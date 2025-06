Authentische Vocals per Software generieren

Dreamtonics Synthesizer V Studio 2 Pro ist die neueste Version der japanischen Vocal-Erzeugungs-Software, die vor allem klangliche Verbesserungen und noch detaillierteren Zugriff auf Parameter betrifft, von denen einige neu sind. Kann sie mit der Konkurrenz mithalten und wie klingt sie?

Kurz & knapp Klangqualität verbessert : Neue Stimmen klingen deutlich natürlicher und feiner aufgelöst als in der Vorversion.

: Neue Stimmen klingen deutlich natürlicher und feiner aufgelöst als in der Vorversion. Mehr Kontrolle : Smart Control Points und der neue Mouth-Opening-Parameter ermöglichen präzisere Klanggestaltung.

: und der neue ermöglichen präzisere Klanggestaltung. Schnellere Performance : Rendergeschwindigkeit hat sich laut Hersteller um bis zu 300 % verbessert.

: hat sich laut Hersteller um bis zu 300 % verbessert. Flexibler Workflow : AI-Retakes , Phoneme-Timing und Expression Pads bieten kreative Bearbeitungsmöglichkeiten.

: , und bieten kreative Bearbeitungsmöglichkeiten. Kauf statt Abo: Dreamtonics bleibt beim klassischen Lizenzmodell, was es von abonnierbaren Konkurrenzprodukten abhebt.

Einführung und Vorgeschichte

Die Vorversion der Software habe ich bereits hier genau unter die Lupe genommen. Synthesizer V Studio Version 1 erschien 2020 und wurde laufend verbessert. Ich empfehle, Informationen zur grundsätzlichen Funktionsweise dort nachzulesen, die zusammen mit Workflows erläutert werden. Die neue Version ist mit ein paar Ausnahmen sehr ähnlich wie V1 zu bedienen und bringt vor allem Neuheiten bezogen auf Klang, Rendergeschwindigkeit, Workflow und zusätzliche Justageoptionen.

Der erste Testbericht der Software fand sicher auch deshalb viele Leser, weil es hier um besonders oft fehlende neue Möglichkeiten in der Musikproduktion geht. Vielen Heimstudio-Produzenten fehlen vor allem Vocals, die man sich mit Synthesizer V Studio nun selbst designen kann. Doch wie gut klappt das?

Natürlich muss ein solches Programm polarisieren. Darüber, was gut oder erträglich klingt, scheiden sich offenbar die Geister. Ich finde es vergleichbar damit, wie manche Leute Autotune-Effekte lieben oder hassen. Aber auch das reicht zur Einordnung nicht. Denn offensichtlich sind nicht nur die Geschmäcker verschieden („will ich künstlichen Sound oder nicht?“), sondern auch die Wahrnehmungen („was klingt natürlich und was nicht?“).

Hierzu und zur neuen Version sagt der Hersteller zu Dreamtonics Synthesizer V Studio 2 Pro:

„In über 100 Testrunden mit Musiker und Produzenten wurden Feedbacks gesammelt. Dabei ging es unter anderem darum, festzustellen, wann Vocals als natürlich wahrgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass hierbei unterschiedliche Wahrnehmungen bestehen.“

Das erklärt die große Bandbreite der Reaktionen auf diese Software und vergleichbare andere. Übrigens: Als Produzent bevorzuge ich selbst eher natürlich klingende Vocals. Ich selbst fand einige Ergebnisse aus Synthesizer V Studio 1 Pro zumindest teilweise natürlicher klingend als manche Autotune-Vocals.

Soviel sei vorweggenommen: Dreamtonics Synthesizer V Studio 2 Pro kann noch einmal menschlicher und natürlicher klingen.

Autorisierung und Versionen

Keine zwei Meinungen kann es darüber geben, dass sich Dreamtonics Synthesizer V Studio 2 Pro von abonnierbarer, Browser-basierter Konkurrenz durch ein eher konservatives Produktmarketing und Gestaltungsansatz unterscheidet. Die Lizenz kann dauerhaft erworben werden, Workflows in Synthesizer V erinnern an detaillierte Edits aus DAWs. Man nutzt nun entweder eine Online-Aktivierung, so dass man auf mehreren Rechnern abwechselnd, aber nicht gleichzeitig arbeiten kann.

Alternativ ist eine Offline-Aktivierung möglich, die nur für ein einzelnes Gerät funktioniert. Das ist so auch für alle anderen und ergänzenden Produkte vorgesehen, zum Beispiel für die zusätzlichen Stimmen oder die Software Vocoflex, die wie ein Effekt auf Audioaufnahmen angewendet werden kann. Man fügt Seriennummern mithilfe der Add-Funktion dem Account hinzu.

Mit der Vorversion erstellte Projekte lassen sich in V2 importieren. Dann erscheinen jedoch Hinweise, dass man manche Einstellungen am besten ändern soll. Diese geben auch Hinweise darauf, was sich geändert hat. Der alte „Manual“-Mode ist verschwunden, man kann aber stattdessen im Rigid/Stable-Mode und mit den neuen Control-Points arbeiten, die beim Einzeichnen von Kurven helfen.

Dreamtonics Synthesizer V Studio 2 Pro: Lieferumfang und Stimm-Upgrades

Es gibt für zuvor verwendete Stimmen, wie etwa „Natalie“ nun ein Upgrade auf Version 2. Allerdings kann die bisherige Voice-Version nach wie vor heruntergeladen und auch mit Synthesizer V Studio 2 Pro benutzt werden. Dann kommt natürlich die Anpassung an die neuen Funktionen nicht in vollem Maße zur Geltung. Es stehen z. B. für Natalie v1 zwar ebenfalls Vocal-Mode-Drehknöpfe zur Verfügung, aber sie bewirken weniger als bei Natalie v2.

Käufer der Vollversion von Dreamtonics Synthesizer V Studio 2 Pro erhalten eine auswählbare Stimme/Voice-Database zusätzlich. Es gibt aber auch erwerbbare Bundles mit zwei, drei, sechs oder neun Stimmen. Bei meinem Upgrade mitgeliefert wurden die Stimmen Hayden V2 und Natalie V2. Außerdem stand mir noch eine weitere Stimme zur Auswahl bereit, wobei ich allerdings nur die Wahl zwischen den drei Alternativen Liam Mai 2, Hayden 2 und Mo Xu hatte. Weitere Stimmen in der Library von Dreamtonics haben oft asiatische Namen oder Anmutungen.

Früher gab es noch eine Gratis-Variante, die nun nicht mehr auf der Dreamtonics Website zu finden ist. Stattdessen lässt sich bei Redaktionsschluss die Vorversion nach wie vor für etwas weniger Geld kaufen. Zudem wird eine vom Funktionsumfang reduzierte Version bei jedem Kauf einer Voice-Database mitgeliefert.

Stimmen lassen sich nach der Installation des Synthesizer V Studio Pro 2 Programms herunterladen, die nun intern über einen Product-Manager-Bereich verfügt. Das Programm kann wie gehabt sowohl Standalone als auch als Plug-in arbeiten.

Nach dem ersten Öffnen wird auch das Laden eines Beispiel-Sample-Projekts (und der Stimmen Hayden 2, Natalie 2, Ritchy 2, Sheena 2 und Mo Xu als siebentägiges Demo) angeboten. Dieser vermittelt gute Eindrücke über die Klangqualität neuer Voices. Aus rechtlichen Gründen kann ich diesen hier nicht hochladen, doch weiter unten und in diversen YouTube-Videos sind viele Beispiele zu hören.

Bedienung von Dreamtonics Synthesizer V Studio 2 Pro

Version 2 reklamiert für sich, nach den vielen Tests und Überarbeitungen „menschliche“ Dimensionen der Natürlichkeit erreicht zu haben. Das kann ich grundsätzlich bestätigen. Oft klingt es sehr echt, aber sicher auch nicht immer. Die Geschwindigkeit der Render-Prozesse ist zudem deutlich schneller und laut Hersteller um 300 % gestiegen. Dadurch soll laut Werbung ein Echtzeit-Charakter erreicht werden. Im Test auf meinem M1 MacBook wurden Edits in der Tat sehr schnell, wenn auch nicht immer ganz in Echtzeit eingerechnet.

Man kann nach wie vor leicht neue Vocals generieren, indem man Text und Melodie eingibt. Eine (extern vorzunehmende) Aufnahme der eigenen Stimme kann (als Alternativmethode) in MIDI umgewandelt werden. Anschließend lassen sich die MIDI-Daten nutzen, um die Inhalte mit einer neuen Stimme singen zu können. Jede Stimme kann in sechs verschiedene Sprachen übersetzt werden. Neu hinzugekommen ist Koreanisch, Deutsch ist bislang nicht geplant.

Welche Parallelen und Unterschiede zur Vorversion gibt es? Verlinkte Tutorial-Videos führen teilweise noch zu Videos aus V1. Gleichzeitig gibt es ein „Migration“-Dokument, das Änderungen auflistet. Diese klingen zunächst dramatischer als sie sind. Wenn es heißt, dass man keine Noten in Tracks, sondern nur in Gruppen zeichnen kann, ist das kein Problem, weil beim Zeichnen einer ersten Noten automatisch eine Gruppe angelegt wird. Eine Gruppe entspricht letztlich einer „Region“, wie man sie aus anderen DAWs kennt, die Noten zusammenfasst. Es wird empfohlen, mit Gruppen zu arbeiten, weil man diesen leicht verschiedene Vocal-Modes zuordnen kann.

Für jede Stimme lassen sich verschiedene Vocal-Modes einstellen. Das ging vorher auch schon. Doch sind die Wirkungen von Parameteränderungen nun einerseits deutlicher hörbar, andererseits funktioniert das Rendering schneller. Passend dazu sind die Vocal-Mode-Parameter größer dargestellt. Die Vocal-Mode-Parameter sind nicht immer gleich, sondern fallen bei den Voices verschieden aus. Weitere Parameter wie Tension und Breathiness gibt es wie zuvor.

Klangbeispiele und Einsatz von Dreamtonics Synthesizer V Studio 2 Pro

Im folgenden Klangbeispiel zu Dreamtonics Synthesizer V Studio 2 Pro singt Ritchy2 auf Basis eines importierten Audiofiles (das darunter zu hören ist und auch bei meinem letzten Test verwendet wurde) in fünf Varianten. Der Parameter „Singing“ (im ersten und im letzten Beispiel der fünf Ritchy-Beispiele voll aufgedreht) macht den Gesang weicher. Es geht ohne aufgedrehten Singing-Parameter los. Danach werden via aufgedrehtem High-Tone-Anteil und dann mit zusätzlich Loudness, Tension und Breathiness die Vocals aggressiver. Im letzten Ritchy-Take ist wieder „Singing“ aufgedreht, zusätzlich ist die „Tension“ reduziert. Die Beispiele unterscheiden sich nun deutlich stärker voneinander als zuvor.

Die Idee ist, wie bei der Arbeit mit echten Sängern und Sängerinnen, verschiedene Vocal-Takes zu erstellen und diese miteinander kombinieren zu können. Das geht nun auch schneller durch einen Klick auf den AI-Retake-Button. Hierbei kann gewählt werden, ob sich die Retake-Variante auf Timing, Pitch, Timbre oder alle drei Parameter bezieht. Es handelt sich um einen Noten-Parameter, so dass diese zuvor selektiert werden müssen. Dann ist auch eine Steuerung via Expression-Pad quasi in Echtzeit möglich.

Die klanglichen Veränderungen fielen im Test hier aber für mein Empfinden längst nicht so groß aus wie bei den Justagen an den Vocal-Modes. Interessant bei der Take-Option ist, dass beim Rechtsklick auf die Note schnell ein Alternativ-Take ausgewählt werden kann (siehe Bild). Ohnehin lässt sich die Funktion auf einzelne Noten anwenden, so dass man sich stets von allen Takes die besten Teile zusammensetzen kann.

Smart-Control-Points erlauben Kontrolle über Parameterverläufe von z. B. Tonhöhe, Vibratos und Verzierungen im Stil von Automation. Pitch-Kurven lassen sich auch manuell einzeichnen und kombiniert mit verschiedenen Retakes verwenden. Hier der Sound einer etwas schrägeren frei eingezeichneten Pitch-Hüllkurve für Ritchy:

Vergleichbares gab es schon zuvor. Dabei ist aber ein manueller Modus aus V1 laut Handbuch zugunsten automatisch generierter Kurven verschwunden, ein ähnlicher Workflow wird in V2 jedoch durch die Einstellung „Rigid“ erreicht.

Neu ist ein vom Hersteller als revolutionär bezeichneter Mouth-Opening-Parameter, für den sich manuell Kurven einzeichnen lassen. Der Algorithmus soll Mundformen erkennen, während Klänge erzeugt werden. In der Praxis klingt das nicht immer unbedingt so authentisch, wie ich es mir vorstellen würde. Doch hat man hier einen weiteren Parameter, der die Charakteristik bestimmt und der die Vocals ein wenig von „extrovertiert“ zu „zurückhaltend“ verändern kann.

Wie sich Natalie mit offenem und geschlossenen Mund bei ansonsten gleichen Einstellungen anhört, zeigt Beispiel NatalieMouth. Beeindruckender fallen Variationen der Natalie2 Voice im Vergleich zu Natalie 1 aus. Neu ist auch ein sogenanntes „Phoneme Timing Panel“. Ihr könnt Stärke, Länge und Dauer justieren und jedes Wort oder Phonem jeder Stimme akzentuieren oder dämpfen. All das ist in den nächsten entsprechend beschrifteten Beispielen zu hören:

Hier noch einige weitere V2-Klangbeispiele mit den Voice-Datenbanken Mai2, Hayden2 sowie einem Chor aus mehreren Stimmen, der an meinen Test aus V1 angelehnt ist, aber andere Stimmen nutzt.

Im ersten Praxistest ließ sich der class compliant „USB-Audio Codec“ Treiber meines angeschlossenen kleinen Behringer USB-Mixers in der Standalone-Version (auf einem M1 Mac mit Ventura-System) partout nicht laden – das ist mir bislang noch nirgendwo passiert. Mit der Vorversion klappte es auch zum Testzeitpunkt noch. Andere (interne) Interfaces funktionierten, weshalb ich das Problem hier nicht verallgemeinern will.

Lizenzbedingungen, Abwärtskompatibilität und Ausblick

Es gibt neue Hinweise zur Lizenz (Hinweise hier sind ohne Gewähr): Man muß, so wie ich es verstehe, die verwendete Stimme bei kommerziellen Veröffentlichungen nicht beim Namen nennen, man darf es aber. Allerdings darf man (zumindest für die Stimme, hier fand ich die Formulierung uneindeutig), stattdessen auch keinen anderen Namen nutzen.

Im Save As… Dialog gibt es eine Option „1.10 compatible“. Es scheint gängige Tradition, den Export in eine Vorversion zu erlauben. Im Test klappte es, die in V2 erzeugte .svp Datei in V1 zu öffnen. Dort wiederum gibt es auch noch eine Option „Save As 1.9“. Allerdings musste ich (andere) Stimmen den Spuren dann manuell zuweisen. Die via V2 installierten Voices erschienen in V1 nicht.

Dank KI wächst die Konkurrenz von Dreamtonics Synthesizer V Studio 2 Pro ständig. Viele befreundete Produzenten benutzen zum Beispiel die lalals-AI App, die eine Emulation vieler wählbarer Voices erlaubt und hier aus Platzgründen nicht detailliert dargestellt werden kann und ein Abo erfordert. Dreamtonics Synthesizer V Studio 2 Pro ist in meinen Augen nach wie vor so etwas wie ein Geheimtipp mit einer etwas konservativen Herangehensweise. Das gilt in Verbindung mit dem hauseigenen Vocoflex-Plug-in noch mehr, das eingehendes Audiomaterial klanglich in die Richtung verschiedener Vocal-Charakteristiken verändern kann, die wiederum als Audiofiles importiert und analysiert werden können. Auf diese Weise kann man die gekauften Stimmen noch einmal deutlich anders klingen lassen.

Hier ein Kurzvideo zu den Änderungen:

Hier noch ein Preview-Video von Dreamtonics Synthesizer V Studio 2 Pro, das die Versionen vergleicht (und an der passenden Stelle einsteigt):