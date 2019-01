Test: Dtronics RDX Controlle für Reface DX

Für immer vereint

Sobald der Dtronics RDX Controller mit einem Yamaha Reface DX verbunden wurde, hat man das Gefühl, als wären die beiden bereits zusammen konstruiert und geliefert worden.

Der Dtronics RDX-Controller im Verbund mit dem Yamaha Reface gehen damit eine wunderbare Symbiose ein, die zwischen Klangerzeuger und Controller selten so harmonisch erreicht wurde (vielleicht noch beim Roland JX-3P mit seinem Controller PG-300).

Montage und Verbindung

Die Montage ist kinderleicht. Die beiden Units können entweder gesteckt oder sogar miteinander verschraubt werden. Die Steckverbindung hält allerdings nur so lange, wie sich beide Geräte auf einer geraden Unterfläche befinden und nicht bewegt werden.

Grundsätzlich machen das Gehäuse und die beleuchteten Drucktaster sowie die kleinen Potis des RDX einen grundsoliden und stabilen Eindruck. Etwas frickeliger sind hingegen die auf der Unterseite angebrachten Miniatur-MIDI-Buchsen, für die dem Paket ein Y-Adapter beiliegt, um ein MIDI-Signalquelle mit beiden Units verbinden zu können. Hier gehört eine Portion Fummelei mit dazu, um alle nötigen MIDI- und Audiokabel mit beiden Geräten verbunden zu haben.

Die verkleinerten MIDI-Spezialbuchsen sind für mich so oder so ein Unding. Um es mal mit den Worten meines verstorbenen Großvaters zu sagen: „So etwas hätte es zu meiner Zeit nicht gegeben!“

Ein weiteres Y-Kabel wird auf einer Seite mit dem Netzadapter des Yamaha Reface verbunden und versorgt dann mit den beiden Enden Controller und Keyboard.

Bedienung

Dtronics hat unter der Bezeichnung DT7 auch noch einen deutlich umfangreicheren Controller für die damaligen FM-Schlachtschiffe wie DX7. TX802 etc. im Programm, bei dem tatsächlich für jeden Parameter ein eigenes Poti zur Verfügung steht. Auch wenn der Yamaha Reface DX nur mit 4 statt mit 6 Operatoren arbeitet, so wäre das Bedienfeld etlich größer ausgefallen, hätte man auch hier stringent dieselbe Philosophie vertreten. Stattdessen muss man sich durch die einzelnen Operatoren schalten und kann dann entsprechend editieren. Das spart Platz und schlägt sich ganz sicher in einem günstigeren Verkaufspreis nieder.

Wie viele Operatoren man letztendlich gleichzeitig aktiviert hat, legen vier weitere Druckknöpfe fest.

Bitte klickt euch mal durch die Vergrößerungen der oben angzeigten Thumbnails.

Praxis

Der Dtronics ist eine wunderbare Erweiterung für den Yamaha Reface DX, das steht außer Frage. Die Bedienung geht (mit Lesebrille) flüssig von der Hand und macht richtig Spaß. Zu keinem Zeitpunkt vermisst man irgendeine Bedienungsanleitung oder kommt ins Stocken.

Ganz im Gegenteil, endlich hat man den für FM-nötigen „Trial & Error-Spaß“ mit direktem Zugriff, denn vorhersehbare Ergebnisse werden sich wohl nur bei FM-Profis einstellen.

Und genau hier stellt man sich natürlich die Frage, inwieweit sich ein solcher Controller für den FM-Laien lohnt. Immerhin ist der Kostenaufwand mit 300,- Euro ebenso hoch wie für den Reface DX selbst. Tatsächlich könnte man nun einen Preisvergleich zu gebrauchten Vintage-DX-Klassikern anstellen, denn ein ausgewachsener DX7II (mit 6 Operatoren und Dual-Sounds) kostet weniger als 400,- Euro und ist nicht besonders schwer zu bekommen. Der Vergleich hinkt aber insofern, da der direkte Zugriff auf die einzelnen Parameter dann immer noch nicht gegeben ist.

Trotzdem bleibt es ein zweischneidiges Schwert, denn selbst um die Release-Phase einer Glocke zu verstellen, muss man schon wissen, was man tut. Schnell hat man hier den falschen Operator verstellt und es passiert erst mal rein gar nichts.

Machen wir einfach einen Strich unter die Rechnnug und reduzieren das ganz einfach auf den Spaßfaktor – und der ist selbst für Einsteiger enorm groß. Und wer weiß, vielleicht wird ja aus dem einen oder anderen FM-Laien durch den Dtronics RDX-Controller irgendwann ein ausgewachsener FM-Profi.

Alternativen

Als echte Alternative zu dieses Kombination wäre der Elektron Digitone zu nennen, der ebenfalls mit einer 4-Operatoren FM auskommt, ebenfalls 8-stimmig ist und am Ende sogar das selbe kostet wie Yamaha Reface DX und Dtronics RDX zusammen.

Die Elektron Digitone hat zwar deutlich weniger Regler, aber über seine schlaue Menüführung und das Display kommt man tatsächlich auch mit den 8 Reglern des Digitones schon ganz gut zurecht. Der Digitone glänzt aber mit einem ausgefuchsten Sequencer, während ihm wiederum die Tastatur fehlt, um zum Beispiel auch andere Units ansteuern zu können.

Hier wird man in sich hineinhören müssen, für welche der beiden Möglichkeiten man sich letztendlich entscheidet. Spannend sind beide und vergleichbar in gewissem Sinn auch.