Die Kraft eines Yamaha TX816 im Taschenformat?

Der Dtronics DT-DX FM-Synthesizer ist ein kompakter Hardware-Expander, im Grunde ein geschrumpfter Yamaha TX816. Er ist in einem kleinen Gehäuse untergebracht; intern arbeitet ein Raspberry Pi, der acht DX7-Module emuliert und dadurch sehr komplexe FM-Sounds erzeugen kann. Wir haben uns diesen interessanten Synthesizer näher angeschaut.

Dtronics, als Teil von Engineers@work, ist ein niederländisches Zwei-Mann-Unternehmen (Django van Veen und Wilfred Pover), das sich auf die Entwicklung von Synthesizer-Controllern spezialisiert hat. Die beiden haben aus Spaß am Making nice stuff auch eine Reihe weiterer bemerkenswerter Produkte entwickelt:

In der Welt der Software-Synthesizer nimmt Dexed einen besonderen Platz ein. Er ist nicht einfach nur ein weiterer virtueller Klangerzeuger, sondern eine akribische und kostenlose Emulation des legendären Yamaha DX7, eines Synthesizers, der die Musik der 1980er-Jahre maßgeblich prägte.

Entwickelt wurde Dexed um das Jahr 2012 von Digital Suburban, einem Pseudonym für den talentierten französischen Programmierer Pascal Gauthier. Seine Motivation war es, die ikonischen FM-Sounds des DX7 für moderne Produktionsumgebungen zugänglich zu machen, ohne dass Nutzer auf die teure und oft altersschwache Hardware angewiesen sind. Dexed läuft als Plug-in in verschiedenen digitalen Audio-Workstations (DAWs) auf gängigen Computerbetriebssystemen wie Windows, macOS und Linux.

Aufbauend auf dem Erfolg von Dexed entstand Anfang 2022 das MiniDexed-Projekt. Während Pascal Gauthier (Digital Suburban) die Basis für Dexed legte, wurde MiniDexed maßgeblich von Simon Peter entwickelt und mit einer Community von etwa elf Entwicklern gepflegt, wobei auch verschiedene Open-Source-Projekte kombiniert wurden.

Eine Besonderheit von MiniDexed ist seine optimierte Architektur, die es ermöglicht, ihn auch auf kostengünstiger Single-Board-Computer-Hardware wie dem Raspberry Pi zu betreiben. Insbesondere wurde MiniDexed erfolgreich auf verschiedenen Modellen des Raspberry Pi eingesetzt. Dies eröffnete die Möglichkeit, dedizierte, portable oder in Hardware-Setups integrierte TX816-Emulationen zu realisieren, oft in Verbindung mit Displays und Controllern, die über die GPIO-Pins des Raspberry Pi angesteuert werden.

MiniDexed griff also die Kern-Engine von Dexed auf, verzichtete auf ein Echtzeit-Betriebssystem und bildete die spezifische Architektur des Yamaha TX816 sowie eines Mischers nach. MiniDexed bietet eine übersichtlichere Oberfläche, um die Möglichkeiten dieses „Super-DX7“ zu nutzen. Er ermöglicht es Nutzern, die klanglichen Texturen und die immense Power des TX816 als Standalone-Lösung auf einem Raspberry Pi zu erleben.

Die anhaltende Popularität des DX7 und seiner Software-Simulationen führte schließlich zu einer spannenden Entwicklung in der Hardware-Welt. Dtronics vermutete eine Nachfrage nach einem modernen Hardware-Synthesizer, der die Klänge und die Bedienphilosophie des Yamaha DX7 in einem zeitgemäßen Format vereint. Fasziniert von Dexed knüpften sie 2024 den Kontakt zu Simon Peter und starteten Ende 2024 eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne, um den Dtronics DT-DX FM-Synthesizer zu realisieren. Erste Auslieferungen erfolgten ab April 2025.

Der Dtronics DT-DX ist in einem robusten Metallgehäuse untergebracht, das den rauen Musikeralltag problemlos übersteht. Die Hardware bietet folgende Anschlüsse: Stereo Out, MIDI In/Out, USB-B für PC und Stromversorgung sowie USB-A für ein Keyboard.

Der Dtronics DT-DX läuft auf einem ungekühlten Raspberry Pi Zero 2 W mit einem Quad-Core-64-Bit-ARM-Cortex-A53-Prozessor, der auf 1 GHz getaktet ist, und 512 MB SDRAM. Dieses Modell erschien erst Anfang 2024. Dadurch ist die Simulation von acht DX7-Modulen und deren Mischung möglich. Zusätzlich sind Tiefpassfilter pro Kanal sowie die Effekte Kompressor und Hall integriert.

Ein hochwertiger Audio-DAC mit einer Dynamik von 112 dB sorgt für exzellente Klangqualität. Das LC-Display ist farblich auf die Beschriftung abgestimmt – eine Besonderheit, da die Beschaffung aufwendiger war und das Kickstarter-Projekt dadurch etwas verzögert wurde.

Yamaha TX816

A Giant in the World of Digital Music

Der Yamaha TX816 revolutionierte die digitale FM-Synthese, indem er bis zu acht kompakte TF1-Module in einem einzigen Rack vereinte. Der TX816 war bekannt für seine Fähigkeit, extrem komplexe und vielschichtige FM-Sounds zu erzeugen, da die einzelnen DX7-Einheiten unabhängig voneinander oder kombiniert betrieben werden konnten. Dadurch ermöglichte er eine enorme Polyphonie sowie komplexe Klangschichtungen. Jedes TF1-Modul – eine verkleinerte Version des DX7 – erlaubte einzigartige Klangkombinationen.

Dank separater Audioausgänge und umfassender MIDI-Anbindung war der TX816 sowohl im Live-Einsatz als auch im Studio sehr flexibel. Wollte man ihn betreiben, musste man zusätzlich acht Kanäle – möglichst mit symmetrischen Eingängen – auf seinem Mischpult reservieren. Er setzte Maßstäbe, indem er die Leistungsfähigkeit digitaler Synthese in einem modularen, praxisnahen Format präsentierte und damit professionelle Musiker sowie Technikbegeisterte gleichermaßen faszinierte. Auch heute begeistert der TX816 noch mit seinem charakteristischen FM-Klang und bleibt ein begehrtes Instrument sowie ein inspirierendes Werkzeug für moderne Klangdesigner.

Bei seiner Markteinführung im Jahr 1984 wurde der Yamaha TX816 für ¥890.000 verkauft – inflationsbereinigt entspricht das heute ungefähr 14.000 Euro. Viele weitere spannende Details zu diesem seltenen Synthesizer findest du in unserem Vintage-Artikel zum TX816.

Bedienung und Struktur des Dtronics DT-DX

Neben den acht DX7-Modulen integriert der Dtronics DT-DX auch die Funktionen eines 8-Kanal-Mischpults. Für jedes Modul lassen sich Parameter wie Lautstärke, Panorama, Reverb-Send, Detune, Cutoff und Resonance des Tiefpassfilters individuell einstellen. Zudem können Modulationseinstellungen sowie MIDI-Kanäle konfiguriert werden – ähnlich den Performance-Modi des DX7.

Einzelne Voices können von der internen SD-Karte geladen werden. Im Edit-Voice-Menü lassen sich sämtliche FM-Parameter eines Sounds verändern. Das Ändern der Werte über einen Encoder erfordert etwas Geduld, doch es sind alle Parameter zugänglich. Die automatisierbaren Einstellungen der Mischpultfunktionen über MIDI-SysEx-Befehle werden hoffentlich bei Erscheinen dieses Artikels verfügbar sein.

Der Stereo-Effekt „Plate Reverb“ stammt aus der HexeFX Effects Library der Teensy-Entwickler und bietet eine einfache Konfiguration: Size, High/Low Damp, Lowpass, Diffusion und Level. Zusätzlich kann ein Kompressor (ohne weitere Einstellungsmöglichkeiten) am Ausgang aktiviert werden, um die Lautstärke dynamisch zu steuern. Dies ist auch notwendig, um die digitale Summation von bis zu 128 Stimmen in Bezug auf die Lautstärke in den Griff zu bekommen.

Klanglich ein TX816?

Ich habe mir den Dtronics DT-DX als eventuell pflegeleichte Alternative zu dem schweren und heißen Rack-Synthesizer gekauft. Außerdem habe ich noch einen defekten Yamaha DX7II, bei dem die beiden wichtigsten Yamaha-ICs ausgefallen sind. Vielleicht kann man eines Tages einen Raspberry Pi einbauen?

Ich kann zunächst bestätigen: Jedes der acht Module in dieser kleinen Kiste hat tatsächlich eine gleichbleibende Polyphonie von 16 Stimmen. Das ist wirklich beeindruckend und dem Raspberry Pi Zero 2 W zu verdanken. Erstaunlich ist, dass die Sampling-Rate über eine .ini-Datei auf der internen SD-Karte frei gewählt werden kann. Voreingestellt sind 48 kHz oder 49,096 kHz wie beim Original. Sogar bis zu 92 kHz sind möglich – dabei bleibt die Anzahl der Stimmen erhalten und die Höhen wirken sauberer als beim Original, allerdings derzeit auf Kosten der Halldauer. Ich habe die Temperatur des Prozessors gemessen: Sie blieb bei allen Sampling-Rates konstant bei 57 °C.

Dexed beeindruckt mit einer äußerst authentischen Klangwiedergabe – selbst bei extremen Einstellungen. Man darf hier durchaus von einer Emulation sprechen: Die Entwickler haben die Yamaha Chips bis auf Registerebene analysiert und nachgebildet, sodass die FM-Sounds mit bemerkenswerter Präzision reproduziert werden.

Im Internet finden sich mittlerweile umfassende technische Analysen zur internen Struktur dieser Klangerzeugung sowie faszinierende Einblicke in die raffinierten Tricks der Yamaha Ingenieure. Darunter eine detaillierte „DX7 Technical Analysis“ von Yamaha sowie disassemblierter Code der ROMs.

Während der Klang eines einzelnen Moduls dem Original zu entsprechen scheint, bietet ein TX816 subjektiv mehr Druck, sobald alle Module gleichzeitig aktiv sind. Dies liegt vermutlich an der analogen Signalverarbeitung nach dem D/A-Wandler und der symmetrischen analogen Mischung der Signale.

Der originale DX7 arbeitet mit einem 12-Bit D/A-Wandler, dessen Dynamik über eine analoge Zeitmultiplex-Schaltung mit zusätzlichen vier Exponent-Bits erweitert wird. Beim DT-DX hingegen erfolgt die Mischung vollständig digital, bevor das Signal mit einer linearen Auflösung von 24 Bit ausgegeben wird. Und es rauscht weniger.

Folgendes Zitat meines Kollegen t-hiho aus dem Vintage-Artikel zum TX816 trifft hier den Nagel auf den Kopf:

„Dexed hat dabei leider etwas Probleme mit der Interpretation der Hüllkurvenzeiten und -verläufe – es klickt und schmatzt bei vielen klassischen DX-Patches, wo der TX816 bei Weitem kontrollierter, souveräner und gemächlicher tönt (…). Auch scheint mein TX816 im Bassbereich ausgewogener und vor allem im Ausklang fetter zu tönen, während Dexed eher etwas zum Nasalen neigt.“

Kritikpunkte am Dtronics DT-DX

Ein leiser Dauerton kann hörbar werden, besonders wenn der Kompressor deaktiviert ist. Ein Austausch des USB-Netzteils konnte das Problem lindern.

Die Bedienung über den großen Knopf mit Push-Button ist sehr minimalistisch.

Die Performance-Steuerung – beim DX7 getrennt von den Patch-Programmen – ist zwar über das LC-Display steuerbar, jedoch noch nicht von externen Systemen per MIDI-SysEx.

Dexed bietet weitere Chip-Emulationen, etwa den charakteristischen 8-Bit OPL-Chip, doch sind diese Modelle aktuell nicht aktiv.

Der Kompressor ist nicht einstellbar.

Weiterentwicklung und Anpassungen

Die Entwicklung von MiniDexed wird aktiv fortgesetzt und damit auch die des Dtronics DT-DX FM-Synthesizers. Das Aktualisieren auf eine neue Version ist unkompliziert: Nach dem Entfernen der vier Schrauben an der Bodenplatte gelangt man zur SD-Karte des Raspberry Pi, auf die die neuen Dateien einfach per PC überschrieben werden können.

Auf meinen Wunsch hin wurde sogar ein MIDI-Kommando für den OMNI-Mode integriert – essenziell für den TX816-Controller. Der Klang des TX816 hat mich schon beim ersten Hören begeistert. Infolgedessen habe ich einen Hardware-Controller entwickelt, der alle Module simultan steuert, um das sogenannte Harmonic Component Modeling optimal zu nutzen.

Sounds

Hier sind ein paar Vergleiche der Klänge. Im ersten Beispiel ertönt zuerst der TX816 auf einem Kanal, dann der DT-DX auf dem anderen. Insbesondere in den Bässen hört man das Quantisierungsbritzeln – der DT-DX klingt absolut sauber, eher wie ein DX7II.

Danach folgen komplexere Klänge mit Akkorden, ebenfalls zuerst der TX816, dann der DT-DX. Hier muss man wirklich genau hinhören, um den Unterschied zu erkennen.

Es lassen sich bis zu 48 Operatoren effizient innerhalb eines Sounds einsetzen, wobei alle acht Module kohärent zum Gesamtklang mit individuellen spektralen und zeitlichen Facetten beitragen. Die folgenden Klangbeispiele wurden mit dieser Methode erstellt.

Im nächsten Beispiel sind fünf Komponenten eines Gesamtklangs zunächst einzeln zu hören, dann zusammen.

Die abschließenden Klangbeispiele sind frei zusammengestellt, um eine Vorstellung davon zu geben, was dieses Soundmodul erzeugen kann. Die acht Module wurden gleichmäßig von links nach rechts im Stereo-Panorama verteilt – gute Lautsprecher sind empfehlenswert.