Test: Dtronics RDX Controller für Reface DX

Coole Sache. Und sieht mit dem angewinkelten Controllpanel auch noch geil aus!

Ich hab von FM keine Ahnung, obwohl mein allererster Synth (Ende 80er) tatsächlich ein gebrauchter DX21 war. Den habe ich aber bald verkauft, da die Soundprogrammierung (durch mangelndes FM Wissen) nicht nur komplett zufällig war, sondern durch die Folientasten auch noch sehr unspaßig / experimentierunfreudig. Ich denke auch, dass so ein Panel die Experimentierfreude wachsen lässt…

Zufälliger Weise habe ich grad gestern eine Controlloberfläche für den VolcaFM an meinem AKAI MPK 61 erstellt. Ist easy. CC 40-50 überträgt das wichtigste. In den Editmode muss man zwar am Volca selbst gehen und auch die Operatoren und Modulatoren wechseln, aber der Rest geht bestens über die großen Fader des AKAI (viel besseres Gefühl als die kleinen Volca-Nippel). Und durch experimentieren sofort abgefahrene Sounds rausbekommen – mit Spaß…und weiterhin ohne (tiefergehendes) Wissen über FM. Kann das also nur empfehlen!