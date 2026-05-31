Dumble-Feel aus der Dose?

Mit dem DSM & Humboldt Dumblifier Overdrive Special will der chilenische Hersteller das legendäre Spielgefühl und den begehrten Sound eines Dumble Overdrive Special in ein kompaktes Pedalformat bringen. Der analoge Zero-Watt-Verstärker kombiniert Amp-, Cab-Sim- und Overdrive-Pedal in einem Gerät und verspricht dabei maximale Dynamik und Flexibilität – ganz ohne Röhren.

Kurz & knapp Worum geht es? Der DSM & Humboldt Dumblifier Overdrive Special bringt das legendäre Dumble-Feeling als analoges Zero-Watt-Amp- und Overdrive-Pedal aufs Pedalboard. Sound: Sehr dynamische und organische Sounds mit überzeugendem Dumble-Charakter und exzellentem Spielgefühl.

Sehr dynamische und organische Sounds mit überzeugendem Dumble-Charakter und exzellentem Spielgefühl. Flexibilität: Amp-Sim, Cab-Sim und Overdrive-Pedal in einem – vielseitig in nahezu jedem Setup einsetzbar.

Amp-Sim, Cab-Sim und Overdrive-Pedal in einem – vielseitig in nahezu jedem Setup einsetzbar. Cab-Sims: Analoge Speaker-Simulationen mit zahlreichen Kombinationen und Stereo-Betrieb.

Analoge Speaker-Simulationen mit zahlreichen Kombinationen und Stereo-Betrieb. Features: Integrierter Stereo-Reverb, FX-Loop, Kopfhörerausgang und Aux-In für praxisnahe Anwendungen.

Integrierter Stereo-Reverb, FX-Loop, Kopfhörerausgang und Aux-In für praxisnahe Anwendungen. Preis: Mit knapp 600,- Euro teuer, klanglich und technisch jedoch eine echte Ansage.

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DSM & Humboldt Dumblifier – die ersten 5 Minuten

Der DSM & Humboldt Dumblifier Overdrive Special will nicht nur den Sound, sondern auch das legendäre Feel eines Dumble ODS, dem wohl legendärsten Verstärker der Welt, in Stompbox-Form auf das Pedalboard übertragen – und das mit komplett analoger Modeling-Technologie zu einem bezahlbaren Preis. Der Dumblifier fungiert dabei entweder als Amp- und Cab-Sim am Ende der Signalkette oder auch als Overdrive-Pedal vor einem Amp. Mit knapp 600,- Euro muss man dennoch ziemlich tief in die Tasche greifen, was das Pedal für Einsteiger eher weniger interessant machen dürfte.

Lieferumfang & erster Eindruck

Der in Chile handgefertigte DSM & Humboldt Dumblifier kommt in einer edlen, mit Gold verzierten Verpackung. Mit dabei ist ein Quick-Start-Guide und klar: ein Sticker! Schält man das Pedal aus seinem Transportgewand, merkt man erst mal, dass es viel kleiner und vor allem leichter ist, als man anhand der Bilder vermuten könnte. An die damit verbundene Haptik muss ich mich ehrlich gesagt erst einmal gewöhnen. Allerdings sind kompakte Größe und geringes Gewicht eigentlich Pluspunkte, denkt man etwa an ein vollgepacktes Pedalboard. Optisch macht es mit den Holzverkleidungen im Moog-Stil einiges her, die Regler fühlen sich ebenfalls top an. Man kauft dem Dumblifier direkt ab, dass er sehr gut klingen könnte. Probieren wir es doch direkt mal aus.

Line Check

Für den Line-Check kommt meine Fender American Ultra Strat zum Einsatz. Ich gehe aus dem DSM & Humboldt Dumblifier per DI-Out in ein RME Fireface 802 und schaue erst einmal, ohne mich näher mit dem Pedal auseinanderzusetzen, was da so rauskommt. Hier lässt sich direkt feststellen, dass das Pedal auf jeden Fall Spaß machen wird, denn die ersten Sounds klingen bereits sehr edel. Der Reverb auf den Aufnahmen stammt übrigens ebenfalls aus dem Dumblifier. Aber hört selbst:

Die Specs

Das Gerät ist ein zweikanaliger Zero-Watt-Verstärker. Das Besondere am DSM & Humboldt Dumblifier Overdrive Special ist dabei das analoge Schaltungsdesign. Durch den Verzicht auf digitale Komponenten verspricht DSM & Humboldt, sowohl dem Feel, der organischen Dynamik als auch dem punchigen Kompressionsverhalten eines echten Dumble-Amps besonders nahezukommen. Für die Entwicklung des Dumblifiers stand ein originaler Dumble ODS mit der Nummer #102 Pate.

Der Dumblifier verfügt über einen Clean- und einen Overdrive-Kanal, wobei Letzterer mit „Drive“ und „Ratio“ zwei Parameter bietet. Ratio funktioniert im Kern wie ein Volume-Regler. Die Klangformung läuft über den geteilten 3-Band-EQ, der wie der Clean-Gain vor der Overdrive-Sektion sitzt. Daneben verfügt das Pedal zusätzlich über einen Bright-Switch, einen Rock-/Jazz-Switch zur Beeinflussung des allgemeinen Voicings sowie einen Mid-Boost.

Die Power-Amp-Sektion ist mit Master-Volume und Presence ausgestattet. Das Master-Volume ist intern auf 70 % fixiert, was laut DSM & Humboldt den Sweet-Spot für maximale Klarheit darstellen soll. Außerdem verfügt das Pedal über einen schaltbaren Preamp-Boost (PAB), der ca. 9 dB Gain-Boost liefert.

Das einzig Digitale am Dumblifier ist der integrierte Stereo-Reverb. Er bietet mit Room, Ether und Plate drei Hall-Algorithmen, die über den Mix-Regler dem trockenen Signal hinzugemischt werden können. Die analoge Cab-Sim liefert mit G12M, G12H und EV12L drei Speaker-Varianten in jeweils drei Cabinet-Größen (1 × 12, 2 × 12, 4 × 12), die für den rechten und linken Kanal separat anwählbar sind.

Die drei Fußschalter ermöglichen neben der Kanalumschaltung und dem Bypass-Status zusätzlich das Schalten von Reverb oder PAB.

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Anschlussseitig geht es ebenfalls großzügig zu. Der Input verfügt über einen schaltbaren zweistufigen Input-Boost für unterschiedlich heiße Pickups. Der FX-Loop erlaubt mit Mono-Send und Stereo-Return das Einbinden externer Pedale. Raus geht es dann entweder per symmetrischem XLR-Signal inklusive Cab-Sim mit schaltbarem Ground-Lift oder via unsymmetrischen 6,3-mm-Klinkenausgängen, bei denen die Cab-Sim links und rechts einzeln an- und abschaltbar ist.

Außerdem gibt es einen Aux-In und einen Kopfhörerausgang, jeweils mit 3,5-mm-Klinkenbuchsen. Das Aux-In-Signal kann dabei auf den Kopfhörerausgang oder zusätzlich dem Main-Out zugewiesen werden. Die Stromversorgung erfolgt mittels eines 9 V DC Netzadapters mit mindestens 250 mA, der nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Der Praxistest

Ok, das sind eine Menge Features, aber wie sieht es jetzt in der Praxis aus? Nun, dazu lässt sich erst einmal sagen, dass allein der kleine Formfaktor und das geringe Gewicht den DSM & Humboldt Dumblifier Overdrive Special schon sehr praxistauglich machen. Die Übersicht auf dem Gerät ist trotz der vielen Parameter und Switches sehr gut, die Inputs und Outputs sind ebenfalls sinnvoll platziert. So lässt sich der Dumblifier ganz einfach in ein bestehendes Setup integrieren.

DSM & Humboldt Dumblifier als Zero-Watt Verstärker

Für den Test als Amp-in-a-Box hängt der Dumblifier über den DI-Out in Stereo direkt am Audiointerface (RME Fireface 802). Zum Einsatz kommt wie beim Line-Check eine Fender American Ultra Strat. Verwendet man unterschiedliche Gitarren, ist der Input-Boost mit seinen drei Stufen ein brauchbares Feature, um die Gitarren aneinander anzugleichen – das gefällt schon mal sehr gut. Da ich eine Strat mit moderatem Output spiele, steht der Input-Boost auf „High“.

Spielt man ein paar Töne, macht sich auch bemerkbar, dass Feel und Ansprache in der Tat sehr gut sind. Ob das an der analogen Schaltung oder ganz allgemein an guter Konzeption und hochwertigen Bauteilen liegt, lässt sich nicht eindeutig ermitteln, ist aber letztlich auch egal. Das analoge Teil fühlt sich auf jeden Fall extrem gut und spritzig unter den Fingern an.

Clean Check

Fangen wir mit dem Clean-Kanal an. Für den Test der Clean- und Break-up-Sounds habe ich mich bei den analogen Cab-Sims für das EV12L-4×12-Setting entschieden. Die Simulation orientiert sich an den legendären Electro-Voice-Speakern mit ihrem weiten Frequenzspektrum und gläsernen Höhen. Hier liefert der Dumblifier feine Sounds, vor allem der Mid-Boost klingt sehr schön warm.

Drive Check

Der Overdrive-Kanal des DSM & Humboldt Dumblifier Overdrive Special liefert seine Sounds wie bei den Originalen im Zusammenspiel mit dem Clean-Regler. Das Zusammenspiel der Parameter eröffnet hierbei unzählige klangliche Facetten. Man sollte sich jedoch darüber im Klaren sein, dass ein Aufreißen des Clean-Reglers im Overdrive-Kanal auch die Lautstärke im Clean-Kanal deutlich erhöht. Gerade im Overdrive-Kanal spielt der Dumblifier Overdrive Special, wie der Name schon vermuten lässt, seine Stärken aus. Wir befinden uns immer noch in der EV12L-4×12-Cab-Sim, außer beim Lead-Sound. Hier kommt eine G12M-4×12-Simulation zum Einsatz. Gerade hier merkt man das ausgezeichnete Feel, das die sahnigen Sounds auch direkt beim Spielen zu einer wahren Freude macht.

Cab Check

Dass die drei verschiedenen analogen Speaker-Simulationen jeweils in drei unterschiedlichen Bestückungen zur Verfügung stehen, macht die Cabinet-Sektion sehr flexibel. Dass man sogar für den linken und rechten Kanal unterschiedliche Settings auswählen kann, setzt dem Ganzen aber noch die Krone auf. Für den Cabinet-Check habe ich eine Passage geloopt, um die verschiedenen Flavors zu demonstrieren. Hierbei beschränke ich mich auf identische Settings für den linken und rechten Kanal.

Ich schalte wie folgt durch die verschiedenen Boxen: G12M 1×12 → 2×12 → 4×12 → 2×12, G12H 1×12 → 2×12 → 4×12 → 2×12, EV12L 1×12 → 2×12 → 4×12.

Reverb Check

Schauen wir uns jetzt noch die integrierten digitalen Reverbs an. Mit Plate, Ether und Room bekommt man hier drei nützliche Algorithmen, die einem dank der Schaltfunktion per Fuß ein zusätzliches Reverb-Pedal auf dem Board sparen können. Besonders gut gefällt mir persönlich, dass neben den beiden klassischen Hallräumen mit dem Ether-Algorithmus auch ein modulierter Reverb an Bord ist, den man bei einem Dumble eher weniger erwarten würde.

Dumblifier Overdrive Special als Drive-Pedal

Der Dumblifier ist aber nicht nur als Amp-Sim einsetzbar, sondern lässt sich dank der abschaltbaren Cab-Sim auch hervorragend als klassisches Overdrive-Pedal verwenden. Dafür nutzt man einen der beiden unsymmetrischen Ausgänge an der Seite und stellt den Cab-Sim-Switch auf „Off“. Danach geht es ins Frontend des eigenen Amps – in unserem Beispiel ein Morgan AC20. Auch hier macht der Dumblifier eine hervorragende Figur und liefert erstklassige Sounds. Übrigens könnte man einen oder zwei der anderen Ausgänge mit Cab-Sim an die DAW oder an den Mixer schicken und hätte so direkt ein Dual-Amp-Setup.