

Das Reverb verfügt über eine Besonderheit. Mit Wave wird das Reverb mit einer S&H-Schwingungsform moduliert. Mit Rate moduliert man die die Geschwindigkeit der S&H-Schwingung.

Natürlich klingt mit einem Reverb gleich alles musikalischer, größer und breiter. Mit dem Reverb kann man eine Solo-Performance alleine mit NYX durchführen. Trotz monophoner Klangerzeugung ist es mit den weiten Räumen möglich, Klänge zu überlagern und die Illusion von Polyphonie zu erzeugen.

Das Reverb erzeugt in der Kombination mit Drone cineastische Atmosphären, die perfekt in Science-Fiction- und Horror-Filme passen.

Die Patchbay

Wie es sich für einen semimodularen Synthesizer gehört, besitzt Dreadbox NYX eine Patchbay. Ich möchte hier nicht im Einzelnen auf jeden Punkt der Patchbay eingehen, da ein Test in erster Linie den Funktionsumgang darstellen soll und kein Tutorial ist.

Im Vergleich zu ihrem Vorgängermodell ist die Patchbay erheblich gewachsen. Die Sektion ist in Output, Mix, Noise und Inputs aufgeteilt. Die Namen der Sektionen sind an der Seite der Patchbay zu finden und gestalten die Sektionen sehr übersichtlich.

Mit 30 Patch-Punkten und zwei Reglern kann man seinen modularen Träumen Ausdruck verschaffen. Die Namen der Patch-Punkte sind über die Anschlüsse gedruckt.

Loben sollte man den Umstand, dass es auf diesem Wege möglich ist, auch Noise in das Klanggeschehen mit einzubeziehen. Der Noise-Anteil kann mit einem Level-Regler sogar in der Lautstärke bestimmt werden.

An Outputs findet man die üblichen Verdächtigen wie CV, Gate der beiden Modulatoren, LFO, OSC2. In der Output-Sektion findet sich auch die Möglichkeit, die Modulation des Reverb, also die S&H-Schwingungsform, einzubinden.

Wenn man mit dieser z. B. den Cutoff der Filter moduliert, kommt man in dem Genuss der typischen S&H-Klänge. Die Reglung des S&H findet dann natürlich in der Reverb-Sektion statt.

Hervorzuheben wäre auch, dass sich in der Input-Sektion CV-Eingänge für die unterschiedlichen Cutoff-Sektionen beider Filter befinden. Außerdem kann Cutoff und Resonance für beide Filter zusammen gepatcht werden. Ebenfalls können beide Filter komplett mit VCF1 IN und VCF2 IN moduliert werden.

Ein Patch-Punkt für Pulsbreiten-Modulation steht zur Verfügung, was natürlich auch sehr lobenswert ist.

Das Patch-Feld bietet wirklich sehr viele Möglichkeiten, um mit Dreadbox NYX V2 neue Klänge zu erzeugen. 20 CV-Inputs und 10 CV-Outputs bieten sehr viele Möglichkeiten, innerhalb des Gerätes verrückte Verschaltungen vorzunehmen.

Dabei ist noch gar nicht einberechnet, dass die Patch-Punkte auch externes Equipment ansteuern und von außen angesteuert werden können. Als Mini-Kritikpunkt könnte man anmerken, dass das Gerät über keinen Audioeingang im Patchfeld verfügt. Es wäre schön gewesen, externe Signale mit dem Filter, LFO und Reverb zu verändern