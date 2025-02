Ein günstiges Theremin - kann das was?

Das Dübreq Stylophone Theremin gehört zu den nicht alltäglichen Instrumenten und seine Spielweise erschließt sich ebenfalls nicht von selbst. Wir haben es getestet und intensiv erforscht.

Dübreq

Die Firma Dübreq mit ihrem Klassiker, dem Stylophone „Handsynthesizer“, gibt es ja seit Anfang der Siebziger. Sie prägte viele Kinderzimmer und viele Produktionen. Seit den 2000er-Jahren gab es auch hier und da neue Produkte zur Klangerzeugung, die allesamt als kleine Soundgadgets Beachtung finden. Es gab jedoch auch Ausnahmen wie das Stylophone S2 oder das GEN R-8, die den Begriff Gadget weit hinter sich lassen.

Heute und hier geht es um das neueste Modell Dübreq Stylophone Theremin, ein analoger Desktop-Synthesizer mit Antenne, um mit Gesten, also berührungslos, Töne zu erzeugen, hinlänglich als Theremin bezeichnet. Das ist jedoch noch nicht alles und daher schauen wir uns das Stylophone Theremin etwas genauer an. Ist es wiederum nur ein günstiges Gadget oder ist es ein brauchbarer ernstzunehmender Klangerzeuger? Dranbleiben, Freunde der Toys und der Klänge!

Objektivität

Um es von vornherein zu sagen: Ich mag die Dübreq Sachen. Mit dem Stylophone habe ich schon etliche Tracks „veredelt“ und auch schon live eingesetzt. Schneller und einfacher geht es kaum. Dazu gesellt sich auch noch ein Stylophone 350S Deluxe, das sich schon lange in meinem Besitz befindet. Daher habe ich mich auf das Dübreq Stylophone Theremin gefreut und es selbst gekauft, um diesen Testbericht noch authentischer zu halten. Ihr könnt euch aber sicher sein – schöngeredet wird hier nichts!

Das Äußere

Gut schaut es schon aus, das Dübreq Stylophone Theremin. Auch in real, wenn es vor einem steht, genauso toll wie auf all den Fotos. Nicht zu klein und nicht zu groß! Nüchtern und so richtig nach Vintage-Synthesizer sieht es aus und wirkt von allen Seiten einfach megastylisch. Raumschiff Orion lässt grüßen. Also mir reicht das schon so. Mehr muss es nicht können. Volle Punktzahl!

Das Pultgehäuse ist mit den Winkeln, der Größe und der Farbe wirklich perfekt gelungen. Sehr, sehr hübsch! Mit einer Stehfläche von 21,5 x 16 cm und seinen stabilen soften Gummifüßen steht es auch stabil. Ob das silberne Panel aus lackiertem dünnen Blech oder aus Kunststoff ist, kann ich bei aller Mühe nicht erkennen. Es wirkt zumindest wie aus Blech. Alles andere ist natürlich aus Kunststoff, bis auf die ca. 50 cm lange ausziehbare Antenne und den vergoldeten MAIN OUT (6,35 mm Klinke). Mit 1020 g Gewicht inkl. 6 AA Batterien steht das Dübreq Theremin ganz gut auf dem Tisch.

Im Handling-Test hat sich jedoch sofort bemerkbar gemacht, dass eine Art Handgriff oder eine Griffmulde auf der Rückseite sehr praktisch gewesen wären. So hätte man das Theremin mit nur einer Hand sicher tragen können. Positiv ist allerdings, dass auf der Unterseite ein Gewinde für das direkte Befestigen auf einem Stativ vorgesehen ist.

Packungsinhalt

Der prächtig bedruckte Karton macht viel her und spiegelt das Space Age Ambiente gut wider. Das erhöht die Vorfreude nochmals. Viel ist allerdings nicht enthalten: Nur das Dübreq Stylophone Theremin und eine faltbare Anleitung. Die sechs Batterien sind selbst zu besorgen und auch notwendig, denn einen Netzteilanschluss gibt es nicht. Ja, so ist das bei Dübreq!

Anschlüsse, Lautsprecher und Bedienelemente

Anschlüsse gibt es auch nur links unten auf der Seite: Den Lautstärkeregler, der auch als On/Off-Schalter fungiert, und einen 3,5 mm Kopfhörerausgang. Außerdem noch den bereits erwähnten MAIN OUT. Eine rote LED signalisiert den eingeschalteten Zustand. Die Antenne lässt sich auf 47 cm ausfahren und in jegliche Richtung bewegen.

Der eingebaute Lautsprecher verbirgt sich hinter dem ausgestanzten Gitter auf der Frontseite und tönt einen direkt an. Die Lautstärke ist von „War da was?“ bis zu mittellaut einstellbar. Das reicht auch völlig. Zum Spielen auf dem Tisch ist das völlig in Ordnung.

Durch die Pultform fühlt man sich schnell wohl und erkundet das Panel. Ins Auge sticht der lange, angenehm zu bedienende Fader mit Klaviatur-Aufdruck und der große Trigger-Knopf. Die Potikappen sind schön groß und wirken gar nicht mal so schlecht, im Sinne von billig. Auch der Widerstand beim Drehen ist sehr angenehm und ist Industriestandard. Bei den Schaltern hingegen merkt man dann den Gimmick-Charakter, wobei ich das gar nicht böse meine.

Die Bedruckung ist übersichtlich und hochwertig. Alles in allem sehr ansehnlich und durchdacht gemacht. Und fürs Protokoll: Es gibt weder CV-Eingänge noch einen MIDI-Anschluss. Das Ding steht autark da und soll manuell gespielt werden.

Klangerzeugung und Struktur

Es gibt zwei Oszillatoren, die sich in der Tonhöhe einstellen lassen. Der eine ist nur für das Theremin (Sinus) und der andere (Sinus und Rechteck umschaltbar) ist für den Fader auf der Unterseite zuständig. Entweder hört man beides gleichzeitig in MIX-Stellung oder man hört und spielt entweder das Theremin oder den „Synth“. Durch Spielen des Theremins wird also die zweite Synth-Stimme NICHT von der Antennen beeinflusst. Das liegt zwar nahe, ist aber nicht der Fall.

Durch den Modulationsschalter wird die Theremin-Stimme durch den zweiten Oszillator frequenzmoduliert oder auch umgekehrt, je nach Stellung des MIX-Schalters. In welcher schalttechnischen Art und Weise das geschieht, ist mir nicht schlüssig. Der Effekt hält sich in Grenzen und die Schwingungsform ist dann etwas gequetscht. Beide Pitch-Regler beeinflussen sich dann gegenseitig. Richtiges FM ist das nicht! Das reine Sinussignal wird eben etwas brazzeliger und schrubbeliger, auch etwas verzerrter.

Nur der zweite Oszillator lässt sich vom Trigger- auf Drone-Modus umschalten, durchläuft dann den DECAY-Regler, den VIBRATO-Schalter und landet parallel zum Theremin-Signal in der DELAY-Abteilung. Diese lässt sich an- und ausschalten. Schade, dass der Theremin-Sound nicht auch vom Vibrato-Regler beeinflusst wird, aber das muss man eben dann mit dem Handspiel erzeugen.

Manuell lässt sich dann der zweite VCO mit Hilfe des Trigger-Knopfes und des Faders (Tonhöhe) spielen. Zusätzlich dient der OCT-Schalter als Spielhilfe, um zwischen tiefem und hohem Ton zu schalten. Die aufgedruckte Notenskala stimmt im Übrigen mit dem Gespielten überein und man kann damit viel leichter notengenau „performen“. Yeah!

Die Kalibrierung des Theremins

Um einen vernünftigen Ton in Betrieb mit der Antenne herauszubekommen, muss man das Theremin nach dem Einschalten kalibrieren. Die Prozedur ist in mehreren Schritten in der Anleitung abgedruckt, am Anfang versteht man aber nur Bahnhof. Nach dem dreißigsten Versuch hatte ich es allerdings kapiert. Erst dann habe ich gemerkt, wie eingeschränkt so ein Theremin (oder nur das von Dübreq?) überhaupt agiert. Einmal eingestellt, lässt sich der Pitch-Regler nicht mehr sinnvoll verwenden, denn die Tonhöhe wird nun mit der Hand kontrolliert.

Der Tonumfang des Theremins

Ich habe sechs Oktaven gezählt, die das Theremin durchlaufen kann, wobei wir hier von mittleren Tönen bis zu einer sehr hohen Oktavlage (pfeifen) sprechen. Einen Bassklang oder ähnliches zu erzeugen ist schlicht nicht möglich, das gibt das Dübreq Stylophone Theremin nicht her. Obwohl es sich um eine reine Sinusschwingung handelt, klingt sie jedoch in den unteren Lagen eher harsch und knarzig und gar nicht rund. Grundsätzlich kann man sagen, dass ein Theremin eher ein hoch klingendes Instrument für das Solospiel ist.

Der Tonumfang der zweiten Stimme verhält sich jedoch komplett anders. Der zweite Oszillator lässt sich getrennt vom Theremin verwenden und ist über circa vier Oktaven einzustellen. Hiermit kann man schon Bässe erzeugen und hört keine Artefakte im Sinus- oder Rechteckton.

Vibrato- und Delay-Sektion

Kommen wir nun zu den eingebauten Effekten, die den Sound erst so richtig aufwerten. Das Vibrato kann man nur aus- oder einschalten. Einmal aktiviert, trifft es aber genau das, was man so als 60er-Jahre-Edgar-Wallace-Effekt-Sound erkennt. Die Tonhöhe wird immer noch schön musikalisch gehalten. Das ist simpel, trifft aber den Nagel auf den Kopf, zumindest in diesem Kontext. Das Vibrato lässt sich leider nicht auf den Theremin-Sound anwenden, nur auf den zweiten Oszillator, wie schon weiter oben erwähnt.

Die Delay-Sektion wird jedoch von der gesamten Klangerzeugung durchlaufen. Der Level-Regler ist für das Beimischen des Effektanteiles zuständig. Das geht von sehr subtil bis zu einem etwas lauteren Delay als das Original-Signal. Die Delay-Zeit (TIME) ist von sehr kurz (Flanger) bis zu circa einer Sekunde einstellbar. Die Wiederholungzeit (FEEDBACK) ist von genau 1x bis fast „unendlich“ einstellbar, so dass man die Töne auch stapeln kann.

Die Delay-Abteilung gefällt mir sehr gut. Klar gibt es auch hier Artefakte und auch etwas Rauschen im Sound, denn das Delay klingt analog und ich gehe davon aus, dass es auch analog ist. Trotzdem ist alles sehr präzise einstellbar und meiner Meinung nach sehr vielseitig und musikalisch spielbar. Wilde Delay-Fahrten durch Raum und Zeit in der Space-Ära sind möglich. Bitte musikalisch verstehen! Hier und da kann es aber bei wildem Ansteuern auch zu Verzerrungen und unschönen Ausreißern kommen.

Slider, Trigger und das Decay

Bisher völlig in diesem Bericht unterschlagen habe ich den DECAY-Regler. Dieser ist in diesem Instrument das Stilmittel schlechthin! Klingt langweilig, ist es aber nicht. Von einem simplen kurzen Staccato, bis zum langsamen Ausklingen nach dem Drücken des Trigger-Pads tönt es aus dem Lautsprecher. Bei längeren Klängen und unter Zuhilfenahme des Faders kann man schön auf die nächst gewollte Note „sliden“. Die Maximallänge beträgt circa zwei Sekunden.

Kommen dann jetzt noch das Vibrato und das Delay hinzu, dann wird es richtig retro und wir hören dann doch den Dübreq Charakter, der genau diese Nische ausmacht. Ich hatte es schon erwähnt, trotzdem hier nochmal: Die aufgedruckten Noten bzw. die Klaviatur auf dem Panel passen exakt zu den Relationen der gespielten Noten. Das ist nicht nur zur Show so aufgedruckt, sondern man kann sich tatsächlich daranhalten. Das ist gut gemacht, in Anbetracht des Gimmick-Charakters des Instruments.

Drone-Mode

Das Dübreq Stylophone Theremin lässt sich auch in den Drone-Modus schalten. Dann ertönen entweder der Sinus- oder der Rechteckton dauerhaft und man kann mit dem Delay oder dem Slider arbeiten. Der Theremin-Sound kann auch hinzugeschaltet werden, dann driftet aber alles ziemlich ab und wir landen schnell im Krach- und Chaos-Bereich.

Bin ich ein Theremin oder nicht?

Nun, das Dübreq Stylophone Theremin geht als Theremin ins Rennen und muss daher auch so betrachtet werden. Im klassischen, rein technischen Sinn ist es ein Theremin, jedoch mit vielen Einschränkungen, teilweise auch in der Spielbarkeit und mit viel verschenktem Potential:

Kein wählbarer Grundklang, keine Quantisierung und die Tonlage ist zu eingeschränkt. Es lässt sich schwer spielen und beherrschen und jedes kleine Zucken der Hand ändert die Tonhöhe. Gut, dies kann auch auf jedes andere Theremin zutreffen, daher muss man das wiederum relativieren. Man muss schon ein bisschen üben, üben und üben. Es gibt eben nunmal keine Klaviatur in der Luft.

Dabei spielt es keine Rolle, wie gut man es kalibriert hat. Das Anfassen von Reglern am Gehäuse mit der anderen Hand ist dann auch nicht mehr erlaubt und wird mit Fiepen bestraft. Ja, das Gehäuse und deren Bedienelemente schlagen auch an. Das macht so nicht wirklich Freude und bringt die Laune arg in Schräglage. Im Vergleich mit einem Moog Theremini ist das hier ein reines Gadget und nicht wirklich gut gemacht.

Das Mischen beider Klangarten oder die verfügbaren Modulationen sind auch musikalisch relativ sinnlos und schaden eher, als dass sie nützen. Ich denke, es lag daran, dass das Gerät relativ günstig sein soll. Da hat man eben bauteiletechnisch nicht die besten Möglichkeiten nutzen können. Blöd ist auch, dass die Entfernungen oder die Aufteilungen der Noten in der Luft jedesmal anders sind. Je nachdem wie man eben kalibriert.

Man kann den Umfang alle Noten eben auf 15 cm unterbringen oder eben auf 60 cm. Dadurch kann das Zusammenspiel von Hand und Gehirn eben nicht trainiert werden und man muss nur nach Gehör spielen. Lernen und ein Gefühl für die Abstände zu bekommen, ist dann so nicht möglich.

Toll wäre es gewesen, den Theremin Klang durch einen Taster einzufrieren, um dann mit dem Slider den zweiten Oszillator dazu zu spielen. Denn jetzt geht nur das eine oder das andere. Den Ton mit der Hand halten und mit der anderen Hand noch am Pultgehäuse einstellen, ist schlicht nicht möglich!

Ganz anders sieht es allerdings mit dem zweiten Oszillator und der Spielbarkeit mit dem Fader und den Effekten aus. Hier stimmt das Paket, obwohl es mit einem Theremin gar nichts zu tun hat. Wer auf 60er-Klänge, Sci-Fi und 30er-Jahre Geisterbahn steht, wird hier fündig. Und bestimmt noch viel, viel mehr. Einschalten und los geht’s! Das bekommt man natürlich auch mit anderen Klangerzeugern hin, aber nicht so schnell und spontan und mit diesem direkten analogen Charakter, vor allem mit diesem Delay und der Slider-Spielweise. Dazu benötigt man schon einen Ribbon-Controller. Aber wer hat das schon?

Auch wenn das mit der Theremin-Sektion beim Dübreq Stylophone Theremin eher ein zweischneidiges Schwert ist, so toll finde ich jedoch den Rest des Gerätes. Das fängt schon beim Design an, geht über die exotischen Klänge, die schwupp-di-wupp so aus dem Gerät sprudeln, und endet bei dem guten nebengeräuscharmen Audioausgang. Aber grundsätzlich entscheidet bei so einem Gerät der eigene Geschmack. Vielleicht helfen das Video oder die Audiobeispiele, um sich ein Tonbild zu machen. Letztendlich war die Erfahrung mit dem Dübreq Theremin sehr interessant und hat trotz relativ vieler Schwächen Spaß gemacht.

Soundtest und Beispiele

Zuerst demonstriere ich die mögliche Range des Theremin-Tons. Hier hört man, dass im Bass-Bereich kein Sinus zu erwarten ist und auch das Theremin nicht tief spielbar ist.

Und das Pendant nun die Tonweite des anderen Slider-Oszillators, einmal als Sinus und dann als Rechteck. Da man manuell umschalten muss, verstummt das Signal eben kurz. Ich bewege also manuell den horizontalen Fader.

Hier die Möglichkeiten des Decay-Reglers einmal komplett durchgefahren.

In dem nächsten Beispiel ein etwas ausgiebigeres Spielen allein des Theremins. Irgendwie erinnert mich das an Quentin Tarantino.

Nun kommen wir zum Spielen des Delays. Eine kleine Melodie bringt schon ein gewisses Flair ins Spiel. Wie schon erwähnt, man muss manuell die richtige Note am Slider treffen. Und als drittes dann das extreme Spielen des Delays.

Zu guter Letzt noch das Hinzuschalten der begrenzten Modulationsmöglichkeiten mit den zwei wählbaren Positionen des MOD-Schalters. Und natürlich noch zwei Beispiele, die „spooky“ Klänge oder Sound-Richtung man mit dem Dübreq Stylophone Theremin generieren kann.

Selbstverständlich gibt es auch noch ein aufwendig produziertes YouTube-Video zu Dübreq Theremin. Viel Spaß!